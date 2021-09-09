Великий российский файрвол: как Россия движется к китайской модели контроля интернета Статьи редакции
Выборочные блокировки, автономный рунет и давление на бизнес — три шага к полной зачистке сети от запрещённой информации.
В начале сентября Роскомнадзор заблокировал шесть крупных VPN-сервисов, но оставил свободный доступ к ним для некоторых организаций вроде банков. Позже некоторые пользователи интернета сообщили, что Ростелеком начал блокировать децентрализованный протокол BitTorrent, а клиенты нескольких провайдеров пожаловались на проблемы в работе онлайн-игр и сервисов.
«Белые списки» доступа и блокировки протоколов вместо отдельных сайтов или сервисов — это часть новой стратегии контроля российских властей над рунетом, которая всё больше похожа на китайскую модель. TJ рассказывает, как Россия движется к собственному «великому файрволу», какие этапы уже прошла и чего ждать дальше.
Как контролируют интернет в Китае
Китайские власти начали создавать «великий файрвол» в 1997 году, когда лишь 1,6% китайских семей имели компьютер. В таких условиях властям не составило труда внедрить централизованную многоуровневую систему фильтрации интернет-трафика. Полностью она заработала в 2008 году, когда интернетом пользовались уже более 20% населения.
Программа контроля работает в нескольких направлениях. Во-первых, «великий файрвол» замедляет соединения с ресурсами вне Китая до 56 килобит в секунду и ниже, а также не даёт открыть некоторые из них — например, Ютуб, Твиттер, Реддит и Википедию. Во-вторых, система с помощью глубокого анализа трафика и активного зондирования сетей противодействует обходу фильтрации: блокирует неразрешённые зашифрованные соединения IPsec и TLS, перекрывает доступ к VPN-сервисам и анонимной сети Tor.
Наконец, правительство давит на китайские и иностранные компании. Исследователи указывают: «великий файрвол», скорее, призван вредить работе местных интернет-провайдеров и сервисов, чтобы склонить их к самоцензуре. С той же целью власти могут угрожать блокировками иностранным технологическим компаниям. Все эти меры следуют ряду законов, принятых в конце 1990-х и начале 2000-х годов — они определяют, какая информация нежелательна и подлежит блокировке.
- призывы к деятельности против конституции, правительства и социалистической системы;
- разжигание ненависти и дискриминации, ущерб национальному и территориальному единству;
- ложь, искажение правды, клевета, слухи, подрыв репутации государственных органов;
- пропаганда терроризма, преступности, насилия;
- материалы сексуального характера, азартные игры, религиозные суеверия.
Как Россия пришла к контролю интернета
Возможность ограничения доступа к той или иной информации заложена в Конституцию РФ — например, часть 3 статьи 55 гласит:
Также ограничения свободы слова предусмотрены частью 3 статьи 17 и частью 2 статьи 29 Конституции — они запрещают пропаганду социальной, расовой, религиозной вражды и реализацию прав человека, которые нарушают права других людей. С такими мотивами российские власти начали внедрять механизмы контроля над интернетом ещё в 2000-х годах.
Поначалу это были меры против терроризма и экстремизма — с 2005 года Генеральная прокуратура подавала иски к провайдерам, требуя заблокировать тот или иной сайт. В апреле 2007 года появился Федеральный список экстремистских материалов, и уже через месяц в него попал первый сайт — новосибирский суд постановил заблокировать доступ к «Кавказ-центру».
Поворотным моментом можно считать осень 2012 года, когда в соответствии с Федеральным законом № 139-ФЗ появился единый реестр запрещённых сайтов — чёрный список доменных имён и сетевых адресов. Роскомнадзор, МВД и Роспотребнадзор получили право блокировать сайты без решения суда, если эксперты найдут на них информацию, которая «причиняет вред здоровью и развитию детей», разжигает ненависть к социальным группам или просто запрещена каким-либо судебным решением.
Решения о блокировке сайтов может принимать и Генеральная прокуратура — за призывы к массовым беспорядкам, «несанкционированным митингам», экстремизму и терроризму, а также за распространение информации «нежелательных организаций», которые «подрывают конституционный строй России и её обороноспособность». Это не полный список ведомств, имеющих право перекрывать доступ к сайтам — всего их более десятка.
