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Технологии
Никита Логинов

Стартап Google запустил бесплатное тестирование беспилотных такси в Сан-Франциско Статьи редакции

На первом этапе тестирования в салоне будет находиться водитель для подстраховки.

14 14 комментариев
427 просмотров
Беспилотное такси Waymo Кадр из видеопрезентации компании

Компания Waymo, принадлежащая Google и Alphabet, запустила программу Trusted Tester, в рамках которой жители Сан-Франциско могут протестировать беспилотные такси. Об этом компания сообщила в своём блоге.

Участникам программы не придётся платить за услуги такси, но ими смогут стать только те жители Сан-Франциско, заявки которых одобрила компания. Им запрещено публично делиться мнениями и впечатлениями от поездок — все отзывы нужно будет направлять сотрудникам Waymo.

Такси использует электромобили Jaguar I-PACE с системой автономного управления Waymo Driver пятого поколения, которая работает на базе нейросетей. По заявлениям компании, система способна не только реагировать на машины, пешеходов, знаки и сигналы светофора, но и прогнозировать события для избежания аварий. Однако в рамках программы Trusted Tester в такси всё же будет находиться водитель на случай экстренных ситуаций.

Waymo сообщает, что её автомобили под управлением этой системы успешно проехали более 32 миллионов километров по дорогам общего пользования. Например, в Фениксе аналогичную программу Easy Rider компания запустила ещё в 2017 году, а в целом она тестирует робомобили больше 10 лет.

#новости #нейросети #google #беспилотники

14 14 комментариев
13
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14 комментариев
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Robutt

2

Я, конечно, рад за обитателей санфрана, но

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Привлекательный кран

2

давай сделаем ип - я буду директором, а ты будешь беспилотным такси

потом нас купит гугл, а ты сьебешься. деньги пополам 

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Привлекательный

Robutt

1

Зачем мне в этой схеме ты?) я занимался этой хуйней, когда это ещё не стало мейнстримом

Ответить
Robutt

Привлекательный

1

нихуя, а идея чья 

Ответить
Привлек…

Robutt

2

Майка Бэя

Ответить
Robutt

Привлекательный

4

ну и ебись со своим майком тогда 

Ответить
Robutt

Alex Volkov

1

Куртка Бейна

Ответить

Alex Volkov

0

А ты беспилотник?

Ответить
Alex

Robutt

0

Я и сам своего рода беспилотник, да

Ответить
Robutt

Alex Volkov

2

Сочувствую, без пилоток грустно.

Ответить

Роман Александров

1

Ждём забастовок таксистов

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5ый член Комитета

1

 На первом этапе тестирования в салоне будет находиться водитель для подстраховки

не интересно - никакого адреналина

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Недавно посмотрел это видео, правда там не Сан-Франциско. Ну то есть Waymo вовсю тестит и даже без водителей.

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Photuum

0

Закон пока не разрешает беспилотное движение автомобилей. Так что ещё не скоро

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