{"items":[{"comment_id":6240119,"subsite_id":214344,"user_id":224643,"type":"comment_add","id":6240119,"hash":"e420f0187bd125f75820adb8c1331536","date":1631091290,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435376-propublica-whatsapp-posle-zhalob-polzovateley-otdaet-nezashifrovannye-soobshcheniya-na-proverku-podryadchiku?comment=6240119","text":"\u041d\u0435\u0442, \u044f \u0438\u043c \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0441\u044c, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0430\u043c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e, \u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043b\u0438 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438. \u0412 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430\u0445\/\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430\u0445 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":224643,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/224643-vladimir-filatov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/81941b8e-4c05-b0e1-5cce-fdccdf0beaee\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0424\u0438\u043b\u0430\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":435376,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435376-propublica-whatsapp-posle-zhalob-polzovateley-otdaet-nezashifrovannye-soobshcheniya-na-proverku-podryadchiku","title":"ProPublica: WhatsApp \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0451\u0442 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0448\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044f\u0434\u0447\u0438\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240120,"subsite_id":245416,"user_id":297872,"type":"comment_add","id":6240120,"hash":"a8ae4e471729edeb6b5fc7907813da2e","date":1631091300,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435409-rossiyskie-smi-zapustili-akciyu-protiv-zakona-ob-inostrannyh-agentah-sredi-uchastnikov-meduza-the-bell-i-dozhd?comment=6240120","text":"\u0423 \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0444\u0438\u0441 \u0432 \u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435, \u0443 \u043c\u0435\u0434\u0443\u0437\u044b - \u0432 \u0440\u0438\u0433\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":297872,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/297872-yohan-irving","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dd20a63b-a9ed-2e3a-c016-f358544fef0c\/","name":"\u0419\u043e\u0445\u0430\u043d \u0418\u0440\u0432\u0438\u043d\u0433","isVerified":false},"content":{"id":435409,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435409-rossiyskie-smi-zapustili-akciyu-protiv-zakona-ob-inostrannyh-agentah-sredi-uchastnikov-meduza-the-bell-i-dozhd","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0421\u041c\u0418 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u044e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043e\u0431 \u00ab\u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445\u00bb. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u00ab\u041c\u0435\u0434\u0443\u0437\u0430\u00bb, The Bell \u0438 \u00ab\u0414\u043e\u0436\u0434\u044c\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240121,"subsite_id":245416,"user_id":273399,"type":"comment_add","id":6240121,"hash":"786cd1bcbfb620dbeecd463df36d3fe8","date":1631091313,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435356-v-chechne-obyavili-konkurs-na-luchshiy-risunok-semi-kadyrova-pobeditelyam-po-500-tysyach-rubley?comment=6240121","text":"\u042d\u0442\u043e \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":273399,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/273399-shalom-slavyane","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad3f80c4-f07a-2022-e6cf-e64655dea13d\/","name":"\u0448\u0430\u043b\u043e\u043c \u0441\u043b\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435","isVerified":false},"content":{"id":435356,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435356-v-chechne-obyavili-konkurs-na-luchshiy-risunok-semi-kadyrova-pobeditelyam-po-500-tysyach-rubley","title":"\u0412 \u0427\u0435\u0447\u043d\u0435 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441 \u043d\u0430 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0439 \u0440\u0438\u0441\u0443\u043d\u043e\u043a \u0441\u0435\u043c\u044c\u0438 \u041a\u0430\u0434\u044b\u0440\u043e\u0432\u0430. \u041f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u2014 \u043f\u043e 500 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240122,"subsite_id":245416,"user_id":103569,"type":"comment_add","id":6240122,"hash":"934693ed56ebb2dd0f2af7f3d5e941cd","date":1631091332,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435409-rossiyskie-smi-zapustili-akciyu-protiv-zakona-ob-inostrannyh-agentah-sredi-uchastnikov-meduza-the-bell-i-dozhd?comment=6240122","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d4f60be3-42d0-51fc-9135-ad038801e116\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":103569,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/103569-tvoego-deda-ded","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d4e97e7-3ff1-1aa9-0e0d-384aaf49bdfe\/","name":"\u0422\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0434\u0435\u0434\u0430 \u0434\u0435\u0434","isVerified":false},"content":{"id":435409,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435409-rossiyskie-smi-zapustili-akciyu-protiv-zakona-ob-inostrannyh-agentah-sredi-uchastnikov-meduza-the-bell-i-dozhd","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0421\u041c\u0418 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u044e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043e\u0431 \u00ab\u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445\u00bb. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u00ab\u041c\u0435\u0434\u0443\u0437\u0430\u00bb, The Bell \u0438 \u00ab\u0414\u043e\u0436\u0434\u044c\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240123,"subsite_id":214344,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":6240123,"hash":"ffab8d1f2d9d76df77fabaf16765ee26","date":1631091339,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435325-vedomosti-yandeks-podvergsya-samoy-krupnoy-ddos-atake-v-istorii-runeta?comment=6240123","text":"\u0442\u044b \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0448\u044c \u0432\u043b\u0438\u044f\u043d\u0438\u0435 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c... \u0414\u0430 \u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430.

