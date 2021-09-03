Компания уже переносила дату с 2021 на 2022 год.

1102 просмотров

Cybertruck Tesla

Илон Маск во время разговора с сотрудниками Tesla рассказал, что компания не планирует начинать производство Cybertruck до конца 2022 года из-за сложной конструкции. Об этом пишет издание Electrek со ссылкой на источники.

«В пикапах столько новых технологий, что нарастить производство будет сложно», — сказал Маск. Масштабное производство, по данным издания, не начнётся до конца 2023 года.

Глава Tesla также прокомментировал дизайн Cybertruck. «Это будет особый проект. Как сбой в "Матрице". Как если бы у Нео была машина», — цитируют его слова источники Electrek.

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном в ноябре 2019 года. Стоимость машины — от 39,9 тысяч до 69,9 тысяч долларов. В августе 2021 года количество предзаказов электрокара превысило 1,2 миллиона.