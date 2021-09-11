Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo
Технологии
Дамир Камалетдинов

Посадят ли в России за покупку первых «умных» очков Facebook с возможностью записи видео — коротко Статьи редакции

Скорее всего, нет, и вот почему.

16 16 комментариев
189 просмотров
Марк Цукерберг в первых «умных» очках своей компании Кадр из видео Facebook

9 сентября Facebook представил свои первые «умные» очки, которые выпустил совместно с Ray-Ban. Модель под названием Stories оснащена двумя камерами — по одной на каждой из дужек очков, а также микрофоном и динамиком.

Устройство за 299 долларов (около 22 тысяч рублей) позволяет записывать видео от первого лица и прослушивать аудио без наушников. На старте они доступны лишь в шести странах, среди которых нет России, но со временем компании обещают выпустить Stories и в других странах.

Facebook выпустил свои первые «умные» очки…
Цена — 299 долларов.
tjournal.ru

В комментариях под новостью пользователи TJ задались вопросами, возникнут ли проблемы при использовании подобных очков в России. В стране давали сроки и за более безобидные устройства вроде GPS-трекеров для коров — их приравнивали к шпионским устройствам. TJ разобрался, почему очки с камерами от Facebook вряд ли постигнет та же участь.

Может ли ФСБ посчитать очки Facebook шпионским устройством

Мы не знаем наверняка, но формально — нет.

Спорная статья 138.1 УК РФ о «незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» позволяет приравнять многие вполне обычные устройства к шпионским. В то же время во втором пункте примечаний к статье приведён чёткий список критериев, которые не позволяют этого сделать — очки Facebook подходят под каждый из них.

Устройство не считают шпионскими по 138.1 УК РФ, если

  • оно находится в свободном обороте;
  • есть видимые органы управления функциями записи аудио, видео, фото или геолокации;
  • есть индикатор, отображающий режимы использования;
  • либо есть маркировка, указывающая на функциональное назначение устройства.

Очки Facebook появились в свободной продаже с 9 сентября, правда этот пункт обычно не является определяющим — GPS-трекеры тоже можно было купить свободно на AliExpress. Пока очки недоступны в России, но, вероятно, их можно будет заказать из-за рубежа.

Фото The Verge

Кнопки для управления видны и находятся на корпусе: чтобы записать видео, нужно нажать клавишу на одной из дужек, либо произнести фразу для записи вслух — сделать это совсем незаметно не выйдет. Кроме того, очки записывают только 30-секундные видео за раз, то есть записать что-то длинное, не нажимая постоянно кнопку, не получится.

В Facebook добавили световую индикацию прямо на очки. Рядом с одной из камер находится белый светодиод, который загорается при записи видео или съёмке фото — не заметить это во время разговора тоже будет сложно.

Вопреки расхожему мнению, статья 138.1 не запрещает внедрять камеры в бытовые вещи вроде солнцезащитных очков. Но требует соблюдать правила — добавлять индикацию, выносить кнопки управления на корпус и выпускать устройства в свободный оборот.

TJ обратился за комментарием в пресс-службу ФСБ России, но не получил разъяснений на момент публикации материала.

Какие вопросы есть к очкам Facebook с точки зрения приватности

Пока что очки Facebook и с точки зрения закона, и фактически — не более тайное шпионское устройство, чем человек с любой другой видеокамерой. В этом смысле Ray-Ban Stories даже более безопасны, чем смартфоны, на которых никакой индикации о съёмке видео обычно нет.

В Facebook даже дополнительно подстраховались, чтобы избежать проблем. Для тех, кто максимально беспокоится о приватности, на очках есть физический переключатель, который моментально отключает питание, утверждают в компании.

Переключатель питания на очках Скриншот из видео Facebook

Кроме того, многие забывают о предыдущих подобных устройствах. Facebook — далеко не первая компания, которая ступила на поле «умных» очков: Google ещё в начале 2010-х развивала Glass, но так и не выпустила его потребительскую версию из-за высокой стоимости разработки.

