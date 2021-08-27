Apple заявила в суде, что готова разрешить разработчикам рассказывать о способах оплаты в обход App Store Статьи редакции
Это не затрагивает процесс Apple и Epic Games, но может повлиять на дело.
Компания предлагает разделить 100 миллионов долларов между разработчиками, заработавшими миллион и меньше «за каждый календарный год с 4 июня 2015 года по 26 апреля 2021 года». Платёж каждому может быть от 250 до 30 тысяч долларов. Оставшиеся от выплат деньги передадут фонду Girls Who Code, сообщает The Verge.
Разработчикам разрешат рассказывать об альтернативных способах покупки внутри приложений без App Store. Для этого можно будет использовать почту, которую указал пользователь при подписке.
Apple пообещала сохранить на три года «Программу для малого бизнеса», которая позволяет разработчикам с доходом менее миллиона долларов снизить комиссию до 15%.
Компания будет публиковать ежегодный отчёт о прозрачности работы App Store с «количеством отклоненных по разным причинам, деактивированных учётных записей клиентов и разработчиков, данными о поисковых запросах». Когда будет выпущен первый отчёт не ясно, но компания обещает публиковать его как минимум три года.
Разработчики смогут устанавливать более 500 ценовых пунктов для подписок, покупок в приложениях и платных приложений. Пока их может быть только 100. Apple обещала сохранить действующую систему поиска в App Store «по крайней мере на три года».
Компания по-прежнему запрещает альтернативные способы оплаты внутри приложений и не позволяет скачивать приложения вне App Store.
- Мировое соглашение не затрагивает суд Apple и Epic Games, но может повлиять на дело. Оба разбирательства рассматривает один судья.
Блин, ну кто так пишет? Мировое соглашение с кем? Что за процесс, параллельный делу с Эпик Геймс? Пришлось по ссылкам идти, чтобы узнать, что речь про антимонопольный иск от разработчиков приложений из США.
Girls Who Code
🤣
Да, я хренею - это они такую паралимпиаду сделали?
Добровольные инклюзивные фонды поддержки с добровольными пожертвованиями все ещё лучше чем принудительные инклюзивные квоты на найм.
Рассказывать о способах оплаты можно, использовать их нельзя 😂
Рассказывать о способах оплаты можно
На хабре была пара постов от разрабов, которых банили за упоминание донатов на сайте разработчика.
Это не затрагивает процесс Apple и Epic Games, но может повлиять на дело.
Биполярочка
Юридически не затрагивает, но так как дела смежные и ведет их один судья, то да, неформально может повлиять на исход того дела