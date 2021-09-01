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Технологии
Sasha Shambilova

Business Insider: Amazon, Google и Microsoft борются за контракт с властями США на слежку за нелегальными мигрантами Статьи редакции

Система RAVEn собирает данные из открытых источников и из «частного сектора», помогая госслужащим принять решение о депортации.

19 19 комментариев
995 просмотров

В конце сентября Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует заключить три контракта на сумму 300 миллионов долларов с компаниями, которые займутся поддержание системы RAVEn — она направлена на отслеживание нелегальных работников-мигрантов. Business Insider выяснил, что получить контракты намерены Amazon, Google и Microsoft, несмотря на протесты работников и опасения активистов.

Кратко рассказываем, что удалось узнать о RAVEn и почему защитники прав мигрантов считают его опасным.

  • RAVEn собирает информацию со всего интернета, в том числе личных страниц в социальных сетях. Также источниками системы выступают «непубличные онлайн-информаторы» и «партнёры частного сектора». Таким образом, она имеет доступ к фотографиям, видео, биометрическим данным, местоположению, финансовым данным, официальным документам, включающим паспорта и визы.
  • Система собирает информацию обо всех: «неиммигрантах, иммигрантах, граждан США или законных постоянных жителей».
  • На основе данных RAVEn принимаются решения об аресте или депортации. Её используют для поиска доказательств, выявления преступных сетей, понимания связей между подозреваемыми и возбуждения дел против людей.
  • Система частично работает с 2018 года. Её разработкой занимались Booz Allen Hamilton, DirectViz Solutions и KCI Acuity.
  • К 2021 году RAVEn обработала более 780 тысяч документов I-213 — личных отчётов сотрудников ICE при взятии человека под стражу. Как сообщает The Intercept, эти документы зачастую содержат лживые или ошибочные данные, но RAVEn считывает их как объективные. Поэтому «то, что в голове» сотрудника, нередко становится главным в принятии решения о депортации.
  • Активистка по защите прав мигрантов Паромита Шах считает, что RAVEn «даёт документам I-213 статус объективности, который они абсолютно не заслуживают», поскольку являются лишь личными показаниями одного человека.
  • В будущем в систему планируют внедрить функцию видеослежки и транскрипции аудифайлов с человеческой речью в текст.
  • Сколько всего человек арестовали или депортировали на основе данных RAVEn — неизвестно.
  • В 2019 году сотрудники Microsoft выступили против любых контрактов с ICE после скандала с разлучением семей мигрантов. Тогда выяснилось, что организация помещает детей в «клетки» — камеры, не приспособленные для содержания человека, из-за чего некоторые из них погибли. ООН признала это нарушением прав человека.

Microsoft — это международная компания, которая следует принципам равенства и разнообразия, а также построена трудом многих иммигрантов. Как же мы можем продолжать вести бизнес с организацией, которая бесконечно терроризирует население?

из письма сотрудников Microsoft
  • Шах уверена, что и сейчас ICE использует RAVEn для автоматизации анализа всех дел мигрантов, из-за чего многих из них могут ошибочно арестовать или депортировать.
  • В 2018 году контракт на поддержание системы стоил от 8 до 25 миллионов долларов. Сейчас же сумма каждого из них варьируется от 50 до 100 миллионов долларов, что и привлекло крупные компании, сообщает BI. Один из участников встречи с ICE, на которой обсуждали контракт, заявил: «Если есть доллары, то мы идём за ними».
  • Amazon и Google не ответили на запрос о комментарии. Microsoft отказалась говорить с BI.

Подробности можно узнать из расследования BI, но материал доступен только по подписке.

#amazon #microsoft #google #новости

19 19 комментариев
10
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19 комментариев
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Скорый фитиль

9

Amazon, Google  и Microsoft на словах: мы против слежки
Amazon, Google и Microsoft на деле: мы за слежку

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Скорый

Богдан Вертикальный

3

на деле: если есть доллары, то мы идём за ними

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Богдан

Alex Shaman

2

но вообще норм у них бэттл намечается, хотя прикиньте в РФ на тендер выгрузят 22.5млрд руб ;)) у нас все яндексы обосрутся со сбертехами и иже с ними. На убийство пойдут ей Богу. ред.

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Барашек

9
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Andy Rorsha

7

Ммм, государство-образующие корпорации на страже сообщества.

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Andy

Либертарианство

0

Заказ осуществляет то государство, а не компании. Компании реагируют на экономические стимулы - так и положено. С другой стороны, нашей задачей, как гражданского общества, если мы не одобряем их деятельность, должно быть публичное осуждение и угроза кенселинга таких компаний. Это в свою очередь тоже влияет на курс акций, на потенциальную прибыль, и компании будут задумываться и отказываться от подобных затей опять же по экономическим причинам. 

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Андрей Рядькин

3

леваки в сан франциско 

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Андрей

Gray

1

им все как божья роса

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Кот в сапогах

3

Когда решают вопрос, разрешить или нет слежку, значит она давно ведётся и просто осталось её легализовать. Ваш кэп. ред.

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Lofoten Forsake

2

Опа, этот мигрант демократов не поддерживает, может даже потенциальный республиканец-террорист. Депортировать! ред.

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Романелло Кивогенс

2

Печально, конечно. Раз это уже внедрили в Америке, значит, скоро это окажется и у нас. Только главной мишень будут, разумеется, не мигранты.

При это вновь небось замарается какая-нибудь западная компания, может даже не одна. А её руководители будут на голубом глазу заверять, что внедряли систему исключительно ради борьбы с терроризмом и преступниками. И если кто-нибудь знает более эффективный способ борьбы с ним, пусть поделиться с ними, и тогда они тут же прекратят свою неблагодарную, но такую полезную деятельность.

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Andrew Muralov

0

Следит по запросам “временная регистрация купить"

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Semen Semenov

0

Майкрософт выиграет

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Валенок

0

Также источниками системы выступают «непубличные онлайн-информаторы»

Осталось начать выдавать ВНЖ за помощь в поимке нелегала и в США изобретут доносы.

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Валенок

Решающий космос

0

Да необязательно. Можно как в Афганистане: нанять коллаборационистов безо всяких обязательств, а потом немножечко кинуть ред.

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Roman Khegay

0

Юридический вопрос:
1) Может ли иммигрант подать в американский суд за слежку?
2) Может ли он подать в суд в своей стране?

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Robutt

0

Я бы следил за всеми кожаными, нелегалами и легалами

Ответить

Alex Shaman

0

Выходит, что у условного Мексиканского Хуан-Валерона, который из какой-нибудь дыры и не знает, что такое Интернет, работая посудомойкой и пользуясь кнопочным телефоном - все шансы быть не видимым ;)

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Alex Shaman

0

А как поступать с теми, кто в аккаунтах продолжает делать посты под VPN из Мехико-Сити?

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