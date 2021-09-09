Facebook выпустил свои первые «умные» очки Ray-Ban Stories с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки Статьи редакции
Цена — 299 долларов.
Facebook выпустил свои первые «умные» очки. Они вышли под брендом Ray-Ban и называются Ray-Ban Stories.
Очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для съёмки видео и фотографий. Чтобы начать запись, можно нажать на кнопку на душке очков или сказать: «Эй, Facebook, сделай видео». При включении камеры загорается индикатор.
Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, где можно редактировать клипы и отправлять клипы в другие приложения на смартфоне.
В очках есть микрофоны и открытые направленные динамики. Воспроизводить звук с телефона можно через Bluetooth, чтобы отвечать на звонки, слушать музыку или подкасты. Сенсорная панель на дужке очков позволяет изменять громкость треков или приостанавливать их воспроизведение.
Ray-Ban Stories представлены в трёх вариантах: Wayfarer, Meteor и Round. В очки можно вставить обычные или солнцезащитные линзы. В комплекте к ним идут зарядное устройство и чехол.
Цена за очки — 299 долларов (около 22 тысяч рублей). Пока что купить их можно в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Италии и Австралии. Поставить устройство в другие страны обещают позднее.
фсб за них выебет? типа как шпионские устройства и тд
Да
там индикатор загорается когда камера работает ред.
"Приборы бытового назначения без маскировки, доработок и с заметной индикацией не попадают под статью. Теперь можно купить шлем с камерой или часы с тревожной кнопкой для ребенка."
https://journal.tinkoff.ru/news/sledite/
А если его выпилить от туда?
Да, это будет признано шпионским устройством, как в своё время признали часы с камерой.
Обяжут установить глонас, Алису, майл ру и привязать камеру в очках к системе распознования лиц Москвы.
Нет. Выебет, если есть скрытые возможности записи. А тут просто камера у всех на виду.
Пейсбуку мало микрофона, мало камер на телефоне, он хочет каждому прилепить камеру на лицо, да чтоб ещё люди за это заплатили. Удивлюсь тем, кто добровольно это купит, тем более после стольких скандалов
Купит много кто, уж поверь
Бесполезное говно, даже в проморолике не смогли сценарии использования показать, никто их не купит
Мне кажется, если у большинства будут такие очки, то преступность, коррупция, всякие домогательства и т.д. в разы сократится.
Пиздец живем в стране чекистов, сразу мысли о запрете. Нет, что бы обрадоваться о большей публичности.
Ты бы хотел общаться с человеком, который на тебя постоянно камеры наставляет?
Уже было в фильме Сфера с Эммой Уотсон
Что это за ёбаный стыд, уровня «снято на сяоми п369». На каждый глаз по центру ещё ебанули бы.
Очки за 300 баксов это конечно сильно
нормальные очки без камер во столько же обойдутся. а тут еще и с двумя камерами.
разве что про сри хандред бакс шутить можно
что определяет "нормальность" очков?
Ага, ты для начала погугли, сколько Персоль и Рэй Бан стоили до продажи Люксотике, и что после этой продажи изменилось в этих очках.
Когда в последний раз фейсбук делал хоть что-то нормальное?
То говно, то кринж, то утечка.
Говно, где AR? Марк, предлагаешь мне купить говнокамеру и говнонаушники за 300 баксов?)))
Девайс, камеры которого способны отправлять в Фейсбук всё, на что ты смотришь. Что может пойти не так?
Открываю стартап! На ваши донаты готов приобрести очки, заказать шлюх, кокс и Линдемана и транслировать всё это в сторизы нон-стоп!
Запретят ли их как гугл глас?
Ну разумеется да
Дизайн дерьмище
у снапчата были очки с камерой? Слышал только про гугл
скоро обувь будем заряжать :D Извините, пожалуйста, Иван Григорьевич. У меня сели ботинки и я опоздал.
а зачем фейсбук вообще какой-то хардваре делает, тупа бабки девать некуда? я пока вообще ничего не почувствовал даже через 10 рукопожатий, чего они там наделали
Очкарики возрадуйтесь. ред.
ну это бан
Выглядят не так привлекательно, как гугл гласс
нормальная ссылка
https://www.buzzfeednews.com/article/katienotopoulos/facebook-is-making-camera-glasses-ha-ha-oh-no?bftwnews&utm_term=4ldqpgc#4ldqpgc
Мне нравится... Только момент рекламы в очки, разлутие фейсбука и особенно моей ленты фейсбук.... Одно хорошо, сейчас все их будут делать.... и так и да Дуров таки тоже возможно что то к телеге припилит, или макрософт или ещё кто.... Битва началась....
Был на тусовке от Cisco. Вот там была имбовая штука :D
https://ict-online.ru/projects/p187582/ жаль применение узкоспециализированное.
Комментарий удален
Это удобная альтернатива GoPro - для action съемки и сториз с видом от первого лица самое то. Сам снимал на гоупрошку с такого ракурса - там нужно во рту кляп держать как у водолазов, иначе на голову крепление слишком высоко сидит, когда в верхней части лба. Выходит не очень естественно. Ежели эта проблема решена - то прекрасно!