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Технологии
Максим Друковский

Xiaomi начала удалённо блокировать смартфоны в странах с запретом на экспорт устройств Статьи редакции

С проблемой столкнулись пользователи смартфонов, активированных на запрещённых территориях.

312 312 комментариев
16 985 просмотров

В начале сентября на блокировки пожаловались пользователи смартфонов из Кубы — на тематических форумах, в сообществах Facebook и Reddit появились фотографии устройств в сообщением: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать».

Предупреждение о блокировке на испанском языке Фото u/yn4v4s

Позже стала появляться информация о блокировке от пользователей из других стран. XDA-Developers сообщает, что с проблемой столкнулись также жители Ирана, Сирии, Судана, Северной Кореи и полуострова Крым.

Хотя компания официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями, о запрете экспорта говорит сама Xiaomi. Тем не менее, многие пользователи купили устройства в зарубежных магазинах и до этого момента пользовались ими без критических ограничений.

Предположительно, пока с проблемой сталкиваются только покупатели, которые активировали устройство на запрещённой территории. Смартфоны, активированные перед ввозом, не подвержены блокировке, как и устройства с модифицированной прошивкой.

Сейчас Xiaomi — один из самых популярных производителей смартфонов. В июне компания вышла на первое место в мире по продажам устройств, обогнав Samsung и Apple, а по итогам всего второго квартала 2021 года оказалась на втором месте.

Обновлено в 14:33: Роспотребнадзор сообщил РБК, что не получал жалоб от жителей Крыма о блокировке смартфонов Xiaomi. Ведомство отметило, что при обращении потребителей проведёт соответствующую проверку.

Обновлено 12 сентября: Пресс-служба Xiaomi также сообщила TJ, что не получала жалоб на блокировку устройств от пользователей на территории Европы и стран СНГ.

#новости #xiaomi

312 312 комментариев
2
136
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312 комментариев
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Решительный парфюмер

197
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Решительный

Алексей Куликов

4

Не надоело постить дерьмо про Сяоми и бомжей?

Ответить
Алексей

mt

9

NYET!

Ответить
Алексей

пепси

0

У тебя Сяоми? Если да, то держи 🍚 благодарность от партия и лично Великий Си за поддержка КНР!

Ответить
1 комментарий
Алексей

Olegio Dr

0

Сяоми топ за свои деньги!)

Ответить
Алексей

Flexx U

0

Леша хуликов бомжа с дерьмом во рту ты видишь каждое утро в зеркале в ванной

Ответить
Решительный

AttentiveMilk

3

О, это ж я ред.

Ответить
AttentiveMilk

AttentiveMilk

2

@Nem Exodare
Смотри какой красавчик

Ответить
AttentiveMilk

MightyStan

1

И я, у меня так же 

Ответить
Решительный

Da Luxe

3

Typical Android peasant?

(Sent from OnePlus 8 Pro)

Ответить
Решительный

Danil Oputin

1

Лукс лайк сяоми оунер

Ответить

Андрей Охапкин

71

Жаль крымчан. Но они сами выбрали свой путь ред.

Ответить
Андрей

Sergey Karbivnichiy

25

А они ли выбрали?...

Ответить
Sergey

Антон Пострунин

186

А кто сяоми покупал? Путин что ли? ред.

Ответить
2 комментария
Sergey

Иван Рыжанков

0

Да

Ответить
Sergey

Михаил Кометов

0

Референдум же

Ответить
Андрей

Марина Климина

21

Погодите, но если они сами выбрали свой путь, тогда это воля народа и непонятно, почему их за неё наказывают. Does not compute, короче.

Ответить
Марина

Сергей Лукин

19

Меня вот эта логика убивает:
* если крымчане сами выбрали свой путь, то почему американское правительство запрещает компаниям предоставлять услуги (особенно цифровые) на территории Крыма? Это же ограничение прав крымчан. Доходит до абсурдных приколов типа (устаревшая инфа, хз как щас): эппл на территории Крыма принимает деньги за покупку приложений в своем сторе, но деньги разрабам крымчанам не отдает;

* если крымчане не выбирали свой путь, а им их его навязали, то почему американское правительство запрещает компаниям предоставлять услуги (особенно цифровые) на территории Крыма? При чем тут крымчане, которые и так против новых порядков?

Ответить
6 комментариев
Андрей

Дмитрий Щёлоков

9

Допустим не сами, им выбрали в телевизоре и поставили перед фактом. Но это санкции не против них, а против России, хотя, безусловно, лицемерные - надо было вводить санкции не в отношении оккупированной территории, а в отношении страны-оккупанта, но международное сообщество (страны Запада, США, Демократическая партия США) неспособны на честную политику, а надо что-то изобразить, вот и изображают

Ответить
Андрей

Svr3

5

не жаль)

Ответить
Андрей

Алексей Куликов

3

Когда там крымчане что-то выбирали?

Ответить
Андрей

Andrew Muralov

0

И кубачан тебе не жаль? 

