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Технологии
Яна Ломакина

Facebook выпустил свои первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников Статьи редакции

Устройство вышло под брендом Ray-Ban.

100 100 комментариев
3066 просмотров
Марк Цукерберг в очках Ray-Ban Stories Скриншот видео Ray-Ban 

Facebook выпустил свои первые «умные» очки. Они вышли под брендом Ray-Ban, цена — 299 долларов.

Фото The Verge 

Очки Ray-Ban Stories оснащены динамиками и двумя фронтальными камерами для съёмки видео и фотографий. Чтобы начать запись, можно нажать на кнопку на душке очков или сказать: «Эй, Facebook, сделай видео». Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, из которого можно отправлять клипы в другие приложения на смартфоне.

Видео, снятое на Ray-Ban Stories Ролик из инстаграма Марка Цукерберга

Разработчики добавили в устройство возможность воспроизводить звук с телефона через Bluetooth, чтобы отвечать на звонки, слушать музыку или подкасты. Изменять громкость или приостанавливать треки можно с помощью сенсорной панели на душке очков.

Цена за устройство — 299 долларов.

#новости #facebook

Статья дополняется
100 100 комментариев
20
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100 комментариев
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groostlan

23

фсб за них выебет? типа как шпионские устройства и тд

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groostlan

Dmitry Borovkov

27

Да

Ответить
Dmitry

groostlan

7

заебца)

Ответить
Dmitry

Логический

0

Нет

Ответить
Логичес…

Логический

0

Не знаю 

Ответить
groostlan

Леха

0

@Нужен Ответ 

Ответить
Леха

Нужен Ответ

9

50/50

Ответить
Нужен

Леха

6

Значит ждём очки от Мейл Ру

Ответить
groostlan

Sergey Michko

0

там индикатор загорается когда камера работает  ред.

Ответить
Sergey

Sergey Michko

4

"Приборы бытового назначения без маскировки, доработок и с заметной индикацией не попадают под статью. Теперь можно купить шлем с камерой или часы с тревожной кнопкой для ребенка."
https://journal.tinkoff.ru/news/sledite/

Что считается негласным получением информации, а…
Разбор изменений в УК и КоАП с 13 августа
journal.tinkoff.ru
Ответить
Sergey

Папа Римский

2

Да хуй знает, если ты выйдешь на оппо митинг в таких очках, до тебя копы обязательно доебутся. И не только, еще и посадят за то что товарищу майору в жёпу камеру от очков вставлял.

Ответить
Sergey

Комплексный

0

А если его выпилить от туда?

Ответить
Комплек…

Sergey Michko

0

хз, можно заклеить наверное, это уже модификация
см выше коммент (или ниже) ред.

Ответить
groostlan

Фантастический волк

1

Да, это будет признано шпионским устройством, как в своё время признали часы с камерой.

Ответить
Фантастический

aliftin

0

В тоже время они их закупят что бы удобнее было митинги снимать. 

Ответить
groostlan

Neketa Fo

1

Уверен, что диоды на очках обязаны будут мигать при съёмке. Ну а то что ты их изолентой заклеишь, это уже твоя ответственность.

Ответить
groostlan

ruslan Akhmedov

1

Обяжут установить глонас, Алису, майл ру и привязать камеру в очках к системе распознования лиц Москвы.

Ответить
groostlan

Никита Хаецкий

0

Не должны. Слева от камеры лампочка, которая будет как индикатор

Ответить
groostlan

Ленинградский Слава

0

Нет. Выебет, если есть скрытые возможности записи. А тут просто камера у всех на виду.

Ответить
groostlan

Вера Елизарова

0

Это как ФСБ решит)

Ответить
groostlan

некипишуй

0

будешь много бухтеть - выебет

Ответить

Леха

21

Пейсбуку мало микрофона, мало камер на телефоне, он хочет каждому прилепить камеру на лицо, да чтоб ещё люди за это заплатили. Удивлюсь тем, кто добровольно это купит, тем более после стольких скандалов 

Ответить
Леха

Грузинский Филипп

3

Купит много кто, уж поверь

Ответить
Грузинский

Кирилл

12

Бесполезное говно, даже в проморолике не смогли сценарии использования показать, никто их не купит 

Ответить
Кирилл

Кот в сапогах

4

Вы сильно недооцениваете долбоёбов.

Ответить
Кот

Ленинградский

2

Сам ты долбоёб, я бы попробовал. Мне лень доставать телефон из кармана каждый раз когда я хочу воспользоваться камерой. 

