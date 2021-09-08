Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo
Технологии
Артём Мазанов

ProPublica: WhatsApp после жалоб пользователей отдаёт незашифрованные сообщения на проверку подрядчику Статьи редакции

Согласно расследованию, каждый модератор за смену должен изучить не менее 600 жалоб. Им платят по 16,5 долларов в час.

33 33 комментария
1446 просмотров
Reuters

Мессенджер WhatsApp использует через подрядчика Accenture не менее тысячи модераторов для проверки сообщений, на который пожаловались пользователи, снимая для этого сквозное шифрование. Об этом говорится в расследовании некоммерческой организации ProPublica.

ProPublica выяснила, что офисы модераторов расположены в американском городе Остине штата Техас, в ирландском Дублине и Сингапуре. Представитель WhatsApp по связям с общественностью Карл Вуг подтвердил наличие офиса в США. Он уточнил, что компания предпочитает не употреблять слово «модераторы», так как эти сотрудники занимаются «предотвращением злоупотреблений».

По данным НКО, после жалобы на нарушающий правила мессенджера контент сообщение и предшествующие ему сначала передаются в незашифрованном виде для проверки искусственному интеллекту, а только потом модератору.

Модераторы менее чем за минуту выносят решение о том, что именно есть в сообщении: мошенничество, спам, детская порнография или террористический заговор.

ProPublica

ProPublica также выяснила, что WhatsApp не распространяет настройки приватности на метаданные: информацию о количестве сообщений, времени их отправки, продолжительности и времени звонков. Расследовали выяснили, что такие данные помогли прокурорам построить обвинение против сотрудника Минфина США.

НКО обратила внимание, что глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно заявлял, что сообщения мессенджера им не видны. Об этом он в том числе говорил во время показаний в Сенате в 2018 году.

#новости #Facebook #whatsapp

33 33 комментария
14
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","whatsapp","facebook"], "comments": 33, "likes": 14, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 435376, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 08 Sep 2021 11:20:51 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Серьезный химик

18

 НКО обратила внимание, что глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно заявлял, что сообщения мессенджера им не видны. Об этом он в том числе говорил во время показаний в Сенате в 2018 году.

Ответить
Серьезный

Критический череп

4

но ведь не соврал. Им не видны, а вот сторонней организации видны.

Ответить
Критический

Невыносимый яд

3
Ответить

Критический череп

11

 Им платят по 16,5 долларов в час

готов за такие деньги читать сообщения с любыми извращениями

Ответить
Критический

Aleksandr Dolgikh

3

Слава России🇷🇺

Ответить
Критический

FOX

0

фу

Ответить
Критический

Эффективный турник

0

Поддерживаю.

Немного занимательной арифметики:
1$=73,5 руб. х 16,5 х 8 часов х 22 рабочих дня (сентябрь) = 213 444 руб. - 13% НДФЛ = 185 696,28 руб. на руки.

А как к ним устроиться работать на удалёнке можно мне?

Ответить
Эффективный

alexferman

0

Мне кажется, для такой работы нужно быть англоговорящим, чтобы понимать все нюансы и глубины глубин

Ответить

Grigory Kopiev

5

Не расшифровывает, а передает с устройства пользователя в незашифрованном виде, это очень важное отличие. В твиттере на эту тему есть хороший тред:

https://twitter.com/alexstamos/status/1435285445336715265

Ответить
Grigory

Последний паук например

0

А если я отправил какую-нибудь пакость и удалил у себя сообщение? Оно дойдет до мочератора или нет?

Ответить
Grigory

Sergey Michko

0

Ну да, типа ты когда жалуешься – просто пересылаешь целевое сообщения в офис вотсапа, по, возможно, такому же зашифрованному каналу. Другим людям ведь можно пересылать картики, сообщения.  ред.

Ответить

Трансгендолёт

1

С сайта вотсапа
В WhatsApp вы делитесь очень личными моментами, и именно поэтому мы сделали сквозное шифрование неотъемлемой частью нашего приложения. Оно гарантирует, что ваши сообщения, фотографии, видео, голосовые сообщения, документы и звонки защищены от попадания в чужие руки.

Правда как оно может что-то гарантировать, если юзер исполняет неизвестный код, который сам и все шифрует и дешифрует и, собственно, владеет всем контентом и может делать с ним что пожелает)

Ответить
Трансгендолёт

Трансгендолёт

7

Смешно будет, если еще через пару лет выяснится, что модераторам важен контекст сообщения и вместе с целевым сообщением еще передавалось штук 30 предыдущих
upd в статье про это и сказано, контекст тоже присылают ред.

