В Японии создали комнату, которая заряжает смартфоны и ноутбуки по воздуху без проводов Статьи редакции
Комната передаёт энергию устройствам через безопасные для людей магнитные поля.
Команда исследователей из Токийского и Мичиганского университетов разработала метод передачи энергии по воздуху, с помощью которого можно превратить целые здания в зоны беспроводной зарядки устройств. В качестве демонстрации учёные создали «зарядную комнату» размером 3х3х2 метра, в любой точке которой можно без проводов использовать вентиляторы, лампы и разряженные смартфоны. Об этом исследователи рассказали в журнале Nature.
Опытная «зарядная комната» способна подавать в любое место не менее 50 ватт мощности с помощью магнитных полей. Энергию передают сосредоточенные конденсаторы в полостях стен — они создают два трёхмерных магнитных поля, которые покрывают весь объём комнаты, включая углы. Благодаря создаваемому резонансу поля теряют относительно немного мощности на метровых расстояниях — КПД комнаты превышает 37%. Для использования энергии этих полей на устройства достаточно установить компактные магнитные катушки.
Испытания на анатомических манекенах показали, что «зарядная комната» не превышает рекомендаций Федеральной комиссии по связи США (FCC) по воздействию электромагнитных полей. Это значит, что такая система беспроводной передачи энергии не создаёт помех для работы электроники и не нагревает биологические ткани.
Учёные считают, что созданную систему можно масштабировать как по мощности, так и по размерам — например, построить медицинскую палату или промышленный цех, внутри которых часть оборудования будет работать без проводов.
Ну блиаа
ну а как их еще заряжать???
Крым НАШ!
мужчина, покиньте магнитную комнату, вы уже достаточно зарядились))
так я тебя хотел зарядить с тыльной стороны
безопасные для людей магнитные поля
Бредёт кровосос по лесу: ЖРАТЬ охота. НУ как назло. Ниодного сталкера вокруг.
А навстречу ему ДРУГОЙ кровосос бежит…
И кровь по морде АЖ стекает.
Ну первый к нему:
— Ооой (хриплым восхищённым голосом)… Свезззло тебеее. Где это ты таак!
А тот отвечает:
— Видишь дерево на холме? Толстое.
— Вижу (удивлённо)…
— А я вот не увидел (огорчённо)…
Так ведь не смешно
Мы еще не все вышки 5Г снесли, а нам в микроволновку предлагают залезть
похуй, она ведь греет все кроме мяса
во во, чувакам с имплантами и дефибрилляторами хана
так их тоже можно заряжать будет
Погугли случаи смертей в МРТ таких людей
а это разве не разные вещи - электромагнитное поле и магниты в томографе. я не шарю
Зато отличное средство для будущего апартеида по признаку аугментированности.
Мне больше такой мув в японии нравится https://tjournal.ru/ddoi/431645
Т.е я правильно понимаю, что они предлагают жить в микроволновке?
Найс идея
Так может всё таки электромагнитное поле, а не просто с помощью магнитных полей. А вообще концепция не нова, и они просто шлифуют технологии, которые ещё лет десять назад презентовали, а сколько лет самой концепции можно даже не считать/
Так магнитное поле — частный случай, и электрическая составляющая тут не используется.
Так катушка должна генерировать электромагнитное поле, как обычная базуха/
Она и генерирует. Просто передача энергии происходит только с помощью магнитной составляющей, а электрическая не участвует в процессе. Потому и говорят о магнитном поле. Но можно и сказать, что она генерирует электромагнитное.
А нахуя? Что там с потерями? Обычная беспроводная зарядка то не особо эффективная.