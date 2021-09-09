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Технологии
Артём Мазанов

Команда Навального заявила о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-серверов Google и Cloudflare Статьи редакции

По их словам, пользователи некоторых крупных провайдеров «на час остались без интернета».

IT-специалист команды Алексея Навального Артём Ионов рассказал, что блокировка производилась 8 сентября с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — их операторы должны устанавливать по закону об «автономном рунете».

Artyom Ionov @ShieldNav
Мы зафиксировали блокировку публичных DNS-сервисов CF 1.1.1.1 и Google 8.8.8.8 плюс публичные URL этих сервисов со стороны РКН.
Блокировка производилась с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с ТСПУ.
То есть целый час большое количество людей остались без интернета.

Иван Жданов считает, что власти готовы положить половину интернета разом».

Ivan Zhdanov @ioannZH
DNS - это технология для "поиска" IP-адресов веб-сайтов. Из-за блокировки этих сервисов очень много людей останутся без доступа к интернету.

#новости #автономныйрунет

3015 просмотров
63 63 комментария
18
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Трансгендолёт

26

Вот работа у людей ломать все, что было построено годами и портить людям жить. Интересно этим мразям из РКН на себя не противно в зеркало смотреть?

Ответить
Трансгендолёт

Nike RossXP

17

Там кроме отбросов никто работать не будет

Нормальный итшник марать себе резюме не будет, а еблан, которого отовсюду выгоняют - пойдет.

Я таки ставлю на то, что через пару лет они сами себя сломают.

Ответить
Nike

Мокрый чайник

6

Я таки ставлю на то, что через пару лет они сами себя сломают.

С какого года ставишь? ред.

Ответить
Мокрый

Pavel Fedorov

0

Уже ломали, когда добавили 127.0.0.1 в список блокировок)

Ответить
Nike

Bulat Akhmetshin

3

Я таки ставлю на то, что через пару лет они сами себя сломают.

Опять оптимисты. Они нанимают/покупают компании которые уже умеют работать и блокировать что нужно.

Ответить
Bulat

Седой нос

4

вот именно. И властям похуй сколько спиздят эти компании. Главное, они умеют  выполнять поставленные задачи и очень успешно.

Ответить
Трансгендолёт

FOX

3

Там идейные, они верят в то что делают.
Всегда вспоминаю слова милиционеров в Белоруссии, которые избивали и пытали своих граждан; они искренне требовали признания, что протестующие вышли за деньги запада

Ответить
Трансгендолёт

Благополучный Макс

1

Они смотрят в рот и жопу начальнику и кошелёк 

Ответить
Благополучный

Трансгендолёт

3

Я не уверен, что техперсоналу там хорошо платят.

Ответить
Трансге…

Благополучный

1

Тогда в рот и в жопу

Ответить

Marhal_New _Arleana

11

Думаю в случае протестов интернет положат. Как в Беларуси

Ответить
Marhal_New

Чембельбес

4

Заблокировать весь интернет и включить ролики Варламова и Каца про превосходство мирного протеста и скорую победу протестующих митингами каждое воскресенье.

Ответить
Чембельбес

Marhal_New

0

Жестоко

Ответить
Marhal_…

Чембельбес

2

Жестоко, но проверено митингами в Беларуси.

Ответить
Marhal_New

Алексей Иванов

1

Так для этого и сделано

Ответить

sf

1

это как-то связано с ддосом яндекса?

Ответить
sf

Grigory Kopiev

19

Напрямую нет, но DDoS Яндекса и банков можно использовать как повод, чтобы сказать «Злостные атаки из-за границы вынудили нас временно перевести рунет в автономный режим, чтобы обеспечить стабильность выборов и не допустить вмешательства Запада»

Ответить
Grigory

sf

3

и снова МНОГОХОДОВОЧКА

Ответить
sf

Aleksandr

0

Буквально двухходовочка

Ответить
Grigory

Мокрый чайник

2

1. Отрубают интернет
2. ДДоС не прекращается

Ответить

Олег Матвеенко

0

Объясните Жданову как расшифровывается dns 🤣🤣🤣

Ответить
Олег

Седой нос

6

магазин такой ред.

Ответить

Предыдущий кубок

3

У меня ещё сохранилась парочка dial-up модемов. Надеюсь TJ сделает доступ к сайту через телефон.

Ответить

Душевный украинец

2

Вражеские днс прописывают только либерасты, иноагенты и прочие нежелательные личности, у нормальных людей православные днс от провайдера, у них всё будет работать. Всё, что ещё не заблокировано

Ответить

Evil Pechenka

1

К 2024 заблокируют, 100%. Можете скринить коммент. ред.

Ответить

Благополучный Макс

1

Дела в рунете шли не то что бы плохо, но с каждым годом все хуже и хуже

Ответить

Владимир Филатов

1

Поэтому надо кидать ссылки с адресом ip

Ответить

Благоприятный рак

1

Скорее всего, это проверка работоспособности НСДИ или связанное с этим.
Т.е. проверка как будет вести себя рунет с "правильными" DNS, к которым должны были "подключиться" владельцы AS в России.

Жаль подробностей нет, если бы в эту блокировку попали корневые DNS, то это точно проверка НСДИ.

В Твиттере пишут что отвалился конкретно DoH, значит все-таки играются с протоколами шифрования, это на НСДИ не похоже уже. ред.

Ответить

Седой нос

–2

 Иван Жданов считает, что власти готовы положить половину интернета разом».

Побухтят в твиттере и всё на этом. Результат известен заранее. Пусть лучше расскажет команда навального, как так получилось, что они  обход блокировок не встроили в приложение. 

