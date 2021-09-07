В этом году все четыре модели, вероятно, выйдут без задержек.

4561 просмотров

Apple разослала журналистам приглашение на ежегодную презентацию. Мероприятие в онлайн-формате пройдёт 14 сентября в 20:00 по московскому времени, главным анонсом мероприятия станет iPhone 13, ожидают журналисты профильных СМИ.

Журналисты и инсайдеры сомневаются, что компания покажет на первом осеннем мероприятии иные новые продукты. Вероятно, Apple Watch, iPad и MacBook могут показать позднее на отдельных презентациях.

В 2020 году Apple уже разделяла одно длинное мероприятие на несколько более мелких. Тогда компания впервые показала новые iPhone не в сентябре, а в октябре — причиной стали задержки поставок из-за пандемии в Китае.

Вместо iPhone 12 в октябре 2020 года представили новые Apple Watch с измерением уровня кислорода в крови. А в ноябре анонсировали первые Mac на собственном чипе M1 вместо Intel.