«Ведомости»: «Яндекс» подвергся самой крупной DDoS-атаке в истории рунета Статьи редакции
Источник «Ведомостей» заявил, что «речь идёт об угрозе инфраструктуре в масштабах страны». Данные пользователей не пострадали.
Рекордный масштаб кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare, которая занимается отражением кибератак и сотрудничает с «Яндексом». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Официальный представитель «Яндекса» тоже подтвердил информацию об атаке. Он уточнил, что она не повлияла на работу сервисов и данные пользователей не пострадали. Компания не раскрывают других подробностей. Также неизвестно, обратилась ли она в полицию или ФСБ.
Один из источников сообщил, что DDоS-атака продолжается на этой неделе. По его словам, речь идёт об угрозах «в масштабах страны». «Ведомости» сообщили, что направили запросы в Cloudflare, МВД, ФСБ России и Роскомнадзор.
По словам гендиректора компании Qrator Labs по защите информационной инфраструктуры Александра Лямина, в августе и сентябре 2021 года растёт число DDoS-атак на самые разные компании.
3 сентября «Коммерсантъ» сообщил о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». По данным Downdetector, у большинства пользователей появились проблемы с доступом к сайту 2 сентября. Также пользователи жаловались на сбой на сайте «Яндекса» и при заходе в почту сервиса. В «ВКонтакте» и Mail.ru Group не ответили на запросы «Ведомостей».
Сейчас скажут что умное голосование пропало из поиска в результате этой атаки. Ничего не взяли, только умное голосование с первой страницы спизлили.
Зачем писать шуе когда его и так уже нет в выдаче по вполне официальному постановлению. ред.
Эта приставка «в масштабах страны» вобще как образовалась? У нас типо есть градация? В масштабах: страны, области, твоего мухосранска?
Напоминает очередную попытку аргументировать создание чебурнета, мол «у нас атака в масштабах страны люди не могут найти котиков в интернете»
и почему вся страна должна переживать по поводу яндекса вдруг , абсолютно непонятно
Речь же не только о поиске
все еще абсолютно похуй.
Пусть беспокоятся те, кто этой подментованной бабловыжимательной хуйней ещё пользуется ред.
Тебе похуй потому, что ты не очень образован и не выкупаешь за сетевую инфраструктуру в этой стране. Когда на складах станут заканчиваться продукты из-за проебов в логистике или встанут платежи, твой похуизм очень быстро развеется. ред.
Хз, я эти слова воспринял как "Повреждены сервисы, связанные с Яндексом по всей стране, а не только непосредственно Яндекса". Ну типо на Яндекс много что завязано.
опять Навальный мстит!
Если бы Яндекс не отдал наши данные силовикам, это бы уже сделали солдаты НАТО
Навальнята вместо включения фонариков и орания позор решили массово открывать Яндекс?
Мне интересно, как эту угрозу в "масштабах страны" объясняют президенту? ред.
«Для холопов Яндекс - что ФСО для вас: постоянно поставляет им папочки с разными сводками»
Поздняков всё таки ослушался "одного известного человека, фамилию которого назвать вам не смог"