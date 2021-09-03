Британские учёные разработали джойстик, помогающий восстановить двигательные функции рук после инсульта Статьи редакции
После клинических испытаний пациенты смогли повторять упражнения на восстановление мелкой моторики в семь раз чаще, чем при обычной реабилитации.
Исследователи из Имперского колледжа Лондона разработали джойстик GripAble, который помогает восстановить двигательные функции перенёсшим инсульт пациентам. Результаты клинических испытаний опубликовали в журнале Neurorehabilitation & Neural Repair.
По задумке учёных, пациенты управляют игровым процессом в приложении на планшете, сжимая, поворачивая и поднимая в руке специальный джойстик. GripAble реагирует на давление и передаёт ответный сигнал, который показывает пользователю, насколько успешно он выполнил задание в игре.
Джойстик испытали на 30 пациентах, 26 из них смогли использовать устройство. Они тренировались в среднем по 26 минут в день (по своему желанию от 16 минут до 31 минуты). Также они выполняли стандартные упражнения на тренировку мелкой моторики.
В клинических испытаниях разработка показала эффективность: при использовании джойстика пациенты смогли сжать пальцы рук 104 раза за день — это в семь раз больше, чем при стандартной реабилитации (15 раз в день).
По задумке учёных, GripAble можно использовать не только под наблюдением врача в клинике, но и самостоятельно в домашних условиях, чтобы тренироваться как можно чаще. Исследователи считают, что увеличение количества повторов упражнений помогает перенёсшим инсульт быстрее восстановиться. Теперь учёные планируют увеличить количество добровольцев для испытаний.
Инсульт может вызвать снижение силы мышц и нарушение координации движений. После него пациентам нужна реабилитация — она может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Для восстановления двигательных способностей используют различные технологии. Например, в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование роборуки с нейроинтерфейсом.
Я обычно сжимаю и стимулирую не джойстик, чтобы восстановить моторику рук (правой в основном).
Neurorehabilitation
Нейрорехахабибилититатион, пиздец. Это слово будто человек с инсультом придумывал.
Нейро + реабилитейшн. А реабилитейшн = ре "повторение, восстановление" + абилитейшн "способность".
Чтобы легко читать и запоминать сложные слова, помогает разобраться почему они такие. Этимологию, историю термина. Термины - это не случайный набор букв, в них есть логика. Которая может даже помочь глубже понять предмет - обычно в название закладывается какая-то ключевая характеристика, или характеристика, позволяющая отличать схожие предметы в рамках категории. ред.
Всё равно пиздец
Восстановление нервных умений.