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Технологии
Артём Мазанов

«Яндекс» осенью запустит в Москве первое беспилотное такси Статьи редакции

По закону во всех поездках в машине будет сидеть водитель-испытатель. Без него можно будет ездить лишь в Иннополисе и Сколково.

47 47 комментариев
1616 просмотров

Осенью 2021 года «Яндекс» запустит в районе Ясенево на юге Москвы тестирование беспилотного такси. Машины будут ездить в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Об этом компания рассказала TJ.

Принять участие в тестировании могут пользователи старше 18 лет, заявку нужно подать за сайте проекта. Беспилотное такси можно будет вызвать как и обычную машину — через приложение «Яндекс Go».

Компания рассказала, что беспилотные автомобили компании ездят по дорогам Москвы уже несколько лет, по законам, в каждой поездке за рулём должен сидеть водитель-испытатель. Но в 2021 году вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах, который частично снимает ограничения для тестирования беспилотных технологий.

Благодаря этому беспилотные автомобили Яндекса смогут ездить без водителя за рулём и использоваться в качестве такси в пределах определённой территории.

«Яндекс»

«Яндекс» рассказал, что старт в Ясенево — «первый этап большого проекта по запуску беспилотных такси». «Со временем машин будет становиться больше, увеличится количество мест, откуда и куда на них можно уехать, а вызывать беспилотное такси сможет всё больше и больше людей», — добавили в компании.

О том, что компания планирует запустить беспилотники для перевозки пассажиров, стало известно 2 сентября из проекта постановления правительства.

Согласно документу, беспилотники без испытателя в салоне могут возить пассажиров только по территории Иннополиса и центра «Сколково» в Москве. Остальные машины будут с водителем-испытателем внутри.

«Яндекс» начал первые испытания беспилотного такси летом 2018 года в Иннополисе. За это время пассажиры совершили более 20 тысяч поездок.

#новости #яндекс

47 47 комментариев
5
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47 комментариев
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Аналогичный химик

14

Пиарщики Яндекса массово вбрасывают пресс-релизы после каждого публичного обсера

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Аналогичный

Аналогичный химик

3

Ждём обновление нейросетей Яндекса и Яндекс-станции ред.

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Аналогичный

ouxen

2

и прокатывает, у дорогих россиян рыбья память

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ouxen

Аналогичный

5

интересно, а сотрудники яндекса признаются родным и друзьям, что они работают в яндексе? Или чтобы не позориться они говорят что убивают котят и работают в вебкаме?

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Gregory

2

к чему такая антагонизация? Помимо выполнения хотелок правительства в виду нахождения в России, они делают много крутых вещей, и это хорошая строчка в резюме. Или ты думаешь, что комитет с потрохами твои данные не сольет, когда люди в масках придут? 
P.S. В яндеске никогда не работал ред.

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Gregory

Аналогичный

1

делают много крутых вещей

показ миллионов блоков неотключаемой даже с платной подпиской рекламы в множащихся каждый день сервисах сложно назвать крутыми вещами ред.

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Liam Larsen

0

Ну вроде как, благодаря вездесущей рекламе, ты пользуешься сервисами бесплатно.

К примеру, разрабатывать собственные карты снимая достаточно оперативно улицы, стоит кучу денег и мало в каких странах есть локальные качественные карты. 
В основном все пользуются гуглом, а он иногда болт кладет на региональные особенности и мелкий бизнес. 

Да и все остальные сервисы стоят кучу денег, мы просто привыкли использовать их без оплаты.

Кстати вот что было бы неплохо, если бы Плюс давал возможность не только получать "скидки", но и отключать совсем рекламу.

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Gregory

Иван Дмитриев

0

Это не выполнение хотелок, а взаимные договоренности с режимом ред.

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ouxen

2

яблоко от яблони, такие же подонки наверняка ред.

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Отдельный Кирилл

0

Тебе Яндекс явно чем-то насолил. Что-то личное? Расскажи нам, не стесняйся. Может толстовку обещали, но так и не подарили?

