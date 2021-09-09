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Технологии
Никита Логинов

Великий российский файрвол: как Россия движется к китайской модели контроля интернета Статьи редакции

Выборочные блокировки, автономный рунет и давление на бизнес — три шага к полной зачистке сети от запрещённой информации.

57 57 комментариев
2097 просмотров
Заглушка одного из интернет-провайдеров для заблокированного сайта Изображение ТрансТелеКома

В начале сентября Роскомнадзор заблокировал шесть крупных VPN-сервисов, но оставил свободный доступ к ним для некоторых организаций вроде банков. Позже некоторые пользователи интернета сообщили, что Ростелеком начал блокировать децентрализованный протокол BitTorrent, а клиенты нескольких провайдеров пожаловались на проблемы в работе онлайн-игр и сервисов.

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«Белые списки» доступа и блокировки протоколов вместо отдельных сайтов или сервисов — это часть новой стратегии контроля российских властей над рунетом, которая всё больше похожа на китайскую модель. TJ рассказывает, как Россия движется к собственному «великому файрволу», какие этапы уже прошла и чего ждать дальше.

Как контролируют интернет в Китае

Китайские власти начали создавать «великий файрвол» в 1997 году, когда лишь 1,6% китайских семей имели компьютер. В таких условиях властям не составило труда внедрить централизованную многоуровневую систему фильтрации интернет-трафика. Полностью она заработала в 2008 году, когда интернетом пользовались уже более 20% населения.

Программа контроля работает в нескольких направлениях. Во-первых, «великий файрвол» замедляет соединения с ресурсами вне Китая до 56 килобит в секунду и ниже, а также не даёт открыть некоторые из них — например, Ютуб, Твиттер, Реддит и Википедию. Во-вторых, система с помощью глубокого анализа трафика и активного зондирования сетей противодействует обходу фильтрации: блокирует неразрешённые зашифрованные соединения IPsec и TLS, перекрывает доступ к VPN-сервисам и анонимной сети Tor.

Китайские аналоги заблокированных сайтов и сервисов Изображение Nativex

Наконец, правительство давит на китайские и иностранные компании. Исследователи указывают: «великий файрвол», скорее, призван вредить работе местных интернет-провайдеров и сервисов, чтобы склонить их к самоцензуре. С той же целью власти могут угрожать блокировками иностранным технологическим компаниям. Все эти меры следуют ряду законов, принятых в конце 1990-х и начале 2000-х годов — они определяют, какая информация нежелательна и подлежит блокировке.

  • призывы к деятельности против конституции, правительства и социалистической системы;
  • разжигание ненависти и дискриминации, ущерб национальному и территориальному единству;
  • ложь, искажение правды, клевета, слухи, подрыв репутации государственных органов;
  • пропаганда терроризма, преступности, насилия;
  • материалы сексуального характера, азартные игры, религиозные суеверия.

Как Россия пришла к контролю интернета

Возможность ограничения доступа к той или иной информации заложена в Конституцию РФ — например, часть 3 статьи 55 гласит:

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Также ограничения свободы слова предусмотрены частью 3 статьи 17 и частью 2 статьи 29 Конституции — они запрещают пропаганду социальной, расовой, религиозной вражды и реализацию прав человека, которые нарушают права других людей. С такими мотивами российские власти начали внедрять механизмы контроля над интернетом ещё в 2000-х годах.

Поначалу это были меры против терроризма и экстремизма — с 2005 года Генеральная прокуратура подавала иски к провайдерам, требуя заблокировать тот или иной сайт. В апреле 2007 года появился Федеральный список экстремистских материалов, и уже через месяц в него попал первый сайт — новосибирский суд постановил заблокировать доступ к «Кавказ-центру».

Главная страница сайта «Кавказ-центр» Изображение Вести.ру

Поворотным моментом можно считать осень 2012 года, когда в соответствии с Федеральным законом № 139-ФЗ появился единый реестр запрещённых сайтов — чёрный список доменных имён и сетевых адресов. Роскомнадзор, МВД и Роспотребнадзор получили право блокировать сайты без решения суда, если эксперты найдут на них информацию, которая «причиняет вред здоровью и развитию детей», разжигает ненависть к социальным группам или просто запрещена каким-либо судебным решением.

