Согласно расследованию, каждый модератор за смену должен изучить не менее 600 жалоб. Им платят по 16,5 долларов в час.

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Reuters

Мессенджер WhatsApp использует через подрядчика Accenture не менее тысячи модераторов для проверки сообщений, на который пожаловались пользователи, снимая для этого сквозное шифрование. Об этом говорится в расследовании некоммерческой организации ProPublica.

ProPublica выяснила, что офисы модераторов расположены в американском городе Остине штата Техас, в ирландском Дублине и Сингапуре. Представитель WhatsApp по связям с общественностью Карл Вуг подтвердил наличие офиса в США. Он уточнил, что компания предпочитает не употреблять слово «модераторы», так как эти сотрудники занимаются «предотвращением злоупотреблений».

По данным НКО, после жалобы на нарушающий правила мессенджера контент сообщение и предшествующие ему сначала передаются в незашифрованном виде для проверки искусственному интеллекту, а только потом модератору.

Модераторы менее чем за минуту выносят решение о том, что именно есть в сообщении: мошенничество, спам, детская порнография или террористический заговор. ProPublica

ProPublica также выяснила, что WhatsApp не распространяет настройки приватности на метаданные: информацию о количестве сообщений, времени их отправки, продолжительности и времени звонков. Расследовали выяснили, что такие данные помогли прокурорам построить обвинение против сотрудника Минфина США.