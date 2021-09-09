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Яна Ломакина

Facebook выпустил свои первые «умные» очки Ray-Ban Stories с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки Статьи редакции

Цена — 299 долларов.

130 130 комментариев
6908 просмотров
Марк Цукерберг в очках Ray-Ban Stories Скриншот видео Ray-Ban 

Facebook выпустил свои первые «умные» очки. Они вышли под брендом Ray-Ban и называются Ray-Ban Stories.

Фото The Verge 

Очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для съёмки видео и фотографий. Чтобы начать запись, можно нажать на кнопку на душке очков или сказать: «Эй, Facebook, сделай видео». При включении камеры загорается индикатор.

Кнопка включения очков Скриншот видео Ray-Ban 

Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, где можно редактировать клипы и отправлять клипы в другие приложения на смартфоне.

Видео, снятое на Ray-Ban Stories Ролик из инстаграма Марка Цукерберга

В очках есть микрофоны и открытые направленные динамики. Воспроизводить звук с телефона можно через Bluetooth, чтобы отвечать на звонки, слушать музыку или подкасты. Сенсорная панель на дужке очков позволяет изменять громкость треков или приостанавливать их воспроизведение.

Фото Facebook 
Фото Facebook 
Комплект для очков Фото Facebook

Ray-Ban Stories представлены в трёх вариантах: Wayfarer, Meteor и Round. В очки можно вставить обычные или солнцезащитные линзы. В комплекте к ним идут зарядное устройство и чехол.

Цена за очки — 299 долларов (около 22 тысяч рублей). Пока что купить их можно в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Италии и Австралии. Поставить устройство в другие страны обещают позднее.

#новости #facebook

130 130 комментариев
51
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130 комментариев
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groostlan

53

фсб за них выебет? типа как шпионские устройства и тд

Ответить
groostlan

Dmitry Borovkov

66

Да

Ответить
Dmitry

groostlan

17

заебца)

Ответить
Dmitry

Логический

3

Нет

Ответить
1 комментарий
groostlan

Леха

1

@Нужен Ответ 

Ответить
Леха

Нужен Ответ

12

50/50

Ответить
1 комментарий
groostlan

Sergey Michko

0

там индикатор загорается когда камера работает  ред.

Ответить
Sergey

Sergey Michko

11

"Приборы бытового назначения без маскировки, доработок и с заметной индикацией не попадают под статью. Теперь можно купить шлем с камерой или часы с тревожной кнопкой для ребенка."
https://journal.tinkoff.ru/news/sledite/

Что считается негласным получением информации, а…
Разбор изменений в УК и КоАП с 13 августа
journal.tinkoff.ru
Ответить
2 комментария
Sergey

Комплексный

0

А если его выпилить от туда?

Ответить
1 комментарий
groostlan

Фантастический волк

2

Да, это будет признано шпионским устройством, как в своё время признали часы с камерой.

Ответить
Фантастический

aliftin

0

В тоже время они их закупят что бы удобнее было митинги снимать. 

Ответить
groostlan

ruslan Akhmedov

2

Обяжут установить глонас, Алису, майл ру и привязать камеру в очках к системе распознования лиц Москвы.

Ответить
groostlan

Neketa Fo

1

Уверен, что диоды на очках обязаны будут мигать при съёмке. Ну а то что ты их изолентой заклеишь, это уже твоя ответственность.

Ответить
groostlan

некипишуй

1

будешь много бухтеть - выебет

Ответить
groostlan

Никита Хаецкий

0

Не должны. Слева от камеры лампочка, которая будет как индикатор

Ответить
groostlan

Ленинградский Слава

0

Нет. Выебет, если есть скрытые возможности записи. А тут просто камера у всех на виду.

Ответить
groostlan

Вера Елизарова

0

Это как ФСБ решит)

Ответить
groostlan

Photuum

0

Нет. Дождись сертификации и покупай. 

Ответить

Леха

36

Пейсбуку мало микрофона, мало камер на телефоне, он хочет каждому прилепить камеру на лицо, да чтоб ещё люди за это заплатили. Удивлюсь тем, кто добровольно это купит, тем более после стольких скандалов 

Ответить
Леха

Грузинский Филипп

7

Купит много кто, уж поверь

Ответить
Грузинский

Кирилл

24

Бесполезное говно, даже в проморолике не смогли сценарии использования показать, никто их не купит 

Ответить
11 комментариев
Леха

некипишуй

0

а у них есть связь с фб?

