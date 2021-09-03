После клинических испытаний пациенты смогли повторять упражнения на восстановление мелкой моторики в семь раз чаще, чем при обычной реабилитации.

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Пациент, перенёсший инсульт, играет в игру на планшете со специальным джойстиком Фото Imperial College London

Исследователи из Имперского колледжа Лондона разработали джойстик GripAble, который помогает восстановить двигательные функции перенёсшим инсульт пациентам. Результаты клинических испытаний опубликовали в журнале Neurorehabilitation & Neural Repair.

По задумке учёных, пациенты управляют игровым процессом в приложении на планшете, сжимая, поворачивая и поднимая в руке специальный джойстик. GripAble реагирует на давление и передаёт ответный сигнал, который показывает пользователю, насколько успешно он выполнил задание в игре.

Джойстик испытали на 30 пациентах, 26 из них смогли использовать устройство. Они тренировались в среднем по 26 минут в день (по своему желанию от 16 минут до 31 минуты). Также они выполняли стандартные упражнения на тренировку мелкой моторики.

В клинических испытаниях разработка показала эффективность: при использовании джойстика пациенты смогли сжать пальцы рук 104 раза за день — это в семь раз больше, чем при стандартной реабилитации (15 раз в день).

Мужчина с джойстиком GripAble Фото Imperial College London

По задумке учёных, GripAble можно использовать не только под наблюдением врача в клинике, но и самостоятельно в домашних условиях, чтобы тренироваться как можно чаще. Исследователи считают, что увеличение количества повторов упражнений помогает перенёсшим инсульт быстрее восстановиться. Теперь учёные планируют увеличить количество добровольцев для испытаний.