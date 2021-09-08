Источник «Ведомостей» заявил, что «речь идёт об угрозе инфраструктуре в масштабах страны». Данные пользователей не пострадали.

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Рекордный масштаб кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare, которая занимается отражением кибератак и сотрудничает с «Яндексом». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Официальный представитель «Яндекса» тоже подтвердил информацию об атаке. Он уточнил, что она не повлияла на работу сервисов и данные пользователей не пострадали. Компания не раскрывают других подробностей. Также неизвестно, обратилась ли она в полицию или ФСБ.

Один из источников сообщил, что DDоS-атака продолжается на этой неделе. По его словам, речь идёт об угрозах «в масштабах страны». «Ведомости» сообщили, что направили запросы в Cloudflare, МВД, ФСБ России и Роскомнадзор.

По словам гендиректора компании Qrator Labs по защите информационной инфраструктуры Александра Лямина, в августе и сентябре 2021 года растёт число DDoS-атак на самые разные компании.