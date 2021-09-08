«Яндекс» осенью запустит в Москве первое беспилотное такси Статьи редакции
По закону во всех поездках в машине будет сидеть водитель-испытатель. Без него можно будет ездить лишь в Иннополисе и Сколково.
Осенью 2021 года «Яндекс» запустит в районе Ясенево на юге Москвы тестирование беспилотного такси. Машины будут ездить в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Об этом компания рассказала TJ.
Принять участие в тестировании могут пользователи старше 18 лет, заявку нужно подать за сайте проекта. Беспилотное такси можно будет вызвать как и обычную машину — через приложение «Яндекс Go».
Компания рассказала, что беспилотные автомобили компании ездят по дорогам Москвы уже несколько лет, по законам, в каждой поездке за рулём должен сидеть водитель-испытатель. Но в 2021 году вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах, который частично снимает ограничения для тестирования беспилотных технологий.
«Яндекс» рассказал, что старт в Ясенево — «первый этап большого проекта по запуску беспилотных такси». «Со временем машин будет становиться больше, увеличится количество мест, откуда и куда на них можно уехать, а вызывать беспилотное такси сможет всё больше и больше людей», — добавили в компании.
О том, что компания планирует запустить беспилотники для перевозки пассажиров, стало известно 2 сентября из проекта постановления правительства.
Согласно документу, беспилотники без испытателя в салоне могут возить пассажиров только по территории Иннополиса и центра «Сколково» в Москве. Остальные машины будут с водителем-испытателем внутри.
«Яндекс» начал первые испытания беспилотного такси летом 2018 года в Иннополисе. За это время пассажиры совершили более 20 тысяч поездок.
и прокатывает, у дорогих россиян рыбья память
интересно, а сотрудники яндекса признаются родным и друзьям, что они работают в яндексе? Или чтобы не позориться они говорят что убивают котят и работают в вебкаме?
к чему такая антагонизация? Помимо выполнения хотелок правительства в виду нахождения в России, они делают много крутых вещей, и это хорошая строчка в резюме. Или ты думаешь, что комитет с потрохами твои данные не сольет, когда люди в масках придут?
P.S. В яндеске никогда не работал ред.
делают много крутых вещей
показ миллионов блоков неотключаемой даже с платной подпиской рекламы в множащихся каждый день сервисах сложно назвать крутыми вещами ред.
Ну вроде как, благодаря вездесущей рекламе, ты пользуешься сервисами бесплатно.
К примеру, разрабатывать собственные карты снимая достаточно оперативно улицы, стоит кучу денег и мало в каких странах есть локальные качественные карты.
В основном все пользуются гуглом, а он иногда болт кладет на региональные особенности и мелкий бизнес.
Да и все остальные сервисы стоят кучу денег, мы просто привыкли использовать их без оплаты.
Кстати вот что было бы неплохо, если бы Плюс давал возможность не только получать "скидки", но и отключать совсем рекламу.
Тебе Яндекс явно чем-то насолил. Что-то личное? Расскажи нам, не стесняйся. Может толстовку обещали, но так и не подарили?
Тебя когда-то выгнали из Яндекса? Постоянно на столько комментов изрыгаться ненавистью - это что-то не здоровое
личные счеты
- А не въебемся?
- Не должны
водитель испытатель всё же более образованный, чем низкопробные таксисты ( не все конечно) ред.
Наконец-то! Ездил на таком в Иннополисе, незабываемые ощущения. По слухам, как будет полностью готова законодательная база, то такие такси запустят без оператора. ред.
запустят без оператора
Ага, введут новый вид юр. лица - роботизированный индивидуальный предприниматель, сокращённо РИП. И будут каждую машину по серийному номеру оформлять.
Ебать чурки наверное вахуе, кяяяяк, я жэ ряботаю. На стройку, дружок, на стройку, в этой стране ты нужен только там.
Из-за этих хадов мы без работы сидим!
В теории беспилотник не сможет устать от работы 14 часов в день, и это будут более безопасные поездки для пассажиров
в одних факторах да, в других нет))
В каких нет?)))
Будет, обязательно будет, но потом
да вот не уверен)))
если будет хороший спрос, то на одном уровне цена будет в лучшем случае))
Самое главное (если будет реально без водителя), это как раз отсутствие этого самого водителя. Я даже больше готов заплатить за такси, только без этих людей.
мы все еще о такси разговариваем?
ну я точно про такси. Но готов с @Морковский проехаться на заднем сидении поболтать
На АВТОВАЗе запустят новое, полностью роботизированное тестовое производство.
По закону, на всех линиях будет сидеть пьяный бригадир-испытатель.
ого, уже?
как время быстро летит, ещё недавно читала, что только в планах, жду оч с в своём районе