\u041d\u0443 \u0437\u0430\u0434\u0443\u0434\u043e\u0441\u044c \u043a\u0430\u043a\u0443\u044e-\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0441\u0435\u0442\u043a\u0443. \u0427\u0442\u043e \u0442\u044b \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c? \u041f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u0441\u0430\u0439\u0442? \u0418 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u043a\u043e\u0435\u0439 1%?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":435325,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435325-vedomosti-yandeks-podvergsya-samoy-krupnoy-ddos-atake-v-istorii-runeta","title":"\u00ab\u0412\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb: \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043f\u043e\u0434\u0432\u0435\u0440\u0433\u0441\u044f \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 DDoS-\u0430\u0442\u0430\u043a\u0435 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0440\u0443\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240125,"subsite_id":214343,"user_id":5499,"type":"comment_add","id":6240125,"hash":"16c6192e5690c9f4b35ea9ab3c20b4d1","date":1631091342,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/435421-kurery-v-lego-i-sklad-iz-kubikov?comment=6240125","text":"\u0410 \u043a\u043e\u0442??","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":5499,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/5499-woody-johnson","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c9f632a4-2c49-c466-bde7-bf5b0f3f2d38\/","name":"Woody Johnson","isVerified":false},"content":{"id":435421,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/435421-kurery-v-lego-i-sklad-iz-kubikov","title":"\u041a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b \u0432 Lego \u0438 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434 \u0438\u0437 \u043a\u0443\u0431\u0438\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240127,"subsite_id":214344,"user_id":395529,"type":"comment_add","id":6240127,"hash":"3442f71f07f41d0eba5524924cc34c2b","date":1631091351,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435325-vedomosti-yandeks-podvergsya-samoy-krupnoy-ddos-atake-v-istorii-runeta?comment=6240127","text":"\u0417\u0430\u043c\u0435\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u0441\u0435 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u044b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432 \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430 \u0438 \u043c\u0435\u0439\u043b\u0430 \u043b\u0438\u0431\u043e \u0438\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0433\u043b\u043e\u0449\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f, \u043b\u0438\u0431\u043e \u0441\u0442\u0430\u043b\u043a\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0438\u043c \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u0438 \u0433\u043e\u0441\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u044b \u043b\u044e\u0431\u0435\u0437\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442. \u041d\u0443, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u044b \u0432\u0445\u043e\u0436 \u0432 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430, \u043c\u0435\u0439\u043b\u0430 \u0438 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043d\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441, \u043d\u043e \u044f \u0441 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u043c \u0433\u043e\u0434\u043e\u043c \u043d\u0430\u0445\u043e\u0436\u0443 \u0432\u0441\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0433\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395529,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395529-ivan-dmitriev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e3b40141-612b-5af9-984c-31226942ee88\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":435325,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435325-vedomosti-yandeks-podvergsya-samoy-krupnoy-ddos-atake-v-istorii-runeta","title":"\u00ab\u0412\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb: \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043f\u043e\u0434\u0432\u0435\u0440\u0433\u0441\u044f \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 DDoS-\u0430\u0442\u0430\u043a\u0435 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0440\u0443\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240128,"subsite_id":245416,"user_id":216945,"type":"comment_add","id":6240128,"hash":"8592012826e83f8d8098f1c2991c20b9","date":1631091370,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435359-mintrans-predstavil-finalnuyu-redakciyu-popravok-k-pdd-ogranichivayushchih-skorost-elektrosamokatov-do-25-km-ch?comment=6240128","text":"\u0427\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043d\u0430\u044f \u0433\u0438\u043b\u044c\u043e\u0442\u0438\u043d\u0430? \u041a\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0442\u0435\u043c\u0443? \u041a\u043e\u0440\u043e\u0447\u0435, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0440\u0430\u043d\u043d\u0435\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0441\u0438\u043b\u0443?