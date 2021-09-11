Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo
Технологии
Максим Друковский

Xiaomi начала удалённо блокировать смартфоны в странах с запретом на экспорт устройств — включая территорию Крыма Статьи редакции

С проблемой столкнулись пользователи устройств, активированных на запрещённых территориях.

108 108 комментариев
4253 просмотров

В начале сентября на блокировки пожаловались пользователи смартфонов из Кубы — на тематических форумах, в сообществах Facebook и Reddit появились фотографии устройств в сообщением: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать».

Предупреждение о блокировке на испанском языке Фото u/yn4v4s

Позже стала появляться информация о блокировке от пользователей из других стран. XDA-Developers сообщает, что с проблемой столкнулись также жители Ирана, Сирии, Судана, Северной Кореи и полуострова Крым.

Хотя компания официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями, о запрете экспорта говорит сама Xiaomi. Тем не менее, многие пользователи купили устройства в зарубежных магазинах и до этого момента пользовались ими без критических ограничений.

Предположительно, пока с проблемой сталкиваются только покупатели, которые активировали устройство на запрещённой территории. Смартфоны, активированные перед ввозом, не подвержены блокировке, как и устройства с модифицированной прошивкой.

Сейчас Xiaomi — один из самых популярных производителей смартфонов. В июне компания вышла на первое место в мире по продажам устройств, обогнав Samsung и Apple, а по итогам всего второго квартала 2021 года оказалась на втором месте.

#новости #xiaomi

108 108 комментариев
36
{ "author_name": "Максим Друковский", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","xiaomi"], "comments": 108, "likes": 36, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 436881, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 11 Sep 2021 10:23:30 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
108 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Прочный ихтиандр

53
Ответить
Прочный

AttentiveMilk

0

О, это ж я ред.

Ответить
AttentiveMilk

AttentiveMilk

0

@Nem Exodare
Смотри какой красавчик

Ответить

Андрей Охапкин

18

Жаль крымчан. Но они сами выбрали свой путь ред.

Ответить

Чембельбес

–21

Жаль нищуков, жизнь и так трудная, так теперь и хлаоми заблокировали)

Ответить
Чембельбес

rustyrazor

10

Если у человека сяоми - это вовсе не значит, что он нищук.
P.S. Дабы меня не обвинили в том, что я сяомист, сразу уточню, что сейчас у меня айфон, до него был SGS7, а до него Sony Z2.

Ответить
rustyrazor

Чембельбес

–12

а что это значит? ред.

Ответить
30 комментариев
rustyrazor

Имя Фамилия

3

Фу. Яблодрочер.

Ответить
26 комментариев
rustyrazor

Иван Сидоров

0

ну ты нищук с айфоном просто

не каждый нищук ходит с салеми, но каждый салемиеб – нищук (c) @Джейсон Стэтхэм 

Ответить
Чембельбес

Ilya I.

6

Если человек купил себе кредитный айфон (или даже просто накопил), это не значит что он не "нищук". Более того, если для тебя айфон - показатель статуса - ты "нищук".

Ответить
Чембельбес

Андрей Охапкин

2

Чё за poor shaming

Ответить
Чембельбес

Закомплексованная Душа

0

Ты видел цены на mi11, купи мне такой, если богатый

Ответить

aliftin

4

Этим то почему не похуй где их телефоны используют. 

Ответить
aliftin

FaroucheMn

8

Думаю, не хотят по пути хуавея пойти

Ответить

rustyrazor

5

Хотя компания официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями, о запрете экспорта говорит сама Xiaomi.

Эх, а я думал, что санкции не страшны))

Ответить

Алексей Иванов

1

Для урегулирования вопроса опять придется за бесценок продавать лес с нефтью?

Ответить

Semen Semenov

3

Топчик за свои деньги

Ответить
Semen

Madegghead

1

ну как бы заметно дороже чем Самсунг. Я хз как это может быть топчиком.

Ответить
Semen

Павел Аверьянов

0

Был когда-то, сейчас уже нет.