Ответить
некипишуй

Sergejs Fedotovs

0

Ага, и с ФСБ тоже будет. Товарищу майору понравится

Ответить
Леха

Джонни Родригез

0

Мне кажется, если у большинства будут такие очки, то преступность, коррупция, всякие домогательства и т.д. в разы сократится.

Ответить

Mr. Two Fairy

18

Пиздец живем в стране чекистов, сразу мысли о запрете. Нет, что бы обрадоваться о большей публичности. 

Ответить
Mr.

Невинный звук

1

Ты бы хотел общаться с человеком, который на тебя постоянно камеры наставляет?

Ответить
Невинный

Mr. Two Fairy

17

Да. Я красивый!

Ответить
2 комментария
Mr.

Театральный утюг

0

Уже было в фильме Сфера с Эммой Уотсон

Ответить
Театральный

Вера Елизарова

0

Хреновый фильм, просто держу в курсе. 

Ответить

Плотный

18

очки с камерой

Охохохохо

Ответить

norm

11

Что это за ёбаный стыд, уровня «снято на сяоми п369». На каждый глаз по центру ещё ебанули бы.

Ответить
norm

Neketa Fo

6

Мерс передаёт привет

Ответить
norm

Sail

0

Ещё на фотке можно написать

Ответить
norm

Anton Ivanov

0

чтобы никто не доебался, что прайваси нарушают

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Очки за 300 баксов это конечно сильно

Ответить
Marhal_New

Существенный татарин

20

нормальные очки без камер во столько же обойдутся. а тут еще и с двумя камерами.

разве что про сри хандред бакс шутить можно

Ответить
Существенный

Первичный

4

что определяет "нормальность" очков?

Ответить
13 комментариев
Существенный

Олег Апанасевич

0

Ага, ты для начала погугли, сколько Персоль и Рэй Бан стоили до продажи Люксотике, и что после этой продажи изменилось в этих очках.

Ответить
Marhal_New

Andre Macareno

3

А если в комплекте будет фистинг от Марка?

Ответить
Marhal_New

Andy Rorsha

1

Без камер 150 стоят.

Ответить
Marhal_New

Таблетка Галоперидола

0

Подозрительно дёшево

Ответить

Металлургический дебаркадер

7

Почему Цукерберг не догадался записаться не перед камерой, надевая очки, а перед зеркалом снимая себя на эти очки?

Ответить
Металлургический

Universe

1

Когда в последний раз фейсбук делал хоть что-то нормальное?
То говно, то кринж, то утечка.

Ответить

Кирилл Вселенский

6

Говно, где AR? Марк, предлагаешь мне купить говнокамеру и говнонаушники за 300 баксов?)))

Ответить

Alexander Personazhe

6

Девайс, камеры которого способны отправлять в Фейсбук всё, на что ты смотришь. Что может пойти не так?

Ответить
Alexander

Ленинградский Слава

0

Открываю стартап! На ваши донаты готов приобрести очки, заказать шлюх, кокс и Линдемана и транслировать всё это в сторизы нон-стоп!

Ответить

Владимир Филатов

1

Запретят ли их как гугл глас?

Ответить
Владимир

Седой нос

7

Ну разумеется да

Ответить
Седой

Владимир Филатов

0

я не про Россию

Ответить
Седой

Леха

0

На самом деле конкретно в этом случае это было бы достаточно хорошим решением

Ответить
Владимир

AZP

1

Запретят ли их, как всё?

Ответить
AZP

Владимир Филатов

1

я не про Россию

Ответить
AZP

Sergey Michko

1
Ответить

Neketa Fo

3

Ещё нихуя не написали подробностей а пуш уже кинули. Не рановато ли?

Ответить

Eugene

0

Дизайн дерьмище 

Ответить
Eugene

Neketa Fo

4

Вот Гугл глас реально были вычурные и ты как блядь из детей шпионов в них смотришься

Ответить
Neketa

Eugene

0

Вот только за это и есть смысол платить 300 бачинских. А снять видео и смартфон может. Слишком жирно для такой игрушки. 

Ответить
2 комментария
Eugene

Neketa Fo

3

Может слишком банально, зато эта форма идёт большинству людей. Это как с электрокарами. Все рисовали милых телепузиков а в итоге выстрелили тачки с максимально невзрачными, но узнаваемыми формами (ясен хуй что далеко не только из-за этого, но все же)

Ответить

Логический Никита

1

Snapchat как всегда: выпускает продукт (сторис в приложении, очки с камерой), никто не пользуется, потом приходит пейсбук, добавляет это в Инстаграм или рейбен и сразу все пользуются!

