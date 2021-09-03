Патентное бюро США начало проверять нейросетями патенты про нейросети Статьи редакции
Количество таких заявок удвоилось за последние десятилетия.
Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) перешло к использованию нейросетей для оценки патентных заявок в области нейросетей из-за постоянного роста их количества и сложности. Об этом сообщил Observer.
Справиться с наплывом документации становилось всё труднее, поэтому Управление обучило собственные нейросети на массивах патентных данных. Результаты работы нейросетей патентные эксперты проверили вручную и не нашли в них недочётов. По словам служащих USPTO, этот подход «обеспечивает высочайшую производительность в сравнении с альтернативами».
Нейросети становятся всё более популярной технологией — если в 2002 году они фигурировали только в 9% заявок на патенты, то теперь их доля составляет 16%. Согласно отчёту USPTO, с 2002 по 2018 год количество ежегодных заявок на патенты с использованием нейросетей выросло с 30 тысяч до 60 тысяч, причём большая их часть поступает от IBM, Microsoft и Google. В целом, с 1976 года IBM получила 46752 патента на технологии, связанные с нейросетями и искусственным интеллектом.