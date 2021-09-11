Xiaomi начала удалённо блокировать смартфоны в странах с запретом на экспорт устройств Статьи редакции
С проблемой столкнулись пользователи смартфонов, активированных на запрещённых территориях.
В начале сентября на блокировки пожаловались пользователи смартфонов из Кубы — на тематических форумах, в сообществах Facebook и Reddit появились фотографии устройств в сообщением: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать».
Позже стала появляться информация о блокировке от пользователей из других стран. XDA-Developers сообщает, что с проблемой столкнулись также жители Ирана, Сирии, Судана, Северной Кореи и полуострова Крым.
Хотя компания официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями, о запрете экспорта говорит сама Xiaomi. Тем не менее, многие пользователи купили устройства в зарубежных магазинах и до этого момента пользовались ими без критических ограничений.
Предположительно, пока с проблемой сталкиваются только покупатели, которые активировали устройство на запрещённой территории. Смартфоны, активированные перед ввозом, не подвержены блокировке, как и устройства с модифицированной прошивкой.
Сейчас Xiaomi — один из самых популярных производителей смартфонов. В июне компания вышла на первое место в мире по продажам устройств, обогнав Samsung и Apple, а по итогам всего второго квартала 2021 года оказалась на втором месте.
Обновлено в 14:33: Роспотребнадзор сообщил РБК, что не получал жалоб от жителей Крыма о блокировке смартфонов Xiaomi. Ведомство отметило, что при обращении потребителей проведёт соответствующую проверку.
Обновлено 12 сентября: Пресс-служба Xiaomi также сообщила TJ, что не получала жалоб на блокировку устройств от пользователей на территории Европы и стран СНГ.
Не надоело постить дерьмо про Сяоми и бомжей?
О, это ж я ред.
Жаль крымчан. Но они сами выбрали свой путь ред.
А они ли выбрали?...
А кто сяоми покупал? Путин что ли? ред.
Погодите, но если они сами выбрали свой путь, тогда это воля народа и непонятно, почему их за неё наказывают. Does not compute, короче.
Меня вот эта логика убивает:
* если крымчане сами выбрали свой путь, то почему американское правительство запрещает компаниям предоставлять услуги (особенно цифровые) на территории Крыма? Это же ограничение прав крымчан. Доходит до абсурдных приколов типа (устаревшая инфа, хз как щас): эппл на территории Крыма принимает деньги за покупку приложений в своем сторе, но деньги разрабам крымчанам не отдает;
* если крымчане не выбирали свой путь, а им их его навязали, то почему американское правительство запрещает компаниям предоставлять услуги (особенно цифровые) на территории Крыма? При чем тут крымчане, которые и так против новых порядков?
Допустим не сами, им выбрали в телевизоре и поставили перед фактом. Но это санкции не против них, а против России, хотя, безусловно, лицемерные - надо было вводить санкции не в отношении оккупированной территории, а в отношении страны-оккупанта, но международное сообщество (страны Запада, США, Демократическая партия США) неспособны на честную политику, а надо что-то изобразить, вот и изображают
А россияне тоже сами Путина выбрали? Разумеется, нет, ни там, ни там. Не сами.
Жаль нищуков, жизнь и так трудная, так теперь и хлаоми заблокировали)
Если у человека сяоми - это вовсе не значит, что он нищук.
P.S. Дабы меня не обвинили в том, что я сяомист, сразу уточню, что сейчас у меня айфон, до него был SGS7, а до него Sony Z2.
а что это значит? ред.
Фу. Яблодрочер.
ну ты нищук с айфоном просто
не каждый нищук ходит с салеми, но каждый салемиеб – нищук (c) @Джейсон Стэтхэм
Если человек купил себе кредитный айфон (или даже просто накопил), это не значит что он не "нищук". Более того, если для тебя айфон - показатель статуса - ты "нищук".
Ничто так не характеризует нищуков как умение разбираться в дорогих машинах и котлах.
