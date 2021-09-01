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Технологии
Новости vc.ru

На всех станциях московского метро 15 октября введут оплату проезда с помощью сканирования лица Статьи редакции

Сейчас пассажиры могут участвовать в тестировании на четырёх линиях метро.

Face Pay работает на турникетах, перед которым на полу есть чёрный стикер Фото РИА «Новости»

Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на мэра Сергея Собянина. По его словам, биометрические данные в систему ввели уже 15 тысяч человек.

По данным Дептранса Москвы, проект в тестовом режиме работает на Калужско-Рижской, Солнцевской, Филёвской и Арбатско-Покровской линии метро.

31 августа департамент сообщил об увеличении числа участников теста до 7 тысяч человек. Подать заявку для участия можно на сайте «Московского транспорта». После регистрации пользователи получат инструкцию по Face Pay.

Пассажиры должны установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку», а затем загрузить в него фотографию своего лица. Возле помеченных стикером турникетов нужно посмотреть на камеру. Система сопоставит лицо человека со снимком в приложении и автоматически спишет деньги.

#новости #москва #биометрия

2425 просмотров
50 50 комментариев
9
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Игорь Рачук

61

Галя, пробей мужчине ебальник

Ответить
Игорь

Михаил Желтухин

0

как потом отмену делать?

Ответить
Михаил

Игорь Рачук

3

С улыбкой)

Ответить
Михаил

Грядущий холод

0

клин клином

Ответить

Блестящий холод

28

Еблоплат

Ответить
Блестящий

Pipez 999

19

Рылопэй

Ответить
Блестящий

Чудовищный фонарь

9

Вот ещё ничего.

Ответить
Блестящий

Чудовищный фонарь

6

Мордоезд.

Ответить

Либертарианство

19

👏👍welcome to China

Ответить
Либертарианство

Dmitry R.

6

не, в китае такое не прокатит, там все на одно лицо.

Ответить
Либертарианство

Rond

1

Змея дело говорит

Ответить
Rond

Andy Rorsha

1

Змея только и говорит. Дело бы еще делала.

Ответить
Andy

Либертарианство

1

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Ответить
Andy

Rond

0

У нее нет ручек

Ответить
Rond

Andy Rorsha

3
Ответить

Скорый фитиль

12

Пиздец, теперь лицо придётся с собой возить

Ответить
Скорый

Игорь Рачук

8

Причём то, которое было при сдаче биометрии!!!

Ответить
Скорый

Рыжий

4

Ага 

Ответить

FOX

6

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро А к некоторым приходят домой

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто…
А к некоторым приходят домой
www.the-village.ru
Ответить

Кот в сапогах

6

Отличные скоро базы данных будут в продаже. Сразу с фотками. ред.

Ответить

Robutt

5

Блян, с моим щячлом, да ещё в маске, не прокатит. 1 раз турникет потребовал ввести капчу и доказать, что я не робат  ред.

Ответить
Robutt

Андрей Лузин

0

В итоге никуда не поехал?

Ответить

Dmitry R.

1

интересно как у них там дела обстоят со скоростью считывания и ошибочными списаниями.

Ответить
Dmitry

Блестящий холод

12

не ошибочными. в целях экономии времени ты просто заплатишь за себя и за Сашку

Ответить
Dmitry

Архитектурный утюг

0

Вроде это делает нтех, так что с этим все ок

Ответить
Архитектурный

ouxen

2

данные всех подельников в нтек надо придать огласке, тк пособники

Ответить

Andy Rorsha

3

Ну осталось найти того, кто подпишется на эту фигню и распечатать маску с его рожей.

Ответить

Anton Zakharikhin

2

На Выхино главное не забудьте поставить, чтобы там очередь от Жулебино начиналась 

Ответить
Anton

Каменный фитиль

1

на выхино более менее стало

Ответить

Анатолий Камов

2

Контроль за населением столицы набирает обороты. Теперь власть будет знать о всех перемещениях своих граждан. Теперь куда бы ты не пошёл, в случае необходимости на тебя будет компромат.

Ответить

Игорь Рачук

1
Ответить
Игорь

Ваша Закладко

0

а сестра кима будет в ассортименте?

Ответить

Архитектурный утюг

1

Раз уж засовывают под колпак, хули они не могут ее привязать  к тройке?

Ответить

Andy Rorsha

1

Ставлю пыво, что проблемы у очкариков будут всегда.

Ответить
Andy

Задумчивой Кот

0

Очкариков, бородачей, женщины с/без боевого окраса, похудевших/потолстевших, аллергиков.  

Ответить

Игорь Рачук

1

Новая увлажняющая маска для лица от L’Oréal.
Купи сейчас и получи пять бесплатных поездок в метро! 

Ответить

Скорый фитиль

0

Хуйню сморозил. Удалю пока никто не увидел. ред.

Ответить
Скорый

Архитектурный утюг

2

Не, забей, ты как был геем, так им и останешься 

Ответить
Скорый

Очередной паук например

1

Зачем ты это в себя засовывал?

Ответить
Очередной

Скорый фитиль

0
Ответить

ouxen

0

там сканер по фотографии как в ебаных самсунгах и др андроидомусоре или head recognition?

Ответить
ouxen

Andy Rorsha

0

В маске и очках не распознает(если был без них), значит первое.

Ответить
Andy

ouxen

0

а по походке

Ответить
ouxen

Andy Rorsha

0

В метро нет. На улице они пытаются это делать.

Ответить
Andy

Sail

0

Надо ездить на инвалидном кресле чтоб не распознали

Ответить

Маринеску

0

С 15 октября на всех станциях метро официально можно торговать еблом.

Ответить

Старший американец

0

А будет как в модных айти-офисах типо с улыбкой дешевле, грустный — это заявка на невкусный хуй к директору?

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Реальный торшер

0

А на фото место куда ипло надо прикладывать?

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Deerp Deerp

0
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Андрей Лузин

0
Яндекс.Видео
Яндекс.Видео
yandex.ru
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