Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo
Технологии
Никита Логинов

NASA впервые начало тестировать летающие автомобили на безопасность — под проверку попали будущие воздушные такси Статьи редакции

Испытательные полёты с замерами уровня шума — часть национальной программы по расширению воздушного транспорта.

11 11 комментариев
486 просмотров
Экспериментальный летающий электромобиль Joby Фото Joby Aviation

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США приступило к лётным испытаниям полностью электрического летающего автомобиля с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL). Об этом NASA сообщило на своём официальном сайте.

Агентство впервые тестирует летающие автомобили — это часть национальной кампании Advanced Air Mobility (ААМ), которая должна повысить общественное доверие к малогабаритному и дешёвому воздушному транспорту. Для испытаний NASA выбрало летающий электромобиль компании Joby Aviation, которая планирует запустить сеть экологически чистых воздушных такси к 2023-2024 году.

Joby Aviation @jobyaviation
Our prototype #eVTOL aircraft, pictured with its props in cruise configuration at our new manufacturing facility in Marina, California. We added LED lights to the blade tips to capture this amazing visual!

#electrictransportation https://t.co/9CwA1SBErr
Прототип eVTOL с винтами в полётной конфигурации на нашем новом предприятии в Марине, Калифорния. Мы добавили светодиоды на кончики лопастей, чтобы сделать зрелище более эффектным!

Летающий электромобиль Joby, вмещающий пилота и четырёх пассажиров, может преодолеть на одном заряде до 240 километров с максимальной скоростью 320 километров в час. По заявлениям производителя, электромобиль практически бесшумен — его двигатели и винты работают в 100 раз тише, чем у среднестатистического вертолёта.

NASA проверит эти заявления с помощью мобильной станции с 50 микрофонами — она будет измерять акустический профиль при взлёте, полёте и посадке воздушного электромобиля. Тихая работа — одно из главных требований программы ААМ, которая предусматривает, что в перспективе воздушный транспорт будет работать в густонаселённых районах.

Также в план испытаний входит тщательная проверка управляемости и безопасности летающего электромобиля. Если программа ААМ достигнет поставленных целей, то в США начнётся строительство масштабной сети воздушных такси, медицинских транспортных средств и дронов для доставки грузов.

#новости #nasa #сша #электромобили

11 11 комментариев
1
7
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438","\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","nasa"], "comments": 11, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 432915, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 02 Sep 2021 18:12:01 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Пенсионный Данила

3

вот летающий автомобиль. а в новости чё?

Ответить
Пенсионный

Пенсионный Данила

1

типичное автомобильное шасси

Ответить
Пенсионный

Стеклянный цвет

1

Никита сейчас поменяет.
Он не сразу понял, что Наса фейковые машины опубликовало.

Ответить

pls help

1

Чёто не так я себе их представлял

Ответить
pls

Никита Логинов

3

"Пятый элемент" развратил наши ожидания....

Ответить
Никита

pls help

1

И Блэйд Раннер

Ответить

Woody Johnson

1

Все-таки винты ни разу не выглядят безопасно, сколько птиц они порубят и сами попадают

Ответить
Woody

Нелепый Денис

1

Увеиен, что еще до птиц, пара тупых идиотов лишатся скальпов

Ответить

Грядущий Валера

1

Да вроде Марти с доком чекнули уже

Ответить

Региональный Мурод

1

Правильно, сначала уровень шума, чтобы никому не мешать, а потом уже безопасность. Эгоизму нет

Ответить

Твердый холод

1
Ответить
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Обсуждаемое
Истории
«Жертвами становятся те, кто без крыши»: как изменилась работа вебкам-студий в России — монолог владельца одной из них
Рассказ о тонкостях владения теневой студией в Петербурге от человека, который начал помощником моделей, а затем стал влиятельной фигурой.
236
Интернет
Школьник попросил Путина подписаться на его YouTube-канал, но президент не понял, что «нужно подписать»
«А что нужно подписать? Что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?».
252
Новости
Суд Барнаула признал запрещённой информацию на сайте iHerb — популярном сайте, продающем витамины и БАДы
Ресурс, чьё приложение уже заблокировали, тоже могут запретить на территории России.
165
Популярное за три дня
Интернет
Резонанс: Признание стендап-комика Идрака Мирзализаде «пожизненно нежелательным» в России за шутку
Комики поддерживают коллегу и переживают за будущее стендапа, а в сети иронизируют над нетипичным юридическим статусом.
276
Новости
В России запустили сайт для жалоб от бюджетников на принуждение к голосованию
В экспертный совет проекта «Ваш выбор» вошла политолог Екатерина Шульман.
275
Twitter
Запись в подсайте Twitter
#tw_Kira_Yarmysh
22
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null