Ответить
Седой

Grigory Kopiev

0

Вообще-то встроили

Ответить
Grigory

Седой нос

0

хахахаха ага ага))

Ответить
Седой

Известный Никита

1

Какие-то проблемы? Там каждый час меняют точку доступа, всё работает без VPN. ред.

Ответить
Известн…

Grigory Kopiev

1

Подтверждаю, без VPN все открывается, даже без задержек

Ответить
Grigory

Седой нос

0

ты действительно не понимаешь почему сейчас доступно приложение?

Ответить
Седой

Миша Чухарев

2

Хорошо что ты понимаешь

Ответить
Миша

Седой нос

0

я понимаю, потому что у меня оно не работает уже не первый день.

Ответить
Седой

Известный Никита

0

Почему?

Ответить
Известн…

Седой нос

–1

Я выше написал. В приложении нет никакой полезной и нужной информации сейчас. Зачем им ресурсы тратить просто так? Они нанесут удар перед выборами. Власть на прошлой неделе показала, что с лёгкостью может  заблокировать источники, из которых черпает инфу  приложуха.

Ответить
Седой

nonsense

0

Ты сам себе противоречишь. то ты пишешь, что приложение пока что не блокируют, т.к. рано, то пишешь что ВСЁ понимаешь, т.к. оно у тебя 3й день не работает. Как одно соотносится одно с другим?
Приложение технически можно лучше сделать, чтобы оно могло более успешно обходить блокировки. Но во-первых ресурсы команды Навального не резиновые. Во-вторых даже если бы были карты в рукаве, то вываливать их стоило бы также в последний момент. В-третьих это все же государство врав как обычно защиту рунета использует ТСПУ для блокировок.

Ответить
Известн…

Седой нос

–2

ну дак сейчас нахер никому и не надо их блочить. власть показала что может это сделать и все силы направит накануне выборов. Наивные ппц вы.

Ответить
Седой

Grigory Kopiev

1

Его уже блокируют с конца августа. Можно на Globalcheck посмотреть как доступность упала с того момента и скачет в районе 75%

https://globalcheck.net/ru/monitoring/ru/navalny_application?period=1m

Ответить
Grigory

Седой нос

0

играются не напрягаясь

Ответить
Седой

Grigory

0

То есть все же блокируют, а приложение все же обходит блокировки?

Ответить
Grigory

Седой нос

0

У меня вот приложене дня три точно недоступно. Йота.

Ответить

Комментарий удален

Седой

Сдавайся

–1

Сложно бухтеть в твиттере без рабочего интернета

Ответить
Сдавайся

Седой нос

0

лучше читать пиздаболов типа волкова, да

Ответить
Седой

Сдавайся

0

Радикальный диванный революционер порвался

Ответить

Nike RossXP

0

Они настолько убоги, что просто блокируют - а могли бы перенаправить втихую на "свои" сервера.

Ответить
Nike

Седой нос

0

про эту их убогость много писали, что они не смогут много чего блокировать. Нынче они всё могут. Дак кто в итоге убоги?

Ответить
Седой

jonathan rogers

0

мб терпилы?

Ответить
jonathan

Седой нос

–2

пиздаболы типа волкова и климарёва. Они же не могут не понимать  всего что сейчас происходит. и продолжают пиздеть всем, что всё хорошо, побеждаем царя, всё обойдём.

Ответить

FOX

0

Скорее всего проверяют из-за поддержки этими сервисами DNS over TLS (DoT), DNS over HTTPS (DoH )и ESNI

Ответить
FOX

Подозрительный Кот

0

так и есть, я вообще не представляю как можно сидеть без DoH, потому что провайдер записывает в лог все сайты которые посещаешь.

Ответить
Подозрительный

Благоприятный

0

Без полного VPN это не спасет от логов у провайдера. Частично - да, полностью - нет. ред.

Ответить
Благопр…

ggg123

0

А все ли VPN протоколы хорошо защищены от прослушки на уровне провайдера? Пришлось вчера заняться переключением разных, пока не нашел работающие (L2TP). У меня VPN из списка забаненных.

Ответить
ggg123

Благоприятный

3

Если вкратце и в общих чертах:

чтобы провайдер максимально не видел чем ты занимаешься, то необходимо весь свой трафик, начиная на самом роутере (или на самом ПК, если напрямую подключен) заворачивать полностью в VPN-туннель с шифрованием. Полностью, это значит весь трафик, без исключений. При чем еще обязательно настроить таким образом, чтобы трафик никуда не шел пока не будет подключен VPN, дабы избежать утечек.

В таком случае, провайдер будет видеть от тебя, как от клиента, соединения только до адреса VPN-сервера, к которому ты подключаешься и ничего более (ну окромя технических запросов DHCP к себе, и другой служебной информации которая никак не показывает куда ты ходишь).

Расковыривать шифрование внутри VPN на данный момент не в состоянии даже ТПСУ, и очень маловероятно что без радикальных мер это будет возможно в ближайшем будущем. Поэтому да, протоколы шифрования VPN, актуальные на данный момент, хорошо защищены от прослушки на уровне провайдера.

Вся проблема в том, что мы тут наблюдаем искусственное создание проблем для установки VPN-соединения в принципе... но это уже другая история.

Ответить
FOX

Благоприятный рак

0

Они похоже в активной фазе тестирования, как было в июне месяце, о чем потом отчитались месяцем позже. 

Ответить

Alex Bernhardt

0

Закрывайте пидорюндилям интернет, блинов на лопате только отсыпте

Ответить

Люц Шнайдер

0

«IT-специалист команды Алексея Навального»

Смешная шутка.

Ответить

Александр Федоров

0

Короче нас накрывают куполом. Печаль.

Ответить
Александр

sf

0
Ответить
sf

Александр

0

Вот так и живу...

Ответить

Цивилизованный якорь

0

Ркн очко себе заблокируй ска

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