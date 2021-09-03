Apple отложила введение проверки фотографий в iCloud на детское порно на «неопределённый срок»

В прошлом месяце мы объявили о планах внедрить функции, призванные помочь защитить детей от преследователей, которые используют средства коммуникации для привлечения и эксплуатации, и ограничить распространение материалов для сексуального насилия над детьми.

Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили, что нам нужно ещё несколько месяцев, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем выпустить эти критически важные функции безопасности детей.