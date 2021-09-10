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Технологии
Никита Логинов

Проект круглого Android-смартфона за сутки собрал на Kickstarter деньги для производства Статьи редакции

Производитель утверждает, что этот смартфон идеально ложится в ладонь.

42 42 комментария
999 просмотров
Круглый смартфон Cyrcle phone 2.0 Фото dTOOR

Американская компания dTOOR подготовилась к производству Cyrcle phone 2.0 — своего нового Android-смартфона круглой формы. Всего за сутки компания собрала на Kickstarter более 127% от необходимой суммы в 10 тысяч долларов.

Новый смартфон имеет круглый IPS-экран диаметром 3,45 дюйма и разрешением 800х800 пикселей, чип Qualcomm Snapdragon неназванной модели, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 32 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 13 мегапикселей, а ёмкость съёмной батареи — 2000 мА·ч. Cyrcle phone 2.0 работает под управлением операционной системы Android 10 и поддерживает связь стандарта 4G (LTE). Также компания наделила смартфон двумя разъёмами для наушников, чтобы владелец мог делиться музыкой с друзьями.

Характеристики смартфона Cyrcle phone 2.0 Изображение dTOOR

Круглый корпус, по словам производителя, идеально ложится руку. При этом он сделан из полностью разлагаемого биопластика на основе кукурузы. Компании пришлось доработать Android и некоторый приложения, чтобы они естественно выглядели на круглом экране. Разработчики реализовали режим произвольной формы, при котором пользователь может свободно менять размер окон приложений и перемещать их по экрану.

Работа модифицированной оболочки Cyrcle phone 2.0 Видео dTOOR

Cyrcle phone 2.0 доставят любому желающему в течение года при пожертвовании 700 долларов (около 50 тысяч рублей), однако в Китай, Россию, Венесуэлу и Бразилию прямой доставки нет. Компания делает ставку на людей, которым наскучили стандартные смартфоны — её описание на Kickstarter гласит, что «dTOOR производит телефоны непрямоугольной формы для людей непрямоугольной формы».

#новости #смартфоны #гаджеты #kickstarter #прототипы

42 42 комментария
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42 комментария
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van der Pusch

15

напомнило

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Сладкий Артем

12

окей, пусть будет круглым. но зачем выглядеть как хуйня

Ответить
Сладкий

Doktor Streyndzhlav

1

Пиздец лукизм
Шейм он ю

Ответить
Doktor

Al

3

Шейм он ю

Может ю?

Ответить
Al

Doktor

0

Бро с тебя кринж словил
Больше не пиши такие вещи

Ответить

Странный Паша

5

как сёрфить в интернете и смотреть видео непонятно))

Ответить
Странный

Никита Логинов

12

Ходишь на круглые сайты, смотришь круглые видео, какие проблемы.....

Ответить
Никита

Smaug The

3

Лять, ща вспомнил как с вертикальных видео у всех горело лет 5-6 назад.
Прикинь какие пожары будут с круглых? ред.

Ответить
Smaug

Никита Логинов

2

Но это же естественная форма! Глаза ведь тоже круглые.

Ответить
Никита

Smaug The

1

По идее, да.
Но это не отменяет того, что людям лишь бы порваться с чего-то.
У меня тут рядом уже у коллег жопы дымиться начинают от перспективы перехода на 11 винду. 
Что будет после распространения круглых видео, я представить боюсь.
(Хотя технически круглые видео уже есть в телеге)

Ответить
Никита

некипишуй

0

какой же ты умный

Ответить
Странный

Andy Rorsha

1

с улыбкой

Ответить

Плотный

5

Эммм. На цес-е 2020 они же представяли первую версию. Еее то хоть выпустили?

Ответить
Плотный

Илья Буша

2

Выглядит как огромные смарт-часы

Ответить
Илья

Плотный

3

Возможно, предполагали на шее носить...

Ответить
Плотный

шляпик

2

Flavor Flav digital edition

Ответить
Илья

Должностной

0

на четвертом андроиде. ну и старье

Ответить

Andy Rorsha

4

Пориджи изобрели ... будильник?

Ответить
Andy

Никита Логинов

0

Хайтек-пудреницу

Ответить
Никита

Максим Хрущаков

0

Пепельницу

Ответить

Непростой цвет

4

 ставку на людей, которым наскучили стандартные смартфоны

И которые жаждут найти нехилый геморрой себе на ровном месте, ведь их чудо яйцефон не будет стабильно работать с 90% приложений, о стандартных клавиатурах можно забыть, а скролинг по инету будет похож на погружение с батискафом, ну и бонусом стремная работа с камерой гарантирована.  ред.

Ответить

MadRat96

2

А разве андроид поддерживает кастомные формы экранов?

Ответить
MadRat96

Особый историк

1

 Компании пришлось доработать Android и некоторый приложения, чтобы они естественно выглядели на круглом экране.

Ответить

Странный Паша

2

выглядит как мобильник из будущего в старых фильмах))

Ответить

Max Diviani

2

Даже родная перепиленная оболочка обрезает содержимое. Пиздец будет в любом приложении и на любом сайте.

Ответить

ouxen

0

андроидокрестьяне не обучаемы

Ответить
ouxen

Дима Орлов

0

Иос раб?

Ответить
Дима

Способный Артем

2

ох, да ладно уже. У меня был андройд больше 7 лет. После того как решился таки купить себе яблоко, я те дни вспоминаю как страшный сон. Экосистема, конечно, подталкивает тебя на покупку и других маков, но я ни дня не пожалел. ред.

Ответить
Способн…

ouxen

0

это потому, что ты умный

Ответить
Способн…

Просто Тимуррр

0

 Экосистема, конечно, подталкивает тебя на покупку и других маков

да ничо она не подталкивает, камон. я лет 10 с айфонами хожу. ни то что других продуктов эпла не купил. у меня даже подписка на музыку не эпловская.

Ответить
Дима

ouxen

0

 господин

Ответить

ouxen

1

Также компания наделила смартфон двумя разъёмами для наушников, чтобы владелец мог делиться музыкой с друзьями.

инновации и модернизации 

Ответить
ouxen

Илья Гераськин

0

Лол что вообще 🤣 

Ответить

Andy Rorsha

1

Ну а вдруг реально сверх удобный форм фактор и взрыв рынка?

Ответить

Кирилл Деревянко

1

 При этом он сделан из полностью разлагаемого биопластика на основе кукурузы.

Т.е. получается корпус сделан из обычного PLA, который на солнце отлично деформируется. Всё таки ABS или PETG для таких вещей лучше подойдёт.

Ответить

alexferman

1

Афигенно. Я вообще не понимаю, какого чёрта у нас всё прямоугольное, когда поле зрения - овальной формы. Где овальные мониторы блят?

Ответить

Дмитрий Алексеенков

1

Уже можно бюджеты получать на адаптацию андроид приложения под новые тренды?

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Говно конечно

Ответить

Высокий щит

1

ставку на людей, которым наскучили стандартные смартфоны

Звучит как напитки в виде ледяных кубиков, для людей, которым наскучило пить жидкое.

Ответить

Михаил Ромайкин

1

Зачем мне этот овалофон...
Когда ждать треугольные смартфоны?

Ответить

Возрастной каякер

1

 Этот лучше смотрелся. Но провалился или даже не выпустился

Ответить

некипишуй

0

Android

Ответить
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