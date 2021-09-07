Власти Сингапура начали тестировать на улицах роботов для охраны общественного порядка Статьи редакции
Они будут реагировать на «потенциально опасное поведение», неправильно припаркованные велосипеды, курение в запрещённых местах и другое.
25 25 комментариев
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- Власти Сингапура начали тестировать в общественных местах робота Ксавье (Xavier). Это совместный проект компании Home Team Science and Technology Agency (HTX), Национального агентства по окружающей среде, управления наземного транспорта, Сингапурского продовольственного агентства и Совета по жилищному строительству и развитию.
- С 5 сентября 2021 года три недели Ксавье будет работать в районе Тоа-Пайо в Сингапуре и реагировать на курение в запрещенных местах, неправильную парковку велосипедов, мопеды на пешеходных дорожках и если на улице собрались вместе больше пяти человек (правило действует на время пандемии).
- Как только Ксавье найдёт нарушение — он отправит сигнал в Центр управления и контроля. Использование робота сократит количество патрулей на улицах и увеличит эффективность контроля, считают разработчики.
- У робота несколько датчиков для автономного перемещения, камеры для обзора на 360° и съёмки фото и видео для в тёмное время суток. Робот ведёт запись видео непрерывно и передаёт его в центр управления для аналитики госслужащих.
- Ксавье оснащён интерактивной панелью управления. Госслужащие могут удалённо управлять несколькими роботами одновременно.
- По данным компании-разработчика, полиция использовала подобного робота во время празднования День независимости Сингапура для патрулирования и контроля порядка.
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0
25 комментариев
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13
"на улице собрались вместе больше пяти человек (правило действует на время пандемии)."
ага, на время пандемии
6
It's Only a Glitch!
5
в него я надеюсь встроили боевой лазер, пулемет и огнемет
иначе зачем это всё?
3
Вы нарушили порядок!
Немедленно исправьте нарушение!
0
тут блять не то что бычок за собой уберешь, улицу подметешь на всякий случай
2
лучше железной рукой))
1
Бить кожаных кожаной палкой по коже?
2
0
Абсолютно культовый фильм у школоты тогда. Мы соревновались, кто больше раз на него сходит(пиздец), я раз 20 ходил.
0
В какой то части робокопа, после первых канонических, тоже так всё начиналось. А потом настала пизда.
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