Ответить
Ленингр…

Andy Rorsha

0

Зато вы постоянно в солнечных очках ходите?

Ответить
Andy

Ленинградский

0

Хожу в обычных. То есть, я надеюсь что они додумались сделать оправу без линз)))

Ответить
Ленингр…

Кот в сапогах

0

Вот и подтверждение тому.

Ответить
Ленингр…

Кирилл

0

Ты же понимаешь разницу качества в них? 

Ответить
Кирилл

Ленинградский

0

Нет Ну то есть, кмера будет плохая?  вообще в этом не разбираюсь Х) С какого-то момента мне кажется, что камеры все хорошие, я же не фотограф.

Ответить
Ленингр…

Карней Сушчонак

0

Есть моменты когда нужно быстро что-то снять... пока телефон вытащишь момент упущен... так к примеру было со мной. белка главный проспект Минска переходила от цирка к парку Янки Купалы. А я не успел это снять. Тут очки и пригодятся....

Ответить
Кирилл

Sail

0

В таких удобно порно от первого лица снимать

Ответить
Леха

некипишуй

0

а у них есть связь с фб?

Ответить

Mr. Two Fairy

8

Пиздец живем в стране чекистов, сразу мысли о запрете. Нет, что бы обрадоваться о большей публичности. 

Ответить
Mr.

Невинный звук

0

Ты бы хотел общаться с человеком, который на тебя постоянно камеры наставляет?

Ответить
Невинный

Mr. Two Fairy

2

Да. Я красивый!

Ответить
Mr.

Sail

2

Покеж

Ответить
Mr.

Театральный утюг

0

Уже было в фильме Сфера с Эммой Уотсон

Ответить
Театральный

Вера Елизарова

0

Хреновый фильм, просто держу в курсе. 

Ответить

Плотный

7

очки с камерой

Охохохохо

Ответить

norm

5

Что это за ёбаный стыд, уровня «снято на сяоми п369». На каждый глаз по центру ещё ебанули бы.

Ответить
norm

Neketa Fo

3

Мерс передаёт привет

Ответить
norm

Sail

0

Ещё на фотке можно написать

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Очки за 300 баксов это конечно сильно

Ответить
Marhal_New

Существенный татарин

11

нормальные очки без камер во столько же обойдутся. а тут еще и с двумя камерами.

разве что про сри хандред бакс шутить можно

Ответить
Существенный

Первичный

2

что определяет "нормальность" очков?

Ответить
Первичн…

Кот в сапогах

1

Это бомж нищий, с помойки в мусор одевается, не слушайте его. Вот нормальные.
https://www.goodseeco.com/collections/mens-sunglasses/products/cartier-ct003rs-002-light-brown-gradient ред.

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www.goodseeco.com
Ответить
Первичн…

Леха

0

Отсутствие инопланетного подглядывающего устройства

Ответить
Первичн…

Ленинградский

0

Рейбен примерно столько и стоят

Ответить
Ленингр…

Дизайнер

0

в два раза дешевле

Ответить
Дизайнер

Ленинградский

0

https://www.farfetch.com/ru/shopping/men/ray-ban/items.aspx?view=90&sort=1&scale=282&rootCategory=Men

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Ответить
Ленингр…

Дизайнер

0

ну это не обычные рэйбэн)) обычные 10 стоят. нашел что скидывать — фарфетч.  ред.

Ответить
Дизайнер

Ленинградс

0

Там самые недорогие есть и за 150$) Просто надо выбрать правильно сортировку

Ответить
Первичн…

Дизайнер

0

качество изготовления оправы и линз, бренд

Ответить
Marhal_New

Andre Macareno

3

А если в комплекте будет фистинг от Марка?

Ответить
Marhal_New

Andy Rorsha

0

Без камер 150 стоят.

Ответить

Кирилл Вселенский

3

Говно, где AR? Марк, предлагаешь мне купить говнокамеру и говнонаушники за 300 баксов?)))

Ответить

Владимир Филатов

1

Запретят ли их как гугл глас?

Ответить
Владимир

Седой нос

5

Ну разумеется да

Ответить
Седой

Владимир Филатов

0

я не про Россию

Ответить
Седой

Леха

0

На самом деле конкретно в этом случае это было бы достаточно хорошим решением

Ответить
Владимир

AZP

2

Запретят ли их, как всё?

Ответить
AZP

Владимир Филатов

1

я не про Россию

Ответить
AZP

Sergey Michko

1
Ответить

Металлургический дебаркадер

2

Почему Цукерберг не догадался записаться не перед камерой, надевая очки, а перед зеркалом снимая себя на эти очки?

