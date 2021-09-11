Посадят ли в России за покупку первых «умных» очков Facebook с возможностью записи видео — коротко Статьи редакции
Скорее всего, нет, и вот почему.
9 сентября Facebook представил свои первые «умные» очки, которые выпустил совместно с Ray-Ban. Модель под названием Stories оснащена двумя камерами — по одной на каждой из дужек очков, а также микрофоном и динамиком.
Устройство за 299 долларов (около 22 тысяч рублей) позволяет записывать видео от первого лица и прослушивать аудио без наушников. На старте они доступны лишь в шести странах, среди которых нет России, но со временем компании обещают выпустить Stories и в других странах.
В комментариях под новостью пользователи TJ задались вопросами, возникнут ли проблемы при использовании подобных очков в России. В стране давали сроки и за более безобидные устройства вроде GPS-трекеров для коров — их приравнивали к шпионским устройствам. TJ разобрался, почему очки с камерами от Facebook вряд ли постигнет та же участь.
Может ли ФСБ посчитать очки Facebook шпионским устройством
Спорная статья 138.1 УК РФ о «незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» позволяет приравнять многие вполне обычные устройства к шпионским. В то же время во втором пункте примечаний к статье приведён чёткий список критериев, которые не позволяют этого сделать — очки Facebook подходят под каждый из них.
Устройство не считают шпионскими по 138.1 УК РФ, если
- оно находится в свободном обороте;
- есть видимые органы управления функциями записи аудио, видео, фото или геолокации;
- есть индикатор, отображающий режимы использования;
- либо есть маркировка, указывающая на функциональное назначение устройства.
Очки Facebook появились в свободной продаже с 9 сентября, правда этот пункт обычно не является определяющим — GPS-трекеры тоже можно было купить свободно на AliExpress. Пока очки недоступны в России, но, вероятно, их можно будет заказать из-за рубежа.
Кнопки для управления видны и находятся на корпусе: чтобы записать видео, нужно нажать клавишу на одной из дужек, либо произнести фразу для записи вслух — сделать это совсем незаметно не выйдет. Кроме того, очки записывают только 30-секундные видео за раз, то есть записать что-то длинное, не нажимая постоянно кнопку, не получится.
В Facebook добавили световую индикацию прямо на очки. Рядом с одной из камер находится белый светодиод, который загорается при записи видео или съёмке фото — не заметить это во время разговора тоже будет сложно.
Вопреки расхожему мнению, статья 138.1 не запрещает внедрять камеры в бытовые вещи вроде солнцезащитных очков. Но требует соблюдать правила — добавлять индикацию, выносить кнопки управления на корпус и выпускать устройства в свободный оборот.
TJ обратился за комментарием в пресс-службу ФСБ России, но не получил разъяснений на момент публикации материала.
Какие вопросы есть к очкам Facebook с точки зрения приватности
Пока что очки Facebook и с точки зрения закона, и фактически — не более тайное шпионское устройство, чем человек с любой другой видеокамерой. В этом смысле Ray-Ban Stories даже более безопасны, чем смартфоны, на которых никакой индикации о съёмке видео обычно нет.
В Facebook даже дополнительно подстраховались, чтобы избежать проблем. Для тех, кто максимально беспокоится о приватности, на очках есть физический переключатель, который моментально отключает питание, утверждают в компании.
Кроме того, многие забывают о предыдущих подобных устройствах. Facebook — далеко не первая компания, которая ступила на поле «умных» очков: Google ещё в начале 2010-х развивала Glass, но так и не выпустила его потребительскую версию из-за высокой стоимости разработки.
Есть и более свежий пример — очки Spectacles от Snapchat. C 2016 года компания выпустила уже три модели: их можно купить даже в России, хоть и «по-серому» — к ним у силовиков за всё это время не было претензий. Устройство от создателей Snapchat тоже оснащено двумя камерами и позволяет записывать видео длиной до 30 секунд. Во время записи вокруг камеры загорается «кольцо из светодиодов».
Во внешней пресс-службе Facebook не смогли уточнить, когда Ray-Ban Stories появятся в России — пока об этом ничего неизвестно, а заказать их с доставкой из-за границы сейчас нельзя. В то же время Ray-Ban имеет официальное представительство в стране, поэтому очки всё же стоит ждать через какое-то время.
Почему?
Возьмут тебя на карандаш
Скорее всего, нет, и вот почему.
Потому что найдут другую причину
Неужели Фейсбук сделал что-то годное
Нет
Почему нет
Очки от гугла и снапчата не особо популярны. Почему у фейсбука должно быть иначе?