Мошенники создали дипфейк с Олегом Тиньковым для рекламы поддельной страницы «Тинькофф Инвестиций» Статьи редакции
В видео основатель банка предлагает бонус в 50% к любой сумме вложения.
Видео с дипфейком Тинькова, который предлагает добавить половину к любой сумме, вложенной в «Тинькофф Инвестиции», появилось в соцсетях.
На сайте «Тинькофф Инвестиций» такой бонусной программы нет. Fakecheck пишет, что при переходе по ссылкам пользователь попадает на страницу с логотипами банка и «Тинькофф Инвестиций», а после ответов на разные вопросы про инвестиции от него просят оставить имя, электронную почту и телефон.
Издание также отметило, что дипфейк хоть и плохого качества, неизвестным удалось подделать «моргание» у Тинькова. Обычно по этому признаку можно распознать подделку — часто в дипфейках люди не моргают, так как алгоритм обрабатывает фото с открытыми глазами.
Даже не "На TJ все умные, зоркие", а "Когда уже известно что фейк, все умные и зоркие".
Думаю Вася и Марина с Бутово, если до этого не успели попасться на этот фейк, после этой новости будут говорить - "Бля ну тут же очевидно что фейк. Как на такое повестись то можно. Лох не мамонт"
Эффект знания задним числом — склонность воспринимать прошлые события предсказуемыми. ред.
Никто и никогда за просто так тебе не расскажет реальную схему.
Ну это не совсем так. Существуют места, где рассказывают реально рабочие схемы, на чём можно заработать, я сам пару таких мест знаю.
Ну и как минимум друзья могут поделиться рабочей схемой. Правда через друзей можно и на всякое наебалово попасть, но это не отменяет факта, что друзья иногда и что-то годное могут посоветовать. На то они и друзья.
Нет, речь же шла не о том чтобы просто принести деньги, а о том, что никто никогда за просто так не поделится рабочей схемой заработка.
Ну и в форме "Просто принести деньги и получать по 50% с суммы каждый месяц", думаю такое тоже хоть и весьма редко, но тоже иногда возможно. Приходит к тебе твой лучший друг дохуя прошаренный бизнесмен и говорит - хочу тебе помочь, давай я тебе организую бизнес, с тебя инвестиции - за пару месяцев отобьёшь вложения, дальше прибыль.
Но это я так, я в основном спорил с тезисом, что никто никогда не расскажет реальную схему заработка, а не с тезисом, что "просто принеси деньги и ничего делать не надо".
дип дип олег
или лучше с путиным который рассказывает как обворовывает российский народ и ему ничего за это не будет
К 2024 году точность отечественных решений по выявлению сгенерированного и выдаваемого за реальный контента (так называемые дипфейки), а также инфоповодов, распространяемых ботами, должна достичь 70%. Такой целевой показатель содержится в «дорожной карте» под названием «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую, как сообщило во вторник, 27 июля, Минцифры, утвердила правительственная комиссия по цифровому развитию.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/07/2021/610061f49a7947d4a5848b1f
А кто разбирается, подскажите, пожалуйста, какие сейчас сервисы лучше для дипфейса использовать?Платные и бесплатные, если такие имеются, достойные?Цель - шуточные клипы/пародии.