Ответить
Павел

wmhy

1

А что теперь топчик?!?

Ответить
1 комментарий

Эмоциональный бокал

1

Все претензии и вопросы к сказочному деду, а не к компании должны быть. Но вопросов к лысому так много, что ответов можно не ждать. ред.

Ответить
Эмоциональный

aliftin

–8

Какому конкретно деду ты хочешь задавать вопросы? Наш дед тоже виноват что на Кубе теперь нельзя использовать эти телефоны? Или в иране/судане/Корее? 

Ответить
aliftin

Эмоциональный

0

а при чём здесь вообще куба? По чьей вине  санкции на Крым наложены? Не дед виноват?

Ответить
3 комментария

Трансгендолёт

0

Xiaomo-холопы соснули у iPhonобогов.
которые активировали устройство на запрещённой территории

Но вообще пиздец канеш, мало того что ты мог его купить в другом месте и например подарить, так эта падла еще и геолокацию требует для активации?? А юзера об этом уведомляют?

Ответить
Трансгендолёт

Эмоциональный бокал

4

ну хоть раз прочитай соглашение перед активацией, а то привыкли галочку ставить не глядя 

Ответить
Эмоциональный

Трансгендолёт

–1

Давай не будем. Эти соглашения уже давно превратились в средство наеба пользователя и защиты от всего производителя. Ну прочитаю и чо, завтра они будут эти соглашения писать размером с "Войну и Мир", ты тоже будешь и это защищать?

Ответить
5 комментариев
Трансгендолёт

Ivan Boldyrev

0

Определяют по ip, не нужна им твоя геолокация. 

Ответить

Andre Macareno

1

Пусть рюкзаки и аккумуляторы попробуют заблокировать

Ответить

Антон Лисин

0

Прям как Самсунг 

Ответить
Антон

Sergey Michko

1

Самсунг блокирует телефоны?

Ответить
Sergey

Madegghead

0

украденные да(взятые в лизинг и не выплачиваемые).

Ответить
4 комментария

обосранные штан

0

когда купил новый ацфон)))

Ответить
обосранные

Авиационный щит

1

Стал лысым, с жидкой щетинкой, плохим зрение и без нижних зубов.
Пиздец так жить.

Ответить

Роман Александров

0
Ответить

Evil Pechenka

0

Когда у тебя Ulefone Power 5 и ты король...

Ответить

Антон Лисин

0

Бедные станут ещё беднее 

Ответить

Ilya I.

0

Это что же получается! Китайцы не самые крутые и боятся американских санкций!? Ай-яй-яй!

Ответить

Нехороший завод

0

Ну и ну! 

Ответить

Алексей Штейн

–1

Бедные ребята с теплотрасс

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 108 комментариев
Обсуждаемое
Технологии
Великий российский файрвол: как Россия движется к китайской модели контроля интернета
Выборочные блокировки, автономный рунет и давление на бизнес — три шага к полной зачистке сети от запрещённой информации.
227
Разборы
С Дальнего Востока уезжают люди, а власти хотят строить там новые города: почему для России это неудачная идея
Пока чиновники рассуждают о технологичности новых городов в регионе с самым большим оттоком населения, жители просят привести в порядок города старые.
206
Интернет
Пользователь твиттера из Германии назвал гамбургского министра «х**м». После этого полиция пришла к нему с обыском
А пользователи твиттера начали массово повторять первоначальный твит с оскорблением.
202
Популярное за три дня
Новости
Губернатор Приморья без предупреждения приехал проверить строительство школы. Его встретил только пьяный сторож
Охранник заявил, что у него выходной.
186
Разборы
С Дальнего Востока уезжают люди, а власти хотят строить там новые города: почему для России это неудачная идея
Пока чиновники рассуждают о технологичности новых городов в регионе с самым большим оттоком населения, жители просят привести в порядок города старые.
206
Технологии
Великий российский файрвол: как Россия движется к китайской модели контроля интернета
Выборочные блокировки, автономный рунет и давление на бизнес — три шага к полной зачистке сети от запрещённой информации.
227
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null