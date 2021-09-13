Проиграли все: что на самом деле означает решение суда по делу Epic Games против Apple Статьи редакции
Редактор TJ объясняет, почему в деле нет победителей, а будущее App Store теперь под вопросом из-за размытых формулировок суда.
10 сентября калифорнийский окружной суд вынес решение по делу Epic Games против Apple из-за обвинений в монополии на рынке магазинов мобильных приложений после удаления Fortnite. Судья Ивонн Гонсалес-Роджерс встала на сторону Apple по девяти из десяти пунктов.
В постановлении говорится, что компания обязана разрешить разработчикам рассказывать о сторонних методах оплаты внутри приложений — до сих пор это было запрещено правилами App Store. На первый взгляд Epic Games добилась своего, но всё не так просто. Решение суда оказалось настолько неоднозначным, что в его трактовке ошиблись даже некоторые авторитетные профильные СМИ.
Решение суда оставляет простор для трактовок
В первом же пункте решения суда говорится, что Apple больше не имеет права запрещать разработчикам добавлять в приложения «кнопки с метаданными и внешние ссылки», ведущие к альтернативным способам оплаты. Это единственное обвинение, в котором суд согласился с Epic Games и посчитал запрет «антиконкурентным поведением».
Кажется, что таким образом суд разрешил разработчикам обходить комиссию App Store в 30%, но есть несколько нюансов. Самый основной — в решении не прописано, что именно понимается под «кнопками с метаданными и внешними ссылками, а также другими призывами к действиям».
Эту формулировку суд взял напрямую из пункта 3.1.1 правил App Store. В нём используются те же слова, но с противоположным смыслом — «приложения и их метаданные не могут включать кнопки, внешние ссылки и другие призывы к действиям, которые направляют пользователей к механизмам оплаты, отличающимся от внутриигровых покупок».
То есть суд просто «перевернул» правило App Store — видимо, именно его и посчитали антиконкурентным, отметили в The Verge. Проблема в том, что оно изначально было написано настолько общими словами, чтобы под это описание могло попасть что угодно.
Правда, теперь это уже не внутренний документ Apple, а судебная юрисдикция.
Суд оставил за собой право следить за судебным запретом и изменять его при необходимости — об этом отдельно говорится в полном тексте документа.
Таким образом, если Epic Games посчитает, что Apple трактует запрет в свою пользу, то она может вернуться в суд и попросить о более жёстких мерах. Но размытая формулировка позволяет и разработчикам Fortnite делать то же самое.
Если разобрать строчку о кнопках и внешних ссылках на составляющие, то получится, что Apple запретили ограничивать разработчиков в трёх вещах. Добавлении внешних ссылок, добавлении призывов к действиям в метаданных и добавлении кнопок, ведущих на механизмы сторонней оплаты.
Самый понятный пункт — метаданные. Решение суда разрешает разработчикам писать в описаниях в App Store или в инструкциях в приложении, что они могут заплатить за приложение где-то ещё. Дальше сложнее: суд отдельно прописал «кнопки и внешние ссылки».
Таким образом, кнопку посчитали отдельной сущностью, и она не может быть лишь внешней ссылкой на Safari. В то же время в решении говорится «в дополнение ко встроенным платежам», то есть разработчики не могут уводить пользователей исключительно на сторонние сервисы оплаты вместо App Store.
Одни могут посчитать это легальным способом уйти от комиссии в 30%, а другие — сказать, что речь идёт лишь о кнопках с перечислением мест с информацией о сторонних способах платежей. И каждый будет по-своему прав.
Apple не обязали разрешать сторонние платежи
Главное, чего нет в решении суда, так это обязательства Apple разрешать сторонние платежи. В формулировке говорится лишь о «призывах к действию, которые ведут к механизмам сторонней оплаты», но не о самом процессе оплаты.
