Xiaomi начала удалённо блокировать смартфоны в странах с запретом на экспорт устройств — включая территорию Крыма Статьи редакции
С проблемой столкнулись пользователи устройств, активированных на запрещённых территориях.
В начале сентября на блокировки пожаловались пользователи смартфонов из Кубы — на тематических форумах, в сообществах Facebook и Reddit появились фотографии устройств в сообщением: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать».
Позже стала появляться информация о блокировке от пользователей из других стран. XDA-Developers сообщает, что с проблемой столкнулись также жители Ирана, Сирии, Судана, Северной Кореи и полуострова Крым.
Хотя компания официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями, о запрете экспорта говорит сама Xiaomi. Тем не менее, многие пользователи купили устройства в зарубежных магазинах и до этого момента пользовались ими без критических ограничений.
Предположительно, пока с проблемой сталкиваются только покупатели, которые активировали устройство на запрещённой территории. Смартфоны, активированные перед ввозом, не подвержены блокировке, как и устройства с модифицированной прошивкой.
Сейчас Xiaomi — один из самых популярных производителей смартфонов. В июне компания вышла на первое место в мире по продажам устройств, обогнав Samsung и Apple, а по итогам всего второго квартала 2021 года оказалась на втором месте.
О, это ж я ред.
Жаль нищуков, жизнь и так трудная, так теперь и хлаоми заблокировали)
Если у человека сяоми - это вовсе не значит, что он нищук.
P.S. Дабы меня не обвинили в том, что я сяомист, сразу уточню, что сейчас у меня айфон, до него был SGS7, а до него Sony Z2.
а что это значит? ред.
Фу. Яблодрочер.
ну ты нищук с айфоном просто
не каждый нищук ходит с салеми, но каждый салемиеб – нищук (c) @Джейсон Стэтхэм
Если человек купил себе кредитный айфон (или даже просто накопил), это не значит что он не "нищук". Более того, если для тебя айфон - показатель статуса - ты "нищук".
Этим то почему не похуй где их телефоны используют.
Хотя компания официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями, о запрете экспорта говорит сама Xiaomi.
Эх, а я думал, что санкции не страшны))
Топчик за свои деньги
Был когда-то, сейчас уже нет.
Какому конкретно деду ты хочешь задавать вопросы? Наш дед тоже виноват что на Кубе теперь нельзя использовать эти телефоны? Или в иране/судане/Корее?
а при чём здесь вообще куба? По чьей вине санкции на Крым наложены? Не дед виноват?
Xiaomo-холопы соснули у iPhonобогов.
которые активировали устройство на запрещённой территории
Но вообще пиздец канеш, мало того что ты мог его купить в другом месте и например подарить, так эта падла еще и геолокацию требует для активации?? А юзера об этом уведомляют?
ну хоть раз прочитай соглашение перед активацией, а то привыкли галочку ставить не глядя
Давай не будем. Эти соглашения уже давно превратились в средство наеба пользователя и защиты от всего производителя. Ну прочитаю и чо, завтра они будут эти соглашения писать размером с "Войну и Мир", ты тоже будешь и это защищать?
Прям как Самсунг
Самсунг блокирует телефоны?
когда купил новый ацфон)))
Стал лысым, с жидкой щетинкой, плохим зрение и без нижних зубов.
Пиздец так жить.