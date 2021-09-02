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Технологии
Никита Логинов

NASA впервые начало тестировать воздушные такси на безопасность и шум Статьи редакции

Испытательные полёты электротакси Joby — часть национальной программы по расширению воздушного транспорта.

16 16 комментариев
1598 просмотров
Экспериментальное воздушное такси Joby Фото Joby Aviation

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США приступило к лётным испытаниям полностью электрического воздушного такси с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL). Об этом NASA сообщило на своём официальном сайте.

Агентство впервые тестирует подобный авиатранспорт — это часть национальной кампании Advanced Air Mobility (ААМ), которая должна повысить общественное доверие к малогабаритным и дешёвым летательным аппаратам. Для испытаний NASA выбрало воздушное такси компании Joby Aviation, которая планирует построить сеть пассажирских авиаперевозок к 2023-2024 году.

Joby Aviation @jobyaviation
Our prototype #eVTOL aircraft, pictured with its props in cruise configuration at our new manufacturing facility in Marina, California. We added LED lights to the blade tips to capture this amazing visual!

#electrictransportation https://t.co/9CwA1SBErr
Прототип eVTOL с винтами в полётной конфигурации на нашем новом предприятии в Марине, Калифорния. Мы добавили светодиоды на кончики лопастей, чтобы сделать зрелище более эффектным!

Воздушное такси Joby, вмещающее пилота и четырёх пассажиров, может преодолеть на одном заряде до 240 километров с максимальной скоростью 320 километров в час. По заявлениям производителя, электрический аппарат практически бесшумен — его двигатели и винты работают в 100 раз тише, чем у среднестатистического вертолёта.

NASA проверит эти заявления с помощью мобильной станции с 50 микрофонами — она будет измерять акустический профиль при взлёте, полёте и посадке воздушного такси. Тихая работа — одно из главных требований программы ААМ, которая предусматривает, что в перспективе воздушный транспорт будет работать в густонаселённых районах.

Также в план испытаний входит тщательная проверка управляемости и безопасности летающего электротакси. Если программа ААМ достигнет поставленных целей, то в США начнётся строительство масштабной сети воздушных такси, медицинских транспортных средств и дронов для доставки грузов.

#новости #nasa #сша #электромобили

16 16 комментариев
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15
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16 комментариев
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Пенсионный Данила

10

вот летающий автомобиль. а в новости чё?

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Пенсионный

Пенсионный Данила

6

типичное автомобильное шасси

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Пенсионный

Стеклянный цвет

2

Никита сейчас поменяет.
Он не сразу понял, что Наса фейковые машины опубликовало.

Ответить

pls help

2

Чёто не так я себе их представлял

Ответить
pls

Никита Логинов

5

"Пятый элемент" развратил наши ожидания....

Ответить
Никита

pls help

1

И Блэйд Раннер

Ответить

Твердый холод

3
Ответить

Woody Johnson

2

Все-таки винты ни разу не выглядят безопасно, сколько птиц они порубят и сами попадают

Ответить
Woody

Нелепый Денис

1

Увеиен, что еще до птиц, пара тупых идиотов лишатся скальпов

Ответить

Готовый череп

1

Почему они называют вертолёты летающими машинами?

Ответить
Готовый

Ручной кубок

1

Потому что мультипаспорт

Ответить
Готовый

T:ema

0

Потому что заголовок статьи в Forbes такой. В остальных местах они называются "летательными аппаратами" и "воздушными суднами"

Ответить
T:ema

Твердый холод

1
Ответить

Грядущий Валера

1

Да вроде Марти с доком чекнули уже

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Региональный Мурод

1

Правильно, сначала уровень шума, чтобы никому не мешать, а потом уже безопасность. Эгоизму нет

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Evgeny Kovalyov

0

Странно, почему бы не выбрать более безопасную компоновку вместо классической коптерной. Как, например, у израильского Cormorant, да и выглядит куда более интереснее

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