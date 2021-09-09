Мы зафиксировали блокировку публичных DNS-сервисов CF 1.1.1.1 и Google 8.8.8.8 плюс публичные URL этих сервисов со стороны РКН.

Блокировка производилась с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с ТСПУ.

То есть целый час большое количество людей остались без интернета.