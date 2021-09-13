Epic Games подала апелляцию в суд по делу против Apple Статьи редакции
Компания не удовлетворена решением.
Epic Games хочет, чтобы высший суд пересмотрел дело и вынес другое решение. Судя по всему, компания недовольна тем, что Apple не обязали разрешить использование сторонних платёжных систем прямо в App Store, а также не признали монополистом.
Решение по делу Epic и Apple вынесли 10 сентября. Суд встал на сторону Apple по всем вопросам кроме одного — ей запретили ограничивать разработчиков платежами через App Store, и теперь ссылки на альтернативные системы разрешены.
Учитывая, что суд начался с вопроса о сторонних платёжных системах, многие посчитали такое решение победой Epic, несмотря на то, что в остальном она всё же проиграла Apple. Однако глава Epic Тим Суини не считает это победой ни для разработчиков, ни для потребителей. Он заявил, что Fortnite вернётся в App Store тогда, когда Apple позволит использовать сторонние платёжные системы прямо в магазине.
На решение суда даже отреагировал Илон Маск, отметив в диалоге со Суини, что по-своему он всё же выиграл. Также он предложил руководителям разрешить спор в поединке. Apple тем временем назвала решение суда однозначной победой для себя, поскольку, как считают специалисты, ей куда важнее то, что её не признали монополистом.
Спор между Epic Games и Apple начался в 2020 году. Тогда разработчик добавил в Fortnite прямые платежи в обход магазинов Apple и Google: пользователям предложили покупать внутриигровую валюту напрямую со скидкой.
Компания тайно внедрила функцию и активировала её после одного из обновлений без предупреждения. Этим она нарушила правила App Store и Google Play, которые требуют, чтобы все платежи проводили через платформы и берут комиссию.
После этого Apple и Google удалили Fortnite из магазина приложений. Epic Games в ответ подала на них в суд.
напоминаю, что эпики сосут из школьников отложенные на завтраки деньги за пиксели в фортнайте, получают баснословные прибыли, а потом сливают их на раздачи для привлечения бомж-аудитории, объявляя себя спасителями гейминга.
эти лицемерные бляди гораздо хуже блядей из эпла и должны страдать
А Apple не сосет деньги из детей? Ибо комиссия 30% с этих завтраков и apple залетает
эпол просто жадные капиталисты, но хотя бы не делают вид, что борются с прочими жадными капиталистами во имя бобра
Этот аргумент не имеет отношения к сути спора и лишь указывает на личную ангажированность в пользу одной из сторон.
Оба хуже, но суть не в этом, пусть хоть бошки друг другу поотгрызают, потребитель только выиграет.
В современных мобильных ОС покупки детей давно одобряют родители через свои девайсы ред.
Надо национализировать Эпик стор! Только Партия, в соответствии с идеалами Ленина-Сталина может решить, как правильно зарабатывать деньги
На решение суда даже отреагировал Илон Маск, отметив в диалоге со Суини, что по-своему он всё же выиграл
"Пацаны, — пишет Маск. — Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. ( я говорю только про сегодняшний день) . Вы показали что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Мемасов хватит на месяц вперед. Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту "победу со дня на день" о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Пало-Альто. Дальше только убытки. Пользователи таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем". ред.
Бейте Apple. Пониманию, что не многим нравятся эпики, но очень мало компании, которые могут запускать такие суды и не обанкротиться. Apple легко давит всех, кто на пути, закидывая всех юристами. Даже если опять выиграют, пусть будут на слуху.