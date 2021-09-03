Tesla отложила начало массового производства пикапов Cybertruck до 2023 года — Electrek Статьи редакции
Компания уже переносила дату с 2021 на 2022 год.
Илон Маск во время разговора с сотрудниками Tesla рассказал, что компания не планирует начинать производство Cybertruck до конца 2022 года из-за сложной конструкции. Об этом пишет издание Electrek со ссылкой на источники.
«В пикапах столько новых технологий, что нарастить производство будет сложно», — сказал Маск. Масштабное производство, по данным издания, не начнётся до конца 2023 года.
Глава Tesla также прокомментировал дизайн Cybertruck. «Это будет особый проект. Как сбой в "Матрице". Как если бы у Нео была машина», — цитируют его слова источники Electrek.
Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном в ноябре 2019 года. Стоимость машины — от 39,9 тысяч до 69,9 тысяч долларов. В августе 2021 года количество предзаказов электрокара превысило 1,2 миллиона.
В 2021 году Маск предупредил, что компания столкнётся с проблемами при производстве из-за особенностей конструкции, например, стального корпуса. Позже на сайте Tesla обновилась информация — начало производства перенесли c конца 2021 года на 2022 год.
Ставлю на то, что он вообще не выйдет. По крайней мере в таком виде
Но он же всратый, необычный, конечно, но все равно всратый
Он классный, в 300 раз лучше безликого зализанного говна, в которое превратились все нынешние авто ред.
Перевожу на рюсське: «я так привык к 3 видам кузовов современных автомобилей, что мне непривычно».
Автомоби́ль — моторное дорожное и внедорожное транспортное средство, используемое для перевозки людей и грузов
Кибертрак этот ебучий, гений ред.
Самый популярный кузов в США, расходы по сравнению с бенз пикапами смешные, посмотрите на кол-во предзаказов.
Что ты скажешь на это Илон Маск?
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так основное пиз...ольство идет именно по Тесле, и на ней же рубится бабло.
А СпейсХ - этот то ради чего это делается. И безусловно вызывает уважение, что человек тратит заработанное на космос, а не золотые унитазы.
Но это не делает Теслу лучше саму по себе.
Полигонов бы побольше
Да все эксперты говорят что он не выйдет никогда!!!
Ни один регулятор не выпустит на дороги общего пользования(не как прототип) этого убийцу пешеходов.
НИКОГДА!
это явно не серийное авто, а кастомный F350. Очень кастомный.
Тесла Трак тоже ездит по дороге как кастом. Но не как серийное авто
насколько я знаю кастомов там крайне мало.
А F350 обычный совсем другой, да и не сравним с Тесла по размеру. 350 - это грузовик прям.
Конкурент Теслы это Ford Ranger и F150. Посмотри на них. Так и будет выглядеть Тесла серийная, если выйдет.