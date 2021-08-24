В Красноярском крае создадут пилотную зону с тропосферной связью Статьи редакции
Она должна обеспечить связью абонентов в труднодоступных районах региона.
Государственный холдинг «Росэлектроника» и компания «ЭР-Телеком Холдинг» организуют в Красноярском крае пилотную зону по тестированию технологий тропосферной связи. О подписании соответствующего соглашения сообщает «Ростех».
Планируется, что компании развернут пилотную зону с использованием помехозащищённых станций тропосферной связи «Гроза». «Станция предназначена для организации беспроводной широкополосной связи в горных, труднодоступных и малонаселённых районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдалённых промышленных объектах», — рассказал заместитель генерального директора Объединённой приборостроительной корпорации Константин Солодухин.
«Гроза» позволяет обеспечить связь в радиусе 210 км и передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи, до 155 Мбит/с — в режиме радиорелейной связи.
На производство станций «Гроза» компании взяли льготный займ на 335 миллионов рублей от государственного Фонда развития промышленности.
Технология тропосферной связи основана на отражении сигнала от нижнего слоя атмосферы (тропосферы). Для создания такой связи нужны минимум две приёмо-передающие станции. Антенну можно разместить на крыше здания, мобильной мачте или треноге. Также необходим высокоскоростной цифровой модем на основе нейронных сетей: такая аппаратура «обучается» в процессе работы и выделяет полезный сигнал из фоновых шумов.
«Гроза» — первая гражданская цифровая малогабаритная станция тропосферной связи, разработанная «Ростехом». Систему создали для работы в труднодоступных районах и в экстремальных климатических условиях.
Тропосферная связь же не стабильна. Там слишком много факторов, чтобы получилось прохождение. Интересно, как они решили эту проблему.