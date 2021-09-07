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Технологии
Новости vc.ru

Власти Сингапура начали тестировать на улицах роботов для охраны общественного порядка Статьи редакции

Они будут реагировать на «потенциально опасное поведение», неправильно припаркованные велосипеды, курение в запрещённых местах и другое.

25 25 комментариев
1224 просмотров
Робот Ксавье в Сингапуре HTX
  • Власти Сингапура начали тестировать в общественных местах робота Ксавье (Xavier). Это совместный проект компании Home Team Science and Technology Agency (HTX), Национального агентства по окружающей среде, управления наземного транспорта, Сингапурского продовольственного агентства и Совета по жилищному строительству и развитию.
  • С 5 сентября 2021 года три недели Ксавье будет работать в районе Тоа-Пайо в Сингапуре и реагировать на курение в запрещенных местах, неправильную парковку велосипедов, мопеды на пешеходных дорожках и если на улице собрались вместе больше пяти человек (правило действует на время пандемии).
Reuters
  • Как только Ксавье найдёт нарушение — он отправит сигнал в Центр управления и контроля. Использование робота сократит количество патрулей на улицах и увеличит эффективность контроля, считают разработчики.
  • У робота несколько датчиков для автономного перемещения, камеры для обзора на 360° и съёмки фото и видео для в тёмное время суток. Робот ведёт запись видео непрерывно и передаёт его в центр управления для аналитики госслужащих.
  • Ксавье оснащён интерактивной панелью управления. Госслужащие могут удалённо управлять несколькими роботами одновременно.
  • По данным компании-разработчика, полиция использовала подобного робота во время празднования День независимости Сингапура для патрулирования и контроля порядка.
Straits Times

#новости #роботы

25 25 комментариев
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некипишуй

13

 "на улице собрались вместе больше пяти человек (правило действует на время пандемии)."

ага, на время пандемии

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Марсель Магизов

6

It's Only a Glitch! 

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Марсель

Pizza

0

Зашел в коменты, только чтобы увидеть это

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5ый член Комитета

5

в него я надеюсь встроили боевой лазер, пулемет и огнемет
иначе зачем это всё?

Ответить
5ый

Целесообразный Абдужаббор

2

Сам в ахуе. 

Ответить
5ый

Дмитрий Григорьев

0

Коллаб с the boring company на подходе

Ответить

Игорь Рачук

3

Вы нарушили порядок! 
Немедленно исправьте нарушение!

Ответить
Игорь

5ый член Комитета

0

тут блять не то что бычок за собой уберешь, улицу подметешь на всякий случай

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Целесообразный Абдужаббор

2

Бить палкой кожаных можно, надеюсь? 

Ответить
Целесообразный

Детский Денис

2

лучше железной рукой))

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Детский

Целесообразный

2
Ответить
Целесообразный

John Brain

1

Бить кожаных кожаной палкой по коже? 

Ответить
John

Целесообразный

0

Кому-то может и понравиться

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

2
Ответить
🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Дмитрий Григорьев

0

Абсолютно культовый фильм у школоты тогда. Мы соревновались, кто больше раз на него сходит(пиздец), я раз 20 ходил.

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Недавний Петя

1
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Артур Шнайдер

1
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Артур

5ый член Комитета

0

это личинка, спок

Ответить

Сильный блик

0

 неправильно припаркованные велосипеды, курение в запрещённых местах

Дожили. Роботы отбирают работу у Стоп-Хам и Лев Против.
Хотя если он пока не умеет провоцировать драки, у них ещё есть преимущество. ред.

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Сильный

Феминизм здорового человека

1

Обоим по ебалу палкой

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ouxen

0

ну и гавно

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Действительный Петя

0
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Alex P

0

Наркоту подкидывать обучены ?

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Кирилл Деревянко

0

В какой то части робокопа, после первых канонических, тоже так всё начиналось. А потом настала пизда.

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Candy Boy

0
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