Школьников и учителей будут пускать внутрь только после биометрической аутентификации. К этой идее вернулись после стрельбы в школе Казани.

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы вместе со столичным департаментом образования и науки запланировал к 2022 году внедрить в городских школах систему распознавания лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв главы ДИТ Эдуарда Лысенко на проект постановления Минцфиры.

В отзыве говорится, что система распознавания лиц нужна в школах для «повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава на территории образовательных организаций города Москвы». ДИТ уточнил, что пока это только планы, но если систему введут, она будет применяться только по решению директора, учителей и родителей.

По словам источника «Коммерсанта», идея внедрить в школах биометрию обсуждалась на одном из заседаний Совета безопасности после стрельбы в школе № 175 в Казани, которую устроил бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев.