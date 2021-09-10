Проект круглого Android-смартфона за сутки собрал на Kickstarter деньги для производства Статьи редакции
Производитель утверждает, что этот смартфон идеально ложится в ладонь.
Американская компания dTOOR подготовилась к производству Cyrcle phone 2.0 — своего нового Android-смартфона круглой формы. Всего за сутки компания собрала на Kickstarter более 127% от необходимой суммы в 10 тысяч долларов.
Новый смартфон имеет круглый IPS-экран диаметром 3,45 дюйма и разрешением 800х800 пикселей, чип Qualcomm Snapdragon неназванной модели, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 32 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 13 мегапикселей, а ёмкость съёмной батареи — 2000 мА·ч. Cyrcle phone 2.0 работает под управлением операционной системы Android 10 и поддерживает связь стандарта 4G (LTE). Также компания наделила смартфон двумя разъёмами для наушников, чтобы владелец мог делиться музыкой с друзьями.
Круглый корпус, по словам производителя, идеально ложится руку. При этом он сделан из полностью разлагаемого биопластика на основе кукурузы. Компании пришлось доработать Android и некоторый приложения, чтобы они естественно выглядели на круглом экране. Разработчики реализовали режим произвольной формы, при котором пользователь может свободно менять размер окон приложений и перемещать их по экрану.
Cyrcle phone 2.0 доставят любому желающему в течение года при пожертвовании 700 долларов (около 50 тысяч рублей), однако в Китай, Россию, Венесуэлу и Бразилию прямой доставки нет. Компания делает ставку на людей, которым наскучили стандартные смартфоны — её описание на Kickstarter гласит, что «dTOOR производит телефоны непрямоугольной формы для людей непрямоугольной формы».
По идее, да.
Но это не отменяет того, что людям лишь бы порваться с чего-то.
У меня тут рядом уже у коллег жопы дымиться начинают от перспективы перехода на 11 винду.
Что будет после распространения круглых видео, я представить боюсь.
(Хотя технически круглые видео уже есть в телеге)
Эммм. На цес-е 2020 они же представяли первую версию. Еее то хоть выпустили?
Пориджи изобрели ... будильник?
ставку на людей, которым наскучили стандартные смартфоны
И которые жаждут найти нехилый геморрой себе на ровном месте, ведь их чудо яйцефон не будет стабильно работать с 90% приложений, о стандартных клавиатурах можно забыть, а скролинг по инету будет похож на погружение с батискафом, ну и бонусом стремная работа с камерой гарантирована. ред.
А разве андроид поддерживает кастомные формы экранов?
Компании пришлось доработать Android и некоторый приложения, чтобы они естественно выглядели на круглом экране.
Даже родная перепиленная оболочка обрезает содержимое. Пиздец будет в любом приложении и на любом сайте.
андроидокрестьяне не обучаемы
Иос раб?
ох, да ладно уже. У меня был андройд больше 7 лет. После того как решился таки купить себе яблоко, я те дни вспоминаю как страшный сон. Экосистема, конечно, подталкивает тебя на покупку и других маков, но я ни дня не пожалел. ред.
Экосистема, конечно, подталкивает тебя на покупку и других маков
да ничо она не подталкивает, камон. я лет 10 с айфонами хожу. ни то что других продуктов эпла не купил. у меня даже подписка на музыку не эпловская.
Также компания наделила смартфон двумя разъёмами для наушников, чтобы владелец мог делиться музыкой с друзьями.
инновации и модернизации
При этом он сделан из полностью разлагаемого биопластика на основе кукурузы.
Т.е. получается корпус сделан из обычного PLA, который на солнце отлично деформируется. Всё таки ABS или PETG для таких вещей лучше подойдёт.
Афигенно. Я вообще не понимаю, какого чёрта у нас всё прямоугольное, когда поле зрения - овальной формы. Где овальные мониторы блят?