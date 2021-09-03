Сотрудники китайских IT-компаний пожаловались на сокращение зарплат после запрета властей на переработки Статьи редакции
В августе верховный суд Китая признал незаконной основанную на переработках «систему 996».
Часть работников крупных технологических компаний оказались недовольны усилиями правительства Китая по улучшению условий труда. Борьба с «системой 996», которая требует работать с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, привела к сокращению зарплат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в китайских компаниях.
После того, как верховный суд объявил «систему 996» незаконной, компании вроде Kuaishou и Meituan начали отказываться от обязательных переработок, противоречащих законодательству. Но также они сократили и зарплаты: например, сотрудники ByteDance (этой компании принадлежит TikTok) получили в августе на 17% меньше денег, чем получали прежде.
Один из менеджеров ByteDance анонимно сообщил Reuters, что при этом его рабочая нагрузка не изменилась. И если раньше компания платила ему вдвойне за работу в выходные и втройне за работу в праздники, то теперь ему приходится работать интенсивнее в будние дни за меньшие деньги.
Также власти требуют обеспечить работников регулярными перерывами — например, курьеры должны отдыхать по 20 минут каждые четыре рабочих часа. Один из пользователей Weibo (китайского аналога Twitter) предположил, что теперь курьеры будут быстрее ездить и чаще нарушать правила, чтобы выполнить дневную норму заказов. В целом, борьба китайских властей с переработками стала одной из самой обсуждаемых тем в Weibo — она набрала более 120 миллионов просмотров.
Многие технологические компании в Китае начали практиковать «систему 996» ещё в 2000-х годах в качестве конкурентного преимущества перед американскими и европейскими соперниками. Такой подход приводил к «выгоранию» работников — известны случаи смертей и самоубийств из-за непосильных условий труда, так как отказ от переработок приводил к увольнению. В последние годы сотрудники китайских компаний всё сильнее критиковали «систему 996».
Пашу по системе 997. Во-первых денег больше, во-вторых некогда их тратить.
скинь мне
Вот те самые активисты, из-за которых другие, нормальные люди которые не хотят перерабатывать, страдают.
Китайский рабочий хотеть работать во благо китайский коммунистический партия 24/7 и становиться богаче ленивый западный лаовай ред.
Коллеги рассказывали, что у них близкие к США зарплаты в айти в Китае. Многие китайцы даже после учебы в США не особо планируют здесь оставаться.
Ну да, пожалуй сейчас у них зарплаты достаточно выросли - не зря же так активно планируют перебросить производство из Китая в Индию.
Говоря про 1.5$, я в основном про всякие Бангладеши думал.
Не врубился. Власти запретили работать по с 9 утра до 21 часа вечера и люди недовольны, т.к ожидаемо им заплатили меньше? А то, что у них теперь есть больше личного времени, не?
В целом, борьба китайских властей с переработками стала одной из самой обсуждаемых тем в Weibo — она набрала более 120 миллионов просмотров.
Пашу по системе 1488. Слава Украине!
100 лет работать за тарелку риса и вдруг зампред переработки. Может они хотят чтобы народ гулял и размножался ?