Первый шаг — адресная блокировка сайтов
В отличие от китайских властей, российские не могли с самого начала внедрить централизованную систему фильтрации трафика: летом 2012 года интернетом пользовалась уже половина россиян (более 70 миллионов человек) через трёх-четырёх тысяч провайдеров, включая местных. Поэтому блокировку сайтов правительство решило переложить на самих операторов связи.
Получив от какого-либо ведомства решение о запрете доступа к тем или иным веб-страницам, Роскомнадзор вносит их в реестр, после чего проводит выгрузку — рассылает провайдерам XML-файл с новыми записями. Провайдеры должны оперативно перекрыть доступ к указанным адресам. Программно-аппаратный комплекс «Ревизор», установленный у каждого оператора, проверяет доступность сайта в его сети и отсылает отчёт в Роскомнадзор. За неисполнение решений провайдеров штрафуют.
Обычно Роскомнадзор указывает URL-адрес конкретной веб-страницы с запрещённой информацией (например, https://tjournal.ru/tech/434934), чтобы не блокировать весь сайт. Однако сейчас три четверти сайтов используют зашифрованный протокол HTTPS для передачи данных, из-за чего провайдеры порой не могут определить, к какой именно странице обращается пользователь, и блокируют сайт целиком.
Намного более грубый метод — блокировка сайтов по IP-адресу. Если URL сайта или страницы можно сравнить с мобильным телефоном человека, то IP — это адрес дома, в котором он живёт. Но в одном доме с ним могут жить и другие люди — так же, как многие сайты могут использовать один IP-адрес.
Когда Роскомнадзор перекрывает доступ к сайтам по IP, это почти всегда приводит к массовым проблемам — вместе с запрещёнными ресурсами «под удар» попадают десятки или даже тысячи других сайтов и сервисов. Наиболее яркий пример — борьба с Телеграмом, когда ведомство внесло в реестр более 18 миллионов IP-адресов, перекрыв доступ к десяткам популярных сайтов и затруднив работу многих сервисов, включая государственные. При этом сам Телеграм продолжал работать в России, а летом 2020 года его перестали блокировать.
Второй шаг — автономный рунет
К 2019 году неэффективность подхода Роскомнадзора стала очевидной: шифрование протоколов затрудняло блокировку веб-страниц, история с Телеграмом показала его неуязвимость и разрушительность «банов по IP», а прокси и VPN-сервисы позволяли пользователям без труда обходить меры ведомства.
Это подтолкнуло государство к смене стратегии: в мае 2019 года президент РФ подписал пакет поправок, известных как закон об автономном рунете. По официальной версии, его приняли для защиты российского сегмента сети от атак и отключения извне. Фактически же закон вводит централизованную модель контроля над рунетом — очень похожую на ту, что использует Китай. При этом закон, скорее, противоречит декларируемой цели — централизация рунета может катастрофически ухудшить его надёжность и защищённость.
Какие меры ввёл новый закон
- операторы связи обязаны установить оборудование для глубокого анализа пакетов и их фильтрации на всех точках обмена трафиком — как внутренних, так и пограничных;
- Роскомнадзор получает функции для блокировки сайтов и «централизованного управления рунетом»;
- появляется возможность использовать в рунете национальную систему доменных имён вместо мировых DNS-серверов.
Оборудование «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ) с 2019-2020 года установлено у каждого крупного провайдера, при этом контролирует его напрямую Роскомнадзор. Провайдеры не имеют к ТСПУ никакого доступа, кроме физического. Соответственно, обязанность блокировать запрещённые сайты переходит от провайдеров к Роскомнадзору.
Новое оборудование позволяет увеличить эффективность блокировок благодаря DPI — глубокому анализу пакетов. Интернет-трафик состоит из потока данных, разбитого на отдельные порции — пакеты. Обычно сетевые программы и оборудование проверяют только заголовки этих пакетов и не «смотрят», что находится в самих пакетах, потому что это сложно и дорого, особенно с учётом повсеместного шифрования.
Опыт Китая показывает, что с помощью систем DPI можно блокировать или замедлять даже зашифрованный трафик SSH и VPN — «великий файрвол» за несколько минут определяет «нежелательные» соединения и начинает им противодействовать. Примерно такую же эффективность могут иметь российские системы DPI: например, Роскомнадзор уже замедлял работу Твиттера, причём избирательно — текст загружался с обычной скоростью, в отличие от картинок и видео.
