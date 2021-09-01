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Технологии
Никита Логинов

В Австралии полиции разрешили взламывать устройства и аккаунты без решения суда. Как работает и за что критикуют закон Статьи редакции

По мнению критиков, закон сделал полицию «судьёй, присяжным и палачом» в одном лице.

48 48 комментариев
1122 просмотров
Акция протеста против усиления полномочий полиции и спецслужб Фото Reuters

Сенат Австралии одобрил «экстраординарное» расширение полномочий силовых органов в области информационных технологий. Теперь Федеральная полиция Австралии (AFP) и Комиссия по уголовной разведке (ACIC) имеют право без судебного ордера брать под контроль устройства, учётные записи и данные подозреваемых в тяжких преступлениях, сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел страны.

Как работает закон

Политики считают законопроект необходимым для эффективной борьбы с эксплуатацией детей, терроризмом и наркоторговлей. Но текст закона разрешает силовым органам расследовать такими способами любое «серьёзное правонарушение в границах Содружества» или «серьёзное правонарушение в границах штата, имеющее федеральный аспект».

Таким образом, под действие закона попадает любое преступление, за которое предусмотрено наказание от трёх лет лишения свободы. Это может быть как терроризм и насилие в отношении детей, так и использование «пиратских» программ или уклонение от уплаты налогов.

Какие полномочия закон даёт силовикам

  • собирать информацию о вредоносных криминальных сетях, действующих в общедоступном интернете и даркнете;
  • пресекать преступную деятельность путём добавления, удаления, изменения или копирования данных подозреваемых;
  • захватывать контроль над устройствами и учётными записями подозреваемых (например, в социальных сетях) для сбора информации.

Разрешения на все эти операции будет выдавать не суд, а Административный апелляционный трибунал Австралии — агентство Генеральной прокуратуры страны. Сотрудники частных компаний (например, интернет-провайдеров) обязаны помогать полиции во взломе устройств и аккаунтов подозреваемых — за отказ подчиниться закон предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

За что критикуют закон

Закон прошёл через парламент Австралии за 24 часа — его одобрили как правящая коалиция, так и оппозиционная партия. Принятию закона воспротивилась только Австралийская партия зелёных: сенатор Лидия Торп заявила, что теперь AFP и ACIC становятся «судьёй, присяжным и палачом» в одном лице. По её мнению, законодатели не объяснили, почему эти полномочия необходимы, и что в США, Великобритании, Канаде и Новой Зеландии силовые органы не имеют таких возможностей.

По мнению юриста Ангуса Мюррея, председателя отдела политики Electronic Frontiers Australia, новый закон серьёзно угрожает гражданским свободам. Он считает, что может наступить момент, когда эти полномочия используют против общества — например, теоретически полиция теперь может поместить на любой компьютер детскую порнографию. Принятый закон не содержит никаких гарантий против такого развития событий.

Оппозиционный помощник министра иммиграции Эндрю Джайлс отметил, что правительство использовало терроризм и эксплуатацию детей как оправдание для введения экстраординарных полномочий полиции. По его словам, никто не станет оспаривать необходимость борьбы с такими преступлениями, но принятие подобных законов нужно тщательно обосновывать, учитывая их потенциал к злоупотреблениям.

#разборы #приватность #законы

48 48 комментариев
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Офицерский мангал

16

В Австралии что-то совсем ебанулось правительство на фоне пандемии

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Офицерский

Нелепый Женя

14

У Англии и Австралии вообще какая-то странная склонность к полицейщине. Странная в том числе и потому, что у той же Канады такого вроде не наблюдается (либо я чего-то не знаю).
Даже иногда ловишь себя на мысли, что оруэлловщина весьма органично смотрится в британских декорациях и совершенно неуместна, скажем, во французских или скандинавских.

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Нелепый

Stanislav

5

Потому что в Канаде есть французский Квебек. Дело раскрыто.

