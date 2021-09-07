Apple назначила первую осеннюю презентацию на 14 сентября. На ней обычно показывают новые iPhone Статьи редакции
В этом году все четыре модели, вероятно, выйдут без задержек.
Apple разослала журналистам приглашение на ежегодную презентацию. Мероприятие в онлайн-формате пройдёт 14 сентября в 20:00 по московскому времени, главным анонсом мероприятия станет iPhone 13, ожидают журналисты профильных СМИ.
Журналисты и инсайдеры сомневаются, что компания покажет на первом осеннем мероприятии иные новые продукты. Вероятно, Apple Watch, iPad и MacBook могут показать позднее на отдельных презентациях.
В 2020 году Apple уже разделяла одно длинное мероприятие на несколько более мелких. Тогда компания впервые показала новые iPhone не в сентябре, а в октябре — причиной стали задержки поставок из-за пандемии в Китае.
Вместо iPhone 12 в октябре 2020 года представили новые Apple Watch с измерением уровня кислорода в крови. А в ноябре анонсировали первые Mac на собственном чипе M1 вместо Intel.
В 2021 году ситуация может измениться в обратную сторону: в сентябре одновременно покажут все четыре новых модели iPhone (в 2020 году их выпускали постепенно). В этом случае новые Apple Watch и iPad, включая обновлённую версию iPad mini без кнопки «домой» и переработанную базовую модель планшета, представят в октябре из-за задержки поставок.
владельцы 12-х грустят, после четырнадцатого их айфоны уже не последняя модель, а лоховская трубка для тех кому не хватило денег на пацанскую 13-ю
удивительно, в 2021 это до сих пор самый дешевый и качественный розжиг, работает безотказно
Ну вот опять..
Красавы, топ!
бля но можно было ещё красивее сделать - 15 сентября презентация айфона 15 на айос15. за 15 тыщ рублей.
за свои деньги
Наконец-то! Стыдновато уже с моим устаревшим 12 pro max ездить в метро ))
Сироты в детдомах отворачиваются, бомжи презрительно морщатся, пенсионеры смотрят с жалостью.
Купил себе месяц назад Мак. Теперь мне тоже нужно смотреть эти презентации? 😥
обязательно. но раньше был бОльший кайф, ведь эти презы можно было посмотреть только с эпловских устройств.
Макюзеры отдельно, айфонщики отдельно. У меня мак уже 16-й год, но айфоны вот вообще не прут. Айпад еще туда-сюда
Very excited! ред.
Включение из Калифорнии
скорее бы превратили, последняя se залупа ред.
SE - последний нормальный телефон на рынке, не являющийся китайским говном для бомжей
О-о-о... Дрочеры проснулись. Побежали кредиты оформлять
с такой скоростью меня еще не минусовали ни в одном треде.
сходи в секту климатологов и поставишь новый рекорд. Там прямо топчик
Беспроводная зарядочка ещё должна быть MagSafe,которую оч долго делали и выпускали ред.
значит магнитным картам рядом с айфоном придет пизда. Хотя их уже не так много
Она же и так продаётся?
В том числе на 2 места.
Ту что на 3 красивую отменили, считаете именно она выйдет?
Такое ощущение будто каждый месяц конференция.
Опросы в США показывают, что многие люди из-за суеверий не хотят покупать Айфон 13. Возможно, будет 14.
14 — идеально:
1 в нумерологии относится к лучшим, несмотря на то, что общение с другими людьми у человека, связанного с единицей, сложное. Лучшим его считают за способность творчески мыслить, за твёрдость в принятии решений, чёткость видения цели.
4 управляется Меркурием, характеризуется умом, упорством, трудолюбием. Существуя под рукой этого бога торговли и хитрости, четвёрка приносит умение добывать деньги, меркантильность и расточительность
Тогда компания впервые показала новые iPhone не в сентябре, а в октябре — причиной стали задержки поставок из-за пандемии в Китае.
Вместо iPhone 12 в октябре 2020 года представили новые Apple Watch с измерением уровня кислорода в крови.
@Дамир Камалетдинов я запутался. Айфон представили в октябре или нет?) ред.
Просто ты пишешь "Вместо iPhone 12 в октябре 2020 года представили новые Apple Watch", будто айфоны в октябре не представляли
Некоторые лохи умудряются ещё с 5,6 ходить
Ну, справедливости ради, Apple как-то в этот раз почти ничего не слила, что там нового будет
А в это же время гдо то на просторах ютуб wilsa comedia, stass aj kak ne prosto, и другие уже создали трансляции, где только с их переводом, комментариями и др интересно будет смотреть. А по факту, хотя бы кого нибудь не забанил бы ютуб аки их будет как картошки на сталонах....