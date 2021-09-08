Власти Москвы предложили в 2022 году запустить в школах систему распознавания лиц Статьи редакции
Школьников и учителей будут пускать внутрь только после биометрической аутентификации. К этой идее вернулись после стрельбы в школе Казани.
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы вместе со столичным департаментом образования и науки запланировал к 2022 году внедрить в городских школах систему распознавания лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв главы ДИТ Эдуарда Лысенко на проект постановления Минцфиры.
В отзыве говорится, что система распознавания лиц нужна в школах для «повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава на территории образовательных организаций города Москвы». ДИТ уточнил, что пока это только планы, но если систему введут, она будет применяться только по решению директора, учителей и родителей.
По словам источника «Коммерсанта», идея внедрить в школах биометрию обсуждалась на одном из заседаний Совета безопасности после стрельбы в школе № 175 в Казани, которую устроил бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев.
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ДИТ уточнил, что пока это только планы, но если систему введут, она будет применяться только по решению директора, учителей и родителей.