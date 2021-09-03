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Технологии
Sasha Shambilova

Apple отложила введение проверки фотографий в iCloud на детское порно на «неопределённый срок» Статьи редакции

Функцию раскритиковали из-за нарушения приватности.

46 46 комментариев
1654 просмотров

Компания планирует «собрать информацию и внести улучшения» перед внедрением функции. Об этом компания сообщила в письме Apple Insider.

В прошлом месяце мы объявили о планах внедрить функции, призванные помочь защитить детей от преследователей, которые используют средства коммуникации для привлечения и эксплуатации, и ограничить распространение материалов для сексуального насилия над детьми.

Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили, что нам нужно ещё несколько месяцев, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем выпустить эти критически важные функции безопасности детей.

Apple

При этом, как отмечает Apple Insider, компания не объяснила, с кем собирается консультироваться по вопросу улучшений и какую информацию планирует собирать.

6 августа Apple объявила о расширении функций для защиты детей на всех своих операционных системах. Они должны были заработать с выходом новых версий систем для iPhone, iPad, MacBook и Watch.

Компания планировала размывать откровенные снимки в «Сообщениях», предупреждать родителей о получении и отправке сексуальных фотографий, сканировать откровенный контент в iCloud и передавать данные полиции, а также добавить руководства для безопасности в Siri.

После публикации Apple в соцсетях и СМИ начали обвинять компанию в нарушении приватности. По задумке компании все фотографии, выгружаемые в iCloud, будут проверять на соответствие базе данных снимков с жестоким обращением, но в соцсетях посчитали, что проверки будут проходить на устройствах.

Скользкая дорожка приватности: почему Apple…
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После масштабной критики принцип работы новой функции объяснил вице-президент Apple Крейг Федериги. По его словам, к путанице привело одновременное объявление о двух разных инструментах: функции определения контента с сексуальным насилием над детьми в облачном хранилище iCloud и опции, отвечающей за оповещение родителей о получении и отправке сексуальных фотографий.

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Безопасность функции подтвердил и пользователь Reddit, который обнаружил код алгоритма Apple для проверки детского порно в iOS 14.3 и опубликовал его на GitHub. Он сообщил, что алгоритм срабатывает только при полном сходстве с базой данных изображений, на которых запечатлено жестокое обращение с детьми.

В 2020 году Apple уже откладывала ввод новых функций из-за критики — тогда Facebook пожаловался, что ограничения отслеживания пользователей в iOS 14 снизит эффективность рекламы. Позже функцию всё равно внедрили.

#новости #apple

46 46 комментариев
18
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46 комментариев
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Социальный нос

37

 В Apple сообщили, что им нужно дополнительное время для улучшения работы функции.

Точнее для того, чтобы шумиха улеглась и потом без лишнего шума ввести

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Социальный

Семён Пашнин

2

Им нужно время
п р о а н а л и з и р о в а т ь контент.

Ответить
Социальный

Nick Rosenberg

0

Просто не могут уговорить кука и прочих топов стереть свою коллекцию.

Ответить
Nick

Nick Rosenberg

0

Потребовалось время для белых списков устройств.

Ответить
Социальный

Бидон с укропом

–3

Что? Боишься отъехать на парашу?

Ответить

Леха

5

Барнаул, Алтайский край

Ответить
Леха

Андрей Охапкин

2

Это пример россиянам, как нужно отстаивать свою гражданскую позицию ред.

Ответить
Андрей

Evil Pechenka

0

Каким русским? Которые живут в Украине? На Брайтон-бич? Или, всё же, это пример россиянам?

Ответить
Evil

Андрей Охапкин

2

Спасибо, отредактировал комментарий

Ответить
Андрей

Evil Pechenka

1

Ты крут. 😲

Ответить
Леха

Таблетка Галоперидола

2

На самом деле Барнаулу алтайский край нужно больше всего бояться этой функции

Ответить

Оперативный диод

–19

Ну и зря, дети важнее всего этого цирка конфенциальности 

Ответить
Оперативный

IO

9

Дети вообще не важнее никому, кроме своих родителей, которые часто заблуждаются на счет важности своих отпрысков ред.

