Скорее всего, нет, и вот почему.

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Марк Цукерберг в первых «умных» очках своей компании Кадр из видео Facebook



9 сентября Facebook представил свои первые «умные» очки, которые выпустил совместно с Ray-Ban. Модель под названием Stories оснащена двумя камерами — по одной на каждой из дужек очков, а также микрофоном и динамиком.

Устройство за 299 долларов (около 22 тысяч рублей) позволяет записывать видео от первого лица и прослушивать аудио без наушников. На старте они доступны лишь в шести странах, среди которых нет России, но со временем компании обещают выпустить Stories и в других странах.

В комментариях под новостью пользователи TJ задались вопросами, возникнут ли проблемы при использовании подобных очков в России. В стране давали сроки и за более безобидные устройства вроде GPS-трекеров для коров — их приравнивали к шпионским устройствам. TJ разобрался, почему очки с камерами от Facebook вряд ли постигнет та же участь.

Может ли ФСБ посчитать очки Facebook шпионским устройством

Мы не знаем наверняка, но формально — нет.

Спорная статья 138.1 УК РФ о «незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» позволяет приравнять многие вполне обычные устройства к шпионским. В то же время во втором пункте примечаний к статье приведён чёткий список критериев, которые не позволяют этого сделать — очки Facebook подходят под каждый из них.

Устройство не считают шпионскими по 138.1 УК РФ, если

оно находится в свободном обороте ;

; есть видимые органы управления функциями записи аудио, видео, фото или геолокации;

функциями записи аудио, видео, фото или геолокации; есть индикатор , отображающий режимы использования;

, отображающий режимы использования; либо есть маркировка , указывающая на функциональное назначение устройства.

Очки Facebook появились в свободной продаже с 9 сентября, правда этот пункт обычно не является определяющим — GPS-трекеры тоже можно было купить свободно на AliExpress. Пока очки недоступны в России, но, вероятно, их можно будет заказать из-за рубежа.

Фото The Verge

Кнопки для управления видны и находятся на корпусе: чтобы записать видео, нужно нажать клавишу на одной из дужек, либо произнести фразу для записи вслух — сделать это совсем незаметно не выйдет. Кроме того, очки записывают только 30-секундные видео за раз, то есть записать что-то длинное, не нажимая постоянно кнопку, не получится.

В Facebook добавили световую индикацию прямо на очки. Рядом с одной из камер находится белый светодиод, который загорается при записи видео или съёмке фото — не заметить это во время разговора тоже будет сложно.

Вопреки расхожему мнению, статья 138.1 не запрещает внедрять камеры в бытовые вещи вроде солнцезащитных очков. Но требует соблюдать правила — добавлять индикацию, выносить кнопки управления на корпус и выпускать устройства в свободный оборот.

TJ обратился за комментарием в пресс-службу ФСБ России, но не получил разъяснений на момент публикации материала.

Какие вопросы есть к очкам Facebook с точки зрения приватности

Пока что очки Facebook и с точки зрения закона, и фактически — не более тайное шпионское устройство, чем человек с любой другой видеокамерой. В этом смысле Ray-Ban Stories даже более безопасны, чем смартфоны, на которых никакой индикации о съёмке видео обычно нет.

В Facebook даже дополнительно подстраховались, чтобы избежать проблем. Для тех, кто максимально беспокоится о приватности, на очках есть физический переключатель, который моментально отключает питание, утверждают в компании.

Переключатель питания на очках Скриншот из видео Facebook

Кроме того, многие забывают о предыдущих подобных устройствах. Facebook — далеко не первая компания, которая ступила на поле «умных» очков: Google ещё в начале 2010-х развивала Glass, но так и не выпустила его потребительскую версию из-за высокой стоимости разработки.

Google Glass на сооснователе Google Сергее Брине Фото Google

Есть и более свежий пример — очки Spectacles от Snapchat. C 2016 года компания выпустила уже три модели: их можно купить даже в России, хоть и «по-серому» — к ним у силовиков за всё это время не было претензий. Устройство от создателей Snapchat тоже оснащено двумя камерами и позволяет записывать видео длиной до 30 секунд. Во время записи вокруг камеры загорается «кольцо из светодиодов».

Spectacles V2 во время записи Фото Snap