Компания проведёт несколько презентаций за сезон — и на каждой покажет по новому устройству.

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iPhone 13 Pro Max в новых цветах Рендеры Apple Tomorrow

Apple объявила дату первой осенней презентации — она пройдёт 14 сентября и журналисты ожидают, что на ней покажут iPhone 13. Но одним мероприятием компания не ограничится: она планирует отдельно представить и другие устройства. TJ собрал в одном материале главные слухи об осенних презентациях Apple.

Что известно о новых:

Это обновляемый материал, который будет дополняться по мере появления новых подробностей.

iPhone 13 — уменьшенная «чёлка» и спутниковая связь

Новые iPhone 13 станут главным анонсом на сентябрьской презентации — в этом сходятся многие профильные инсайдеры и журналисты. Apple покажет четыре модели устройств от mini до Pro Max, как и год назад, несмотря на слухи о низком спросе на самую компактную версию.

Внешний вид устройств почти не поменяется — у базовой модели изменится расстановка в блоке задних камер: они будут стоять не друг над другом, а по диагонали. Кроме того, iPhone 13 Pro и Pro Max получат эксклюзивные цвета, которых не было в прошлом поколении: по слухам, это будут «закатный золотой», «розовый золотой» и «матовый чёрный». В остальном, смартфоны станут типичной доработанной моделью, которые раньше выпускали приставкой «S».

Рендеры iPhone 13 Pro Max Изображение MacRumors

Возможно, самым ожидаемым внешним изменением станет уменьшение «чёлки» в верхней части экрана за счёт изменения конструкции — динамик переместили на верхнюю грань, а его место заняли датчиками Face ID. О сокращении выреза говорят уже несколько лет, но тем не менее компания не меняла его размеры с момента внедрения в iPhone X в 2017 году.

iPhone 12 и стекло для iPhone 13 Фото из твиттера @duanrui1205

Одним из заметных улучшений могут стать камеры — в двух моделях без приставки Pro не только изменится внешний вид заднего блока, но и сами линзы станут крупнее. По слухам, Apple может покрыть весь блок камер сапфировым стеклом — тогда они не будут выпирать каждая по отдельности.

Как отметили источники Macotakara, в новом поколении Pro и Pro Max получат матрицу камеры одного размера — в iPhone 12 у самой топовой версии он был на 55% больше. Это позволит добавить в обычный Pro улучшенную стабилизацию и 2,5-кратное оптическое увеличение.

Две старшие модели также получат улучшенную сверхширокоугольную камеру — её светосила вырастет с f/2.4 до f/1.8, а вместо фиксированного фокуса добавят автофокус. По слухам, Apple добавит поддержку ProRes-формата в iPhone 13 — он позволяет улавливать больше деталей и востребован у профессиональных операторов.

Камеры также получат программные улучшения в виде портретного режима для видео и новой системы фильтров. Пользователи смогут снимать ролики в режиме «Портрет», а затем менять фокусное расстояние после записи. Apple также добавит новую систему редактирования фотографий на основе машинного обучения, но пока неизвестно, будут ли новые возможности предназначены только для iPhone 13 или их выпустят и для прошлых моделей.

В новых моделях также может впервые появиться режим для съёмки звёздного неба — намёк на это мог содержаться в тизере презентации. До сих пор в стандартном приложении это можно было сделать только при использовании штатива и установке выдержки на 30 секунд. Теперь компания позволит устанавливать более длительное время, а iPhone будет специальным образом обрабатывать картинку для съёмки звёзд.

Greg Joswiak @gregjoz We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent Журналисты считают, что тизер намекает либо на функции для дополненной реальности, либо на астрофотографию, либо на всё сразу

Другое значимое обновление — дисплей. iPhone 13 может получить всегда включённый экран с поддержкой частоты 120 Гц, как в iPad Pro. При этом матрицы в дисплеях останутся OLED, а размеры не изменятся — Apple выпустит один 5,4-дюймовый, два 6,1-дюймовых и один 6,7-дюймовый смартфон.

По данным аналитика Мин-Чи Куо, iPhone 13 изготовят по технологии низкотемпературного полисиликона LTPO. Она позволит уменьшить энергопотребление для повышения частоты, а также даст компании возможность внедрить «всегда включённый» дисплей, как в Apple Watch начиная с Series 4. Дисплей нового iPhone 13 начнёт постоянно показывать время и заряд батареи, а уведомления будут появляться в отдельной зоне, не активируя экран целиком.

iPhone 13 получат новый процессор A15 и другие аппаратные улучшения. Чип как обычно станет быстрее в абсолютных цифрах, но вряд ли это будет так сильно заметно на практике. О новом процессоре почти не было каких-то значимых утечек, поэтому возможно в нём не будет и значительных улучшений.

