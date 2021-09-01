По мнению критиков, закон сделал полицию «судьёй, присяжным и палачом» в одном лице.

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Акция протеста против усиления полномочий полиции и спецслужб Фото Reuters

Сенат Австралии одобрил «экстраординарное» расширение полномочий силовых органов в области информационных технологий. Теперь Федеральная полиция Австралии (AFP) и Комиссия по уголовной разведке (ACIC) имеют право без судебного ордера брать под контроль устройства, учётные записи и данные подозреваемых в тяжких преступлениях, сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел страны.

Как работает закон

Политики считают законопроект необходимым для эффективной борьбы с эксплуатацией детей, терроризмом и наркоторговлей. Но текст закона разрешает силовым органам расследовать такими способами любое «серьёзное правонарушение в границах Содружества» или «серьёзное правонарушение в границах штата, имеющее федеральный аспект».

Таким образом, под действие закона попадает любое преступление, за которое предусмотрено наказание от трёх лет лишения свободы. Это может быть как терроризм и насилие в отношении детей, так и использование «пиратских» программ или уклонение от уплаты налогов.

Какие полномочия закон даёт силовикам

собирать информацию о вредоносных криминальных сетях, действующих в общедоступном интернете и даркнете;

пресекать преступную деятельность путём добавления, удаления, изменения или копирования данных подозреваемых;

захватывать контроль над устройствами и учётными записями подозреваемых (например, в социальных сетях) для сбора информации.

Разрешения на все эти операции будет выдавать не суд, а Административный апелляционный трибунал Австралии — агентство Генеральной прокуратуры страны. Сотрудники частных компаний (например, интернет-провайдеров) обязаны помогать полиции во взломе устройств и аккаунтов подозреваемых — за отказ подчиниться закон предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

За что критикуют закон

Закон прошёл через парламент Австралии за 24 часа — его одобрили как правящая коалиция, так и оппозиционная партия. Принятию закона воспротивилась только Австралийская партия зелёных: сенатор Лидия Торп заявила, что теперь AFP и ACIC становятся «судьёй, присяжным и палачом» в одном лице. По её мнению, законодатели не объяснили, почему эти полномочия необходимы, и что в США, Великобритании, Канаде и Новой Зеландии силовые органы не имеют таких возможностей.

По мнению юриста Ангуса Мюррея, председателя отдела политики Electronic Frontiers Australia, новый закон серьёзно угрожает гражданским свободам. Он считает, что может наступить момент, когда эти полномочия используют против общества — например, теоретически полиция теперь может поместить на любой компьютер детскую порнографию. Принятый закон не содержит никаких гарантий против такого развития событий.