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Аналогичный

Интеллектуальный глобус

0

Тебя когда-то выгнали из Яндекса? Постоянно на столько комментов изрыгаться ненавистью - это что-то не здоровое

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Интеллектуальный

Аналогичный

1

личные счеты

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Аналоги…

Интеллектуальный

0

надеюсь ты не пользуешься их сервисами 

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Интелле…

Аналогичный

1

не пользуюсь

Ответить

Разноцветный супер_стар

5

теперь вместо пиздежа таксиста будем слушать пиздеж водителя-испытателя

Ответить
Разноцветный

Le Petit Train Jaune

5

Просто для души катаю, так у меня свой робо-бизнес 

Ответить
Разноцветный

Артём Мазанов

2

скорее водитель-испытатель будет отвечать на миллион одинаковых вопросов 

Ответить
Артём

5ый член

4

- а мы не ебнемся?
- нет
- точно?
- точно
- мне говорили что это пиздец не безопасно
- со мной безопасно
- а у вас какой стаж?
...

Ответить
5ый

Аналогичный

4

- А не въебемся?
- Не должны

Ответить
Аналоги…

Твоего деда дед

1

- А чего тогда перекрестился?

Ответить
Разноцветный

Критический череп

1

водитель испытатель всё же более образованный, чем низкопробные таксисты ( не все конечно) ред.

Ответить

Ilya Lesov

4

Наконец-то! Ездил на таком в Иннополисе, незабываемые ощущения. По слухам, как будет полностью готова законодательная база, то такие такси запустят без оператора. ред.

Ответить
Ilya

Дмитрий Григорьев

2

запустят без оператора

Ага, введут новый вид юр. лица - роботизированный индивидуальный предприниматель, сокращённо РИП. И будут каждую машину по серийному номеру оформлять.

Ответить

Гюндуз Гусейнли

2

Ебать чурки наверное вахуе, кяяяяк, я жэ ряботаю. На стройку, дружок, на стройку, в этой стране ты нужен только там.

Ответить
Гюндуз

Alexander Ilinykh

2

Из-за этих хадов мы без работы сидим!

Ответить
Alexander

Дмитрий

0

Выход один

Ответить
Гюндуз

Дмитрий Григорьев

0

На стройку, дружок, на стройку

А там бетономешалки с чпу дома печатают. 

Ответить

Прочий Илья

2

будет ли такое такси дешевле? а иначе нахуя они лишили работы водителей?))

Ответить
Прочий

Невыносимый яд

2

В теории беспилотник не сможет устать от работы 14 часов в день, и это будут более безопасные поездки для пассажиров

Ответить
Невыносимый

Прочий Илья

0

в одних факторах да, в других нет))

Ответить
Прочий

Невыносимый яд

0

В каких нет?)))

Ответить
Невынос…

Прочий Илья

0

не изучал работу беспилотников, но прямо идеально они работать вряд ли смогут)

Ответить
Прочий

Невыносимый яд

0

А если смогут через пять лет тренировок и развития технологий?

Ответить
Прочий

Дмитрий

0

Не надо идеально, достаточно просто лучше мясных, в среднем.

Ответить
Прочий

Grigory Kopiev

1

Будет, обязательно будет, но потом

Ответить
Grigory

Прочий Илья

1

да вот не уверен)))

если будет хороший спрос, то на одном уровне цена будет в лучшем случае))

Ответить
Прочий

Отдельный Кирилл

0

Самое главное (если будет реально без водителя), это как раз отсутствие этого самого водителя. Я даже больше готов заплатить за такси, только без этих людей.

Ответить

Критический череп

1

я бы проехался на таком

Ответить
Критический

Аналогичный химик

0

мы все еще о такси разговариваем?

Ответить
Аналогичный

Критический

1

ну я точно про такси. Но готов с @Морковский проехаться на заднем сидении поболтать

Ответить

5ый член Комитета

1

  в машине будет сидеть водитель-испытатель

и пассажир-каскадёр

Ответить

Карапуз

1

Испытатель узбек или таджик?

Ответить

Товарный ключ

1

В 2018 году таксист отрубился на МКАД буквально на пару секунд, пока я вежливо не попросил не убивать нас нахуй. Так что формально, я уже ездил на беспилотнике. Ощущения стремные, подтверждаю. ред.

Ответить

Рыбный Женя

1

Знаете, я и сам своего рода беспилотное такси

Ответить

Этнический Влад

0

Ну запустят и запустят

Ответить

Head Hunter

0

На АВТОВАЗе запустят новое, полностью роботизированное тестовое производство.
По закону, на всех линиях будет сидеть пьяный бригадир-испытатель. 

Ответить

хуже некуда

0

ого, уже?
как время быстро летит, ещё недавно читала, что только в планах, жду оч с в своём районе

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