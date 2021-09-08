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Новости vc.ru

«Ведомости»: «Яндекс» подвергся самой крупной DDoS-атаке в истории рунета Статьи редакции

Источник «Ведомостей» заявил, что «речь идёт об угрозе инфраструктуре в масштабах страны». Данные пользователей не пострадали.

23 23 комментария
2526 просмотров

Рекордный масштаб кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare, которая занимается отражением кибератак и сотрудничает с «Яндексом». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Официальный представитель «Яндекса» тоже подтвердил информацию об атаке. Он уточнил, что она не повлияла на работу сервисов и данные пользователей не пострадали. Компания не раскрывают других подробностей. Также неизвестно, обратилась ли она в полицию или ФСБ.

Один из источников сообщил, что DDоS-атака продолжается на этой неделе. По его словам, речь идёт об угрозах «в масштабах страны». «Ведомости» сообщили, что направили запросы в Cloudflare, МВД, ФСБ России и Роскомнадзор.

По словам гендиректора компании Qrator Labs по защите информационной инфраструктуры Александра Лямина, в августе и сентябре 2021 года растёт число DDoS-атак на самые разные компании.

3 сентября «Коммерсантъ» сообщил о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». По данным Downdetector, у большинства пользователей появились проблемы с доступом к сайту 2 сентября. Также пользователи жаловались на сбой на сайте «Яндекса» и при заходе в почту сервиса. В «ВКонтакте» и Mail.ru Group не ответили на запросы «Ведомостей».

#новости #ddos

23 23 комментария
10
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23 комментария
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aliftin

13

Сейчас скажут что умное голосование пропало из поиска в результате этой атаки. Ничего не взяли, только умное голосование с первой страницы спизлили. 

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aliftin

Влад Мельников

0

Зачем писать шуе когда его и так уже нет в выдаче по вполне официальному постановлению. ред.

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Руденко Сергей

9

Эта приставка «в масштабах страны» вобще как образовалась? У нас типо есть градация? В масштабах: страны, области, твоего мухосранска?

Напоминает очередную попытку аргументировать создание чебурнета, мол «у нас атака в масштабах страны люди не могут найти котиков в интернете»

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Руденко

Окончательный кубок

5

и почему вся страна должна переживать по поводу яндекса вдруг , абсолютно непонятно

Ответить
Окончательный

Последний паук

0

Речь же не только о поиске

Ответить
Последн…

Окончательный

4

все еще абсолютно похуй.

Ответить
Окончат…

Аналогичный

1

Пусть беспокоятся те, кто этой подментованной бабловыжимательной хуйней ещё пользуется ред.

Ответить
Окончат…

Последний паук

1

Тебе похуй потому, что ты не очень образован и не выкупаешь за сетевую инфраструктуру в этой стране. Когда на складах станут заканчиваться продукты из-за проебов в логистике или встанут платежи, твой похуизм очень быстро развеется. ред.

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Последн…

Окончательный

0

значит условный икс пять ритейл груп сделает стонкс , только и всего ред.

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Руденко

Серьезный химик

0

Хз, я эти слова воспринял как "Повреждены сервисы, связанные с Яндексом по всей стране, а не только непосредственно Яндекса". Ну типо на Яндекс много что завязано.

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Pavel Zamyatin

5

Ну что ж, пришло время сплотиться перед лицом внешней угрозы, ничего не поделаешь.

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Критический череп

3

Трахнуть яндекс через сеть - бесценно...

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Sergiy Sev

1

опять Навальный мстит!

Ответить
Sergiy

Семен Петров

3

Наконец освоил питон

Ответить

Окончательный кубок

1

пусть у своих кураторов спрашивают кто это был

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Ориентированный шар

1

Мы заранее слили ваши данные чтобы они не достались мошенникам

Ответить
Ориентированный

Аналогичный химик

0

Если бы Яндекс не отдал наши данные силовикам, это бы уже сделали солдаты НАТО

Ответить

Sergiy Sev

1

А почему на страже российского чебурнета стоит забугорский Cloudflare? 

Ответить

Сергей Торяников

–4

Навальнята вместо включения фонариков и орания позор решили массово открывать Яндекс?

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username

0

Пришлось

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asbo

0

Мне интересно, как эту угрозу в "масштабах страны" объясняют президенту? ред.

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asbo

Патриотический волк

0

«Для холопов Яндекс - что ФСО для вас: постоянно поставляет им папочки с разными сводками»

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Михаил Ромайкин

0

Поздняков всё таки ослушался "одного известного человека, фамилию которого назвать вам не смог"

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