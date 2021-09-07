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Технологии
Дамир Камалетдинов

Apple назначила первую осеннюю презентацию на 14 сентября. На ней обычно показывают новые iPhone Статьи редакции

В этом году все четыре модели, вероятно, выйдут без задержек.

109 109 комментариев
4561 просмотров

Apple разослала журналистам приглашение на ежегодную презентацию. Мероприятие в онлайн-формате пройдёт 14 сентября в 20:00 по московскому времени, главным анонсом мероприятия станет iPhone 13, ожидают журналисты профильных СМИ.

Журналисты и инсайдеры сомневаются, что компания покажет на первом осеннем мероприятии иные новые продукты. Вероятно, Apple Watch, iPad и MacBook могут показать позднее на отдельных презентациях.

В 2020 году Apple уже разделяла одно длинное мероприятие на несколько более мелких. Тогда компания впервые показала новые iPhone не в сентябре, а в октябре — причиной стали задержки поставок из-за пандемии в Китае.

Вместо iPhone 12 в октябре 2020 года представили новые Apple Watch с измерением уровня кислорода в крови. А в ноябре анонсировали первые Mac на собственном чипе M1 вместо Intel.

В 2021 году ситуация может измениться в обратную сторону: в сентябре одновременно покажут все четыре новых модели iPhone (в 2020 году их выпускали постепенно). В этом случае новые Apple Watch и iPad, включая обновлённую версию iPad mini без кнопки «домой» и переработанную базовую модель планшета, представят в октябре из-за задержки поставок.

#новости #apple #презентации

109 109 комментариев
27
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109 комментариев
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Соколов Андрей

–55

владельцы 12-х грустят, после четырнадцатого их айфоны уже не последняя модель, а лоховская трубка для тех кому не хватило денег на пацанскую 13-ю

Ответить
Соколов

Ev Vane

74

Каждый год эту херь пишете, не заебало?)

Ответить
Ev

Соколов Андрей

–58

гейфонщики всегда так смешно бомбят

Ответить
9 комментариев
Соколов

Ilya Grigöryev

1

удивительно, в 2021 это до сих пор самый дешевый и качественный розжиг, работает безотказно

Ответить
Ilya

Соколов Андрей

–3

ну так, публика-то не меняется. 

Ответить
Соколов

ouxen

0

Будет крайняя

Ответить
ouxen

Соколов Андрей

–12

да, за ВДВ и подводников

Ответить
Соколов

Andre Macareno

0

ну почему не последняя, миников-то больше не будет

Ответить

Максим Полуэктов

26

Ну вот опять..

Ответить
Максим

Гладкий бинокль

7
Ответить
Гладкий

Провинциальный

0

На 13 айфоне текст четче

Ответить
Максим

Соколов Андрей

–5

ну в плане видеосъемки там весьма качественно допилили

Ответить

ouxen

8

Красавы,  топ!

Ответить
ouxen

Солидный меч

6

бля но можно было ещё красивее сделать  - 15 сентября презентация айфона 15 на айос15. за 15 тыщ рублей.

Ответить
Солидный

Леха

1

Там чехол для него будет столько стоить

Ответить
5 комментариев
Солидный

Антон Лисин

0

За 150

Ответить
Солидный

Александр

0

Скорее 1500$

Ответить
ouxen

Alexander the Nth

2

за свои деньги

Ответить
Alexander

ouxen

1

За твои:-)

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

10

Наконец-то! Стыдновато уже с моим устаревшим 12 pro max ездить в метро ))

Ответить
🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Начальный паркур

2

Сироты в детдомах отворачиваются, бомжи презрительно морщатся, пенсионеры смотрят с жалостью.

Ответить

KotoBog

7

Купил себе месяц назад Мак. Теперь мне тоже нужно смотреть эти презентации? 😥

Ответить
KotoBog

Солидный меч

9

обязательно. но раньше был бОльший кайф, ведь эти презы можно было посмотреть только с эпловских устройств. 

Ответить
Солидный

KotoBog

0

И я вот сижу и думаю, ты шутишь или нет 🙃

Ответить
6 комментариев
KotoBog

ouxen

2

Давно пора

Ответить
KotoBog

Соколов Андрей

0

Макюзеры отдельно, айфонщики отдельно. У меня мак уже 16-й год, но айфоны вот вообще не прут. Айпад еще туда-сюда

Ответить
Соколов

KotoBog

0

Та у самого андроид.
Взял мак на м1 глянуть, что это вообще такое.
Пока полет нормальный, видосы смотрю, фото обрабатываю, давинчи вот буду на выходных вкуривать.

Ответить
5 комментариев
KotoBog

Ант Тт

0

Если не зависнет, посмотри на современные продукты и подумай, не пора ли сменить твое старье. 

Ответить
Ант

KotoBog

0

Было бы смешно, если бы на время конференции можно было на мак устройствах открыть только их и больше ничего 😅

Ответить

ouxen

4

   Very excited!    ред.

Ответить
ouxen

Иван Дмитриев

0

really amazing

Ответить

Леха

2

Включение из Калифорнии

Ответить
Леха

Кхалиси Бот

3

Включение ез Кяифойнии

Ответить
Леха

Леха

0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Электрический самолет

0

лишь бы SE не превратили в говно с челкой и длинным экраном с круглыми углами

Ответить
Электрический

Ilya Grigöryev

5

скорее бы превратили, последняя se залупа ред.