Google Glass на сооснователе Google Сергее Брине Фото Google

Есть и более свежий пример — очки Spectacles от Snapchat. C 2016 года компания выпустила уже три модели: их можно купить даже в России, хоть и «по-серому» — к ним у силовиков за всё это время не было претензий. Устройство от создателей Snapchat тоже оснащено двумя камерами и позволяет записывать видео длиной до 30 секунд. Во время записи вокруг камеры загорается «кольцо из светодиодов».

Spectacles V2 во время записи Фото Snap

Во внешней пресс-службе Facebook не смогли уточнить, когда Ray-Ban Stories появятся в России — пока об этом ничего неизвестно, а заказать их с доставкой из-за границы сейчас нельзя. В то же время Ray-Ban имеет официальное представительство в стране, поэтому очки всё же стоит ждать через какое-то время.

#разборы #право #facebook #ar

16 16 комментариев
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b","\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","facebook","ar"], "comments": 16, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 436628, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 11 Sep 2021 11:12:38 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кавказский Гоша

2

Посадят

Ответить

Религиозный супер_стар

1

Не легче сделать письменный запрос в ФСБ для получения разъяснений?

Ответить
Религиозный

Дамир Камалетдинов

0

Не легче

Ответить
Дамир

Религиозный

0

Почему?

Ответить
Религио…

Дамир

3

Потому что:
во-первых, у нас нет лицензии СМИ, а значит нам отвечать в принципе не обязаны;
во-вторых, это нужно оформить запрос по их формальным требованиям с печатью на бланке редакции и подписью главреда, и нигде не ошибиться, а то сразу забракуют;
в-третьих — отвечать имеют право до 30 дней, а тема за это время уже уйдёт.

Но я на всякий случай отправил сейчас им запрос по почте fsb@fsb.ru без особой надежды и добавил пометку в материал. Тут я косякнул, что не сделал этого сразу — извиняюсь. 

Ответить
Религио…

Трансгендолёт

0

Возьмут тебя на карандаш

Ответить
Трансге…

Религиозный

1

Главное, чтобы не на бутылку

Ответить
Религио…

Умный танк88

0

Ну хуй знает

Ответить

Иван Сидоров

1

заголовки из панорамы 

Ответить

Владимир Филатов

0

Скорее всего, нет, и вот почему.

Потому что найдут другую причину

Ответить
Владимир

Дамир Камалетдинов

0

Вряд ли

Ответить
Дамир

Владимир Филатов

0

жаль

Ответить

alexferman

0

Неужели Фейсбук сделал что-то годное

Ответить
alexferman

Чрезвычайный торшер

0

Нет

Ответить
Чрезвычайный

alexferman

0

Почему нет

Ответить
alexfer…

Дефицитный

0

Очки от гугла и снапчата не особо популярны. Почему у фейсбука должно быть иначе?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Обсуждаемое
Навигатор
Гость «Навигатора»: королева нюдсотредов Морс Вишнёвый
Задавайте вопросы в комментариях — гостья начнёт отвечать в 16:00 по Москве. Осторожно — внутри NSFW.
399
Новости
В Иркутске школьника не пустили на уроки из-за хвостика на голове. Прокуратура начала проверку
Шестиклассник шесть уроков просидел в кабинете психолога.
235
Интернет
Пользователь твиттера из Германии назвал гамбургского министра «х**м». После этого полиция пришла к нему с обыском
А пользователи твиттера начали массово повторять первоначальный твит с оскорблением.
202
Популярное за три дня
Новости
К Горизбиркому Петербурга пришли активисты в масках Бориса Вишневского, «двойники» которого выдвинулись на выборы
Слоган флешмоба — «А какой Вишневский сегодня ты?».
48
Разборы
С Дальнего Востока уезжают люди, а власти хотят строить там новые города: почему для России это неудачная идея
Пока чиновники рассуждают о технологичности новых городов в регионе с самым большим оттоком населения, жители просят привести в порядок города старые.
206
Технологии
Великий российский файрвол: как Россия движется к китайской модели контроля интернета
Выборочные блокировки, автономный рунет и давление на бизнес — три шага к полной зачистке сети от запрещённой информации.
227
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null