Третий шаг — давление на технологические компании
Роскомнадзор регулярно требует от зарубежных сайтов и сервисов подчиняться российским законам, угрожая блокировками. Летом ведомство остановило работу сервисов Opera VPN и VyprVPN в России из-за их нежелания перекрывать доступ к запрещённым сайтам, а замедление работы Твиттера стало следствием отказа соцсети удалить незаконные материалы.
Но обычно частные компании склонны выполнять требования местных властей. Например, Apple удаляла приложения из китайского App Store и даже эмодзи с флагом Тайваня из iOS. Microsoft цензурировала свои блоги в китайском сегменте сети, Yahoo выдавала личные данные журналистов властям Китая, а Google даже готовился войти на китайский рынок с новой поисковой системой, которая автоматически фильтровала бы выдачу.
Также технологические компании готовы идти на поводу российских властей. Google удаляет из поисковой выдачи в России сотни тысяч ссылок на запрещённые сайты. TikTok, Facebook, Twitter, Instagram и YouTube выполняют многие требования ведомства по борьбе с запрещённым контентом. Конечно, зарубежные соцсети и прочие сервисы игнорируют часть запросов, но в целом удовлетворяют их — тот же Google выполняет порядка 70% требований.
Податливость бизнеса можно объяснить нежеланием упускать российский интернет-рынок. Google в 2019 году заработал в России 75 миллиардов рублей — при таких прибылях компании вряд ли будут активно противодействовать государственному контролю. Не подчиниться требованиям местного регулятора — значит, уступить рынок своим менее принципиальным конкурентам.
Что будет дальше
Сейчас невозможно сказать, насколько успешными окажутся существующие методы обхода контроля над рунетом. Судя по происходящему в Китае, государство способно если не полностью перекрыть доступ к запрещённым ресурсам, то максимально осложнить работу с ними даже для искушённых пользователей.
Использование прокси, VPN, альтернативных DNS-серверов может потерять смысл из-за перехвата и подмены адресации. Ещё до момента шифрования трафика система фильтрации блокирует доступ к нежелательным сервисам или перенаправляет пользователя на нужные сайты. Например, подменяет зарубежные DNS-серверы национальной системой доменных имён, которая в принципе не выдаёт запрещённые адреса.
Выходом может быть шифрование самих DNS-запросов с помощью протоколов DNS over TLS, DNS over HTTPS и ESNI, но Минцифры уже рассматривает возможность их запрета на территории России. Технически такой запрет можно реализовать с помощью глубокого анализа трафика. К тому же, шифрование DNS не работает против блокировки сайтов по IP или через активное зондирование сетей.
Шифрование трафика вообще не стоит рассматривать как панацею — системы DPI могут блокировать нежелательные и подозрительные соединения на этапе «рукопожатия», когда клиент только соединяется с сервером по HTTPS. Но даже установленное зашифрованное соединение можно обнаружить и разорвать, изучив его трафик — как происходит с туннелями OpenVPN в Китае или сетью Tor в некоторых странах. Единственное решение, которое до сих пор работает даже в Китае — обфускация (маскировка) зашифрованного трафика.
Но возможности властей всем этим не ограничиваются. Они могут, например, обязать пользователей интернета установить себе государственный SSL-сертификат, как это хотели сделать в Казахстане или делают в Китае. Тогда контролирующие органы смогут без труда расшифровывать сетевой трафик и делать с ним что угодно. Главная проблема государственной цензуры заключается в том, что её вряд ли получится бесконечно избегать с помощью технических методов. А большая часть общества пока даже не замечает, как власти создают себе плацдарм для дальнейших ограничений.
Спасибо. Продолжайте об этом писать.
Это очень, очень грустная статья.
Великий российский файрвол
Ну а хули, когда у тебя безграничный административный и денежный ресурс, построение такой вещи - вопрос времени.
И как бы не угарали со всех обсеров роскомпозора, то напомню, что у операторов связи уже стоит тспу. А 2 года назад его еще не было... Так что, как говориться, вопрос - ̶"̶C̶о̶с̶а̶т̶ь̶ ̶и̶л̶и̶ ̶н̶е̶ ̶с̶о̶с̶а̶т̶ь̶?̶"̶ "А будет ли чебурнет?", уже не стоит. Остается только предполагать, а когда?
