По закону во всех поездках в машине будет сидеть водитель-испытатель. Без него можно будет ездить лишь в Иннополисе и Сколково.

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Осенью 2021 года «Яндекс» запустит в районе Ясенево на юге Москвы тестирование беспилотного такси. Машины будут ездить в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Об этом компания рассказала TJ.

Принять участие в тестировании могут пользователи старше 18 лет, заявку нужно подать за сайте проекта. Беспилотное такси можно будет вызвать как и обычную машину — через приложение «Яндекс Go».

Компания рассказала, что беспилотные автомобили компании ездят по дорогам Москвы уже несколько лет, по законам, в каждой поездке за рулём должен сидеть водитель-испытатель. Но в 2021 году вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах, который частично снимает ограничения для тестирования беспилотных технологий.

Благодаря этому беспилотные автомобили Яндекса смогут ездить без водителя за рулём и использоваться в качестве такси в пределах определённой территории. «Яндекс»

«Яндекс» рассказал, что старт в Ясенево — «первый этап большого проекта по запуску беспилотных такси». «Со временем машин будет становиться больше, увеличится количество мест, откуда и куда на них можно уехать, а вызывать беспилотное такси сможет всё больше и больше людей», — добавили в компании.

О том, что компания планирует запустить беспилотники для перевозки пассажиров, стало известно 2 сентября из проекта постановления правительства.

Согласно документу, беспилотники без испытателя в салоне могут возить пассажиров только по территории Иннополиса и центра «Сколково» в Москве. Остальные машины будут с водителем-испытателем внутри.