Журналисты и СМИ также ожидают перехода на быструю зарядку мощностью 25 ватт вместо нынешних 20 ватт и увеличения ёмкости аккумуляторов во всей линейке. По утечкам, Apple тестировала Touch ID в связке с Face ID, но решила оставить биометрию по лицу в новом поколении iPhone. Все новые смартфоны также получат версию с 1 Тб встроенной памяти.

Одним из главных внутренних нововведений может стать поддержка спутниковой связи, но только на случай экстренной ситуации. Для этого инженеры Apple модифицировали модем Qualcomm XC60 — он получил поддержку связи со спутниками на низкой орбите.

Таким способом не выйти в интернет, зато можно будет отправить короткое сообщение или сделать звонок при отсутствии сотовой связи. Apple предложит две новых функции на основе технологии: компания встроит в «Сообщения» возможность отправлять текст через спутниковую сеть, а также позволит сообщать о происшествиях спасателям.

Сообщения со спутника будут выделяться в iMessage серым цветом и придут со звуком даже в режиме «Не беспокоить». Экстренным службам система предложит сообщить данные о ситуации: подробности о случившемся, травмах людей, а при отправке добавит геолокацию и медкарту из «Здоровья».

Пока неясно, будет ли спутниковая связь работать где-то за пределами США сразу на старте. Как утверждает аналитик Мин-Чи Куо, Apple договорилась о партнёрстве с компанией Globalstar, но из-за правил регуляции, связь могут ограничивать для отдельных стран, включая Россию. Отправка данных через спутник не будет моментальной и бесшовной, как наземная связь: сеть будет зависеть от расположения спутников в конкретный момент, а пользователям нужно будет «поймать» соединение.

Новый модем также позволит Apple избавиться от разделения iPhone 13 на версии для США и для остального мира из-за разных подходов операторов к развитию 5G. Qualcomm XC60 — первый модем, который может агрегировать частоты и для микроволнового, и для Sub-6GHz-стандартов.

До этого Apple выпускала отдельные айфоны с mmWave-антенной для США: их можно было заметить по внешней антенне на корпусе. Главное отличие стандартов — микроволновые частоты предлагают большие скорости, но стабильно работают только на коротких дистанциях, а проблемой могут стать даже окна. А Sub-6GHz обычно медленнее mmWave, но передаёт сигнал дальше и даже сквозь городскую застройку.

Когда выйдет и сколько будет стоить: как ожидают аналитики, iPhone 13 представят 14 сентября, предзаказы начнут принимать 17 сентября, а в свободную продажу устройства поступят 30 сентября. Стартовые цены на новые смартфоны будут даже выше, чем у предыдущих моделей из-за дефицита чипов.

Несмотря на то, что подрядчик Apple по производству процессоров TSMC поставил компанию в приоритет поставок, он также повысит цены на все процессоры меньше 7 нанометров до 20%. Apple компенсирует это ростом цены на смартфоны, при этом повышение может затронуть даже прошлогодние iPhone 12, когда уже произведённые партии закончатся.

Apple Watch 7 с увеличенными экранами и в прямоугольном дизайне

Внешний вид станет главным изменением Apple Watch в 2021 году — часы получат новый дизайн впервые с 2018 года. Компания увеличит размер экрана устройства за счёт уменьшения рамок, а сам корпус станет прямоугольным, как у iPhone 12, iPad Pro или iMac.

Обе нынешних модели прибавят по миллиметру в размере — до 41 и 45 миллиметров соответственно. Диагональ нового экрана у более крупной версии составит 1,9 дюйма по сравнению с 1,78 дюймами в нынешних часах. Разрешение экранов станет на 16% больше.

Для новых часов Apple разработает особые циферблаты — о некоторых из них уже известны подробности.

Циферблат Modular Max будет показывать цифровое время с одним небольшим дополнением, например, днём недели, температурой на улице или быстрым доступом к приложению. А также с крупным дополнением, которое будет существовать в виде «ленты-стопки». Нынешний Modular может вмещает только одно крупное улучшение;

Новый циферблат Continuum будет меняться в течение дня на основе конкретного времени и привычек пользователя;

Циферблат Atlas позволит видеть сразу 24 временных зоны одновременно. Внешнее кольцо позволит видеть часовой пояс, а внутреннее — время в конкретней локации;

Вместе с часами также обновят эксклюзивные циферблаты Hermes и Nike, которые доступны при покупке этих версий часов.

Parker Ortolani @ParkerOrtolani This is a surprisingly substantial display size increase. Gray is 44mm and black is Series 7. Case of the watch is definitely gonna feel bigger on the wrist. https://twitter.com/markgurman/status/1433515156349276173 Насколько увеличится размер Series 7 по сравнению с Series 6

Новых функций здоровья не будет в Series 7. Apple работала над измерением сахара в крови, артериального давления и датчиком температуры для фертильности, но все эти возможности вряд ли появятся до 2022 года.

