Очки Ray-Ban Stories оснащены динамиками и двумя фронтальными камерами для съёмки видео и фотографий. Чтобы начать запись, можно нажать на кнопку на душке очков или сказать: «Эй, Facebook, сделай видео». Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, из которого можно отправлять клипы в другие приложения на смартфоне.