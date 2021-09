Выходом может быть шифрование самих DNS-запросов с помощью протоколов DNS over TLS, DNS over HTTPS и ESNI, но Минцифры уже рассматривает возможность их запрета на территории России. Технически такой запрет можно реализовать с помощью глубокого анализа трафика. К тому же, шифрование DNS не работает против блокировки сайтов по IP или через активное зондирование сетей.

Игроки World of Tanks пожаловались на проблемы с…