Редактор TJ объясняет, почему в деле нет победителей, а будущее App Store теперь под вопросом из-за размытых формулировок суда.

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Тим Кук перед слушаниями по делу Fortnite Фото Reuters

10 сентября калифорнийский окружной суд вынес решение по делу Epic Games против Apple из-за обвинений в монополии на рынке магазинов мобильных приложений после удаления Fortnite. Судья Ивонн Гонсалес-Роджерс встала на сторону Apple по девяти из десяти пунктов.

В постановлении говорится, что компания обязана разрешить разработчикам рассказывать о сторонних методах оплаты внутри приложений — до сих пор это было запрещено правилами App Store. На первый взгляд Epic Games добилась своего, но всё не так просто. Решение суда оказалось настолько неоднозначным, что в его трактовке ошиблись даже некоторые авторитетные профильные СМИ.

Решение суда оставляет простор для трактовок

В первом же пункте решения суда говорится, что Apple больше не имеет права запрещать разработчикам добавлять в приложения «кнопки с метаданными и внешние ссылки», ведущие к альтернативным способам оплаты. Это единственное обвинение, в котором суд согласился с Epic Games и посчитал запрет «антиконкурентным поведением».

[Суд] на постоянной основе запрещает Apple Inc. и всем связанным с ней сторонам ограничивать разработчиков в добавлении в их приложения кнопок с метаданными, внешних ссылок и других призывов к действиям, которые направляют пользователей к другим платёжным механизмам в дополнение к внутриигровым покупкам. Также запрещается ограничивать общение с клиентами через данные, которые они добровольно предоставили во время регистрации в приложении. из первого пункта постановления суда по делу Epic против Apple

Кажется, что таким образом суд разрешил разработчикам обходить комиссию App Store в 30%, но есть несколько нюансов. Самый основной — в решении не прописано, что именно понимается под «кнопками с метаданными и внешними ссылками, а также другими призывами к действиям».

Эту формулировку суд взял напрямую из пункта 3.1.1 правил App Store. В нём используются те же слова, но с противоположным смыслом — «приложения и их метаданные не могут включать кнопки, внешние ссылки и другие призывы к действиям, которые направляют пользователей к механизмам оплаты, отличающимся от внутриигровых покупок».

То есть суд просто «перевернул» правило App Store — видимо, именно его и посчитали антиконкурентным, отметили в The Verge. Проблема в том, что оно изначально было написано настолько общими словами, чтобы под это описание могло попасть что угодно.

Правда, теперь это уже не внутренний документ Apple, а судебная юрисдикция.

Суд оставил за собой право следить за судебным запретом и изменять его при необходимости — об этом отдельно говорится в полном тексте документа.

Суд оставляет за собой право следить за судебным запретом и изменять его при необходимости. Если любая часть из этого запрета будет нарушена любыми перечисленными сторонами или другими лицами, истец может, уведомив адвокатов ответчика, подать ходатайство о санкциях или других средствах правовой защиты. из полного текста постановления суда

Таким образом, если Epic Games посчитает, что Apple трактует запрет в свою пользу, то она может вернуться в суд и попросить о более жёстких мерах. Но размытая формулировка позволяет и разработчикам Fortnite делать то же самое.

Если разобрать строчку о кнопках и внешних ссылках на составляющие, то получится, что Apple запретили ограничивать разработчиков в трёх вещах. Добавлении внешних ссылок, добавлении призывов к действиям в метаданных и добавлении кнопок, ведущих на механизмы сторонней оплаты.

Самый понятный пункт — метаданные. Решение суда разрешает разработчикам писать в описаниях в App Store или в инструкциях в приложении, что они могут заплатить за приложение где-то ещё. Дальше сложнее: суд отдельно прописал «кнопки и внешние ссылки».

