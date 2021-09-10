Производитель утверждает, что этот смартфон идеально ложится в ладонь.

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Круглый смартфон Cyrcle phone 2.0 Фото dTOOR

Американская компания dTOOR подготовилась к производству Cyrcle phone 2.0 — своего нового Android-смартфона круглой формы. Всего за сутки компания собрала на Kickstarter более 127% от необходимой суммы в 10 тысяч долларов.

Новый смартфон имеет круглый IPS-экран диаметром 3,45 дюйма и разрешением 800х800 пикселей, чип Qualcomm Snapdragon неназванной модели, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 32 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 13 мегапикселей, а ёмкость съёмной батареи — 2000 мА·ч. Cyrcle phone 2.0 работает под управлением операционной системы Android 10 и поддерживает связь стандарта 4G (LTE). Также компания наделила смартфон двумя разъёмами для наушников, чтобы владелец мог делиться музыкой с друзьями.

Характеристики смартфона Cyrcle phone 2.0 Изображение dTOOR

Круглый корпус, по словам производителя, идеально ложится руку. При этом он сделан из полностью разлагаемого биопластика на основе кукурузы. Компании пришлось доработать Android и некоторый приложения, чтобы они естественно выглядели на круглом экране. Разработчики реализовали режим произвольной формы, при котором пользователь может свободно менять размер окон приложений и перемещать их по экрану.

Работа модифицированной оболочки Cyrcle phone 2.0 Видео dTOOR