Таблица возможных причин блокировки сайтов Изображение TAdviser

Решения о блокировке сайтов может принимать и Генеральная прокуратура — за призывы к массовым беспорядкам, «несанкционированным митингам», экстремизму и терроризму, а также за распространение информации «нежелательных организаций», которые «подрывают конституционный строй России и её обороноспособность». Это не полный список ведомств, имеющих право перекрывать доступ к сайтам — всего их более десятка.

Первый шаг — адресная блокировка сайтов

В отличие от китайских властей, российские не могли с самого начала внедрить централизованную систему фильтрации трафика: летом 2012 года интернетом пользовалась уже половина россиян (более 70 миллионов человек) через трёх-четырёх тысяч провайдеров, включая местных. Поэтому блокировку сайтов правительство решило переложить на самих операторов связи.

Получив от какого-либо ведомства решение о запрете доступа к тем или иным веб-страницам, Роскомнадзор вносит их в реестр, после чего проводит выгрузку — рассылает провайдерам XML-файл с новыми записями. Провайдеры должны оперативно перекрыть доступ к указанным адресам. Программно-аппаратный комплекс «Ревизор», установленный у каждого оператора, проверяет доступность сайта в его сети и отсылает отчёт в Роскомнадзор. За неисполнение решений провайдеров штрафуют.

Количество сайтов, заблокированных различными ведомствами Изображение Роскомсвободы

Обычно Роскомнадзор указывает URL-адрес конкретной веб-страницы с запрещённой информацией (например, https://tjournal.ru/tech/434934), чтобы не блокировать весь сайт. Однако сейчас три четверти сайтов используют зашифрованный протокол HTTPS для передачи данных, из-за чего провайдеры порой не могут определить, к какой именно странице обращается пользователь, и блокируют сайт целиком.

Намного более грубый метод — блокировка сайтов по IP-адресу. Если URL сайта или страницы можно сравнить с мобильным телефоном человека, то IP — это адрес дома, в котором он живёт. Но в одном доме с ним могут жить и другие люди — так же, как многие сайты могут использовать один IP-адрес.

Статистика заблокированных сайтов, в графе «блокируется неправомерно» — те, что попали в бан из-за одинаковых IP Изображение Роскомсвободы

Когда Роскомнадзор перекрывает доступ к сайтам по IP, это почти всегда приводит к массовым проблемам — вместе с запрещёнными ресурсами «под удар» попадают десятки или даже тысячи других сайтов и сервисов. Наиболее яркий пример — борьба с Телеграмом, когда ведомство внесло в реестр более 18 миллионов IP-адресов, перекрыв доступ к десяткам популярных сайтов и затруднив работу многих сервисов, включая государственные. При этом сам Телеграм продолжал работать в России, а летом 2020 года его перестали блокировать.

Второй шаг — автономный рунет

К 2019 году неэффективность подхода Роскомнадзора стала очевидной: шифрование протоколов затрудняло блокировку веб-страниц, история с Телеграмом показала его неуязвимость и разрушительность «банов по IP», а прокси и VPN-сервисы позволяли пользователям без труда обходить меры ведомства.

VPN (Virtual Private Network) удобны для организаций — они позволяют создать внутри интернета защищённую виртуальную сеть для связи разных отделений. «Побочный эффект» VPN — его эффективность в борьбе с фильтрацией трафика. С помощью VPN можно проложить зашифрованный туннель до зарубежного сервера и через него выходить в обычный интернет, избегая блокировок.

Это подтолкнуло государство к смене стратегии: в мае 2019 года президент РФ подписал пакет поправок, известных как закон об автономном рунете. По официальной версии, его приняли для защиты российского сегмента сети от атак и отключения извне. Фактически же закон вводит централизованную модель контроля над рунетом — очень похожую на ту, что использует Китай. При этом закон, скорее, противоречит декларируемой цели — централизация рунета может катастрофически ухудшить его надёжность и защищённость.