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":216945,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/216945-ilya-grigoeryev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9bcc9dc6-5a73-241e-2e04-a61b297a204e\/","name":"Ilya Grig\u00f6ryev","isVerified":false},"content":{"id":435359,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435359-mintrans-predstavil-finalnuyu-redakciyu-popravok-k-pdd-ogranichivayushchih-skorost-elektrosamokatov-do-25-km-ch","title":"\u041c\u0438\u043d\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0444\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043a \u043a \u041f\u0414\u0414, \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0434\u043e 25 \u043a\u043c\/\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240130,"subsite_id":245416,"user_id":249886,"type":"comment_add","id":6240130,"hash":"3ef026d75358ed02e78a23575d30322b","date":1631091383,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435409-rossiyskie-smi-zapustili-akciyu-protiv-zakona-ob-inostrannyh-agentah-sredi-uchastnikov-meduza-the-bell-i-dozhd?comment=6240130","text":">TJ - \u043d\u0435 \u0421\u041c\u0418



\u042d\u044d\u044d. \u0418 \u0447\u0442\u043e?\u00a0

\"\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438\u2026\" (\u0441)\u041d\u0438\u043c\u0451\u043b\u043b\u0435\u0440","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":249886,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/249886-romario","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/15866ea6-cfcc-d89c-9863-45961bc9faac\/","name":"Romario","isVerified":false},"content":{"id":435409,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435409-rossiyskie-smi-zapustili-akciyu-protiv-zakona-ob-inostrannyh-agentah-sredi-uchastnikov-meduza-the-bell-i-dozhd","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0421\u041c\u0418 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u044e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043e\u0431 \u00ab\u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445\u00bb. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u00ab\u041c\u0435\u0434\u0443\u0437\u0430\u00bb, The Bell \u0438 \u00ab\u0414\u043e\u0436\u0434\u044c\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240132,"subsite_id":214344,"user_id":303671,"type":"comment_add","id":6240132,"hash":"1954b1e6d5cbbc15b14bd624fac48b26","date":1631091412,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435376-propublica-whatsapp-posle-zhalob-polzovateley-otdaet-nezashifrovannye-soobshcheniya-na-proverku-podryadchiku?comment=6240132","text":"\u041c\u043d\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0434\u043b\u044f \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u0430\u043d\u0433\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0449\u0438\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u043d\u044e\u0430\u043d\u0441\u044b \u0438 \u0433\u043b\u0443\u0431\u0438\u043d\u044b \u0433\u043b\u0443\u0431\u0438\u043d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":303671,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/303671-alexferman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/55a0bf89-40cb-5232-9652-c613dd82a4e1\/","name":"alexferman","isVerified":false},"content":{"id":435376,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435376-propublica-whatsapp-posle-zhalob-polzovateley-otdaet-nezashifrovannye-soobshcheniya-na-proverku-podryadchiku","title":"ProPublica: WhatsApp \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0451\u0442 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0448\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044f\u0434\u0447\u0438\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240135,"subsite_id":245416,"user_id":382437,"type":"comment_add","id":6240135,"hash":"14e6d370d9b6540343956480a7d476d8","date":1631091442,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435356-v-chechne-obyavili-konkurs-na-luchshiy-risunok-semi-kadyrova-pobeditelyam-po-500-tysyach-rubley?comment=6240135","text":"3\u043b\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f, \u043a\u0430\u043a \u044f \u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u044e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":382437,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/382437-mayka-nika","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c82e4a0-8490-5325-abbf-47f22ee4d08b\/","name":"\u041c\u0430\u0439\u043a\u0430 \u041d\u0438\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":435356,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435356-v-chechne-obyavili-konkurs-na-luchshiy-risunok-semi-kadyrova-pobeditelyam-po-500-tysyach-rubley","title":"\u0412 \u0427\u0435\u0447\u043d\u0435 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441 \u043d\u0430 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0439 \u0440\u0438\u0441\u0443\u043d\u043e\u043a \u0441\u0435\u043c\u044c\u0438 \u041a\u0430\u0434\u044b\u0440\u043e\u0432\u0430. \u041f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u2014 \u043f\u043e 500 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240136,"subsite_id":245416,"user_id":249886,"type":"comment_add","id":6240136,"hash":"80707a3f5afe902e1d872d4907100e83","date":1631091443,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435409-rossiyskie-smi-zapustili-akciyu-protiv-zakona-ob-inostrannyh-agentah-sredi-uchastnikov-meduza-the-bell-i-dozhd?comment=6240136","text":"\u041d\u0435\u0442 \u0442\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":249886,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/249886-romario","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/15866ea6-cfcc-d89c-9863-45961bc9faac\/","name":"Romario","isVerified":false},"content":{"id":435409,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435409-rossiyskie-smi-zapustili-akciyu-protiv-zakona-ob-inostrannyh-agentah-sredi-uchastnikov-meduza-the-bell-i-dozhd","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0421\u041c\u0418 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u044e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043e\u0431 \u00ab\u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445\u00bb. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u00ab\u041c\u0435\u0434\u0443\u0437\u0430\u00bb, The Bell \u0438 \u00ab\u0414\u043e\u0436\u0434\u044c\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240137,"subsite_id":214344,"user_id":412311,"type":"comment_add","id":6240137,"hash":"8a3442a6ef7c754e9e66c43cfdb0641c","date":1631091450,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435376-propublica-whatsapp-posle-zhalob-polzovateley-otdaet-nezashifrovannye-soobshcheniya-na-proverku-podryadchiku?comment=6240137","text":">\u041c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0430\u044f \u043f\u043b\u0430\u0442\u0430, \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u041c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0442\u0440\u0443\u0434\u0430 \u0421\u0428\u0410, \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 $7,25 \u0432 \u0447\u0430\u0441. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0448\u0442\u0430\u0442\u044b \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u043a\u0443\u0434\u0430 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0443\u044e \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u043a\u0443. \u0412 \u0448\u0442\u0430\u0442\u0435 \u0412\u0430\u0448\u0438\u043d\u0433\u0442\u043e\u043d \u043d\u0438\u0436\u043d\u044f\u044f \u043f\u043b\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435 $13,5 \u0432 \u0447\u0430\u0441, \u0432 \u041c\u0430\u0441\u0441\u0430\u0447\u0443\u0441\u0435\u0442\u0441\u0435 \u2014 $12,75 \u0432 \u0447\u0430\u0441. \u0415\u0449\u0435 \u0440\u044f\u0434 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0448\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432 \u2014 \u041c\u044d\u043d, \u041a\u043e\u043d\u043d\u0435\u043a\u0442\u0438\u043a\u0443\u0442, \u041a\u043e\u043b\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e, \u0410\u0440\u0438\u0437\u043e\u043d\u0430, \u041a\u0430\u043b\u0438\u0444\u043e\u0440\u043d\u0438\u044f, \u041e\u0440\u0435\u0433\u043e\u043d \u2014 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u041c\u0420\u041e\u0422 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435 $12 \u0432 \u0447\u0430\u0441.



