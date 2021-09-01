Сейчас пассажиры могут участвовать в тестировании на четырёх линиях метро.

Face Pay работает на турникетах, перед которым на полу есть чёрный стикер Фото РИА «Новости»

Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на мэра Сергея Собянина. По его словам, биометрические данные в систему ввели уже 15 тысяч человек.

По данным Дептранса Москвы, проект в тестовом режиме работает на Калужско-Рижской, Солнцевской, Филёвской и Арбатско-Покровской линии метро.

31 августа департамент сообщил об увеличении числа участников теста до 7 тысяч человек. Подать заявку для участия можно на сайте «Московского транспорта». После регистрации пользователи получат инструкцию по Face Pay.

Пассажиры должны установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку», а затем загрузить в него фотографию своего лица. Возле помеченных стикером турникетов нужно посмотреть на камеру. Система сопоставит лицо человека со снимком в приложении и автоматически спишет деньги.