Ответить
Ilya

Электрический

–2

SE - последний нормальный телефон на рынке, не являющийся китайским говном для бомжей

Ответить
2 комментария

Солидный меч

2

как хорошо что в таком стремительно меняющемся мире есть островок стабильности под названием презентация айфона. 🍏🍏🍏

Ответить

Антон Лисин

0

О-о-о... Дрочеры проснулись. Побежали кредиты оформлять 

Ответить
Антон

Соколов Андрей

–5

с такой скоростью меня еще не минусовали ни в одном треде.

Ответить
Соколов

Madegghead

1

сходи в секту климатологов и поставишь новый рекорд. Там прямо топчик

Ответить
4 комментария

Всеобщий Данила

–17

Жаль, я думал они обанкротятся

Ответить

Окончательный мангал

1

Надеюсь уберут челку, это будет очень красиво!

Ответить
Окончательный

Степан Анейчик

0

сделают чуть меньше ред.

Ответить
Окончательный

Ант Тт

0

5 лет будут убирать, пока не превратится в дырку. 

Ответить
Окончательный

Иван Дмитриев

0

В 2010 челки убрали, с тех пор ничего красивого не придумали

Ответить

Сознательный франт

1
Ответить

Начальный паркур

1

Может ещё запилят крошечный редизайн Apple music. Они же обычно не только железо показывают на презентациях.

Пять вкладок внизу, которые частично дублируют друг друга. И все.

Ответить

Netis

0

Беспроводная зарядочка ещё должна быть MagSafe,которую оч долго делали и выпускали ред.

Ответить
Netis

Рыжий

0

Вроде по слухам должен быть айфон без дырки

Ответить
Рыжий

Леха

4

А как инстасамкам на него зарабатывать?

Ответить
Рыжий

Полноценный ключ

0

Тот момент, когда слухам упорно не хочется верить: водонепроницаемость-водонепроницаемостью, но по дырке ещё и данные можно гонять - удобно с телефоном как модемом для ноута-с.

Ответить
2 комментария
Netis

Соколов Андрей

0

значит магнитным картам рядом с айфоном придет пизда. Хотя их уже не так много

Ответить
Netis

Oleg Shirochenkov

0

Она же и так продаётся?
В том числе на 2 места.
Ту что на 3 красивую отменили, считаете именно она выйдет?

Ответить
Netis

Дамир Камалетдинов

0

Эмм, её представили вместе с прошлым айфоном год назад...

Ответить

Lofoten Forsake

0

Такое ощущение будто каждый месяц конференция.

Ответить
Lofoten

Степан Анейчик

1

одна весной, одна летом и две осенью. всего 4 в год

Ответить
Lofoten

Леха

1

Ну так и есть, если не только Эппл брать 

Ответить

ИВАНКО ИВАНОВИЧ

0

Опросы в США показывают, что многие люди из-за суеверий не хотят покупать Айфон 13. Возможно, будет 14.

Ответить
ИВАНКО

Начальный паркур

0

14 — идеально:

1 в нумерологии относится к лучшим, несмотря на то, что общение с другими людьми у человека, связанного с единицей, сложное. Лучшим его считают за способность творчески мыслить, за твёрдость в принятии решений, чёткость видения цели.

4 управляется Меркурием, характеризуется умом, упорством, трудолюбием. Существуя под рукой этого бога торговли и хитрости, четвёрка приносит умение добывать деньги, меркантильность и расточительность

Ответить
Начальный

ИВАНКО ИВАНОВИЧ

2

Вы человек?

Ответить
2 комментария

Степан Анейчик

0

Тогда компания впервые показала новые iPhone не в сентябре, а в октябре — причиной стали задержки поставок из-за пандемии в Китае.

Вместо iPhone 12 в октябре 2020 года представили новые Apple Watch с измерением уровня кислорода в крови.

@Дамир Камалетдинов я запутался. Айфон представили в октябре или нет?)  ред.

Ответить
Степан

Дамир Камалетдинов

0

В прошлом году в октябре, да

Ответить
Дамир

Степан Анейчик

1

Просто ты пишешь "Вместо iPhone 12 в октябре 2020 года представили новые Apple Watch", будто айфоны в октябре не представляли

Ответить

Антон Лисин

0

Некоторые лохи умудряются ещё с 5,6 ходить 

Ответить
Антон

Соколов Андрей

0

Тиски нищеты

Ответить
Соколов

Антон Лисин

0

Позорище фанатов 

Ответить

Рыбный ящик

0

Надеюсь предыдущие подешевеют

Ответить
Рыбный

Соколов Андрей

0

Обязательно

Ответить

Егор Владимирович

0

Ну, справедливости ради, Apple как-то в этот раз почти ничего не слила, что там нового будет

Ответить

Целесообразный Абдужаббор

0
Ответить

Карней Сушчонак

0

А в это же время гдо то на просторах ютуб wilsa comedia, stass aj kak ne prosto, и другие уже создали трансляции, где только с их переводом, комментариями и др интересно будет смотреть. А по факту, хотя бы кого нибудь не забанил бы ютуб аки их будет как картошки на сталонах....

Ответить

Сергей Ефремов

0

Так когда айфон показали?

Ответить

ред.

0

Думаю таки перейти на трубки аппле, придется смотреть

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