Пример кнопки, направляющей на механизм оплаты в Amazon Скриншот The Verge

Таким образом, кнопку посчитали отдельной сущностью, и она не может быть лишь внешней ссылкой на Safari. В то же время в решении говорится «в дополнение ко встроенным платежам», то есть разработчики не могут уводить пользователей исключительно на сторонние сервисы оплаты вместо App Store.

Размытая формулировка позволяет и разработчикам, и Apple трактовать правило в свою пользу.

Одни могут посчитать это легальным способом уйти от комиссии в 30%, а другие — сказать, что речь идёт лишь о кнопках с перечислением мест с информацией о сторонних способах платежей. И каждый будет по-своему прав.

Apple не обязали разрешать сторонние платежи

Главное, чего нет в решении суда, так это обязательства Apple разрешать сторонние платежи. В формулировке говорится лишь о «призывах к действию, которые ведут к механизмам сторонней оплаты», но не о самом процессе оплаты.

Суд не уточнил, что именно поднимается под «ведением к механизмам оплаты»: формально, даже простое упоминание сторонних способов может привести к такому результату. К примеру, Apple может уточнить в правилах, что разработчикам разрешают указывать лишь справочную информацию о других платёжных системах, но не переводить на них пользователей.

Что ещё важнее, Apple не обязали разрешать сторонние платежи наравне со своими собственными.

Из-за этого у компании остаётся простор для дарк-паттерна: например, указать разработчикам, что «кнопки и внешние ссылки» могут находиться только в определённом месте интерфейса — там, где их заметит как можно меньшее число пользователей.

Скорее всего, подобные шаги суд не одобрит, ведь именно «ручное» ограничение о платёжных системах и посчитали антиконкурентным. С другой стороны, многое зависит от того, как Apple подаст эти изменения.

Суд не признал Apple монополистом, а Epic Games — потерпевшей

Пожалуй, основная причина, по которой из конфликта никто не вышел победителем — в решении суда так и написано. Иск Epic Games строился на аргументе, что Apple занимает монопольное положение на рынке iOS-приложений, и разработчики Fortnite пострадали от действий корпорации.

Но судья Гонсалес-Роджерс не согласилась с определениями предмета спора ни одной из сторон. Понятие рынка iOS-приложений в этом случае нельзя считать «релевантным», как и рынок мобильных игр в целом (на это напирали юристы Apple), отметила судья.

Вместо этого суд рассматривал ситуацию на рынке «цифровых мобильных платежей» — и не нашёл на нём монопольного положения Apple. Компанию признали лидирующей на других рынках, но суд «не увидел в успехе ничего преступного».

Как отметил игровой журналист Джейсон Шрайер, суд завершился проигрышем для всех: разработчики Fortnite уступили почти по всем пунктам своих обвинений и теперь должны заплатить Apple миллионы долларов компенсации, а Apple придётся изменить правила App Store — и это может обойтись ей в миллиарды долларов.

Правда, если глава Epic Games Тим Суини считает решение проигрышным, то в Apple его назвали «победой модели App Store». Вероятно, для компании было важнее, чтобы её не признали монополистом, а для постановления уже нашли лазейку.

Никто не знает, как теперь будет работать App Store

90 дней осталось до вступления решения в силу — это произойдёт в декабре.

У Apple есть время, чтобы найти способ обойти постановление, а Epic Games уже заявила, что недовольна результатом и подала апелляцию. Как отметили в Apple, компания пока не решила, подавать ли апелляцию и изучает разные возможности.

Многие с самого начала считали, что суд может затянуться на годы, но теперь всё будет зависеть от новых аргументов разработчиков Fortnite. Подобные дела в США действительно могут рассматривать очень долго, и если первый виток в окружном суде Калифорнии занял целый год, то высшие инстанции могут провозиться и дольше. А Epic Games ещё есть, где повоевать — дело ещё могут рассмотреть в Апелляционном, а затем и в Высшем суде США.

Наверняка можно утверждать только одно — нерушимая «скрепа» 30%-й комиссии, наконец, дрогнула.