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Какие меры ввёл новый закон

  • операторы связи обязаны установить оборудование для глубокого анализа пакетов и их фильтрации на всех точках обмена трафиком — как внутренних, так и пограничных;
  • Роскомнадзор получает функции для блокировки сайтов и «централизованного управления рунетом»;
  • появляется возможность использовать в рунете национальную систему доменных имён вместо мировых DNS-серверов.

Оборудование «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ) с 2019-2020 года установлено у каждого крупного провайдера, при этом контролирует его напрямую Роскомнадзор. Провайдеры не имеют к ТСПУ никакого доступа, кроме физического. Соответственно, обязанность блокировать запрещённые сайты переходит от провайдеров к Роскомнадзору.

Архитектура централизованной фильтрации трафика Роскомнадзором Изображение «Хабра»

Новое оборудование позволяет увеличить эффективность блокировок благодаря DPI — глубокому анализу пакетов. Интернет-трафик состоит из потока данных, разбитого на отдельные порции — пакеты. Обычно сетевые программы и оборудование проверяют только заголовки этих пакетов и не «смотрят», что находится в самих пакетах, потому что это сложно и дорого, особенно с учётом повсеместного шифрования.

Системы DPI анализируют именно содержимое трафика, при этом способны «понимать», что в нём находится, даже если он зашифрован. Для этого система изучает структуру трафика (пакеты многих протоколов вроде BitTorrent имеют характерный «рисунок»), целевые IP и DNS-адреса, косвенные параметры вроде поведения пакетов, длительности и частоты соединений. Изначально технологии DPI создавали для оптимизации работы сетей и повышения их безопасности.

Опыт Китая показывает, что с помощью систем DPI можно блокировать или замедлять даже зашифрованный трафик SSH и VPN — «великий файрвол» за несколько минут определяет «нежелательные» соединения и начинает им противодействовать. Примерно такую же эффективность могут иметь российские системы DPI: например, Роскомнадзор уже замедлял работу Твиттера, причём избирательно — текст загружался с обычной скоростью, в отличие от картинок и видео.

Третий шаг — давление на технологические компании

Роскомнадзор регулярно требует от зарубежных сайтов и сервисов подчиняться российским законам, угрожая блокировками. Летом ведомство остановило работу сервисов Opera VPN и VyprVPN в России из-за их нежелания перекрывать доступ к запрещённым сайтам, а замедление работы Твиттера стало следствием отказа соцсети удалить незаконные материалы.

Но обычно частные компании склонны выполнять требования местных властей. Например, Apple удаляла приложения из китайского App Store и даже эмодзи с флагом Тайваня из iOS. Microsoft цензурировала свои блоги в китайском сегменте сети, Yahoo выдавала личные данные журналистов властям Китая, а Google даже готовился войти на китайский рынок с новой поисковой системой, которая автоматически фильтровала бы выдачу.

Статистика запросов Роскомнадзора к Google Изображение Google

Также технологические компании готовы идти на поводу российских властей. Google удаляет из поисковой выдачи в России сотни тысяч ссылок на запрещённые сайты. TikTok, Facebook, Twitter, Instagram и YouTube выполняют многие требования ведомства по борьбе с запрещённым контентом. Конечно, зарубежные соцсети и прочие сервисы игнорируют часть запросов, но в целом удовлетворяют их — тот же Google выполняет порядка 70% требований.

Податливость бизнеса можно объяснить нежеланием упускать российский интернет-рынок. Google в 2019 году заработал в России 75 миллиардов рублей — при таких прибылях компании вряд ли будут активно противодействовать государственному контролю. Не подчиниться требованиям местного регулятора — значит, уступить рынок своим менее принципиальным конкурентам.

Что будет дальше

Сейчас невозможно сказать, насколько успешными окажутся существующие методы обхода контроля над рунетом. Судя по происходящему в Китае, государство способно если не полностью перекрыть доступ к запрещённым ресурсам, то максимально осложнить работу с ними даже для искушённых пользователей.

