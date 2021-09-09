Команда Навального заявила о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-серверов Google и Cloudflare Статьи редакции
По их словам, пользователи некоторых крупных провайдеров «на час остались без интернета».
IT-специалист команды Алексея Навального Артём Ионов рассказал, что блокировка производилась 8 сентября с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — их операторы должны устанавливать по закону об «автономном рунете».
Иван Жданов считает, что власти готовы положить половину интернета разом».
Вот работа у людей ломать все, что было построено годами и портить людям жить. Интересно этим мразям из РКН на себя не противно в зеркало смотреть?
Там кроме отбросов никто работать не будет
Нормальный итшник марать себе резюме не будет, а еблан, которого отовсюду выгоняют - пойдет.
Я таки ставлю на то, что через пару лет они сами себя сломают.
Я таки ставлю на то, что через пару лет они сами себя сломают.
С какого года ставишь? ред.
Я таки ставлю на то, что через пару лет они сами себя сломают.
Опять оптимисты. Они нанимают/покупают компании которые уже умеют работать и блокировать что нужно.
вот именно. И властям похуй сколько спиздят эти компании. Главное, они умеют выполнять поставленные задачи и очень успешно.
Там идейные, они верят в то что делают.
Всегда вспоминаю слова милиционеров в Белоруссии, которые избивали и пытали своих граждан; они искренне требовали признания, что протестующие вышли за деньги запада
Они смотрят в рот и жопу начальнику и кошелёк
Я не уверен, что техперсоналу там хорошо платят.
Думаю в случае протестов интернет положат. Как в Беларуси
Заблокировать весь интернет и включить ролики Варламова и Каца про превосходство мирного протеста и скорую победу протестующих митингами каждое воскресенье.
это как-то связано с ддосом яндекса?
Напрямую нет, но DDoS Яндекса и банков можно использовать как повод, чтобы сказать «Злостные атаки из-за границы вынудили нас временно перевести рунет в автономный режим, чтобы обеспечить стабильность выборов и не допустить вмешательства Запада»
Объясните Жданову как расшифровывается dns 🤣🤣🤣
Скорее всего, это проверка работоспособности НСДИ или связанное с этим.
Т.е. проверка как будет вести себя рунет с "правильными" DNS, к которым должны были "подключиться" владельцы AS в России.
Жаль подробностей нет, если бы в эту блокировку попали корневые DNS, то это точно проверка НСДИ.
В Твиттере пишут что отвалился конкретно DoH, значит все-таки играются с протоколами шифрования, это на НСДИ не похоже уже. ред.
Вообще-то встроили
хахахаха ага ага))
Какие-то проблемы? Там каждый час меняют точку доступа, всё работает без VPN. ред.
Подтверждаю, без VPN все открывается, даже без задержек
ты действительно не понимаешь почему сейчас доступно приложение?
Хорошо что ты понимаешь
Почему?
Я выше написал. В приложении нет никакой полезной и нужной информации сейчас. Зачем им ресурсы тратить просто так? Они нанесут удар перед выборами. Власть на прошлой неделе показала, что с лёгкостью может заблокировать источники, из которых черпает инфу приложуха.
Ты сам себе противоречишь. то ты пишешь, что приложение пока что не блокируют, т.к. рано, то пишешь что ВСЁ понимаешь, т.к. оно у тебя 3й день не работает. Как одно соотносится одно с другим?
Приложение технически можно лучше сделать, чтобы оно могло более успешно обходить блокировки. Но во-первых ресурсы команды Навального не резиновые. Во-вторых даже если бы были карты в рукаве, то вываливать их стоило бы также в последний момент. В-третьих это все же государство врав как обычно защиту рунета использует ТСПУ для блокировок.
ну дак сейчас нахер никому и не надо их блочить. власть показала что может это сделать и все силы направит накануне выборов. Наивные ппц вы.
Его уже блокируют с конца августа. Можно на Globalcheck посмотреть как доступность упала с того момента и скачет в районе 75%
https://globalcheck.net/ru/monitoring/ru/navalny_application?period=1m
Комментарий удален
Они настолько убоги, что просто блокируют - а могли бы перенаправить втихую на "свои" сервера.
про эту их убогость много писали, что они не смогут много чего блокировать. Нынче они всё могут. Дак кто в итоге убоги?
мб терпилы?
пиздаболы типа волкова и климарёва. Они же не могут не понимать всего что сейчас происходит. и продолжают пиздеть всем, что всё хорошо, побеждаем царя, всё обойдём.
Скорее всего проверяют из-за поддержки этими сервисами DNS over TLS (DoT), DNS over HTTPS (DoH )и ESNI
так и есть, я вообще не представляю как можно сидеть без DoH, потому что провайдер записывает в лог все сайты которые посещаешь.
Без полного VPN это не спасет от логов у провайдера. Частично - да, полностью - нет. ред.
Если вкратце и в общих чертах:
чтобы провайдер максимально не видел чем ты занимаешься, то необходимо весь свой трафик, начиная на самом роутере (или на самом ПК, если напрямую подключен) заворачивать полностью в VPN-туннель с шифрованием. Полностью, это значит весь трафик, без исключений. При чем еще обязательно настроить таким образом, чтобы трафик никуда не шел пока не будет подключен VPN, дабы избежать утечек.
В таком случае, провайдер будет видеть от тебя, как от клиента, соединения только до адреса VPN-сервера, к которому ты подключаешься и ничего более (ну окромя технических запросов DHCP к себе, и другой служебной информации которая никак не показывает куда ты ходишь).
Расковыривать шифрование внутри VPN на данный момент не в состоянии даже ТПСУ, и очень маловероятно что без радикальных мер это будет возможно в ближайшем будущем. Поэтому да, протоколы шифрования VPN, актуальные на данный момент, хорошо защищены от прослушки на уровне провайдера.
Вся проблема в том, что мы тут наблюдаем искусственное создание проблем для установки VPN-соединения в принципе... но это уже другая история.
Они похоже в активной фазе тестирования, как было в июне месяце, о чем потом отчитались месяцем позже.
Короче нас накрывают куполом. Печаль.