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Нелепый

Политический

4

у той же Канады такого вроде не наблюдается

В плане ограничения цифровых свобод - там все прекрасно наблюдается, как и в других странах из Five Eyes, например
https://www.eff.org/ru/deeplinks/2021/08/o-no-canada-fast-moving-proposal-creates-filtering-blocking-and-reporting-rules-1
https://www.cnbc.com/2020/10/12/five-eyes-warn-tech-firms-that-encryption-creates-severe-risks.html ред.

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Офицерский

Сергей Дворниченко

5

да оно такое и было

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Офицерский

Владимир Филатов

1

оно и до этого не было святым

Ответить

Vasily Mordovin

7
Ответить
Vasily

Smaug The Terrible

5

Поканоничнее будет

Ответить

Andy Rorsha

–1

"подозреваемых в тяжких преступлениях" - Почему это в заголовок не вынесли? Либертарианцы что ли? Тяжкие преступления - это 10% всех нарушений.

Ответить
Andy

Сергей Дворниченко

9

а разве не можно подозревать кого угодно, даже если он не виноват? Подозрение не обвинение же

Ответить
Сергей

Andy Rorsha

1

Что?

Ответить
Andy

Сергей

4

берешь неугодного человека, подозреваешь всего лишь его в тяжком преступление..........потом можно и перестать подозревать

Ответить
Сергей

Andy Rorsha

0

Без доказательств даже в Австралии нельзя обвинить кого-либо в тяжких. Это пока не рф. Проблема в Австралии сейчас это наркоторговля и торговля людьми, детьми в том числе, на борьбу с чем законопроект и направлен.

Ответить
Andy

alexferman

8

Надо ж быть таким наивным и доверчивым.

Ответить
alexfer…

Andy Rorsha

1

Почему ты сразу не написал "сладким котиком"?

Ответить
Andy

Котик

2
Ответить
Andy

Сергей

2

так не обвинение а подозрение же, а подозрение в том что вот с таким же ником  чел писал в соцсетях про теракт. да и что то куча камер и слежким не помогают боротса с торговлей детьми а наоборот все больше и больше. Чем больше камер, слежки ограничений, тем почему то все больше преступлений ред.

Ответить
Сергей

Andy Rorsha

–1

Подозрение не обвинение, да. На этап раньше. Повторюсь, только для тяжкие преступления.

Больше камер, больше найденных, не скрытых преступлений. Растет официальная статистика. Логично.

Ответить
Andy

Doktor

2

Подозревать и взламывать технику без контроля суда - прямой путь к нарушениям.

Ответить
Doktor

Andy

–1

Да *ять)) я не против этой философии. Мне не нравится, что в заголовок не вынесли, что дело касается "тяжких преступлений", которые составляют 10% от всех в Австралии.

Ответить
Andy

Сергей

1

Кто убил Немцова, возле кремля же, камеры не обнаружили?

Ответить
Сергей

Andy

1

Это в Австралии было? Мы про неё.

Ответить
Andy

rayslava

4

Если верить реддиту и ycombinator'у, то у них там copyright violations тяжкое преступление.

The local fucking copper cunts can now hack your PC, take control of your social media, etc, for SUSPECTED COPYRIGHT VIOLATIONS. (/r/technology https://www.reddit.com/r/technology/comments/pf6vm4/australia_unprecedented_surveillance_bill_rushed/ )

Justification of the bill

Politicians justify the need for the bill by stating that it is intended to fight child exploitation (CSAM) and terrorism. However, the bill itself enables law enforcement to investigate any "serious Commonwealth offence" or "serious State offence that has a federal aspect".

In fact, this wording enables the police to investigate any offence which is punishable by imprisonment of at least three years, including terrorism, sharing child abuse material, violence, acts of piracy, bankruptcy and company violations, and tax evasion.

https://tutanota.com/blog/posts/australia-surveillance-bill ред.