Суд не уточнил, что именно поднимается под «ведением к механизмам оплаты»: формально, даже простое упоминание сторонних способов может привести к такому результату. К примеру, Apple может уточнить в правилах, что разработчикам разрешают указывать лишь справочную информацию о других платёжных системах, но не переводить на них пользователей.
Из-за этого у компании остаётся простор для дарк-паттерна: например, указать разработчикам, что «кнопки и внешние ссылки» могут находиться только в определённом месте интерфейса — там, где их заметит как можно меньшее число пользователей.
Скорее всего, подобные шаги суд не одобрит, ведь именно «ручное» ограничение о платёжных системах и посчитали антиконкурентным. С другой стороны, многое зависит от того, как Apple подаст эти изменения.
Суд не признал Apple монополистом, а Epic Games — потерпевшей
Пожалуй, основная причина, по которой из конфликта никто не вышел победителем — в решении суда так и написано. Иск Epic Games строился на аргументе, что Apple занимает монопольное положение на рынке iOS-приложений, и разработчики Fortnite пострадали от действий корпорации.
Но судья Гонсалес-Роджерс не согласилась с определениями предмета спора ни одной из сторон. Понятие рынка iOS-приложений в этом случае нельзя считать «релевантным», как и рынок мобильных игр в целом (на это напирали юристы Apple), отметила судья.
Вместо этого суд рассматривал ситуацию на рынке «цифровых мобильных платежей» — и не нашёл на нём монопольного положения Apple. Компанию признали лидирующей на других рынках, но суд «не увидел в успехе ничего преступного».
Как отметил игровой журналист Джейсон Шрайер, суд завершился проигрышем для всех: разработчики Fortnite уступили почти по всем пунктам своих обвинений и теперь должны заплатить Apple миллионы долларов компенсации, а Apple придётся изменить правила App Store — и это может обойтись ей в миллиарды долларов.
Правда, если глава Epic Games Тим Суини считает решение проигрышным, то в Apple его назвали «победой модели App Store». Вероятно, для компании было важнее, чтобы её не признали монополистом, а для постановления уже нашли лазейку.
Никто не знает, как теперь будет работать App Store
У Apple есть время, чтобы найти способ обойти постановление, а Epic Games уже заявила, что недовольна результатом и подала апелляцию. Как отметили в Apple, компания пока не решила, подавать ли апелляцию и изучает разные возможности.
Многие с самого начала считали, что суд может затянуться на годы, но теперь всё будет зависеть от новых аргументов разработчиков Fortnite. Подобные дела в США действительно могут рассматривать очень долго, и если первый виток в окружном суде Калифорнии занял целый год, то высшие инстанции могут провозиться и дольше. А Epic Games ещё есть, где повоевать — дело ещё могут рассмотреть в Апелляционном, а затем и в Высшем суде США.
Пока от этого никто не выиграл, и ещё не факт, что пользователи получат хоть какую-то выгоду, но Apple больше не сможет оставлять всё как есть — придётся что-то менять. И первые небольшие шаги в виде программы поддержки малого бизнеса она уже сделала.
Почему у всех так жопа горит от этой 30% комиссии?
Они эту корову родили, им ее и доить
Магазин приложений в айос это же не всемирное достояние в виде артефакта прошлых цивилизаций, который эпл нагло приватизировала
30%
гандоны ёбаные
15%, 30% для больших жирных компаний
Кажется, что таким образом суд разрешил разработчикам обходить комиссию App Store в 30%, но есть несколько нюансов.
вспомнился анекдот
не в том смысле другое, а в смысле шо не твое.
ничего личного, я просто не люблю когда людей назначают "главными по ...", как будто от того, что ты (или не ты) раз в полгода гаджеты обозреваешь, твой (или не твой) взгляд на суды по софтово-экосистемно-экономическим делам гаджетопроизводителей становится весомым, значимым и единственно заслуживающим публикации.
а мне можт интересно, что по этому поводу думает максим или яна ред.