Ответить
Трансгендолёт

Сергей Лещина

3

Вы точно статью читали? Да, контекст важен, и предыдущие сообщения тоже передаются. Ну, а в источнике даже точнее информация, там сказано про 4 предыдущих

Ответить
Сергей

Трансгендолёт

0

Посыпаю голову пеплом.

Ответить
Сергей

ouxen

0

Вы точно статью читали?

но зачем?

Ответить
Трансгендолёт

Sergey Michko

0

еще есть момент, что твой собеседник может не использовать пароль на телефоне, и твоя переписка с ним окажется в руках удачливого вора

Ответить
Sergey

Трансгендолёт

0

Ну это уже уязвимость другого характера.

Ответить
Трансге…

Sergey Michko

0

Ну вотсап говорит, мы применяем шифрование, оно гарантирует. Может, система шифрования кривая, в ней есть zero-day уязвимость (о которой никто не знает кроме удачливых хакеров). А альтернатива? Телеграм не шифрует end-to-end по умолчанию, то есть с технической стороны выше вероятность, что Дуров читает нашу переписку, чем Цукерберг. Можно сказать, что нет, Дуров - хороший, а Цукерберг - lizard, но это не объективный аргумент. Остается Сигнал, где опенсорс и сторонние аудиты (и где никто не сидит, по крайней мере из моих контактов). Но опять же есть шанс кривого кода, ошибки, ангажированности аудиторов или злого умысла. 

Ответить
Sergey

Владимир Филатов

1

Единственный надёжный канал - личная беседа

Ответить

Candy Boy

1

Им платят по 16,5 долларов в час

Ух блядь, хоть в модеры иди

Ответить

Рыбный Женя

0

А у Тж где такие модераторы сидят? 

Ответить
Рыбный

Критический череп

2

в Казахстане 

Ответить
Рыбный

Имя И Фамилия

1

На парах в универе сейчас сидят

Ответить

Владимир Филатов

0

Вопрос: в вацапе жаловаться можно только в публичных группах или везде?

Ответить
Владимир

Валерий Киричек

0

Переживаешь, что твоя рассылка члена всплывет где-то?
Тогда есть плохие новости...

Ответить
Валерий

Владимир Филатов

0

Нет, я им не пользуюсь, поэтому сам проверить не могу. Просто интересно, читают ли личные переписки. В телеграме только в публичных группах/каналах можно жаловаться.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Ну тогда в 2018 были не видны, а сейчас немного видны, но не морделица, а подрядчику. Так что не спиздел.

Ответить

ouxen

0

Им платят по 16,5 долларов в час.

ебать у нас мидл менеджмент получает меньше

Ответить
ouxen

Эффективный турник

0

В сентябре при 40-часовой неделе можно получить: 213 444 руб. - 13% НДФЛ = 185 696,28 руб. на руки.

Ответить

Идеальный Влад

0

Я за, главное, чтобы не было войны

Ответить

Alexandr Blokhin

0

Пенсионерам дали по 10 000 рублей (140 долларов) перед выборами. Получается, за смену модератор Вотсаппа зарабатывает больше, чем пенсионеру выплатили, чтобы тот на несколько лет поддержал партию власти.

Приплетаю, ага.

Ответить
Alexandr

Эффективный турник

0

Минимальная заработная плата, установленная Министерством труда США, составляет сейчас $7,25 в час. При этом многие штаты имеют куда более высокую минималку. В штате Вашингтон нижняя планка установлена в размере $13,5 в час, в Массачусетсе — $12,75 в час. Еще ряд американских штатов — Мэн, Коннектикут, Колорадо, Аризона, Калифорния, Орегон — имеют МРОТ в размере $12 в час.

Бидон обещал поднять минималка до 15$ в час, но пока ещё не сделал.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
Обсуждаемое
Новости
Священник призвал патриарха Кирилла раскрыть доходы. Ему запретили служить, вменив наркотики и «блудное» сожительство
В РПЦ заявили, что эти два события не связаны между собой.
176
Новости
Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД — он требует отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию
В конце августа ведомство приняло решение о «нежелательности» его пребывания в стране.
449
Технологии
Apple назначила первую осеннюю презентацию на 14 сентября. На ней обычно показывают новые iPhone
В этом году все четыре модели, вероятно, выйдут без задержек.
180
Популярное за три дня
Новости
Суд в Белоруссии приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы
На президентских выборах она была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской.
247
Новости
Священник призвал патриарха Кирилла раскрыть доходы. Ему запретили служить, вменив наркотики и «блудное» сожительство
В РПЦ заявили, что эти два события не связаны между собой.
176
Новости
«Спойлеры» оппозиционного кандидата в Петербурге скопировали его внешность. ЦИК пообещала разобраться после выборов
Комиссия хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников».
101
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null