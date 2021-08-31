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Технологии
Никита Логинов

В Японии создали комнату, которая заряжает смартфоны и ноутбуки по воздуху без проводов Статьи редакции

Комната передаёт энергию устройствам через безопасные для людей магнитные поля.

39 39 комментариев
1351 просмотров
Демонстрационный образец «зарядной комнаты» Фото Токийского университета

Команда исследователей из Токийского и Мичиганского университетов разработала метод передачи энергии по воздуху, с помощью которого можно превратить целые здания в зоны беспроводной зарядки устройств. В качестве демонстрации учёные создали «зарядную комнату» размером 3х3х2 метра, в любой точке которой можно без проводов использовать вентиляторы, лампы и разряженные смартфоны. Об этом исследователи рассказали в журнале Nature.

Опытная «зарядная комната» способна подавать в любое место не менее 50 ватт мощности с помощью магнитных полей. Энергию передают сосредоточенные конденсаторы в полостях стен — они создают два трёхмерных магнитных поля, которые покрывают весь объём комнаты, включая углы. Благодаря создаваемому резонансу поля теряют относительно немного мощности на метровых расстояниях — КПД комнаты превышает 37%. Для использования энергии этих полей на устройства достаточно установить компактные магнитные катушки.

Сосредоточенные конденсаторы, установленные в стенах «зарядной комнаты» Фото Токийского университета

Испытания на анатомических манекенах показали, что «зарядная комната» не превышает рекомендаций Федеральной комиссии по связи США (FCC) по воздействию электромагнитных полей. Это значит, что такая система беспроводной передачи энергии не создаёт помех для работы электроники и не нагревает биологические ткани.

Учёные считают, что созданную систему можно масштабировать как по мощности, так и по размерам — например, построить медицинскую палату или промышленный цех, внутри которых часть оборудования будет работать без проводов.

#новости #изобретения

39 39 комментариев
15
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39 комментариев
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Поздний диод

15

совпадение, что технология появилась после внедрения чипов в руки

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Поздний

Владислав Недзвецкий

6

Ну блиаа

Ответить
Владислав

Поздний диод

8

ну а как их еще заряжать???

Ответить
Поздний

Антигравитационн

0

Крым НАШ!

Ответить
Антигра…

Поздний диод

4

мужчина, покиньте магнитную комнату, вы уже достаточно зарядились))

Ответить
Поздний

Антигравитационн

4

так я тебя хотел зарядить с тыльной стороны

Ответить
Антигра…

Поздний диод

4

я уже заряженный))))))))))))))

Ответить

Evil Pechenka

12

безопасные для людей магнитные поля

Ответить
Evil

Исключительный бокал

13

Бредёт кровосос по лесу: ЖРАТЬ охота. НУ как назло. Ниодного сталкера вокруг.
А навстречу ему ДРУГОЙ кровосос бежит…
И кровь по морде АЖ стекает.
Ну первый к нему:
— Ооой (хриплым восхищённым голосом)… Свезззло тебеее. Где это ты таак!
А тот отвечает:
— Видишь дерево на холме? Толстое.
— Вижу (удивлённо)…
— А я вот не увидел (огорчённо)…

Ответить
Исключительный

FoxArmann Games

3

Так ведь не смешно

Ответить
FoxArma…

Заметный глобус

1

же

Ответить
FoxArma…

Исключительный

0

А как смешно

Ответить

Московский щит

7

Дайте угадаю - в айфонах эта комната в комплекте не будет идти, и её надо будет покупать отдельно

Ответить
Московский

Пустой хот-дог

0

Она будет из биоматериалов и рассыпется в течении года.

Ответить

Антигравитационный торт

6

Мы еще не все вышки 5Г снесли, а нам в микроволновку предлагают залезть

Ответить
Антигравитацион…

Исключительный бокал

3

похуй, она ведь греет все кроме мяса 

Ответить
Исключительный

Антигравитационн

1

во во, чувакам с имплантами и дефибрилляторами хана

Ответить
Антигра…

Исключительный

1

так их тоже можно заряжать будет 

Ответить
Исключи…

Антигравитационн

1

Погугли случаи смертей в МРТ таких людей

Ответить
Антигра…

Исключительный

1

а это разве не разные вещи - электромагнитное поле и магниты в томографе. я не шарю 

Ответить
Антигра…

Входной жар

1

Зато отличное средство для будущего апартеида по признаку аугментированности.

Ответить

Кирилл Вселенский

5

Мне больше такой мув в японии нравится https://tjournal.ru/ddoi/431645

Ответить
Кирилл

/ddoi

3

Зауважал 

Ответить

Смертельный спрей

4

  безопасные для людей магнитные поля

Предлагаю обкатать технологию в Азове Ростовской области

Ответить

Robutt

3

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Телефон без проводов - нихуя не поняли 

Ответить

Madegghead

1

Т.е я правильно понимаю, что они предлагают жить в микроволновке?
Найс идея

Ответить
Madegghead

Сдавайся

2

Для остальных есть лес)

Ответить

Лысина Арика

1

Так может всё таки электромагнитное поле, а не просто с помощью магнитных полей. А вообще концепция не нова, и они просто шлифуют технологии, которые ещё лет десять назад презентовали, а сколько лет самой концепции можно даже не считать/

Ответить
Лысина

Дефицитный Сервелат

1

Так магнитное поле — частный случай, и электрическая составляющая тут не используется.

Ответить
Дефицитный

Лысина Арика

1

Так катушка должна генерировать электромагнитное поле, как обычная базуха/

Ответить
Лысина

Дефицитный

1

Она и генерирует. Просто передача энергии происходит только с помощью магнитной составляющей, а электрическая не участвует в процессе. Потому и говорят о магнитном поле. Но можно и сказать, что она генерирует электромагнитное.

Ответить

Щячло Попячтса

1

А нахуя? Что там с потерями? Обычная беспроводная зарядка то не особо эффективная.

Ответить
Щячло

Никита Логинов

0

КПД комнаты превышает 37%.

 А нахуя?

Чтоб было.

Ответить
Никита

Щячло Попячтса

1

Ну заживём, целых 2/3 энергии тратить на то чтобы не кинуть два провода.

Ответить
Щячло

Никита Логинов

0

Надо мыслить стратегически.

Ответить

Photuum

1

На самом деле это для подзарядки чипов вставленных при вакцинации ред.

Ответить

Прочный пёс_анон

1

ГЕНИЙ

Ответить

smx

1

Тю, то же мне изобретение. Да в обычной микроволновке телефон и так отлично заряжается.

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Zzzzzzz

1

Лучше б конеш сделали аккумуляторы, которых хватает на неделю

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