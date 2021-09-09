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Марк Цукерберг в очках Ray-Ban Stories Скриншот видео Ray-Ban

Facebook выпустил свои первые «умные» очки. Они вышли под брендом Ray-Ban и называются Ray-Ban Stories.

Фото The Verge

Очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для съёмки видео и фотографий. Чтобы начать запись, можно нажать на кнопку на душке очков или сказать: «Эй, Facebook, сделай видео». При включении камеры загорается индикатор.

Кнопка включения очков Скриншот видео Ray-Ban

Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, где можно редактировать клипы и отправлять клипы в другие приложения на смартфоне.

Видео, снятое на Ray-Ban Stories Ролик из инстаграма Марка Цукерберга

В очках есть микрофоны и открытые направленные динамики. Воспроизводить звук с телефона можно через Bluetooth, чтобы отвечать на звонки, слушать музыку или подкасты. Сенсорная панель на дужке очков позволяет изменять громкость треков или приостанавливать их воспроизведение.

Фото Facebook

Фото Facebook

Комплект для очков Фото Facebook

Ray-Ban Stories представлены в трёх вариантах: Wayfarer, Meteor и Round. В очки можно вставить обычные или солнцезащитные линзы. В комплекте к ним идут зарядное устройство и чехол.