Ответить

Eugene

1

Дизайн дерьмище 

Ответить
Eugene

Neketa Fo

2

Вот Гугл глас реально были вычурные и ты как блядь из детей шпионов в них смотришься

Ответить
Neketa

Eugene

0

Вот только за это и есть смысол платить 300 бачинских. А снять видео и смартфон может. Слишком жирно для такой игрушки. 

Ответить
Eugene

Neketa Fo

0

300 баксов за обычные очки от рейбан нормальная цена, о чем ты.

Ответить
Neketa

Eugene

0

Проебался 

Ответить
Eugene

Neketa Fo

1

Может слишком банально, зато эта форма идёт большинству людей. Это как с электрокарами. Все рисовали милых телепузиков а в итоге выстрелили тачки с максимально невзрачными, но узнаваемыми формами (ясен хуй что далеко не только из-за этого, но все же)

Ответить

Alexander Personazhe

1

Девайс, камеры которого способны отправлять в Фейсбук всё, на что ты смотришь. Что может пойти не так?

Ответить
Alexander

Ленинградский Слава

0

Открываю стартап! На ваши донаты готов приобрести очки, заказать шлюх, кокс и Линдемана и транслировать всё это в сторизы нон-стоп!

Ответить

Логический Никита

1

Snapchat как всегда: выпускает продукт (сторис в приложении, очки с камерой), никто не пользуется, потом приходит пейсбук, добавляет это в Инстаграм или рейбен и сразу все пользуются!

Ответить
Логический

Владимир Филатов

0

у снапчата были очки с камерой? Слышал только про гугл

Ответить
Владимир

Дмитрий Щёлоков

0

Причем ровно с таким же дизайном

Ответить

Neketa Fo

1

Ещё нихуя не написали подробностей а пуш уже кинули. Не рановато ли?

Ответить

Миржан Досымбаев

1

скоро обувь будем заряжать :D Извините, пожалуйста, Иван Григорьевич. У меня сели ботинки и я опоздал.

Ответить
Миржан

Neketa Fo

0

Были уже умные кроссовки для бега с датчиками и все такое

Ответить
Neketa

Andy Rorsha

0

Там ещё фонарики

Ответить

Егор Владимирович

1

а зачем фейсбук вообще какой-то хардваре делает, тупа бабки девать некуда? я пока вообще ничего не почувствовал даже через 10 рукопожатий, чего они там наделали

Ответить
Егор

Кирилл Вселенский

0

Главрептилойд хочет строить мир виртуальной реальности

Ответить

Arthur Sergeev

0

Очкарики возрадуйтесь. ред.

Ответить
Arthur

Alex Blake

1

Нам такое не нать. Мы ждём линзы с дополненной реальностью

Ответить

hr

0

ну это бан

Ответить
hr

Кирилл Вселенский

1

Рэй?

Ответить

Благополучный Макс

0

Ray-ueban

Ответить

Искандер Багаутдинов

0

На рынке примерно такие же продаются у нас….

Ответить

некипишуй

0

нормальная ссылка
https://www.buzzfeednews.com/article/katienotopoulos/facebook-is-making-camera-glasses-ha-ha-oh-no?bftwnews&utm_term=4ldqpgc#4ldqpgc

Facebook Is Making Camera Glasses, Ha Ha Oh No
Ray-Ban Stories can take photos and videos with a touch of a button and send them to your phone.
www.buzzfeednews.com
Ответить

Багровый Фантомас

0

Зачем

Ответить

ouxen

0

Мда, как же это жалко и нелепо

Ответить

Alex Blake

0

Зачем переплачивать?

Ответить

Вера Елизарова

0

А если я куплю эти очки, то стану умнее?

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Выглядят не так привлекательно, как гугл гласс

Ответить
Дизайнер

Neketa Fo

0

В Гугл гласс ты как ебанутый гик выглядишь. А надо чтоб легко входило в повседневность. Ты вот вообще не прав

Ответить
Neketa

Дизайнер

0

Ну я хочу чтобы все видели, что я ебанутый гик, а эти ваши солнцезащитные очки мне нахой не нужны

Ответить
Дизайнер

Neketa Fo

0

Ничего, купиш в связном пленку с рик и Морти для оправы. Для таких-то хуйню и делают

Ответить
Neketa

Дизайнер

0

подожду пока гугл выпустит гугл гласс 2

Ответить

Khayyam Bayramov

0

Шпионское оборудование

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