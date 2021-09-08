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Технологии
Артём Мазанов

Власти Москвы предложили в 2022 году запустить в школах систему распознавания лиц Статьи редакции

Школьников и учителей будут пускать внутрь только после биометрической аутентификации. К этой идее вернулись после стрельбы в школе Казани.

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы вместе со столичным департаментом образования и науки запланировал к 2022 году внедрить в городских школах систему распознавания лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв главы ДИТ Эдуарда Лысенко на проект постановления Минцфиры.

В отзыве говорится, что система распознавания лиц нужна в школах для «повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава на территории образовательных организаций города Москвы». ДИТ уточнил, что пока это только планы, но если систему введут, она будет применяться только по решению директора, учителей и родителей.

По словам источника «Коммерсанта», идея внедрить в школах биометрию обсуждалась на одном из заседаний Совета безопасности после стрельбы в школе № 175 в Казани, которую устроил бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев.

#новости #москва #камеры #распознаваниелиц

447 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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aliftin

11

В каком месте это остановило бы парня с дробовиком? Он доходит до сканера,  красная лампочка и он грустный идёт домой? 

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aliftin

Последний паук например

4

Тоже не понял. Ну не распознает лицо, дальше что? В окна тут же влетит наряд ОМОНа?

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aliftin

Аналогичный химик

0

Ты задаёшь неудобные вопросы.

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Vladimir Medvedev

2

Когда уже этот китайский Собянинг закончится

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Vladimir

Последний паук например

0

Не нравится Москва? Хочешь, как в Рязани?

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Последний

Tony Urban

1

С сахарком

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Пётр Козлов

2

ДИТ уточнил, что пока это только планы, но если систему введут, она будет применяться только по решению директора, учителей и родителей.

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Аналогичный химик

0

Да, это же взаимосвязано - ученик с ружьем не пройдёт аутентификацию, правильно?

Они уже даже не стараются придумать правдоподобные мотивы закручивания гаек

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artemykairyak

0

Какие же у нас заботливые власти, вот в америке до такого не додумались!!!

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