Оборудование для глубокого анализа трафика от российского производителя RDP Фото RDP

Использование прокси, VPN, альтернативных DNS-серверов может потерять смысл из-за перехвата и подмены адресации. Ещё до момента шифрования трафика система фильтрации блокирует доступ к нежелательным сервисам или перенаправляет пользователя на нужные сайты. Например, подменяет зарубежные DNS-серверы национальной системой доменных имён, которая в принципе не выдаёт запрещённые адреса.

Выходом может быть шифрование самих DNS-запросов с помощью протоколов DNS over TLS, DNS over HTTPS и ESNI, но Минцифры уже рассматривает возможность их запрета на территории России. Технически такой запрет можно реализовать с помощью глубокого анализа трафика. К тому же, шифрование DNS не работает против блокировки сайтов по IP или через активное зондирование сетей.

Активное зондирование позволяет бороться с обходом фильтрации через отслеживание движения пакетов по сети и изучение её структуры. Таким способом «великий китайский файрвол» блокирует соединения VPN и Tor.

Шифрование трафика вообще не стоит рассматривать как панацею — системы DPI могут блокировать нежелательные и подозрительные соединения на этапе «рукопожатия», когда клиент только соединяется с сервером по HTTPS. Но даже установленное зашифрованное соединение можно обнаружить и разорвать, изучив его трафик — как происходит с туннелями OpenVPN в Китае или сетью Tor в некоторых странах. Единственное решение, которое до сих пор работает даже в Китае — обфускация (маскировка) зашифрованного трафика.

Обфускаторы вроде obfs4 сбивают с толку анализаторы DPI-систем: перемешивают сетевые пакеты, добавляют в трафик случайные данные, меняют политику соединений, имитируя «законную» передачу данных или вовсе не позволяя определить тип трафика.

Опция включения маскировки трафика в одном из VPN-клиентов Скриншот RestorePrivacy

Но возможности властей всем этим не ограничиваются. Они могут, например, обязать пользователей интернета установить себе государственный SSL-сертификат, как это хотели сделать в Казахстане или делают в Китае. Тогда контролирующие органы смогут без труда расшифровывать сетевой трафик и делать с ним что угодно. Главная проблема государственной цензуры заключается в том, что её вряд ли получится бесконечно избегать с помощью технических методов. А большая часть общества пока даже не замечает, как власти создают себе плацдарм для дальнейших ограничений.

#россия #интернет #роскомнадзор #цензура #китай

57 57 комментариев
2
91
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Andrey

10

Спасибо. Продолжайте об этом писать. 

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1 комментарий

aliftin

24

Это очень, очень грустная статья.

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aliftin

Никита Логинов

4

Да....

Ответить
Никита

Антон Верещагин

5

аватарка прям в контексте

Ответить
aliftin

Андрей Фурцев

0

Россия для грустных

Ответить

Плотный

22

Великий российский файрвол

Ну а хули, когда у тебя безграничный административный и денежный ресурс, построение такой вещи - вопрос времени.
И как бы не угарали со всех обсеров роскомпозора, то напомню, что у операторов связи уже стоит тспу. А 2 года назад его еще не было... Так что, как говориться, вопрос -  ̶"̶C̶о̶с̶а̶т̶ь̶ ̶и̶л̶и̶ ̶н̶е̶ ̶с̶о̶с̶а̶т̶ь̶?̶"̶   "А будет ли чебурнет?", уже не стоит. Остается только предполагать, а когда?

Ответить
Плотный

Никита Логинов

3

 когда у тебя безграничный административный и денежный ресурс, построение такой вещи - вопрос времени

Именно так.

Ответить
Никита

Александр

4

вопрос времени

и совести тех погромистов, которые будут этой хуйней заниматься. Понятно что "10 баксов есть 10 баксов", но все же было бы интересно пообщаться с теми людьми (скорее всего молодыми) которые в здравом уме будут анально огораживать интернеты.

Ответить
Алексан…

Дневной спрей

1

Какая совесть? Речь идёт о национальной безопасности

Ответить
Дневной

Посторонний

0

Лолчто, ты в это веришь? Что заблокированные ФБК, Умное Голосование и прочие угрожают нацбезопасности, а не кошелькам госворов?

