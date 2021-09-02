Испытательные полёты электротакси Joby — часть национальной программы по расширению воздушного транспорта.

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Экспериментальное воздушное такси Joby Фото Joby Aviation

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США приступило к лётным испытаниям полностью электрического воздушного такси с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL). Об этом NASA сообщило на своём официальном сайте.

Агентство впервые тестирует подобный авиатранспорт — это часть национальной кампании Advanced Air Mobility (ААМ), которая должна повысить общественное доверие к малогабаритным и дешёвым летательным аппаратам. Для испытаний NASA выбрало воздушное такси компании Joby Aviation, которая планирует построить сеть пассажирских авиаперевозок к 2023-2024 году.

Joby Aviation @jobyaviation



#electrictransportation https://t.co/9CwA1SBErr Our prototype #eVTOL aircraft, pictured with its props in cruise configuration at our new manufacturing facility in Marina, California. We added LED lights to the blade tips to capture this amazing visual! Прототип eVTOL с винтами в полётной конфигурации на нашем новом предприятии в Марине, Калифорния. Мы добавили светодиоды на кончики лопастей, чтобы сделать зрелище более эффектным!

Воздушное такси Joby, вмещающее пилота и четырёх пассажиров, может преодолеть на одном заряде до 240 километров с максимальной скоростью 320 километров в час. По заявлениям производителя, электрический аппарат практически бесшумен — его двигатели и винты работают в 100 раз тише, чем у среднестатистического вертолёта.

NASA проверит эти заявления с помощью мобильной станции с 50 микрофонами — она будет измерять акустический профиль при взлёте, полёте и посадке воздушного такси. Тихая работа — одно из главных требований программы ААМ, которая предусматривает, что в перспективе воздушный транспорт будет работать в густонаселённых районах.