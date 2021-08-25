Стартап Google запустил бесплатное тестирование беспилотных такси в Сан-Франциско Статьи редакции
На первом этапе тестирования в салоне будет находиться водитель для подстраховки.
Компания Waymo, принадлежащая Google и Alphabet, запустила программу Trusted Tester, в рамках которой жители Сан-Франциско могут протестировать беспилотные такси. Об этом компания сообщила в своём блоге.
Участникам программы не придётся платить за услуги такси, но ими смогут стать только те жители Сан-Франциско, заявки которых одобрила компания. Им запрещено публично делиться мнениями и впечатлениями от поездок — все отзывы нужно будет направлять сотрудникам Waymo.
Такси использует электромобили Jaguar I-PACE с системой автономного управления Waymo Driver пятого поколения, которая работает на базе нейросетей. По заявлениям компании, система способна не только реагировать на машины, пешеходов, знаки и сигналы светофора, но и прогнозировать события для избежания аварий. Однако в рамках программы Trusted Tester в такси всё же будет находиться водитель на случай экстренных ситуаций.
Waymo сообщает, что её автомобили под управлением этой системы успешно проехали более 32 миллионов километров по дорогам общего пользования. Например, в Фениксе аналогичную программу Easy Rider компания запустила ещё в 2017 году, а в целом она тестирует робомобили больше 10 лет.
Я, конечно, рад за обитателей санфрана, но
Зачем мне в этой схеме ты?) я занимался этой хуйней, когда это ещё не стало мейнстримом
А ты беспилотник?
На первом этапе тестирования в салоне будет находиться водитель для подстраховки
не интересно - никакого адреналина
Недавно посмотрел это видео, правда там не Сан-Франциско. Ну то есть Waymo вовсю тестит и даже без водителей.