Ответить
Посторо…

Дневной спрей

1

Ты думаешь только Россия и Китай используют кибер оружие, информационные атаки и прочее? А все вокруг сидят, смотрят и осуждают.

Чебурнет позволит снизит риск утечки данных вне, позволит полностью контролировать информационные потоки внутри. Другое дело, что все это будет в интересах кооператива Озера, ну такова национальная безопасность в России сегодня, с этим ничего не сделать, беги если можешь

Ответить
Посторо…

Лим Кирсанов

–1

чем быстрее россиян отключат от реддита и твиттера, тем лучше будет всем остальным.

Ответить
Лим

Посторонний

2

Ну куда без демшизы и самобичевания на уровне нации, ага.

Ответить
Посторо…

Лим

–1

Я не демократ.
после 2014 и как в каждую первую соцсеть влезли лахтодырочки за деньги россиян, всемирный интернет без русских вообще — моя розовая мечта

Ответить
Лим

Посторонни

0

Ты не понимаешь, что кремлеботов мизер по сравнению со всеми россиянами, кто общается в международных площадках? Да они горласты, но их все чаще накрывают тапком владельцы площадок.

Ответить
Алексан…

Неверный Мурод

2

Не только старперы болеют ура-патриотизмом, к сожалению. Вон, на востоке пришлый единорос, заменивщий посаженного, вполне себе молод - такие же и дауны-программисты есть. Ну точнее как, это с нашей стороны они копрофилы, а с другой - молодцы

Ответить
Плотный

aliftin

2

Проблема не в том что мы к этому идём, проблема в том что все страны к этому придут в какой-то момент. Люди будут закрыты в своих экосистемах и вся суть интернета утратится.

Ответить
Плотный

Сибирский глобус

0

напомню, что у операторов связи уже стоит тспу. А 2 года назад его еще не было...

Ещё надо тыкать пальцем в "экспертов", которые кричали "да ничего у них не получится" 2 года назад. ред.

Ответить
Плотный

Андрей Фурцев

0

Следующий шаг - система распознавания лиц и социальный рейтинг.
.
Но вы, конечно, продолжайте терпеть

Ответить

Netis

7

Чебурнет,наканецта

Ответить

Андрей Охапкин

3

Если суверенный интернет всё таки станет реальностью, думаю ВКонтакте станет универсальным приложением, необходимым каждому россиянину, чем-то вроде китайского WeChat. Щас уже можно заметить первые шаги в этом направлении, добавление всяких сервисов и приложений, типа системы денежных переводов, заказа такси и еды, виджетов для новостей и погоды, мб позже прикрутят какой-нибудь социальный рейтинг.... ред.

Ответить
Андрей

Металлургический дебаркадер

6

Знаешь чем ВКонтакте опередил Китай? Там практически с самого начала был рейтинг

Ответить
Металлургический

Металлургический

0

Сейчас модернизируют рейтинг и введут обратно

Ответить
Андрей

Металлургический дебаркадер

2

Вот, кстати, да
Мессенджер? Чек
Фоточки? Почти чек, но не факт что не выпустят опять
Соцсеть? Ну тут без вопросов
Почта? Чек
Такси? Чек
Платёжка? Чек

и так далее

Ответить
Андрей

doffys

2

Про Яндекс, Фейсбук и Гугл тоже это можно сказать, только они делают иллюзию разделяя по приложениям

Ответить

Rond

4

А какие есть технические средства, чтобы гасить starlink? Будут фсбшники летать над городом на автожире и размахивать пеленгатором?

Ответить
Rond

Dobrosvet

1

Зачем летать - поставят глушилки по городу, как было в совке, когда радио Свобода и голос Америки глушили

Ответить
Rond

Александр Сергеевич

0

Старлинка антенну надо ещё как-то в страну провезти через таможню

А вообще как бы да, если есть терминал и не сильно в эфир отсвечивает, то только кулаком в небо грозить ред.

