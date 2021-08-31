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Технологии
DTF

Windows 11 выйдет 5 октября — владельцы Windows 10 смогут обновиться до неё бесплатно Статьи редакции

Однако в свежей версии операционной системы на релизе не будет заявленной ранее поддержки приложений Android — её добавят позже.

93 93 комментария
3487 просмотров

Выход Windows 11 состоится 5 октября 2021 года, но поддержку ОС на всех совместимых устройствах планируют обеспечить к середине 2022 года.

Одну из главных особенностей системы — поддержку приложений Android — начнут тестировать в ближайшие месяцы, но на релизе этой функции не будет. Ожидается, что её добавят в 2022 году.

Microsoft представила Windows 11 на презентации What's Next for Windows 24 июня. В компании сфокусировались на упрощении интерфейса, новом магазине приложений Windows Store, а также улучшении производительности и многозадачности.

Microsoft представила Windows 11 — с новым…
«Окна» стали круглыми, «пуск» переместили в центр экрана, а производительность значительно улучшили.
tjournal.ru

Во время презентация компания лишь вскользь рассказала о технических характеристиках Windows 11 и не сообщила о «подводных камнях». Выяснилось, например, что ОС не работает на Mac и требует модуля безопасности.

Windows 11 не работает на Mac и требует модуля…
Системные требования новой ОС оказались настолько запутанными, что компании пришлось уже несколько…
tjournal.ru

#новости #windows #microsoft

93 93 комментария
14
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93 комментария
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Ударный ихтиандр

0

Надеюсь, что на какой-то из итераций Microsoft избавится от перегруженности интерфейса. Ну вот например менюшка длиннее афроамериканского кукана. И большая часть пунктов мне нахуй не нужна. И убрать их не получается (ну разве что поебавшись с реестром). Хотя тут проблема не только Windows, но и приложений, которые считают своим долгом вкрячиться в меню. ред.

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Ударный

solawind

44

понаставил говна и жалуется. просто поотключай в своем софте интеграцию в шелл, если она тебе не нужна

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solawind

Ударный ихтиандр

3

Значительная часть этого софта не предлагает галочки "не интегрироваться в шелл" при установке.

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Ударный

solawind

8

почти у всего есть. ну отключи в реестре, программист ты или хуй с горы. и напиши фич реквест разрабам того где нет ред.

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solawind

Ударный ихтиандр

2

Помнится, я убирал при помощи реестра пункты, выделенные красным, даже писал простенький скрипт на случай, если через некоторое время потребуется повторить эту унылую процедуру.  Через несколько обновлений эти пункты вернулись назад, а скрипт перестал срабатывать. ред.

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Ударный

Ударный ихтиандр

5

Ну и в догонку - дефолтный размер шрифтов что в Win7, что в Win10 - ебучий микроскопический пиздец (во всяком случае, на мониторах с разрешением от FullHD и выше). Без масштабирования на 150% выглядит как текст в сносках в кредитном договоре. ред.

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Ударный

Valentin

0

Пересел на 2к и начал охуевать от мелкоты. А если увеличивать так выглядит как говно. Друг сидит на 4к и вообще не знает что делать.

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Valentin

solawind

0

почему выглядит как говно? все норм масштабируется, кроме старых приложений. Как говно это макос на нестандартных для своих дисплеях разрешения. ред.

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Ударный

solawind

0

я хз у меня 2 моника  4к и 2к соответсвенно разный масштаб интрефейса на них, все отлично тянется. на твоем скрине явно просто масштаб не увеличен ред.

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Ударный

Aleksandr

0

Ставь Линукс, там нет реестра и всё можно убрать.

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Ударный

Картошка Фри

0

Легко убираются через эту хрень

; Remove 3D Objects From This PC
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{0DB7E03F-FC29-4DC6-9020-FF41B59E513A}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{0DB7E03F-FC29-4DC6-9020-FF41B59E513A}]

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Ударный

ouxen

0

ну)

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Ударный

Aleksandr

0

Ну хз, вроде некоторые представляют.

