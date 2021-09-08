ProPublica: WhatsApp после жалоб пользователей отдаёт незашифрованные сообщения на проверку подрядчику Статьи редакции
Согласно расследованию, каждый модератор за смену должен изучить не менее 600 жалоб. Им платят по 16,5 долларов в час.
Мессенджер WhatsApp использует через подрядчика Accenture не менее тысячи модераторов для проверки сообщений, на который пожаловались пользователи, снимая для этого сквозное шифрование. Об этом говорится в расследовании некоммерческой организации ProPublica.
ProPublica выяснила, что офисы модераторов расположены в американском городе Остине штата Техас, в ирландском Дублине и Сингапуре. Представитель WhatsApp по связям с общественностью Карл Вуг подтвердил наличие офиса в США. Он уточнил, что компания предпочитает не употреблять слово «модераторы», так как эти сотрудники занимаются «предотвращением злоупотреблений».
По данным НКО, после жалобы на нарушающий правила мессенджера контент сообщение и предшествующие ему сначала передаются в незашифрованном виде для проверки искусственному интеллекту, а только потом модератору.
ProPublica также выяснила, что WhatsApp не распространяет настройки приватности на метаданные: информацию о количестве сообщений, времени их отправки, продолжительности и времени звонков. Расследовали выяснили, что такие данные помогли прокурорам построить обвинение против сотрудника Минфина США.
НКО обратила внимание, что глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно заявлял, что сообщения мессенджера им не видны. Об этом он в том числе говорил во время показаний в Сенате в 2018 году.
но ведь не соврал. Им не видны, а вот сторонней организации видны.
Поддерживаю.
Немного занимательной арифметики:
1$=73,5 руб. х 16,5 х 8 часов х 22 рабочих дня (сентябрь) = 213 444 руб. - 13% НДФЛ = 185 696,28 руб. на руки.
А как к ним устроиться работать на удалёнке можно мне?
Мне кажется, для такой работы нужно быть англоговорящим, чтобы понимать все нюансы и глубины глубин
Не расшифровывает, а передает с устройства пользователя в незашифрованном виде, это очень важное отличие. В твиттере на эту тему есть хороший тред:
А если я отправил какую-нибудь пакость и удалил у себя сообщение? Оно дойдет до мочератора или нет?
Ну да, типа ты когда жалуешься – просто пересылаешь целевое сообщения в офис вотсапа, по, возможно, такому же зашифрованному каналу. Другим людям ведь можно пересылать картики, сообщения. ред.
С сайта вотсапа
В WhatsApp вы делитесь очень личными моментами, и именно поэтому мы сделали сквозное шифрование неотъемлемой частью нашего приложения. Оно гарантирует, что ваши сообщения, фотографии, видео, голосовые сообщения, документы и звонки защищены от попадания в чужие руки.
Правда как оно может что-то гарантировать, если юзер исполняет неизвестный код, который сам и все шифрует и дешифрует и, собственно, владеет всем контентом и может делать с ним что пожелает)
Смешно будет, если еще через пару лет выяснится, что модераторам важен контекст сообщения и вместе с целевым сообщением еще передавалось штук 30 предыдущих
upd в статье про это и сказано, контекст тоже присылают ред.
Вы точно статью читали? Да, контекст важен, и предыдущие сообщения тоже передаются. Ну, а в источнике даже точнее информация, там сказано про 4 предыдущих
еще есть момент, что твой собеседник может не использовать пароль на телефоне, и твоя переписка с ним окажется в руках удачливого вора
Ну это уже уязвимость другого характера.
Ну вотсап говорит, мы применяем шифрование, оно гарантирует. Может, система шифрования кривая, в ней есть zero-day уязвимость (о которой никто не знает кроме удачливых хакеров). А альтернатива? Телеграм не шифрует end-to-end по умолчанию, то есть с технической стороны выше вероятность, что Дуров читает нашу переписку, чем Цукерберг. Можно сказать, что нет, Дуров - хороший, а Цукерберг - lizard, но это не объективный аргумент. Остается Сигнал, где опенсорс и сторонние аудиты (и где никто не сидит, по крайней мере из моих контактов). Но опять же есть шанс кривого кода, ошибки, ангажированности аудиторов или злого умысла.
Вопрос: в вацапе жаловаться можно только в публичных группах или везде?
Переживаешь, что твоя рассылка члена всплывет где-то?
Тогда есть плохие новости...
Нет, я им не пользуюсь, поэтому сам проверить не могу. Просто интересно, читают ли личные переписки. В телеграме только в публичных группах/каналах можно жаловаться.
Ну тогда в 2018 были не видны, а сейчас немного видны, но не морделица, а подрядчику. Так что не спиздел.
Им платят по 16,5 долларов в час.
ебать у нас мидл менеджмент получает меньше
В сентябре при 40-часовой неделе можно получить: 213 444 руб. - 13% НДФЛ = 185 696,28 руб. на руки.
Пенсионерам дали по 10 000 рублей (140 долларов) перед выборами. Получается, за смену модератор Вотсаппа зарабатывает больше, чем пенсионеру выплатили, чтобы тот на несколько лет поддержал партию власти.
Приплетаю, ага.
Минимальная заработная плата, установленная Министерством труда США, составляет сейчас $7,25 в час. При этом многие штаты имеют куда более высокую минималку. В штате Вашингтон нижняя планка установлена в размере $13,5 в час, в Массачусетсе — $12,75 в час. Еще ряд американских штатов — Мэн, Коннектикут, Колорадо, Аризона, Калифорния, Орегон — имеют МРОТ в размере $12 в час.
Бидон обещал поднять минималка до 15$ в час, но пока ещё не сделал.