Ответить
Александр

Василий

0

Любой VSAT (двунаправленный), но нужен максимально близкий спутник (типа HotBird)

Ответить
Василий

Александр

0

Так у них своя фазовая антенна проприетарная

(Мы же про старлинк?) ред.

Ответить
Алексан…

Василий

0

Я про обычные VSAT (не про те которые со своими протоколами и терминалами типа Thuraya, Inmarsat итд).
Технически - современный ресивер с возможностью ловить Internet канал.
Единственное - оплата будет на сайте оператора.

Ответить
Василий

Александр

0

Это как обратно во времена плохого ADSL вернуться

Ответить
Алексан…

Madegghead

0

диалапа

Ответить
Алексан…

Василий

0

Это да. Там до 2 Mbit всего

Ответить
Rond

Кирилл Деревянко

0

Так они всё равно без наземных станций работать не будут. А передача сигнала напрямую на спутник это дорого. Тут можно посмотреть цены на спутниковую мобильную связь.

Ответить

Должностной крюк

3

интересный спич Христо Грозева про интернет в России с 30:40

Ответить

Slow Dimon

2

На самом деле, это вопрос времени.
Качайте мемы.

Ответить

username

2

На счет того же Китая. По идее dpi на внешку должен быть один,однако,в разных провинциях своя кухня. При том,что популярные реализации vpn блокируются, в одном городе у тебя может работать openvpn на условно дефолтном конфиге, в другом уже нужно добавлять tls, а в третьем и это не прокатывает, какие бы ты вариации tcp/udp, кастом порт ни выбирал. Заебался так в свое время подруге перенастраивать. Хз почему так. Может там еще местячковые провайдеры 2/3 уровня дополнительно устанавливают свои ограничения.

Ответить

Кирилл Деревянко

2

Зато могут хостеры жирно навариться на этом. У нас и так ценники заоблачные на серваки. То, что у hetzner беру за 80 евро в России стоит от 300.
Скажут - хочешь доступ из России - размещался на наших серверах. Многие небольшие проекты тупо закроются, которые делались не для получения прибыли. В 2014 резко подорожали серваки внутри страны, как хостеры писали из-за бакса. И сейчас им ничего не стоит поднять цену в два три раза.

Ответить

Рыжий

1

Есть ли смысл в Чебурнете при открытых границах?

Ответить
Рыжий

Чудесный ключ

1

Главное чтобы уезд как портал в один конец работал, чтобы люди просто уходили в никуда, и про заграницу слагали легенды, как про загробный мир

Ответить
Чудесный

Дневной спрей

1

Существует ли генетическая память?

Ответить
Чудесный

Andre Macareno

1

А как работу-то искать с чебурнетом? Вот я простой работяга, который разворачивал списки и делал глубокий ми^W поиск по дереву, а как теперь в фаанг хотя бы заявку подать? Ну если предполагаем, что впна, тора и шадоусокса не будет

Ответить
Рыжий

Groosha

0

Есть. Выдави всех "несогласных", а оставшиеся овечки будут мирно пастись на лугу, ожидая своей очереди на забой

Ответить

некипишуй

1
Ответить

Василий Дробовский

0

Я посмотрю, аж  интересно - как будут сражаться с TLS.

Ответить
Василий

Никита Логинов

0

Уже успешно сражаются, об этом есть в статье.

Ответить

Успешный Никита

–2

Я не против — Рунета с головой хватает.

Ответить
Успешный

Мутёнок

1

вообще б только лурк оставил

Ответить
Мутёнок

Slow Dimon

0

Будь гуманнее

Ответить
Мутёнок

Металлургический

0

После того как создатель лурка поехал кукухой? Не, оставьте только двачик, даже он полезнее

Ответить
Успешный

Папа Римский

0

Твое имя само за себя говорит.

Ответить
Папа

Успешный Никита

0

Имя не умеет говорить.

Ответить

Наивный космос

0

Ответ - никак.

Ответить
Наивный

Он Самый

0

Viva la revolution

Ответить

Комментарий удален

Beer Fan

0

У нас в Украине, ребята, точно так))

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