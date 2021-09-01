На всех станциях московского метро 15 октября введут оплату проезда с помощью сканирования лица Статьи редакции
Сейчас пассажиры могут участвовать в тестировании на четырёх линиях метро.
Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на мэра Сергея Собянина. По его словам, биометрические данные в систему ввели уже 15 тысяч человек.
По данным Дептранса Москвы, проект в тестовом режиме работает на Калужско-Рижской, Солнцевской, Филёвской и Арбатско-Покровской линии метро.
31 августа департамент сообщил об увеличении числа участников теста до 7 тысяч человек. Подать заявку для участия можно на сайте «Московского транспорта». После регистрации пользователи получат инструкцию по Face Pay.
Пассажиры должны установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку», а затем загрузить в него фотографию своего лица. Возле помеченных стикером турникетов нужно посмотреть на камеру. Система сопоставит лицо человека со снимком в приложении и автоматически спишет деньги.
Галя, пробей мужчине ебальник
как потом отмену делать?
👏👍welcome to China
Змея дело говорит
Змея только и говорит. Дело бы еще делала.
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Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро А к некоторым приходят домой
Блян, с моим щячлом, да ещё в маске, не прокатит. 1 раз турникет потребовал ввести капчу и доказать, что я не робат ред.
интересно как у них там дела обстоят со скоростью считывания и ошибочными списаниями.
не ошибочными. в целях экономии времени ты просто заплатишь за себя и за Сашку
Вроде это делает нтех, так что с этим все ок
На Выхино главное не забудьте поставить, чтобы там очередь от Жулебино начиналась
Контроль за населением столицы набирает обороты. Теперь власть будет знать о всех перемещениях своих граждан. Теперь куда бы ты не пошёл, в случае необходимости на тебя будет компромат.
Ставлю пыво, что проблемы у очкариков будут всегда.
Очкариков, бородачей, женщины с/без боевого окраса, похудевших/потолстевших, аллергиков.
Новая увлажняющая маска для лица от L’Oréal.
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там сканер по фотографии как в ебаных самсунгах и др андроидомусоре или head recognition?
В маске и очках не распознает(если был без них), значит первое.