\u0411\u0438\u0434\u043e\u043d \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043b \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u043a\u0430 \u0434\u043e 15$ \u0432 \u0447\u0430\u0441, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0435\u0449\u0451 \u043d\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":412311,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/412311-ex-readonly","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/145f5b96-0046-5354-bb71-225014c111a7\/","name":"ex. Readonly","isVerified":false},"content":{"id":435376,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435376-propublica-whatsapp-posle-zhalob-polzovateley-otdaet-nezashifrovannye-soobshcheniya-na-proverku-podryadchiku","title":"ProPublica: WhatsApp \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0451\u0442 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0448\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044f\u0434\u0447\u0438\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240138,"subsite_id":214344,"user_id":103569,"type":"comment_add","id":6240138,"hash":"f811df592ac35e7e13787495f0c968ca","date":1631091467,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435397-yandeks-osenyu-zapustit-v-moskve-pervoe-bespilotnoe-taksi?comment=6240138","text":"- \u0410 \u0447\u0435\u0433\u043e \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":103569,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/103569-tvoego-deda-ded","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d4e97e7-3ff1-1aa9-0e0d-384aaf49bdfe\/","name":"\u0422\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0434\u0435\u0434\u0430 \u0434\u0435\u0434","isVerified":false},"content":{"id":435397,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435397-yandeks-osenyu-zapustit-v-moskve-pervoe-bespilotnoe-taksi","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043e\u0441\u0435\u043d\u044c\u044e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0435 \u0431\u0435\u0441\u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u043e\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240140,"subsite_id":245416,"user_id":399426,"type":"comment_add","id":6240140,"hash":"a34d5df6fed38accd7b9fc0cbc0726af","date":1631091491,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435359-mintrans-predstavil-finalnuyu-redakciyu-popravok-k-pdd-ogranichivayushchih-skorost-elektrosamokatov-do-25-km-ch?comment=6240140","text":"\u041a\u0430\u0442\u0430\u043b \u043d\u0430 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0435 \u0438 \u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u0435 \u043f\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435. \u041f\u043e\u043a\u0430 \u043b\u0438\u0432\u043d\u0435\u0432\u043a\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c - \u043f\u0443\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430\u0445\u0443\u0439 \u0438\u0434\u0443\u0442 \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":399426,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/399426-stanislav-prokhorov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/598fc957-a3f6-598c-b6f9-a033c3941d12\/","name":"Stanislav Prokhorov","isVerified":false},"content":{"id":435359,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435359-mintrans-predstavil-finalnuyu-redakciyu-popravok-k-pdd-ogranichivayushchih-skorost-elektrosamokatov-do-25-km-ch","title":"\u041c\u0438\u043d\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0444\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043a \u043a \u041f\u0414\u0414, \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0434\u043e 25 \u043a\u043c\/\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240141,"subsite_id":214343,"user_id":373405,"type":"comment_add","id":6240141,"hash":"13c5a0cbf75cfa8de55f66cfe396bea7","date":1631091492,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/435421-kurery-v-lego-i-sklad-iz-kubikov?comment=6240141","text":"\u041d\u0435 \u0432\u0438\u0436\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":373405,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/373405-yudzhyn-po-angliyski","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dfc810a0-34e4-50e4-b8bd-d8f87bde74b0\/","name":"\u042e\u0434\u0436\u044b\u043d \u043f\u043e-\u0430\u043d\u0433\u043b\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438","isVerified":false},"content":{"id":435421,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/435421-kurery-v-lego-i-sklad-iz-kubikov","title":"\u041a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b \u0432 Lego \u0438 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434 \u0438\u0437 \u043a\u0443\u0431\u0438\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240142,"subsite_id":245416,"user_id":234467,"type":"comment_add","id":6240142,"hash":"b0cf6f6529a725c17e57ce56a09a4794","date":1631091503,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435359-mintrans-predstavil-finalnuyu-redakciyu-popravok-k-pdd-ogranichivayushchih-skorost-elektrosamokatov-do-25-km-ch?comment=6240142","text":"\u0412 \u0431\u0435\u043d\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0430\u043a\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u044b, \u043d\u043e \u0438\u0445 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0443\u0442\u0438\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c. \u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u044b \u0435\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b, \u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u043c\u0430\u044f.

\u0411\u0442\u0432, \u0430 \u0442\u0430\u043a \u0434\u0430, \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u0430\u043a\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0432 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 (\u0430 \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u0445 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 + \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439).



