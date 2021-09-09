Facebook выпустил свои первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников Статьи редакции
Устройство вышло под брендом Ray-Ban.
Facebook выпустил свои первые «умные» очки. Они вышли под брендом Ray-Ban, цена — 299 долларов.
Очки Ray-Ban Stories оснащены динамиками и двумя фронтальными камерами для съёмки видео и фотографий. Чтобы начать запись, можно нажать на кнопку на душке очков или сказать: «Эй, Facebook, сделай видео». Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, из которого можно отправлять клипы в другие приложения на смартфоне.
Разработчики добавили в устройство возможность воспроизводить звук с телефона через Bluetooth, чтобы отвечать на звонки, слушать музыку или подкасты. Изменять громкость или приостанавливать треки можно с помощью сенсорной панели на душке очков.
Цена за устройство — 299 долларов.
фсб за них выебет? типа как шпионские устройства и тд
Да
там индикатор загорается когда камера работает ред.
"Приборы бытового назначения без маскировки, доработок и с заметной индикацией не попадают под статью. Теперь можно купить шлем с камерой или часы с тревожной кнопкой для ребенка."
https://journal.tinkoff.ru/news/sledite/
Да хуй знает, если ты выйдешь на оппо митинг в таких очках, до тебя копы обязательно доебутся. И не только, еще и посадят за то что товарищу майору в жёпу камеру от очков вставлял.
А если его выпилить от туда?
хз, можно заклеить наверное, это уже модификация
см выше коммент (или ниже) ред.
Да, это будет признано шпионским устройством, как в своё время признали часы с камерой.
Обяжут установить глонас, Алису, майл ру и привязать камеру в очках к системе распознования лиц Москвы.
Нет. Выебет, если есть скрытые возможности записи. А тут просто камера у всех на виду.
Пейсбуку мало микрофона, мало камер на телефоне, он хочет каждому прилепить камеру на лицо, да чтоб ещё люди за это заплатили. Удивлюсь тем, кто добровольно это купит, тем более после стольких скандалов
Купит много кто, уж поверь
Бесполезное говно, даже в проморолике не смогли сценарии использования показать, никто их не купит
Вы сильно недооцениваете долбоёбов.
Сам ты долбоёб, я бы попробовал. Мне лень доставать телефон из кармана каждый раз когда я хочу воспользоваться камерой.
Зато вы постоянно в солнечных очках ходите?
Хожу в обычных. То есть, я надеюсь что они додумались сделать оправу без линз)))
Нет Ну то есть, кмера будет плохая? вообще в этом не разбираюсь Х) С какого-то момента мне кажется, что камеры все хорошие, я же не фотограф.
Есть моменты когда нужно быстро что-то снять... пока телефон вытащишь момент упущен... так к примеру было со мной. белка главный проспект Минска переходила от цирка к парку Янки Купалы. А я не успел это снять. Тут очки и пригодятся....
Пиздец живем в стране чекистов, сразу мысли о запрете. Нет, что бы обрадоваться о большей публичности.
Ты бы хотел общаться с человеком, который на тебя постоянно камеры наставляет?
Уже было в фильме Сфера с Эммой Уотсон
Что это за ёбаный стыд, уровня «снято на сяоми п369». На каждый глаз по центру ещё ебанули бы.
Очки за 300 баксов это конечно сильно
нормальные очки без камер во столько же обойдутся. а тут еще и с двумя камерами.
разве что про сри хандред бакс шутить можно
что определяет "нормальность" очков?
Это бомж нищий, с помойки в мусор одевается, не слушайте его. Вот нормальные.
https://www.goodseeco.com/collections/mens-sunglasses/products/cartier-ct003rs-002-light-brown-gradient ред.
Рейбен примерно столько и стоят
Говно, где AR? Марк, предлагаешь мне купить говнокамеру и говнонаушники за 300 баксов?)))
Запретят ли их как гугл глас?
Ну разумеется да
Дизайн дерьмище
Девайс, камеры которого способны отправлять в Фейсбук всё, на что ты смотришь. Что может пойти не так?
Открываю стартап! На ваши донаты готов приобрести очки, заказать шлюх, кокс и Линдемана и транслировать всё это в сторизы нон-стоп!
у снапчата были очки с камерой? Слышал только про гугл
скоро обувь будем заряжать :D Извините, пожалуйста, Иван Григорьевич. У меня сели ботинки и я опоздал.
а зачем фейсбук вообще какой-то хардваре делает, тупа бабки девать некуда? я пока вообще ничего не почувствовал даже через 10 рукопожатий, чего они там наделали
Очкарики возрадуйтесь. ред.
ну это бан
нормальная ссылка
https://www.buzzfeednews.com/article/katienotopoulos/facebook-is-making-camera-glasses-ha-ha-oh-no?bftwnews&utm_term=4ldqpgc#4ldqpgc
Выглядят не так привлекательно, как гугл гласс