Series 7 получат новый процессор S7, который будет физически компактнее, но быстрее предшественника — теперь его производят по технологии двусторонней печати. Это позволяет освободить место в корпусе для увеличения батареи устройства. От компании также ждут внедрения технологии сверхширокополосной связи Ultrawideband, которая всё ещё недоступна в России.

Пока неясно, подойдут ли старые ремешки. Во время прошлого редизайна форм-фактора в 2018 году Apple оставила обратную совместимость со всеми старыми ремешками несмотря на увеличение размеров часов. Однако согласно одной из утечек, новое поколение часов не будет поддерживать старые ремешки.

Когда появятся и сколько будут стоить: дисплеи новых Series 7 изготавливают по новой технологии ламинирования, чтобы избавиться от рамок. Однако из-за неё часы столкнулись с производственными проблемами и вероятно появятся в продаже только в ноябре и даже тогда будут в ограниченном количестве. Стартовые цены на часы, вероятно, будут такими же, как и в 2020 году, линейку SE обновлять не станут.

AirPods 3 в дизайне Pro, но без шумоподавления

Apple не выпускала значительных обновлений базовых AirPods с момента их анонса. Компания обновляла лишь процессор и добавляла поддержку беспроводной зарядки в зарядный футляр. В этом году ситуация может измениться.

По данным Bloomberg, AirPods третьего поколения станут похожи на AirPods Pro и получат часть возможностей вроде «Пространственного аудио». В то же время в них не станут добавлять главную особенность Pro — шумоподавление, зато они станут дольше работать за счёт улучшенной батареи.

Основными AirPods компания может не ограничиться: источники Bloomberg утверждают, что к выходу готовы и другие новые модели. Одной из них может оказаться Pro второго поколения с датчиками движения для фитнес-возможностей и разными размерами самих наушников. Но Apple может выпустить их в любое время: в последние годы наушникам не посвящали время на презентациях, а представляли их через пресс-релизы на сайте.

Когда выйдут и сколько будут стоить: журналисты уверены, что Apple покажет новую модель AirPods осенью, но не факт, что на презентации с iPhone. Согласно утечкам, производство наушников началось ещё в конце августа, их могут выпустить в продажу 30 сентября.Про стоимость ничего неизвестно.

iPad mini без кнопки «домой» и новый базовый iPad

В последние два года Apple регулярно обновляет всю линейку iPad, кроме iPad mini — его новую модель в последний раз показывали в марте 2019 года. Утечки про новый компактный планшет без кнопки «Домой» были ещё перед апрельским мероприятием компании, но теперь iPad посвятят отдельную презентацию в октябре, считают журналисты.

Главным изменением для mini станет дизайн в стиле нового Air 2020 года — без кнопки «домой» и Face ID, но с Touch ID в кнопке включения и с теми же возможностями. Диагональ экрана за счёт сужения рамок вырастет до 8,5 или 9 дюймов.

Планшет получит последний процессор A15, на котором выйдут новые айфоны. Разъём также сменят с Lightning на USB-C, добавят поддержку Apple Pencil второго поколения, а разрешение камеры увеличат с 8 до 12 МП для задней камеры и с 1,3 до 7 МП для фронтальной.

Apple также выпустит обновление базового iPad на 10,2 дюйма — он получит чип позапрошлого поколения A13, но будет доступнее по цене. Больше о нём ничего неизвестно

Компьютеры Mac на наследнике чипа M1

В ноябре 2020 года Apple представила первые компьютеры на M1 — первом процессоре собственного производства для Mac. Спустя год компания может внедрить их в оставшиеся модели, например MacBook Pro на 16 дюймов и Mac Pro, либо перевести всю линейку на чип следующего поколения.

По данным Bloomberg, Apple также может представить 27-дюймовую версию iMac на M1 в дополнение к 24-дюймовой версии, которую выпустила весной 2021 года. Помимо перевода 16-дюймового MacBook Pro на Apple Silicon, компания также планирует выпустить 14-дюймовую модель — они обе получат новый остроугольный дизайн, как у iMac (2021).

Собеседники издания отмечают, что оба устройства будут работать на чипе-наследнике M1 с приставкой X. Он будет отличаться увеличенным до 12 числом ядер центрального процессора и 16-ядерным GPU. Новые MacBook Pro также получат более контрастные mini LED-дисплеи, с которыми выпустили 12,9-дюймовый iPad Pro в 2021 году и Full HD веб-камеры.

Компания также может обновить MacBook Air, который одним из первых получил поддержку M1. Однако согласно июльской утечке, новую версию могут выпустить только в первой половине 2022 года, она получит уже процессор M2 вместо M1X, новый дизайн корпуса в стиле iMac и дисплей mini LED.

Рендер Джона Проссера

Apple также может выпустить обновлённый Mac mini, который тоже незначительно меняли внешне при переходе на M1. Согласно утечкам в мае 2021 года, он станет тоньше предыдущих моделей, избавится от прорезей для вентиляции в нижней части и получит провод с магнитным коннектором, как у iMac.