Ответить
Логический

Владимир Филатов

0

у снапчата были очки с камерой? Слышал только про гугл

Ответить
Владимир

плюшевый батон

1

в смысле были

Spectacles by Snap Inc. • Products
The new Spectacles are our first pair of glasses that bring augmented reality to life. | Shop…
www.spectacles.com
Ответить
Владимир

Дмитрий Щёлоков

0

Причем ровно с таким же дизайном

Ответить

Миржан Досымбаев

1

скоро обувь будем заряжать :D Извините, пожалуйста, Иван Григорьевич. У меня сели ботинки и я опоздал.

Ответить
Миржан

Neketa Fo

0

Были уже умные кроссовки для бега с датчиками и все такое

Ответить
Neketa

Andy Rorsha

0

Там ещё фонарики

Ответить
Миржан

stikerman

0

Заряжал обувь еще году так в 18 🤫

Ответить

Егор Владимирович

1

а зачем фейсбук вообще какой-то хардваре делает, тупа бабки девать некуда? я пока вообще ничего не почувствовал даже через 10 рукопожатий, чего они там наделали

Ответить
Егор

Кирилл Вселенский

0

Главрептилойд хочет строить мир виртуальной реальности

Ответить

Alex Blake

1

Зачем переплачивать?

Ответить

Партийный танк88

1

Очки с функцией прослушивания и подглядывания

Ответить

Arthur Sergeev

0

Очкарики возрадуйтесь. ред.

Ответить
Arthur

Alex Blake

2

Нам такое не нать. Мы ждём линзы с дополненной реальностью

Ответить

hr

0

ну это бан

Ответить
hr

Кирилл Вселенский

1

Рэй?

Ответить
1 комментарий

Дизайнер Павленко

0

Выглядят не так привлекательно, как гугл гласс

Ответить
Дизайнер

Neketa Fo

1

В Гугл гласс ты как ебанутый гик выглядишь. А надо чтоб легко входило в повседневность. Ты вот вообще не прав

Ответить
3 комментария

Благополучный Макс

0

Ray-ueban

Ответить

Искандер Багаутдинов

0

На рынке примерно такие же продаются у нас….

Ответить

некипишуй

0

нормальная ссылка
https://www.buzzfeednews.com/article/katienotopoulos/facebook-is-making-camera-glasses-ha-ha-oh-no?bftwnews&utm_term=4ldqpgc#4ldqpgc

Facebook Is Making Camera Glasses, Ha Ha Oh No
Ray-Ban Stories can take photos and videos with a touch of a button and send them to your phone.
www.buzzfeednews.com
Ответить

Багровый Фантомас

0

Зачем

Ответить

ouxen

0

Мда, как же это жалко и нелепо

Ответить

Вера Елизарова

0

А если я куплю эти очки, то стану умнее?

Ответить

Khayyam Bayramov

0

Шпионское оборудование

Ответить

Neketa Fo

0

А подробностей нет какие характеристики у камеры? Это же самое главное

Ответить

Карней Сушчонак

0

Мне нравится... Только момент рекламы в очки, разлутие фейсбука и особенно моей ленты фейсбук.... Одно хорошо, сейчас все их будут делать.... и так и да Дуров таки тоже возможно что то к телеге припилит, или макрософт или ещё кто.... Битва началась....

Ответить

Anton Ivanov

0

какие они умные лол. вот гугловые очки были умные, а это лишь гарнитура 

Ответить

Знаменитый чайник

0

ля, выглядят супер, хотет

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

Ждите кучу дебилов в метро в этих очках 😎

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Был на тусовке от Cisco. Вот там была имбовая штука  :D
https://ict-online.ru/projects/p187582/ жаль применение узкоспециализированное. 

Скорая дистанционная помощь. Cisco и…
В лечебных учреждениях дистанционные консультации между врачами необходимы не только для того…
ict-online.ru
Ответить

Олег Апанасевич

0

На душке?)))))))

Ответить

Комментарий удален

Ilya Grigöryev

0

сторис должны умереть

Ответить

Digital Production

0

Это удобная альтернатива GoPro - для action съемки и сториз с видом от первого лица самое то. Сам снимал на гоупрошку с такого ракурса - там нужно во рту кляп держать как у водолазов, иначе на голову крепление слишком высоко сидит, когда в верхней части лба. Выходит не очень естественно. Ежели эта проблема решена - то прекрасно!

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Катя Лукаверова

0

Очков то явно не хватает 

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