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DTF

Epic Games подала апелляцию в суд по делу против Apple Статьи редакции

Компания не удовлетворена решением.

13 13 комментариев
1155 просмотров

Epic Games хочет, чтобы высший суд пересмотрел дело и вынес другое решение. Судя по всему, компания недовольна тем, что Apple не обязали разрешить использование сторонних платёжных систем прямо в App Store, а также не признали монополистом.

Решение по делу Epic и Apple вынесли 10 сентября. Суд встал на сторону Apple по всем вопросам кроме одного — ей запретили ограничивать разработчиков платежами через App Store, и теперь ссылки на альтернативные системы разрешены.

Учитывая, что суд начался с вопроса о сторонних платёжных системах, многие посчитали такое решение победой Epic, несмотря на то, что в остальном она всё же проиграла Apple. Однако глава Epic Тим Суини не считает это победой ни для разработчиков, ни для потребителей. Он заявил, что Fortnite вернётся в App Store тогда, когда Apple позволит использовать сторонние платёжные системы прямо в магазине.

На решение суда даже отреагировал Илон Маск, отметив в диалоге со Суини, что по-своему он всё же выиграл. Также он предложил руководителям разрешить спор в поединке. Apple тем временем назвала решение суда однозначной победой для себя, поскольку, как считают специалисты, ей куда важнее то, что её не признали монополистом.

Спор между Epic Games и Apple начался в 2020 году. Тогда разработчик добавил в Fortnite прямые платежи в обход магазинов Apple и Google: пользователям предложили покупать внутриигровую валюту напрямую со скидкой.

Компания тайно внедрила функцию и активировала её после одного из обновлений без предупреждения. Этим она нарушила правила App Store и Google Play, которые требуют, чтобы все платежи проводили через платформы и берут комиссию.

После этого Apple и Google удалили Fortnite из магазина приложений. Epic Games в ответ подала на них в суд.

Epic против Apple: почему конфликт неоднозначен…
Обзор эпохальной схватки о «монополии» на iOS и мнение редактора TJ о происходящем.
tjournal.ru

#epicпротивapple #новости #epicgames #apple #суды

13 13 комментариев
12
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13 комментариев
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Законодательный ГОСТ

2

напоминаю, что эпики сосут из школьников отложенные на завтраки деньги за пиксели в фортнайте, получают баснословные прибыли, а потом сливают их на раздачи для привлечения бомж-аудитории, объявляя себя спасителями гейминга.
эти лицемерные бляди гораздо хуже блядей из эпла и должны страдать

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Законодательный

Василиса М

10

А Apple не сосет деньги из детей? Ибо комиссия 30% с этих завтраков и apple залетает 

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Василиса

Законодательный

0

эпол просто жадные капиталисты, но хотя бы не делают вид, что борются с прочими жадными капиталистами во имя бобра

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Законодательный

Дмитрий Григорьев

1

Этот аргумент не имеет отношения к сути спора и лишь указывает на личную ангажированность в пользу одной из сторон.

Оба хуже, но суть не в этом, пусть хоть бошки друг другу поотгрызают, потребитель только выиграет.

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Законодательный

Данный Илья

0

В современных мобильных ОС покупки детей давно одобряют родители через свои девайсы ред.

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Данный

Законодательный

1

теоретически

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Законодательный

MightyStan

0

Надо национализировать Эпик стор! Только Партия, в соответствии с идеалами Ленина-Сталина может решить, как правильно зарабатывать деньги

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Трансгендолёт

6

На решение суда даже отреагировал Илон Маск, отметив в диалоге со Суини, что по-своему он всё же выиграл

"Пацаны, — пишет Маск. — Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. ( я говорю только про сегодняшний день) . Вы показали что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Мемасов хватит на месяц вперед. Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту "победу со дня на день" о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Пало-Альто. Дальше только убытки. Пользователи таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем". ред.

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Максим Грандов

4
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Lofoten Forsake

2

Бейте Apple. Пониманию, что не многим нравятся эпики, но очень мало компании, которые могут запускать такие суды и не обанкротиться. Apple легко давит всех, кто на пути, закидывая всех юристами. Даже если опять выиграют, пусть будут на слуху. 

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Максим Грандов

0

Это было ожидаемо

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Линейный спрей

0

Санта-Барбара

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ouxen

0
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