Ответить
Андрей

Mikhail Burmistrov

0

А россияне тоже сами Путина выбрали? Разумеется, нет, ни там, ни там. Не сами.  

Ответить
Mikhail

ouxen

0

у меня для тебя плохие новости

Ответить

Чембельбес

–74

Жаль нищуков, жизнь и так трудная, так теперь и хлаоми заблокировали)

Ответить
Чембельбес

rustyrazor

44

Если у человека сяоми - это вовсе не значит, что он нищук.
P.S. Дабы меня не обвинили в том, что я сяомист, сразу уточню, что сейчас у меня айфон, до него был SGS7, а до него Sony Z2.

Ответить
rustyrazor

Чембельбес

–44

а что это значит? ред.

Ответить
91 комментарий
rustyrazor

Имя Фамилия

14

Фу. Яблодрочер.

Ответить
33 комментария
rustyrazor

Иван Сидоров

0

ну ты нищук с айфоном просто

не каждый нищук ходит с салеми, но каждый салемиеб – нищук (c) @Джейсон Стэтхэм 

Ответить
Чембельбес

Ilya I.

28

Если человек купил себе кредитный айфон (или даже просто накопил), это не значит что он не "нищук". Более того, если для тебя айфон - показатель статуса - ты "нищук".

Ответить
Чембельбес

Konstantin Prohorov

10

Ничто так не характеризует нищуков как умение разбираться в дорогих машинах и котлах.
Теперь уже и смартфонах.

Ответить
Чембельбес

Андрей Охапкин

2

Чё за poor shaming

Ответить
Чембельбес

Кхалиси Бот

1

Жяь нисюков, жизнь и тяк тьюдная, тяк тепейь и хляоми зяблакийовяи)

Ответить
Чембельбес

AZP

–1

@Кхалиси Бот 

Ответить
Чембельбес

Andrew Muralov

0

Скоро ещё и свет отрежут за неуплату. 

Ответить
Чембельбес

Роман Олегович

0

Ну справедливости ради Xiaomi давно уже не нищуковые телефоны, я не про флагманов, а именно про дешевые телефоны до 20к: тут они проигрывают Realme, Alcatel, Lenovo и даже Samsung.

Ответить
Чембельбес

Закомплексованная Душа

–1

Ты видел цены на mi11, купи мне такой, если богатый

Ответить

aliftin

12

Этим то почему не похуй где их телефоны используют. 

Ответить
aliftin

FaroucheMn

25

Думаю, не хотят по пути хуавея пойти

Ответить
FaroucheMn

Slow Dimon

1

На хуавей из гуглосервисов, так сказать?

Ответить
1 комментарий
aliftin

Алексей Куликов

0

Видимо хотят на рынок США выходить.

Ответить

rustyrazor

15

Хотя компания официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями, о запрете экспорта говорит сама Xiaomi.

Эх, а я думал, что санкции не страшны))

Ответить
rustyrazor

Slow Dimon

4

Они только на пользу

Ответить
Slow

ouxen

1

что немцу санкции, то русскому только на польщу

Ответить
1 комментарий

Краткий якорь

6

Все претензии и вопросы к сказочному деду, а не к компании должны быть. Но вопросов к лысому так много, что ответов можно не ждать. ред.

Ответить
Краткий

aliftin

–10

Какому конкретно деду ты хочешь задавать вопросы? Наш дед тоже виноват что на Кубе теперь нельзя использовать эти телефоны? Или в иране/судане/Корее? 

Ответить
aliftin

Краткий якорь

7

а при чём здесь вообще куба? По чьей вине  санкции на Крым наложены? Не дед виноват?

Ответить
3 комментария
aliftin

Алексей Куликов

2

Наш дед тоже виноват что на Кубе теперь нельзя использовать эти телефоны? Или в иране/судане/Корее? 

Там свои деды.

Ответить
Краткий

Пётр Козлов

1

Каким образом блокировка телефонов для обычного жителя крыма, который вообще ни в чём не виноват, каким-то образом изменит жизнь для них в лучшую сторону? Или убедит деда хоть в чём-то? 

Ответить
Пётр

Роман Яремчук

4

Рейтинг деда осллабнет

Ответить
8 комментариев

Егор Котиков

3

Так похоронить свой бренд в РФ, если не откатятся, это еще постараться надо.

Ответить
Егор

AZP

34

Как будто в РФ не похуй на Крым

Ответить
AZP

Сергей Лукин

1

Как будто людям не похуй на своих соседей по лестничной площадке.

Ответить
1 комментарий
Егор

Andrey

2

расскажи это банкам и операторам сотовым, которых нет в Крыму

Ответить

Semen Semenov

8

Топчик за свои деньги

Ответить
Semen

Павел Аверьянов

0

Был когда-то, сейчас уже нет.

Ответить
15 комментариев
Semen

Madegghead

–2

ну как бы заметно дороже чем Самсунг. Я хз как это может быть топчиком.

