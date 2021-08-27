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Технологии
Новости vc.ru

Apple заявила в суде, что готова разрешить разработчикам рассказывать о способах оплаты в обход App Store Статьи редакции

Это не затрагивает процесс Apple и Epic Games, но может повлиять на дело.

17 17 комментариев
1914 просмотров

Компания предлагает разделить 100 миллионов долларов между разработчиками, заработавшими миллион и меньше «за каждый календарный год с 4 июня 2015 года по 26 апреля 2021 года». Платёж каждому может быть от 250 до 30 тысяч долларов. Оставшиеся от выплат деньги передадут фонду Girls Who Code, сообщает The Verge.

Разработчикам разрешат рассказывать об альтернативных способах покупки внутри приложений без App Store. Для этого можно будет использовать почту, которую указал пользователь при подписке.

Apple пообещала сохранить на три года «Программу для малого бизнеса», которая позволяет разработчикам с доходом менее миллиона долларов снизить комиссию до 15%.

Компания будет публиковать ежегодный отчёт о прозрачности работы App Store с «количеством отклоненных по разным причинам, деактивированных учётных записей клиентов и разработчиков, данными о поисковых запросах». Когда будет выпущен первый отчёт не ясно, но компания обещает публиковать его как минимум три года.

Разработчики смогут устанавливать более 500 ценовых пунктов для подписок, покупок в приложениях и платных приложений. Пока их может быть только 100. Apple обещала сохранить действующую систему поиска в App Store «по крайней мере на три года».

Компания по-прежнему запрещает альтернативные способы оплаты внутри приложений и не позволяет скачивать приложения вне App Store.

  • Мировое соглашение не затрагивает суд Apple и Epic Games, но может повлиять на дело. Оба разбирательства рассматривает один судья.

#новости #apple

17 17 комментариев
11
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5ый член Комитета

20
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5ый

Национальный Денис

5

Дешевое..

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Gre Li

10

Блин, ну кто так пишет? Мировое соглашение с кем? Что за процесс, параллельный делу с Эпик Геймс? Пришлось по ссылкам идти, чтобы узнать, что речь про антимонопольный иск от разработчиков приложений из США. 

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Gre

Стабильный завод

3

Тот случай, когда 3 строки коммента ценнее всего поста

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Robutt

8

Girls Who Code

🤣

Ответить
Robutt

Андрей Галицкий

4

2 girls 1 code

Ответить
Robutt

mt

–1

Да, я хренею - это они такую паралимпиаду сделали? Мол есть программисты, а есть "девушки которые кодят", которые в отдельной категории. Молодцы. ред.

Ответить
mt

Разнообразный

1

Да, я хренею - это они такую паралимпиаду сделали?

Добровольные инклюзивные фонды поддержки с добровольными пожертвованиями все ещё лучше чем принудительные инклюзивные квоты на найм.

Ответить
Разнооб…

mt

0

Чем? И то, и то так себе. И я бы понял, например, если бы что-то вроде "Africans who code" или что-то подобное, т.е. когда действительно есть проблемы с тем, чтобы иметь компьютер. Но по половому признаку это как признание неполноценности.

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Умерший яд

4

Оставшиеся от выплат деньги передадут фонду Girls Who Code

Как связаны выплаты тем, кто заработал меньше миллиона и "Girls Who Code"? К чему этот фонд вообще приплетён?

Ответить
Умерший

IO

4

Это называется подлизнуть

Ответить

Photuum

3

Рассказывать о способах оплаты можно, использовать их нельзя 😂

Ответить
Photuum

Разнообразный паркур

1

Рассказывать о способах оплаты можно

На хабре была пара постов от разрабов, которых банили за упоминание донатов на сайте разработчика.

Ответить

Tony

2

Это не затрагивает процесс Apple и Epic Games, но может повлиять на дело.

Биполярочка

Ответить
Tony

Марк Туллий

0

Юридически не затрагивает, но так как дела смежные и ведет их один судья, то да, неформально может повлиять на исход того дела

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Evil Pechenka

2

Когда запахло жареным...

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Кирилл Вселенский

1

В каком суде то она это заявила, если не с эпиком?
Нипонятно

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