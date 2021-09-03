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Технологии
Новости vc.ru

Tesla отложила начало массового производства пикапов Cybertruck до 2023 года — Electrek Статьи редакции

Компания уже переносила дату с 2021 на 2022 год.

36 36 комментариев
1102 просмотров
Cybertruck Tesla

Илон Маск во время разговора с сотрудниками Tesla рассказал, что компания не планирует начинать производство Cybertruck до конца 2022 года из-за сложной конструкции. Об этом пишет издание Electrek со ссылкой на источники.

«В пикапах столько новых технологий, что нарастить производство будет сложно», — сказал Маск. Масштабное производство, по данным издания, не начнётся до конца 2023 года.

Глава Tesla также прокомментировал дизайн Cybertruck. «Это будет особый проект. Как сбой в "Матрице". Как если бы у Нео была машина», — цитируют его слова источники Electrek.

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном в ноябре 2019 года. Стоимость машины — от 39,9 тысяч до 69,9 тысяч долларов. В августе 2021 года количество предзаказов электрокара превысило 1,2 миллиона.

В 2021 году Маск предупредил, что компания столкнётся с проблемами при производстве из-за особенностей конструкции, например, стального корпуса. Позже на сайте Tesla обновилась информация — начало производства перенесли c конца 2021 года на 2022 год.

#новости #tesla #cybertruck

36 36 комментариев
6
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36 комментариев
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Рпош Ашршщ

6

Ставлю на то, что он вообще не выйдет. По крайней мере в таком виде

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Рпош

Madegghead

1

или не выйдет или будет выглядеть как F150.
Два варианта

Ответить

Людской Даниль

5

Это как с мс21 - до начала полетов с пассажирами всегда ровно год

Ответить

KingOfTheDivan

3

Но он же всратый, необычный, конечно, но все равно всратый

Ответить
KingOfTheDivan

alexferman

2

Он классный, в 300 раз лучше безликого зализанного говна, в которое превратились все нынешние авто ред.

Ответить
alexferman

Просторный

0

Подожди, подожди, в 300? Отсоси у тракториста Мухаха…

Ответить
KingOfTheDivan

Sam Lowry

0

Перевожу на рюсське: «я так привык к 3 видам кузовов современных автомобилей, что мне непривычно».

Ответить

Оперативный диод

0

Зачем он вообще нужен?

Ответить
Оперативный

Dmitry Ryleev

9

Автомоби́ль — моторное дорожное и внедорожное транспортное средство, используемое для перевозки людей и грузов

Ответить
Dmitry

Оперативный диод

0

Кибертрак этот ебучий, гений ред.

Ответить
Операти…

Dmitry Ryleev

5

точка вместо запятой

Ответить
Операти…

Барашек

2

чтобы гей-шлюх себе в одношку на окраине норильска возить

Ответить
Барашек

Барашек

3

теперь ещё гуглить придётся где этот ебучий норильск находится

Ответить
Барашек

Барашек

4

ой бля, хуй знает где, план отменяется

Ответить
Барашек

Оперативный диод

2

Норильску нужны бомбардировки, а не кибертраки

Ответить
Оперативный

sergjjj

2

Самый популярный кузов в США, расходы по сравнению с бенз пикапами смешные, посмотрите на кол-во предзаказов.

Ответить

Dmitry Ryleev

1

Что ты скажешь на это Илон Маск?

Ответить
Dmitry

Барашек

5

В пикапах столько новых технологий, что нарастить производство будет сложно

Ответить
Dmitry

ouxen

1
Ответить
Dmitry

Оперативный диод

0

Сумимасен

Ответить

Барашек

2

никогда такого не было и вот опять

Ответить

Комментарий удален

Режу

sergjjj

3

Спутники уже работают, просерун.

Ответить

Комментарий удален

Режу

Zzzzzzz

0
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Комментарий удален

Zzzzzzz

Madegghead

0

так основное пиз...ольство идет именно по Тесле, и на ней же рубится бабло.
А СпейсХ - этот то ради чего это делается. И безусловно вызывает уважение, что человек тратит заработанное на космос, а не золотые унитазы.
Но это не делает Теслу лучше саму по себе.

Ответить

Андрей Охапкин

0

Полигонов бы побольше

Ответить
Андрей

Sam Lowry

2

Чагой та? Это на заре развития 3d-видюх полигонами мерялись. Щас полно разных штилей.

Ответить

Madegghead

0

Да все эксперты говорят что он не выйдет никогда!!!
Ни один регулятор не выпустит на дороги общего пользования(не как прототип) этого убийцу пешеходов.
НИКОГДА!

Ответить
Madegghead

alexferman

3

Хуя истерика

Ответить
Madegghead

Sam Lowry

1
Ответить
Sam

Madegghead

0

это явно не серийное авто, а кастомный F350. Очень кастомный.
Тесла Трак тоже ездит по дороге как кастом. Но не как серийное авто

Ответить
Madeggh…

Sam Lowry

0

Ну таких там до жопы, выпускают же. 

Ответить
Sam

Madegghead

0

насколько я знаю кастомов там крайне мало.
А F350 обычный совсем другой, да и не сравним с Тесла по размеру. 350 - это грузовик прям.
Конкурент Теслы это Ford Ranger и F150. Посмотри на них. Так и будет выглядеть Тесла серийная, если выйдет.

Ответить

Убежденный диод

0

Two weeks

Ответить

Иван Кондратьев

0

Стоило ответить на твиты Рогозина и вот, пожалуйста

Ответить

Посторонний цвет

0

буу

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Леха

–2

1.2 млн человек не знают куда выкинуть от 40 до 70к баксов, охуеть 

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