Ответить
2 комментария

Трансгендолёт

0

Xiaomo-холопы соснули у iPhonобогов.
которые активировали устройство на запрещённой территории

Но вообще пиздец канеш, мало того что ты мог его купить в другом месте и например подарить, так эта падла еще и геолокацию требует для активации?? А юзера об этом уведомляют?

Ответить
Трансгендолёт

Краткий якорь

17

ну хоть раз прочитай соглашение перед активацией, а то привыкли галочку ставить не глядя 

Ответить
12 комментариев
Трансгендолёт

Ivan Boldyrev

0

Определяют по ip, не нужна им твоя геолокация. 

Ответить
Трансгендолёт

Алексей Куликов

0

Xiaomo-холопы соснули у iPhonобогов.

Цель вашей жизни - противостоять обладателям смартфонов Сяоми?
Но вообще пиздец канеш, мало того что ты мог его купить в другом месте и например подарить, так эта падла еще и геолокацию требует для активации??

Думаю, выезд из региона для активации решает проблему.

Ответить
1 комментарий

Комментарий удален

обосранные

Организованный фитиль

12

Стал лысым, с жидкой щетинкой, плохим зрение и без нижних зубов.
Пиздец так жить.

Ответить

Алексей Иванов

0

Для урегулирования вопроса опять придется за бесценок продавать лес с нефтью?

Ответить

Комментарий удален

Evil Pechenka

5

Когда у тебя Ulefone Power 5 и ты король...

Ответить
Evil

Dmitriy Volkov

0

Он же весит тонну..

Ответить
22 комментария
Evil

Андрей Усов

0

Отвратительно 

Ответить
1 комментарий

Александр Горелик

2

это еще вмешательство в выборы или уже экстремизм?

Ответить
Александр

Рыжий

10

Это же Китай. Так что просто "рабочий момент, понимать надо"

Ответить

Leo Bonhart

1

Вообще, ситуация очень мерзкая, совсем нешуточная. Телефон это не игрушка. Где-то девушка убегала от насильника, ей надо было вызвать полицию. Какой-то дедушка заблудился в лесу, ему надо было вызвать МЧС. Какую-то бабушку сбили на пешеходном переходе, ей нужна была скорая помощь. И что, у всех этих людей в одну секунду обрубились телефоны?
На такую хрень надо немедленно и очень жестко реагировать. В идеале следует запретить продажу этого собачьего дерьма на территории РФ, может даже попробовать засудить этих уродов.
Китайские фашисты уже вообще с катушек слетели. Концлагерей настроили, запретили видеоигры, запретили фембоев. Теперь на русичей наехали, пора что-то с ними делать.

Ответить
Leo

Дмитрий Щёлоков

3

Хороший разгон

Ответить
Leo

Алексей Куликов

3

И в этой ситуации им срочно понадобилось активировать новый Сяоми? Ну да, стандартная ситуация.

Ответить
Leo

Bohdan Shtepan

1

Кек. Девушке, дедушке и бабушке нужно было думать головой в 2014.

Ответить
2 комментария

Tannim

1

Не понимаю претензий к китайцам. Если российские компании не хотят работать на полуострове, с чего должны хотеть китайцы?

Ответить
2 комментария

Роман Александров

2
Ответить

Andre Macareno

2

Пусть рюкзаки и аккумуляторы попробуют заблокировать

Ответить

Ilya I.

2

Это что же получается! Китайцы не самые крутые и боятся американских санкций!? Ай-яй-яй!

Ответить

Кот в сапогах

–1

Если Крым глазами всяких упоротых уёбищ это некая пострадавшая сторона, которую вероломно захватила злая Россия, то пусть теперь пострадавшие ещё больше страдают? О чем эти санкции и почему виноваты оказались крымчане? Нихуя не вкурю в логику их. ред.

Ответить

Антон Лисин

1

Прям как Самсунг 

Ответить
13 комментариев

Комментарий удален

2 комментария

Ничтожный вентилятор

1

Ну и ну! 

Ответить

Праздничный франт

1
Ответить

Vladimir Medvedev

1

А как с apple в этих регионах?

Ответить

Технологический Денис

1

гроб за свои тенге ред.

Ответить

Алексей Штейн

–1

Бедные ребята с теплотрасс

Ответить

Открытый торшер

0

@ouxen приглашаю тебя поржать

Ответить
2 комментария

Антон Лисин

0

Бедные станут ещё беднее 

Ответить

аятомат

0

Если кому-то не нужен хороший сяоми, или айфон выше 10ки, или новая раскладушка самсунг - приму в подарок за благодарность!

Ответить

Michael Shultz

0

Не совсем понятно, телефон же активируется из коробки через вай-фай, который может иметь vpn в любую точку мира. GPS по умолчанию (официально) отключен при включении.

Ответить

Фонзи

0

После этого Китай был признан Украиной главным политическим союзником.

Ответить

Alex A

0

Так блет ! Где линукс фоны ?!

Ответить

LPDA Official

0

😂

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Всем, кроме крымчан, соболезную

Ответить

Kris Stone

–1

Ппц, больше эти топы покупать даже не стану и советовать.

Ответить

Андрей Беликов

–1
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