Ответить
IO

Леха

–1

Не совсем. Дети (не только свои) нужны всем тем, кто собрался жить до старости, чтобы было из чего платить пенсию и чтобы кто-то работал 

Ответить
Леха

Nick Rosenberg

8

Нужны лишь затем чтобы собирать нологи и пустить их на фронт как мясо.

Ответить
Оперативный

Бидон с укропом

–5

База. Ну местные чмошники, которые получают удовольствие от вседозволенности в интернете против, конечно же

Ответить
Бидон

Рыжий

2

 Ну местные чмошники, которые получают удовольствие от вседозволенности в интернете

сканирование контента на твоём личном устройстве, даже если контент никогда не выгружался в интернет

Ок, понял тебя  ред.

Ответить
Рыжий

Nick Rosenberg

0

Отрабатывают повесточку, ну чо ты мешаешь работать?

Ответить
Nick

Андрей Охапкин

0

Повесточку Apple? Интересно сколько ему платят, 15 центов за комментарий?

Ответить
Андрей

Nick Rosenberg

1

Чувак с регистрацией сегодня задвигает что в интернете слишком много свободы, чья это повесточка по твоему?

Ответить
Nick

Андрей Охапкин

0

Путина? Ты из этих что-ли, у кого "кругом враги"?

Ответить
Андрей

Nick

0

А ты из которых?

Ответить
Nick

Андрей

0

Я в этом плане за плюрализм мнений, так сказать

Ответить
Рыжий

Бидон с укропом

0

а картинка откуда? 

Ответить
Бидон

Рыжий

0

Пошёл соседке заплатил и пофоткал её, например

Ответить
Рыжий

Бидон с укропом

0

строгач

Ответить
Бидон

Рыжий

0

Это если ты мало заплатил ;)
Но всё же идея сканировать контент на личных устройствах - так себе. Сегодня нельзя подростков фоткать, завтра нельзя мемы с неграми смотреть, послезавтра что? ред.

Ответить
Рыжий

Бидон с

0

5-е

Ответить
Рыжий

Людской Даниль

0

@Хорошо, ок, понял тебя 

Ответить
Оперативный

MedievalRain

1

Раз тебе важнее, то сам себе эти зонды и ставь. 

Ответить
Оперативный

Пётр Козлов

0

Вот ты как-нибудь сам со своими детьми разберись и защити их ото всех бед

Ответить

Леха

2

 собрать информацию и внести улучшения

Больше картинок собрались искать?

Ответить

Evil Pechenka

2

Вот раньше то Apple — О-го-го!

А теперь... эх...

Ответить

bbk bbk

2

Если власти заговорили о безопасности - держитесь за кошельки, если о защите детей - урежут свободы с правами. Если говорят о стабильности - срочно покупай гречку. 

Ответить

Бидон с укропом

–11

Педофильское лобби демократов ликует 

Ответить
Бидон

TROPPIE

0

Особенно Бидон-младший

Ответить

Максим Шпилёв

1

..прежде чем выпустить эти критически важные функции безопасности детей.

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ функции ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!!!

Запоминается последнее (Штирлиц)

Ответить

Alexey Kochetkov

1

ебать новость с молнией

Ответить

Ё****й волшебник - цитата

1

на всех своих операционных системах

Чет до этого речь шла только о мобильных системах, разве нет?
Надо перебрать файлы на пк а то хуй знает что там эпл во всём моём мусоре найдёт

Ответить

Sergey Michko

1

Так-то iOS уже сканирует фотки. Например, чтобы отметить людей на фото или, если написать cat или document в поиске, то покажет соответственно. Сканирование происходит без участия клауда — прямо на девайсе. Так что по сути это не новый функционал. 

Ответить

Больной лолипоп

0

запустят уже на новой версии)0

ну и нужно собрать побольше материала для нейронки

Ответить

Трансгендолёт

0

Apple отложила введение проверки фотографий в iCloud на детское порно на «неопределённый срок»

Они что, поддерживают педофилов????

Ответить
Трансгендолёт

Ё****й волшебник - цитата

0

Нет но
<...>клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц<...>

Эти видимо поддерживают

Ответить

Божий вентилятор

0

А тут уже писали, что в этом сентябре Apple не будут презентовать новое поколение iWatch, ибо продукт пока сырой и не готов к серийному выпуску?

Ответить

Роман Александров

0

Не прокатило

Ответить

Людской Даниль

0

Ферман выдохнул с облегчением

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