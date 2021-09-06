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Новости vc.ru

Мошенники создали дипфейк с Олегом Тиньковым для рекламы поддельной страницы «Тинькофф Инвестиций» Статьи редакции

В видео основатель банка предлагает бонус в 50% к любой сумме вложения.

Видео с дипфейком Тинькова, который предлагает добавить половину к любой сумме, вложенной в «Тинькофф Инвестиции», появилось в соцсетях.

Давайте бегом за бонусом. Мы дарим 50% к вашей сумме вложений. Например, вы инвестируете 20 тысяч рублей, а на счёт для работы получаете 30 тысяч рублей. Всех обнял!

дипфейк Олега Тинькова

На сайте «Тинькофф Инвестиций» такой бонусной программы нет. Fakecheck пишет, что при переходе по ссылкам пользователь попадает на страницу с логотипами банка и «Тинькофф Инвестиций», а после ответов на разные вопросы про инвестиции от него просят оставить имя, электронную почту и телефон.

Издание также отметило, что дипфейк хоть и плохого качества, неизвестным удалось подделать «моргание» у Тинькова. Обычно по этому признаку можно распознать подделку — часто в дипфейках люди не моргают, так как алгоритм обрабатывает фото с открытыми глазами.

#новости #дипфейки #мошенничество

3657 просмотров
30 30 комментариев
23
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30 комментариев
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Строгий Мурод

36

Совершенно незаметно, и голос как родной. А уж этот роскошный диван!

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Строгий

norm

15

Ну это на TJ все умные, зоркие и с остроумными комментариями к любой новости.

А рядовой Вася или Марина с Бутово уже побежали занимать деньги, чтобы закинуть Олегу. И знакомым заодно в WhatsApp репостнули. ред.

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norm

Данный якорь

9

Даже не "На TJ все умные, зоркие", а "Когда уже известно что фейк, все умные и зоркие".
Думаю Вася и Марина с Бутово, если до этого не успели попасться на этот фейк, после этой новости будут говорить - "Бля ну тут же очевидно что фейк. Как на такое повестись то можно. Лох не мамонт"
Эффект знания задним числом — склонность воспринимать прошлые события предсказуемыми. ред.

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Данный

Al

0

Думаю Вася и Марина с Бутово, если до этого не успели попасться на этот фейк

То попались бы на какое-нибудь кешбери. Нет таких процентов и точка. Никто тебе не будет говорить как заработать деньги. Никто и никогда за просто так тебе не расскажет реальную схему.  ред.

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Al

Данный якорь

0

 Никто и никогда за просто так тебе не расскажет реальную схему.

Ну это не совсем так. Существуют места, где рассказывают реально рабочие схемы, на чём можно заработать, я сам пару таких мест знаю.
Ну и как минимум друзья могут поделиться рабочей схемой. Правда через друзей можно и на всякое наебалово попасть, но это не отменяет факта, что друзья иногда и что-то годное могут посоветовать. На то они и друзья.

Ответить
Данный

Al

0

на чём можно заработать

Просто принести деньги и получать по 50% с суммы каждый месяц? 

Ответить
Al

Данный якорь

0

Нет, речь же шла не о том чтобы просто принести деньги, а о том, что никто никогда за просто так не поделится рабочей схемой заработка.
Ну и в форме "Просто принести деньги и получать по 50% с суммы каждый месяц", думаю такое тоже хоть и весьма редко, но тоже иногда возможно. Приходит к тебе твой лучший друг дохуя прошаренный бизнесмен и говорит - хочу тебе помочь, давай я тебе организую бизнес, с тебя инвестиции - за пару месяцев отобьёшь вложения, дальше прибыль.
Но это я так, я в основном спорил с тезисом, что никто никогда не расскажет реальную схему заработка, а не с тезисом, что "просто принеси деньги и ничего делать не надо".

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norm

Великолепный

1

Я блять даже в душе не ебу какой у Тинькова голос. Не говоря уже о диванах.

Ответить
norm

Старший цвет

0

или Марина с Бутово

Мария Бутова уже вложилась, сто пудов

Ответить
norm

Al

0

Никто не может гарантировать такие проценты. Никто и никогда. Ни Путин. ни Навальный, ни Тиньков, ни Байден НИКТО БЛЯДЬ НИКТО! 

Сейчас еще на ютубе появилась реклама уровня "смотри тик ток и получай деньги". Это все из-за финансового неграмотности, а не дип фейков. 

Ответить
norm

Dimitry Who

0

Блять, а причём тут Бутово? Ходячий шаблон

Ответить
Строгий

Ваша Закладко

2

дип дип олег

Ответить
Ваша

Андрей Галицкий

1

dark deep oleg

Ответить
Андрей

Павел Фролов

0

Dark deep of Oleg

Ответить

Чужой Никита

20

надо сделать такое же с призывом путина выходить на улицы за деньги

Ответить
Чужой

5ый член Комитета

5

или лучше с путиным который рассказывает как обворовывает российский народ и ему ничего за это не будет

Ответить
5ый

Питерский

0

Или лучше это будет настоящий Путин, а Песков потом скажет, что это был дипфейк.

Ответить
Чужой

Великолепный Даниль

0

К 2024 году точность отечественных решений по выявлению сгенерированного и выдаваемого за реальный контента (так называемые дипфейки), а также инфоповодов, распространяемых ботами, должна достичь 70%. Такой целевой показатель содержится в «дорожной карте» под названием «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую, как сообщило во вторник, 27 июля, Минцифры, утвердила правительственная комиссия по цифровому развитию.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/07/2021/610061f49a7947d4a5848b1f

В «Цифровую экономику» впишут борьбу с…
Правительственная комиссия утвердила «дорожную карту» развития новых интернет-технологий. Среди…
www.rbc.ru
Ответить

Чужой Никита

8

это охуенно))

Ответить

Данный якорь

7

 Всех обнял!

Приподнял и кинул

Ответить

ouxen

4

почему сразу мошенники ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Brown Zweig

4

Че он там совсем от голода потерял сознание?

Ответить

Никита Андреев

1

Внук Елькина вышел на новый уровень

Ответить

kruglovgg

1

Ох уж эти пиарщики.

Ответить

ГТО и Теология

1

Важное заявление от Олеrа Тинbкова  

Ответить

Виталий Лановой

0

Голос совсем не похож

Ответить

Тепловой Слава

0

Мошенники создали дикпик с Олегом Тиньковым

Ответить

Jeremy B.

0

Виртуальный ассистент Олег вышел из под контроля

Ответить

Серй Дворянкин

0

А кто разбирается, подскажите, пожалуйста, какие сейчас сервисы лучше для дипфейса использовать?Платные и бесплатные, если такие имеются, достойные?Цель - шуточные клипы/пародии.

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Eugene Panfilov

0

С дипфейком работать научились, а со шрифтами нет

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