\u042f \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u043b \u044d\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u044b \u043a\u0430\u043a \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430, \u043d\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u0442\u044b \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b - \u0431\u0435\u0437\u0434\u0443\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u044b, \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":234467,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/234467-artemy-a","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9d288b7c-a956-99f6-7797-ad9cbab89db5\/","name":"Artemy A.","isVerified":false},"content":{"id":435359,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/435359-mintrans-predstavil-finalnuyu-redakciyu-popravok-k-pdd-ogranichivayushchih-skorost-elektrosamokatov-do-25-km-ch","title":"\u041c\u0438\u043d\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0444\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043a \u043a \u041f\u0414\u0414, \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0434\u043e 25 \u043a\u043c\/\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240144,"subsite_id":214344,"user_id":265125,"type":"comment_add","id":6240144,"hash":"bff218d25a9f0baf1b3b4f0c79b0cca5","date":1631091511,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435325-vedomosti-yandeks-podvergsya-samoy-krupnoy-ddos-atake-v-istorii-runeta?comment=6240144","text":"> \u0435\u0449\u0451 \u043f\u0430\u0440\u0443 \u043b\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u044b \u0438 \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0432\u0441\u044f \u0438\u043d\u0444\u0440\u0430\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432 \u0440\u0443\u043a\u0430\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439, \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430, \u041c\u044d\u0439\u043b\u0440\u0443 \u0438 \u0420\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u0430



\u042f \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e, \u043a \u043a\u0430\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0442\u0435\u0437\u0438\u0441\u0443 \u0442\u044b \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0448\u044c\u0441\u044f. \u041d\u0430\u0434\u043e \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0435\u0431\u043d\u0443\u0442\u044c \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435? \u0412 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0442\u043a\u0435 \u0440\u0435\u0447\u044c \u0438\u0434\u0451\u0442 \u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":265125,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/265125-vladislav-posasunkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/308766f9-0604-578e-b18b-fdb1a1f6e1b8\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u041f\u043e\u0441\u0430\u0441\u0443\u043d\u044c\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":435325,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/435325-vedomosti-yandeks-podvergsya-samoy-krupnoy-ddos-atake-v-istorii-runeta","title":"\u00ab\u0412\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb: \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043f\u043e\u0434\u0432\u0435\u0440\u0433\u0441\u044f \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 DDoS-\u0430\u0442\u0430\u043a\u0435 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0440\u0443\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240146,"subsite_id":214343,"user_id":5499,"type":"comment_add","id":6240146,"hash":"dcae985aed546a3a45a5fafb22944cd0","date":1631091534,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/435421-kurery-v-lego-i-sklad-iz-kubikov?comment=6240146","text":"\u0412\u043e\u0442 \u0441 \u0435\u043b\u0434\u043e\u0439","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0cf0884f-8d9b-55ec-8cf9-b73d8bd2e1b9\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":5499,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/5499-woody-johnson","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c9f632a4-2c49-c466-bde7-bf5b0f3f2d38\/","name":"Woody Johnson","isVerified":false},"content":{"id":435421,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/435421-kurery-v-lego-i-sklad-iz-kubikov","title":"\u041a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b \u0432 Lego \u0438 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434 \u0438\u0437 \u043a\u0443\u0431\u0438\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6240147,"subsite_id":214343,"user_id":373405,"type":"comment_add","id":6240147,"hash":"41d4f4b7c4308f64804b30a06625e3ba","date":1631091566,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/435421-kurery-v-lego-i-sklad-iz-kubikov?comment=6240147","text":"\u041d\u0430 \u043e\u0431\u043b\u043e\u0436\u043a\u0435 -_-

\u041d\u0443 \u0434\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":373405,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/373405-yudzhyn-po-angliyski","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dfc810a0-34e4-50e4-b8bd-d8f87bde74b0\/","name":"\u042e\u0434\u0436\u044b\u043d \u043f\u043e-\u0430\u043d\u0433\u043b\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438","isVerified":false},"content":{"id":435421,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/435421-kurery-v-lego-i-sklad-iz-kubikov","title":"\u041a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b \u0432 Lego \u0438 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434 \u0438\u0437 \u043a\u0443\u0431\u0438\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false}]}