Australia: Unprecedented surveillance bill…
73,746 votes and 7,644 comments so far on Reddit
www.reddit.com
Australia: Unprecedented surveillance bill…
Australian police can now hack your device, collect or delete your data, take over your social…
tutanota.com
Ответить
rayslava

Никита Логинов

5

Собственно, в статье об этом есть:

Таким образом, под действие закона попадает любое преступление, за которое предусмотрено наказание от трёх лет лишения свободы. Это может быть как терроризм и насилие в отношении детей, так и использование «пиратских» программ или уклонение от уплаты налогов.

Ответить
Никита

Andy Rorsha

1

Да, но почему-то в заголовок про "тяжкие преступления" не вынесли. Складыватся ложное ощущщение, что вообще всех теперь могут прослушивать и читать. А это не так.
Непрофессионально сделано.

Ответить
Andy

Stanislav

3

Так как мы все платим налоги, подозрение в неуплате налогов может лечь на кого-угодно. ред.

Ответить
Stanisl…

Andy Rorsha

–1

Вы гражданин Австралии?

Ответить
rayslava

Andy Rorsha

2

И незаконная миграция, да. Сами голосовали за такой состав сената, который продвигает подобное.

Ответить

●Deep●

3

Что-то мне это напоминает. У нас в своё время, тоже прикрываясь заботой о детях, приняли закон, позволяющий моментально заблокировать любой сайт.

Ответить
●Deep●

Gray

2

В США, как дали армии и полиции больше полномочий ради "Антитеррористических мер" после 9/11, так и до сих пор обратно не забрали.  Номенклатура везде одинаковая

Ответить

Gray

2

По Австралии все еще было понятно, когда они фолаут запретили.

А так быстро они конечно скатились от страны 1-ого мира, до вот такого говна. Интересно, станет ли лучше после следующих выборов? Я сомневаюсь, что после всего этого сенат и премьер смогут в креслах усидеть.

С другой стороны, пандемия походу с нами надолго, глядишь еще новых смертельных штаммов найдут, а там и чрезвычайные полномочия можно себе дать :)

Ответить

ну и в чем он не прав

1

и это бессмысленно...

Ответить
ну

Архитектурный утюг

1

За отказ разблочить свой телефон уезжаешь на десяточку -__-

Ответить
Архитектурный

Andy Rorsha

0

ТОлько если ты проходишь по "тяжелому" делу, типа торговли людьми или наркотой.

Ответить
Andy

alexferman

7

Или тебя подозревают в чём-то нехорошем. А если подозрения не оправдались -  можно поменять данные на устройствах подозреваемого)))) ред.

Ответить
alexfer…

Andy Rorsha

0

и самому стать обвиняемым по "тяжелому".

Ответить
Andy

alexferman

3

Или не стать.

Ответить
alexfer…

Andy Rorsha

0

Это уже философия бытия. Хайдеггера в частности.

Ответить
Andy

alexferman

5

Да не, это реалии. Силовикам и вообще госслужащим часто свойственна корпоративная солидарность, даже в развитых странах. Если почитать на той же википедии про громкие случаи коррупции в США - там предостаточно примеров, как копы и судьи покрывают беспредел своих собратьев. ред.

Ответить
alexfer…

Andy

0

Чему стоит поучиться и "низовому" обществу. Но оно предпочитает бухать по выходным и потом бухтеть что его "имеют". А объединится и перевернуть к своей выгоде не может.

Ответить
Andy

Stanislav

2

Типа неуплаты налогов тоже, тебе выше скинули

Ответить
Stanisl…

Andy Rorsha

0

выше и ответил

Ответить
Архитектурный

norm

1

«Я забыл пароль из-за внезапного стресса»

Ответить
norm

norm

4

Правда потом последует удар дубинкой по коленям, но это уже детали.

Ответить
Архитектурный

ну и в чем он

1

да пусть хоть сразу расстреливают...

Ответить

daler.k

0

Дерьмократия во всей красе

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Василий Дробовский

0

Некоторые вещи взломать не получится.
Даже перехватывая пакеты, подключившись к одному IP адресу.

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Alex Shaman

0

Скорее всего не то, чтобы до этого так не поступали, но теперь разрешили официально. Расставили точки над i.

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