Однако в свежей версии операционной системы на релизе не будет заявленной ранее поддержки приложений Android — её добавят позже.

Выход Windows 11 состоится 5 октября 2021 года, но поддержку ОС на всех совместимых устройствах планируют обеспечить к середине 2022 года.

Одну из главных особенностей системы — поддержку приложений Android — начнут тестировать в ближайшие месяцы, но на релизе этой функции не будет. Ожидается, что её добавят в 2022 году.