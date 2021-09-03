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Технологии
Яна Ломакина

Британские учёные разработали джойстик, помогающий восстановить двигательные функции рук после инсульта Статьи редакции

После клинических испытаний пациенты смогли повторять упражнения на восстановление мелкой моторики в семь раз чаще, чем при обычной реабилитации.

12 12 комментариев
577 просмотров
Пациент, перенёсший инсульт, играет в игру на планшете со специальным джойстиком  Фото Imperial College London

Исследователи из Имперского колледжа Лондона разработали джойстик GripAble, который помогает восстановить двигательные функции перенёсшим инсульт пациентам. Результаты клинических испытаний опубликовали в журнале Neurorehabilitation & Neural Repair.

По задумке учёных, пациенты управляют игровым процессом в приложении на планшете, сжимая, поворачивая и поднимая в руке специальный джойстик. GripAble реагирует на давление и передаёт ответный сигнал, который показывает пользователю, насколько успешно он выполнил задание в игре.

Джойстик испытали на 30 пациентах, 26 из них смогли использовать устройство. Они тренировались в среднем по 26 минут в день (по своему желанию от 16 минут до 31 минуты). Также они выполняли стандартные упражнения на тренировку мелкой моторики.

В клинических испытаниях разработка показала эффективность: при использовании джойстика пациенты смогли сжать пальцы рук 104 раза за день — это в семь раз больше, чем при стандартной реабилитации (15 раз в день).

Мужчина с джойстиком GripAble Фото Imperial College London

По задумке учёных, GripAble можно использовать не только под наблюдением врача в клинике, но и самостоятельно в домашних условиях, чтобы тренироваться как можно чаще. Исследователи считают, что увеличение количества повторов упражнений помогает перенёсшим инсульт быстрее восстановиться. Теперь учёные планируют увеличить количество добровольцев для испытаний.

Инсульт может вызвать снижение силы мышц и нарушение координации движений. После него пациентам нужна реабилитация — она может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Для восстановления двигательных способностей используют различные технологии. Например, в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование роборуки с нейроинтерфейсом.

#новости #здравоохранение

12 12 комментариев
13
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Асем

2

Это нам ещё понадобится, пацаны.

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Luchano Spaguetti

0

Я обычно сжимаю и стимулирую не джойстик, чтобы восстановить моторику рук (правой в основном). 

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Lev Mu

0

а эта новость значит не копипаст? Даже сам не знаю к кому вопрос!

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Андрей Николаевич

0
Ответить

Людской Даниль

0

Знаем мы тот "джойстик" 

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Людской

Людской Даниль

0

Сила рук и никакого мошенства

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Max Payne

0

заебис. но у меня есть своя радостьпалка ред.

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alexferman

–2

Neurorehabilitation

Нейрорехахабибилититатион, пиздец. Это слово будто человек с инсультом придумывал.

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alexferman

Социальный нос

0

Нейро + реабилитейшн. А реабилитейшн = ре "повторение, восстановление" + абилитейшн "способность".
Чтобы легко читать и запоминать сложные слова, помогает разобраться почему они такие. Этимологию, историю термина. Термины - это не случайный набор букв, в них есть логика. Которая может даже помочь глубже понять предмет - обычно в название закладывается какая-то ключевая характеристика, или характеристика, позволяющая отличать схожие предметы в рамках категории. ред.

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Социальный

alexferman

0

Всё равно пиздец

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alexfer…

Социальный нос

0

Восстановление нервных умений.

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Социаль…

alexferman

0

Вот теперь хорошо ред.

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