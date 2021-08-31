Windows 11 выйдет 5 октября — владельцы Windows 10 смогут обновиться до неё бесплатно Статьи редакции
Однако в свежей версии операционной системы на релизе не будет заявленной ранее поддержки приложений Android — её добавят позже.
Выход Windows 11 состоится 5 октября 2021 года, но поддержку ОС на всех совместимых устройствах планируют обеспечить к середине 2022 года.
Одну из главных особенностей системы — поддержку приложений Android — начнут тестировать в ближайшие месяцы, но на релизе этой функции не будет. Ожидается, что её добавят в 2022 году.
Microsoft представила Windows 11 на презентации What's Next for Windows 24 июня. В компании сфокусировались на упрощении интерфейса, новом магазине приложений Windows Store, а также улучшении производительности и многозадачности.
Во время презентация компания лишь вскользь рассказала о технических характеристиках Windows 11 и не сообщила о «подводных камнях». Выяснилось, например, что ОС не работает на Mac и требует модуля безопасности.
Надеюсь, что на какой-то из итераций Microsoft избавится от перегруженности интерфейса. Ну вот например менюшка длиннее афроамериканского кукана. И большая часть пунктов мне нахуй не нужна. И убрать их не получается (ну разве что поебавшись с реестром). Хотя тут проблема не только Windows, но и приложений, которые считают своим долгом вкрячиться в меню. ред.
Значительная часть этого софта не предлагает галочки "не интегрироваться в шелл" при установке.
Помнится, я убирал при помощи реестра пункты, выделенные красным, даже писал простенький скрипт на случай, если через некоторое время потребуется повторить эту унылую процедуру. Через несколько обновлений эти пункты вернулись назад, а скрипт перестал срабатывать. ред.
Ну и в догонку - дефолтный размер шрифтов что в Win7, что в Win10 - ебучий микроскопический пиздец (во всяком случае, на мониторах с разрешением от FullHD и выше). Без масштабирования на 150% выглядит как текст в сносках в кредитном договоре. ред.
Легко убираются через эту хрень
; Remove 3D Objects From This PC
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{0DB7E03F-FC29-4DC6-9020-FF41B59E513A}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{0DB7E03F-FC29-4DC6-9020-FF41B59E513A}]
в этой итерации для вывода всех пунктов контекстного меню нужно будет нажимать специальную кнопку, после которой будет выпадать старое уродское контекстное меню без нового UI
Ну ты и динозавр .
чел, мне семерка кажется такой чистой и лаконичной на фоне десятого говна, которое ебет тебя через каждое окно
Ты просто боишься прогресса
использовал десятку на работе и плевался
к ней легко привыкнуть, но семерка же правда лучше
Комп на hdd был?
хз, но разве это имеет значение?
я про интерфейс и удобство использования
разница в скорости для бытовых задач не ощутима
В том что если был ssd , ты бы охуел от скорости десятки , в то время как семёрку уже не ускорить. Эта хуета была замедлена с завода
Подсистемой линукса хотя бы
Давно уже интересует вопрос — это нормально, что называется подсистемой Windows ДЛЯ LINUX?
Ну да, это я тупанул. Нормально. Подсистема винды для запуска линукса. Подсистема Windows для Linux.
Да не, я про другое: это нормально, что её так называют на русском?
Точно ли это подсистема Windows для Linux, а не наоборот?
Вроде же это линукс запускается внутри винды.
Подсистема виндоуса для запуска линукса. Всё нормально. Она и на английском называется Windows Subsystem for Linux.
Ну меня интересует русское наименование и удивляет, почему никого больше это не волнует)
Что не так-то? У виндоуса есть подсистема, позволяющая запускать и транслировать команды ядра линукса напрямую в железо - это подсистема виндоус для линукса.
Русское наименование точно такое же, как и английское: WINDOWS SUBSYSTEM for linux
Какое-то ебаное название, создаётся впечатление, что это ПОДСИСТЕМА WINDOWS для LINUX, будто WINDOWS тут является подсистемой в linux
просто ты гуманитарий
Тем что быстрее, безопаснее и удобнее
Да, это ты пишешь на форумах "на windows 7 работает?"
А потом ноешь что на 7ке не рабатет нихрена, прократый бил гейц ред.
все, что мне надо, у меня идеально работает на семерке
Пишу с 11 винды, выглядит и работает отлично
владельцы Windows 10 смогут обновиться до неё бесплатно
Нахуа?
ну а что ты, зря мощный пк покупал? пусть операционка его погоняет какими-то, одному богу известными, внутренними процессами
Покажи где 10 винда тебя трогала
Зачем бесплатно?
зачем обновлять
у меня панелька сверху и скрыта, в новой только внизу
Я бы минимум 2 года ждал
терпел?
извини, я не русский, поэтому не понимаю
охуеть, а кто ты?
Полёт нормальный. Мелкие баги есть, но они действительно незначительные
Я тестил сам по выходу - драйвер амуде слетает ред.
выбрали амд - страдайте. 20 лет гавенных драйверов, а народ всё удивляется
Я просто оставлю это здесь... Кто вообще решает в Microsoft, какой процессор будет поддерживать новую винду?
https://www.bilibili.com/video/BV1Z44y1k78w?zw
Да на древнем пне эта винда заводится, подождите полноценного релиза, где уже точно будет известно все. Нельзя будет через вин апдейт, можно будет через пропатченный образ поставить
Хммм, пожалуй сразу не буду. Пока подожду.