Какая совесть? Речь идёт о национальной безопасности
Лолчто, ты в это веришь? Что заблокированные ФБК, Умное Голосование и прочие угрожают нацбезопасности, а не кошелькам госворов?
Ты думаешь только Россия и Китай используют кибер оружие, информационные атаки и прочее? А все вокруг сидят, смотрят и осуждают.
Чебурнет позволит снизит риск утечки данных вне, позволит полностью контролировать информационные потоки внутри. Другое дело, что все это будет в интересах кооператива Озера, ну такова национальная безопасность в России сегодня, с этим ничего не сделать, беги если можешь
чем быстрее россиян отключат от реддита и твиттера, тем лучше будет всем остальным.
Ну куда без демшизы и самобичевания на уровне нации, ага.
Ты не понимаешь, что кремлеботов мизер по сравнению со всеми россиянами, кто общается в международных площадках? Да они горласты, но их все чаще накрывают тапком владельцы площадок.
Не только старперы болеют ура-патриотизмом, к сожалению. Вон, на востоке пришлый единорос, заменивщий посаженного, вполне себе молод - такие же и дауны-программисты есть. Ну точнее как, это с нашей стороны они копрофилы, а с другой - молодцы
напомню, что у операторов связи уже стоит тспу. А 2 года назад его еще не было...
Ещё надо тыкать пальцем в "экспертов", которые кричали "да ничего у них не получится" 2 года назад. ред.
Следующий шаг - система распознавания лиц и социальный рейтинг.
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Но вы, конечно, продолжайте терпеть
Если суверенный интернет всё таки станет реальностью, думаю ВКонтакте станет универсальным приложением, необходимым каждому россиянину, чем-то вроде китайского WeChat. Щас уже можно заметить первые шаги в этом направлении, добавление всяких сервисов и приложений, типа системы денежных переводов, заказа такси и еды, виджетов для новостей и погоды, мб позже прикрутят какой-нибудь социальный рейтинг.... ред.
Знаешь чем ВКонтакте опередил Китай? Там практически с самого начала был рейтинг
Вот, кстати, да
Мессенджер? Чек
Фоточки? Почти чек, но не факт что не выпустят опять
Соцсеть? Ну тут без вопросов
Почта? Чек
Такси? Чек
Платёжка? Чек
и так далее
А какие есть технические средства, чтобы гасить starlink? Будут фсбшники летать над городом на автожире и размахивать пеленгатором?
Старлинка антенну надо ещё как-то в страну провезти через таможню
А вообще как бы да, если есть терминал и не сильно в эфир отсвечивает, то только кулаком в небо грозить ред.
Так они всё равно без наземных станций работать не будут. А передача сигнала напрямую на спутник это дорого. Тут можно посмотреть цены на спутниковую мобильную связь.
На счет того же Китая. По идее dpi на внешку должен быть один,однако,в разных провинциях своя кухня. При том,что популярные реализации vpn блокируются, в одном городе у тебя может работать openvpn на условно дефолтном конфиге, в другом уже нужно добавлять tls, а в третьем и это не прокатывает, какие бы ты вариации tcp/udp, кастом порт ни выбирал. Заебался так в свое время подруге перенастраивать. Хз почему так. Может там еще местячковые провайдеры 2/3 уровня дополнительно устанавливают свои ограничения.
Зато могут хостеры жирно навариться на этом. У нас и так ценники заоблачные на серваки. То, что у hetzner беру за 80 евро в России стоит от 300.
Скажут - хочешь доступ из России - размещался на наших серверах. Многие небольшие проекты тупо закроются, которые делались не для получения прибыли. В 2014 резко подорожали серваки внутри страны, как хостеры писали из-за бакса. И сейчас им ничего не стоит поднять цену в два три раза.
Есть ли смысл в Чебурнете при открытых границах?
Главное чтобы уезд как портал в один конец работал, чтобы люди просто уходили в никуда, и про заграницу слагали легенды, как про загробный мир
А как работу-то искать с чебурнетом? Вот я простой работяга, который разворачивал списки и делал глубокий ми^W поиск по дереву, а как теперь в фаанг хотя бы заявку подать? Ну если предполагаем, что впна, тора и шадоусокса не будет
После того как создатель лурка поехал кукухой? Не, оставьте только двачик, даже он полезнее
Твое имя само за себя говорит.
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