NASA впервые начало тестировать воздушные такси на безопасность и шум Статьи редакции
Испытательные полёты электротакси Joby — часть национальной программы по расширению воздушного транспорта.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США приступило к лётным испытаниям полностью электрического воздушного такси с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL). Об этом NASA сообщило на своём официальном сайте.
Агентство впервые тестирует подобный авиатранспорт — это часть национальной кампании Advanced Air Mobility (ААМ), которая должна повысить общественное доверие к малогабаритным и дешёвым летательным аппаратам. Для испытаний NASA выбрало воздушное такси компании Joby Aviation, которая планирует построить сеть пассажирских авиаперевозок к 2023-2024 году.
Воздушное такси Joby, вмещающее пилота и четырёх пассажиров, может преодолеть на одном заряде до 240 километров с максимальной скоростью 320 километров в час. По заявлениям производителя, электрический аппарат практически бесшумен — его двигатели и винты работают в 100 раз тише, чем у среднестатистического вертолёта.
NASA проверит эти заявления с помощью мобильной станции с 50 микрофонами — она будет измерять акустический профиль при взлёте, полёте и посадке воздушного такси. Тихая работа — одно из главных требований программы ААМ, которая предусматривает, что в перспективе воздушный транспорт будет работать в густонаселённых районах.
Также в план испытаний входит тщательная проверка управляемости и безопасности летающего электротакси. Если программа ААМ достигнет поставленных целей, то в США начнётся строительство масштабной сети воздушных такси, медицинских транспортных средств и дронов для доставки грузов.
Никита сейчас поменяет.
Он не сразу понял, что Наса фейковые машины опубликовало.
Все-таки винты ни разу не выглядят безопасно, сколько птиц они порубят и сами попадают
Странно, почему бы не выбрать более безопасную компоновку вместо классической коптерной. Как, например, у израильского Cormorant, да и выглядит куда более интереснее