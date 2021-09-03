Apple отложила введение проверки фотографий в iCloud на детское порно на «неопределённый срок» Статьи редакции
Функцию раскритиковали из-за нарушения приватности.
Компания планирует «собрать информацию и внести улучшения» перед внедрением функции. Об этом компания сообщила в письме Apple Insider.
При этом, как отмечает Apple Insider, компания не объяснила, с кем собирается консультироваться по вопросу улучшений и какую информацию планирует собирать.
6 августа Apple объявила о расширении функций для защиты детей на всех своих операционных системах. Они должны были заработать с выходом новых версий систем для iPhone, iPad, MacBook и Watch.
Компания планировала размывать откровенные снимки в «Сообщениях», предупреждать родителей о получении и отправке сексуальных фотографий, сканировать откровенный контент в iCloud и передавать данные полиции, а также добавить руководства для безопасности в Siri.
После публикации Apple в соцсетях и СМИ начали обвинять компанию в нарушении приватности. По задумке компании все фотографии, выгружаемые в iCloud, будут проверять на соответствие базе данных снимков с жестоким обращением, но в соцсетях посчитали, что проверки будут проходить на устройствах.
После масштабной критики принцип работы новой функции объяснил вице-президент Apple Крейг Федериги. По его словам, к путанице привело одновременное объявление о двух разных инструментах: функции определения контента с сексуальным насилием над детьми в облачном хранилище iCloud и опции, отвечающей за оповещение родителей о получении и отправке сексуальных фотографий.
Безопасность функции подтвердил и пользователь Reddit, который обнаружил код алгоритма Apple для проверки детского порно в iOS 14.3 и опубликовал его на GitHub. Он сообщил, что алгоритм срабатывает только при полном сходстве с базой данных изображений, на которых запечатлено жестокое обращение с детьми.
В 2020 году Apple уже откладывала ввод новых функций из-за критики — тогда Facebook пожаловался, что ограничения отслеживания пользователей в iOS 14 снизит эффективность рекламы. Позже функцию всё равно внедрили.
Просто не могут уговорить кука и прочих топов стереть свою коллекцию.
Барнаул, Алтайский край
Это пример россиянам, как нужно отстаивать свою гражданскую позицию ред.
Каким русским? Которые живут в Украине? На Брайтон-бич? Или, всё же, это пример россиянам?
На самом деле Барнаулу алтайский край нужно больше всего бояться этой функции
Дети вообще не важнее никому, кроме своих родителей, которые часто заблуждаются на счет важности своих отпрысков ред.
База. Ну местные чмошники, которые получают удовольствие от вседозволенности в интернете против, конечно же
Отрабатывают повесточку, ну чо ты мешаешь работать?
Повесточку Apple? Интересно сколько ему платят, 15 центов за комментарий?
Чувак с регистрацией сегодня задвигает что в интернете слишком много свободы, чья это повесточка по твоему?
а картинка откуда?
Если власти заговорили о безопасности - держитесь за кошельки, если о защите детей - урежут свободы с правами. Если говорят о стабильности - срочно покупай гречку.
Педофильское лобби демократов ликует
..прежде чем выпустить эти критически важные функции безопасности детей.
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ функции ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!!!
Запоминается последнее (Штирлиц)
на всех своих операционных системах
Чет до этого речь шла только о мобильных системах, разве нет?
Надо перебрать файлы на пк а то хуй знает что там эпл во всём моём мусоре найдёт
Так-то iOS уже сканирует фотки. Например, чтобы отметить людей на фото или, если написать cat или document в поиске, то покажет соответственно. Сканирование происходит без участия клауда — прямо на девайсе. Так что по сути это не новый функционал.
Apple отложила введение проверки фотографий в iCloud на детское порно на «неопределённый срок»
Они что, поддерживают педофилов????
Нет но
<...>клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц<...>
Эти видимо поддерживают