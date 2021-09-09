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Дамир Камалетдинов

Робопылесосы, летающие ранцы и загрузка знаний в мозг: как во Франции 1900 года представляли 2000-й год Статьи редакции

Сто лет назад французские художники пофантазировали о том, что будет век спустя, теперь это стало достоянием общественности.

16 16 комментариев
198 просмотров

В 1900 году Жан-Марк Коте (Jean-Marc Côté) вместе с другими французскими художниками выпустил серию картин «Франция в 2000-м году». Авторы попытались представить, как мир будет выглядеть через сотню лет, а первую серию изображений даже напечатали на сигаретных пачках в честь Всемирной выставки «Экспо» в Париже. На фантазии художников обратило внимание The Independent.

Многие из идей так или иначе связаны с механическими, летающими устройствами или и с тем, и с другим сразу. А самая странная серия оказалась посвящена тому, что люди будут жить под водой. При этом ни на одной из картин не было космических путешествий.

Несмотря на то, что многие задумки кажутся фантастичными, большая часть сбылась в том и существует в наше время в том или ином виде. Обычно, более компактном, чем представляли сто лет назад. К примеру, на одной из картин изображён робопылесос — в 2021 году это часть повседневнего быта.

Роботам посвящены и другие работы: на них изображены другие автоматические устройства, облегчающие повседневную жизнь людей в те времена. Например, робокомбайн, механизм для высиживания яиц, дом на колёсах, робот-парикмахер и робот-стилист (отдельный для мужчин и для женщин).

Художники считали, что и музыкантов заменят роботами, а в оркестре останется лишь дирижёр

Отдельную серию картин посвятили летающим устройствам: среди них вертолёты (их тогда ещё не существовало), дирижабли (активно применялись до 1937 года) и летающие машины (сейчас существуют только в виде прототипов).

Многие фантазии оказались посвящены личному летающему транспорту, например, самолётам для почтальонов (самолётов в те годы ещё не существовало).

Реактивные ранцы художники изобразили в виде рюкзака, из которого можно выпустить крылья.

Самолёты предлагали использовать для военных действий. Художники также нарисовали боевые машины с оружием.

Самая необычная серия картин оказалась посвящена жизни под водой. На картинах изображены люди верхом на морских коньках, во время ловли чаек из под воды и «китовый автобус».

#ретро #арт

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Честный глобус

3

Посты про эти иллюстрации вижу каждый год на протяжении уже лет 5-7 точно

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Честный

Невинный звук

4

Потому что интернет умер в 2014 и боты постят старое

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Честный

Evil Pechenka

3

Ладно, а такое ты видел?

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Evil

Честный глобус

0

Уже субботний нюдсотред начинаем? Ты бы хоть подписал кто где. Я по жопам ещё плохо узнаю тжшников

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Честный

Evil Pechenka

0

Это картина Андрея Монкрифа «Неосмотрительный мальчик», никаких тэжешнишников тут нет, он немец и вообще про ТЖ не знает наверное.

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Evil

Честный глобус

0

Откуда у тебя такие картинки?

Ответить
Честный

Evil Pechenka

0

Увлекаюсь искусством.

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Evil

Имя Фамилия

0

Брат за брата. ред.

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Честный

Честный глобус

0

https://tjournal.ru/56796

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Честный

Дамир

1

Бля) А мне казалось, у нас не было

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Дамир

Честный глобус

1

Я не только злопамятен, но и добропамятен)

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Честный

Дамир

1

Эх, ну ладно, пускай висит без вывода тогда

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Sozinho pra sempre

0

Самое главное не предсказали — любого рода счётную машинку. Поэтому во Франции 2000 года никто не играет в Doom.

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Дмитрий Тимофеев

0

Какие-то фантазии. Реальность 2021 года это https://usa.one/2021/09/voditel-naxodu-lishil-sebya-detorodnogo-organa-i-vybrosil-ego-v-okno-mashiny/#news

Водитель находу лишил себя детородного органа и…
Американец отрезал себе пенис и выбросил его в окно автомобиля, убегая от полиции.
usa.one
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Дмитрий

Невинный звук

0

когда решил скинуть вес, но воспринял это слишком буквально

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Невинный

Дефицитный

0

Сбросить хвост.

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