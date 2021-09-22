15 лет за 15 дней: как российский стартап омолодил актёра из «Бригады» и превратил дипфейки в бизнес Статьи редакции
TJ поговорил с главой DeepCake — одним из немногих и самых крупных игроков на этом рынке в России.
В последние годы в голливудских фильмах всё чаще оживляют или «омолаживают» актёров — среди примеров и Пол Уокер из «Форсажа», и Кэрри Фишер в «Звёздных войнах», и Арнольд Шварценеггер в последних трёх «Терминаторах». Однако если раньше это делали вручную с помощью визуальных эффектов, то теперь на помощь цифровым художникам приходят нейросети — например, они помогли омолодить Роберта Де Ниро в «Ирландце».
9 сентября в сервисе Premier стартовал сериал «Контакт», в котором актёра Павла Майкова («Бригада») омолодили на 15 лет с помощью технологии наложения лиц с помощью нейросетей deepfake. Это стало первым подобным случаем для российского телевидения и стриминговых сервисов.
Цифровое омоложение для ТНТ провела российская компания DeepCake. До этого она уже воссоздавала с помощью дипфейков персонажа из «Ивана Васильевича» для рекламы «Сбера», а также поместила Брюса Уиллиса в рекламу «Мегафона».
TJ узнал подробности о первом нейросетевом омоложении на российском телевидении из первых рук — от гендиректора компании DeepCake Марии Чмир.
Как проходили съёмки дипфейк-сцены «Контакта»
Сериал «Контакт» рассказывает о конфликте поколений в эпоху соцсетей, где половина жизни происходит в реальности, а другая часть — в виртуальной среде. Бывший оперативник Глеб Барнашов (Павел Майков) работает в отделе по делам несовершеннолетних, но испытывает проблемы с дочерью Юлей, которая проводит много времени в соцсетях. Поэтому он просит одного из подростков добавиться в друзья к дочери и отдать ему пароль от страницы, а затем начинает с ней переписываться.
В одном из эпизодов герой мысленно возвращается на 15 лет назад. Для правдоподобности авторы решили использовать не обычный грим, а технологию наложения лиц с помощью дипфейков.
По словам главы Deepcake, переговоры с ТНТ длились несколько месяцев. Производственная команда сериала присматривалась к компании, а инженеры проводили тесты с демонстрациями возможностей технологии. В итоге продюсеры остановились на технологии дипфейков — они поняли, что это дешевле традиционных методов.
Главной сложностью для команды оказалось то, что к моменту работы над «Контактом» сцену с Павлом Майковым уже сняли без учёта будущей генерации лица. Из-за этого многие эпизоды оказались «с непростым светом», но инженеры не теряли надежды восоздать реалистичный образ при наличии качественных данных. Для этого они обратились к сериалу «Бригада», где тоже снимался Майков.
Как устроена технология, которую использовала DeepCake
Для омоложения в сериале «Контакт» компания применила face-de-aging — технологию, которая объединяет лица настоящего человека в кадре и цифрового дублёра. В сцене из прошлого снялся сам Майков, а на монтаже поверх его лица нейросети наложили маску с ним же, но более молодым. Авторам упростило работу то, что дублёр и актёр оказались одним человеком, но сложности возникли из-за возрастных изменений актёра.
Первый результат генерации нуждался в доработке, поэтому команда дополнительно обучала алгоритм на конкретных участках лица: например, область лба особенно выдавала реальный возраст актёра. Инженеры с одной стороны старались убрать морщины, а с другой — не превратить лицо в «маску», сохранив оригинальную текстуру кожи. Всего на работу потратили 15 дней.
Что нужно учитывать во время съёмки сцены с нейросетями
В июле DeepCake опробовала новый подход к съёмкам — «нейросетевой супервайзинг». В компании создали модель, которая позволяет воссоздать лицо героя поверх лица дублёра за несколько минут. Это позволяет режиссёру увидеть демонстрацию прямо на съёмочной площадке и сразу решить, переснимать сцену или двигаться дальше.
Впервые новый подход опробовали на съёмках проекта «Напарники» — рекламы для «Мегафона» с участием нейросетевого Брюса Уиллиса. Актёр даже не появлялся на площадке, но получил за участие около миллиона долларов, а его образ воссоздали на основе кадров из фильмов.
Как компания создала нейроклон Брюса Уиллиса и открыла новую бизнес-нишу для знаменитостей
Чмир назвала работу над «Напарниками» прорывом. По её словам, это уникальный проект в мировом масштабе — голливудский актёр впервые поучаствовал в проекте в виде цифровой копии, причём не разово, а в многосерийном формате.
По задумке авторов, Уиллис вместе с телеведущим Азаматом Мусагалиевым попадают в разные ситуации, из которых выбираются с помощью «Мегафона».«Напарники» состоят из 15 эпизодов, первый из которых снял «Найшуллер», постепенно к двум героям обещают добавить и других персонажей — компания хочет создать целую вселенную.
Как отметила глава DeepCake, это создаёт новую нишу бизнеса для знаменитостей. Они могут монетизировать свой образ, не прикладывая никаких усилий, а съёмочная группа — сэкономить время, силы и деньги.
Чего ждать в будущем от нейросетей в кино и рекламе
По словам Чмир, в России проще продвигать использование дипфейков в кино, тогда как продюсеры в США, наоборот, более осторожны. В отечественном кино готовы рискнуть из-за ограниченных бюджетов, считает глава DeepCake.
В будущем DeepCake хочет превратить технологию дипфейков в обыденный инструмент для воскрешения, омоложения и решения проблем с мимикой. Чмир считает, что нейросети начнут использовать на съёмках повсеместно, а на рынке появится новая профессия дублёра для алгоритмов.
Чмир не уточнила, насколько выгодно работать с нейросетями, и не ответила на вопросы о показателях бизнеса DeepCake. Гендиректор компании отметила, что сейчас инвесторы оценивают стартап в 10 миллионов долларов, но в ближайшие полгода оценку планируют увеличить минимум вдвое.
В ответ на вопросы о показателях Чмир прислала исследование о рынке «технологий цифровых близнецов». Из него следует, что по состоянию на 2020 год всю сферу оценивают в 3,3 миллиарда долларов, но к 2028 году оценка вырастет до 28 миллиардов долларов. Ключевыми драйверами роста станут индустрии виртуальной и дополненной реальности.