Теперь уже и смартфонах.
Ну справедливости ради Xiaomi давно уже не нищуковые телефоны, я не про флагманов, а именно про дешевые телефоны до 20к: тут они проигрывают Realme, Alcatel, Lenovo и даже Samsung.
Этим то почему не похуй где их телефоны используют.
Думаю, не хотят по пути хуавея пойти
Хотя компания официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями, о запрете экспорта говорит сама Xiaomi.
Эх, а я думал, что санкции не страшны))
Они только на пользу
а при чём здесь вообще куба? По чьей вине санкции на Крым наложены? Не дед виноват?
Наш дед тоже виноват что на Кубе теперь нельзя использовать эти телефоны? Или в иране/судане/Корее?
Там свои деды.
Каким образом блокировка телефонов для обычного жителя крыма, который вообще ни в чём не виноват, каким-то образом изменит жизнь для них в лучшую сторону? Или убедит деда хоть в чём-то?
Так похоронить свой бренд в РФ, если не откатятся, это еще постараться надо.
Топчик за свои деньги
Был когда-то, сейчас уже нет.
ну как бы заметно дороже чем Самсунг. Я хз как это может быть топчиком.
Xiaomo-холопы соснули у iPhonобогов.
которые активировали устройство на запрещённой территории
Но вообще пиздец канеш, мало того что ты мог его купить в другом месте и например подарить, так эта падла еще и геолокацию требует для активации?? А юзера об этом уведомляют?
ну хоть раз прочитай соглашение перед активацией, а то привыкли галочку ставить не глядя
Xiaomo-холопы соснули у iPhonобогов.
Цель вашей жизни - противостоять обладателям смартфонов Сяоми?
Но вообще пиздец канеш, мало того что ты мог его купить в другом месте и например подарить, так эта падла еще и геолокацию требует для активации??
Думаю, выезд из региона для активации решает проблему.
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Стал лысым, с жидкой щетинкой, плохим зрение и без нижних зубов.
Пиздец так жить.
Для урегулирования вопроса опять придется за бесценок продавать лес с нефтью?
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Когда у тебя Ulefone Power 5 и ты король...
Он же весит тонну..
Отвратительно
это еще вмешательство в выборы или уже экстремизм?
Вообще, ситуация очень мерзкая, совсем нешуточная. Телефон это не игрушка. Где-то девушка убегала от насильника, ей надо было вызвать полицию. Какой-то дедушка заблудился в лесу, ему надо было вызвать МЧС. Какую-то бабушку сбили на пешеходном переходе, ей нужна была скорая помощь. И что, у всех этих людей в одну секунду обрубились телефоны?
На такую хрень надо немедленно и очень жестко реагировать. В идеале следует запретить продажу этого собачьего дерьма на территории РФ, может даже попробовать засудить этих уродов.
Китайские фашисты уже вообще с катушек слетели. Концлагерей настроили, запретили видеоигры, запретили фембоев. Теперь на русичей наехали, пора что-то с ними делать.
И в этой ситуации им срочно понадобилось активировать новый Сяоми? Ну да, стандартная ситуация.
Не понимаю претензий к китайцам. Если российские компании не хотят работать на полуострове, с чего должны хотеть китайцы?
Если Крым глазами всяких упоротых уёбищ это некая пострадавшая сторона, которую вероломно захватила злая Россия, то пусть теперь пострадавшие ещё больше страдают? О чем эти санкции и почему виноваты оказались крымчане? Нихуя не вкурю в логику их. ред.
Прям как Самсунг
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@ouxen приглашаю тебя поржать
Если кому-то не нужен хороший сяоми, или айфон выше 10ки, или новая раскладушка самсунг - приму в подарок за благодарность!
Не совсем понятно, телефон же активируется из коробки через вай-фай, который может иметь vpn в любую точку мира. GPS по умолчанию (официально) отключен при включении.