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Ударный

neimovirne

2

в этой итерации для вывода всех пунктов контекстного меню нужно будет нажимать специальную кнопку, после которой будет выпадать старое уродское контекстное меню без нового UI

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Ударный

Sail

1

Я чистил через ShellMenuView и ShellExView

Ответить
Ударный

Иван Кондратьев

1

Это Windows way

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Ударный

Gravitas

0

Да тот же ccleaner может убрать это

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Ударный

ilowen

0

Постоянно ебусь с реестром после крупных обнов :(

Ответить

Поздний диод

–8

все еще не понимаю чем это лучше семерки

(в случае, если нужные тебе программы работают на семерке)

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Поздний

Сексуальный месяц

19

Ну ты и динозавр .

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Сексуальный

Поздний диод

9

чел, мне семерка кажется такой чистой и лаконичной на фоне десятого говна, которое ебет тебя через каждое окно

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Поздний

Сексуальный

18

Ты просто боишься прогресса

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Сексуал…

Поздний диод

2

использовал десятку на работе и плевался
к ней легко привыкнуть, но семерка же правда лучше

Ответить
Поздний

Сексуальный

0

Комп на hdd был?

Ответить
Сексуал…

Поздний диод

0

хз, но разве это имеет значение?

я про интерфейс и удобство использования

разница в скорости для бытовых задач не ощутима

Ответить
Поздний

Сексуальны

4

В том что если был ssd , ты бы охуел от скорости десятки , в то время как семёрку уже не ускорить. Эта хуета была замедлена с завода

Ответить
Сексуал…

Поздний

0

боюсь, что на тех задачах, которые я выполняю, разницы бы не заметил совершенно(

Ответить
Поздний

Сексуальны

0

Не ну если ты там компас 3D гоняешь то тут боль конечно ред.

Ответить
Поздний

Картошка

0

Чем они отличаются? 

Ответить
Поздний

Положенный калькулятор

4

Подсистемой линукса хотя бы

Ответить
Положенный

Студенческий

0

Давно уже интересует вопрос — это нормально, что называется подсистемой Windows ДЛЯ LINUX?

Ответить
Студенч…

Положенный

1

Ну да, это я тупанул. Нормально. Подсистема винды для запуска линукса. Подсистема Windows для Linux. 

Ответить
Положен…

Студенческий

0

Да не, я про другое: это нормально, что её так называют на русском?
Точно ли это подсистема Windows для Linux, а не наоборот?
Вроде же это линукс запускается внутри винды.

Ответить
Студенч…

Положенный

0

Подсистема виндоуса для запуска линукса. Всё нормально. Она и на английском называется Windows Subsystem for Linux.

Ответить
Положен…

Студенческий

0

Ну меня интересует русское наименование и удивляет, почему никого больше это не волнует)

Ответить
Студенч…

Положенный

1

Что не так-то? У виндоуса есть подсистема, позволяющая запускать и транслировать команды ядра линукса напрямую в железо - это подсистема виндоус для линукса. 

Русское наименование точно такое же, как и английское: WINDOWS SUBSYSTEM for linux 

Ответить
Положен…

Студенческ

0

Какое-то ебаное название, создаётся впечатление, что это ПОДСИСТЕМА WINDOWS для LINUX, будто WINDOWS тут является подсистемой в linux

Ответить
Студенч…

Пупсик Бай

1

просто ты гуманитарий

Ответить
Пупсик

Студенческ

1

Могу доказать что ты не прав: мышка, процессор, компьютер, дисковод

Ответить
Поздний

Aleksandr Dolgikh

0

Тем что быстрее, безопаснее и удобнее

Ответить
Aleksandr

Поздний диод

0

только это пиздеж, Саша

Ответить
Поздний

Andrew Sychev

0

Да, это ты пишешь на форумах "на windows 7 работает?"
А потом ноешь что на 7ке не рабатет нихрена, прократый бил гейц ред.

Ответить
Andrew

Поздний диод

0

все, что мне надо, у меня идеально работает на семерке

Ответить
Поздний

Andrew Sychev

0

Косынка и эксель? 

Ответить
Andrew

Поздний диод

0

браузер

Ответить
Поздний

Andrew Sychev

0

👍

Ответить

Михаил Кометов

7

Пишу с 11 винды, выглядит и работает отлично

Ответить
Михаил

Владимир Климов

5

отвечаю тебе с 11 винды. Всё отлично работает.

Ответить
Михаил

user

2

Бетатестер за бесплатно, хвалю

Ответить
user

Sail

0

Кто если не он

Ответить
Sail

Радостный ключ

0

Таких лохов ещё поискать

Ответить

Владимир Филатов

2

владельцы Windows 10 смогут обновиться до неё бесплатно

Нахуа?

