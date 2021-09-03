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Технологии
Никита Логинов

Сотрудники китайских IT-компаний пожаловались на сокращение зарплат после запрета властей на переработки Статьи редакции

В августе верховный суд Китая признал незаконной основанную на переработках «систему 996».

21 21 комментарий
1318 просмотров
Сотрудник Alibaba пытается отдохнуть на рабочем месте Фото Reuters

Часть работников крупных технологических компаний оказались недовольны усилиями правительства Китая по улучшению условий труда. Борьба с «системой 996», которая требует работать с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, привела к сокращению зарплат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в китайских компаниях.

После того, как верховный суд объявил «систему 996» незаконной, компании вроде Kuaishou и Meituan начали отказываться от обязательных переработок, противоречащих законодательству. Но также они сократили и зарплаты: например, сотрудники ByteDance (этой компании принадлежит TikTok) получили в августе на 17% меньше денег, чем получали прежде.

Один из менеджеров ByteDance анонимно сообщил Reuters, что при этом его рабочая нагрузка не изменилась. И если раньше компания платила ему вдвойне за работу в выходные и втройне за работу в праздники, то теперь ему приходится работать интенсивнее в будние дни за меньшие деньги.

Получив зарплату в этом месяце, я хочу спросить: есть ли какие-нибудь компании, которые всё ещё практикуют «систему 996» в Шанхае?

Один из сотрудников компании ByteDance

Также власти требуют обеспечить работников регулярными перерывами — например, курьеры должны отдыхать по 20 минут каждые четыре рабочих часа. Один из пользователей Weibo (китайского аналога Twitter) предположил, что теперь курьеры будут быстрее ездить и чаще нарушать правила, чтобы выполнить дневную норму заказов. В целом, борьба китайских властей с переработками стала одной из самой обсуждаемых тем в Weibo — она набрала более 120 миллионов просмотров.

Многие технологические компании в Китае начали практиковать «систему 996» ещё в 2000-х годах в качестве конкурентного преимущества перед американскими и европейскими соперниками. Такой подход приводил к «выгоранию» работников — известны случаи смертей и самоубийств из-за непосильных условий труда, так как отказ от переработок приводил к увольнению. В последние годы сотрудники китайских компаний всё сильнее критиковали «систему 996».

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tjournal.ru

#новости #работа #китай

21 21 комментарий
10
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21 комментарий
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Photuum

11

Пашу по системе 997. Во-первых денег больше, во-вторых некогда их тратить. 

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Photuum

Георгий Турманидзе

6

скинь мне

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Георгий

Объективный ключ

0

Вакансии?

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Photuum

Alex Nevi

0

Мало! 24/7 надо!!

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

Вот те самые активисты, из-за которых другие, нормальные люди которые не хотят перерабатывать, страдают.

Ответить

Nick Rosenberg

4

По просьбам трудящихся как обычно.

Ответить

Социальный нос

1

Жадный китайский работник не хочет работать во благо партии 12 часов в день 6 дней в неделю и хочет получать больше 1.5 $ в день

Ответить
Социальный

Андрей Петров

4

Китайский рабочий хотеть работать во благо китайский коммунистический партия 24/7 и становиться богаче ленивый западный лаовай ред.

Ответить
Социальный

Georgi Yudin

0

Коллеги рассказывали, что у них близкие к США зарплаты в айти в Китае. Многие китайцы даже после учебы в США не особо планируют здесь оставаться.

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Georgi

Социальный нос

0

Ну да, пожалуй сейчас у них зарплаты достаточно выросли - не зря же так активно планируют перебросить производство из Китая в Индию.
Говоря про 1.5$, я в основном про всякие Бангладеши думал.

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Рыжий

1

Не врубился. Власти запретили работать по с 9 утра до 21 часа вечера и люди недовольны, т.к ожидаемо им заплатили меньше? А то, что у них теперь есть больше личного времени, не?

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Рыжий

Никита Логинов

2

Объём работы же никто не сокращал, и если раньше работник мог более-менее размеренно работать шесть дней по 12 часов, то теперь ему приходится делать всю эту работу за 8 часов пятидневки. Плюс меньшие зарплаты. Странно получилось, в общем :)

Ответить
Рыжий

Alex Nevi

0

Не читатель 😑

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alexferman

1

@Либертарианство нужно экспертное мнение

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mt

1

В целом, борьба китайских властей с переработками стала одной из самой обсуждаемых тем в Weibo — она набрала более 120 миллионов просмотров.

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Виктор Buzzing

–6

Пашу по системе 1488. Слава Украине!

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Виктор

Дмитрий Маркин

1

Ты зарегался, чтобы написать это говно?

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Виктор

Рыжий

0

Писать херню в комментах мы не бросим, 1 4 8 ...

Ответить

Миржан Досымбаев

0

100 лет работать за тарелку риса и вдруг зампред переработки. Может они хотят чтобы народ гулял и размножался ?

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Твоего деда дед

0

Индифферентно

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Людской Даниль

0

Минус мискарис 

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