Ответить
Владимир

Поздний диод

3

ну а что ты, зря мощный пк покупал? пусть операционка его погоняет какими-то, одному богу известными, внутренними процессами

Ответить
Поздний

Михаил Кометов

3

Покажи где 10 винда тебя трогала

Ответить
Михаил

Денис Фадеев

1

Здесь

Ответить
Михаил

pls help

1

@Покажи, где дядя тебя трогал 

Ответить
Поздний

Владимир Филатов

0

я на 10)

Ответить
Владимир

Денис Фадеев

0

Зачем бесплатно? 

Ответить
Денис

Владимир Филатов

1

зачем обновлять

Ответить
Владимир

Денис Фадеев

0

Типо новая, красивая и ещё 11

Ответить
Денис

Владимир Филатов

0

С новыми багами

Ответить
Владимир

solawind

0

ну я напимер обновлюсь потому что там bluestacks вроде встроенный и без рекламы. Я сейчас в нем apple music гоняю. плюс гуй слегка поудобнее, иконки в центре это топ, меньше мышью километры наматывать. ред.

Ответить
solawind

Владимир Филатов

0

у меня панелька сверху и скрыта, в новой только внизу

Ответить
Владимир

solawind

0

монитор перевернешь и будет как раньше ред.

Ответить
solawind

Владимир Филатов

0

у меня ноут

Ответить

Сексуальный месяц

1

Подожду полгода пока энтузиасты по бетатестят , и можно будет переходить

Ответить
Сексуальный

Владимир Филатов

6

Я бы минимум 2 года ждал

Ответить
Владимир

Антигравитационн

2

терпел?

Ответить
Антигра…

Владимир Филатов

5

извини, я не русский, поэтому не понимаю

Ответить
Владимир

Антигравитационн

0

охуеть, а кто ты?

Ответить
Антигра…

Владимир Филатов

1

нерусский

Ответить
Владимир

Антигравитационн

1

Вырусь?

Ответить
Антигра…

Владимир

0

?

Ответить
Владимир

Стильная

0

До первого сервис пака

Ответить
Сексуальный

OSF enemy

0

Полёт нормальный. Мелкие баги есть, но они действительно незначительные

Ответить
OSF

user

2

Небось один браузер юзаешь?

Ответить
user

OSF enemy

0

Грубо говоря да, один. И можно сказать не использую какой-то специфичный софт

Ответить
OSF

Сексуальный

0

Я тестил сам по выходу - драйвер амуде слетает ред.

Ответить
Сексуал…

Michael Petrov

0

выбрали амд - страдайте. 20 лет гавенных драйверов, а народ всё удивляется

Ответить

Robutt

3
Ответить

Dmitry Sursin

2

Я просто оставлю это здесь... Кто вообще решает в Microsoft, какой процессор будет поддерживать новую винду?
https://www.bilibili.com/video/BV1Z44y1k78w?zw

Ответить
Dmitry

pls help

0

Бля, у меня i5-2500k, rip. Нафига такие жёсткие требования?

Ответить
pls

Temp Temper

1

Да на древнем пне эта винда заводится, подождите полноценного релиза, где уже точно будет известно все. Нельзя будет через вин апдейт, можно будет через пропатченный образ поставить

Ответить
Dmitry

Sail

0

https://rozetked.me/news/18795

Ответить
Sail

pls help

0

Установить-то можно, а вот будет ли она нормально работать?)

Ответить

ouxen

2
Ответить

Денис Фадеев

1

Хммм, пожалуй сразу не буду. Пока подожду. 

Ответить
Денис

Антигравитационный торт

0

Подождал?

Ответить
Денис

Стильная самочка орангутана

0

А сейчас?

Ответить

Заметный глобус

0

хорошо, поставлю для оформления лицензии, потыкаю денек, поплююсь, и потом переставлю вин10 когда 21H2 выйдет

Ответить

Ярослав Невский

0

Нас и на Windows 7 неплохо кормят.  ред.

Ответить

Картошка Фри

0

Наверное не успею за месяц на линух переползти полностью, но надо стараться

Ответить

Поздний диод

–4

почему в интерфейсах преобладают синие цвета, а не розовые?

@фашизм, разберитесь, пожалуйста

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