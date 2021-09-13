Компания не удовлетворена решением.

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Epic Games хочет, чтобы высший суд пересмотрел дело и вынес другое решение. Судя по всему, компания недовольна тем, что Apple не обязали разрешить использование сторонних платёжных систем прямо в App Store, а также не признали монополистом.

Решение по делу Epic и Apple вынесли 10 сентября. Суд встал на сторону Apple по всем вопросам кроме одного — ей запретили ограничивать разработчиков платежами через App Store, и теперь ссылки на альтернативные системы разрешены.

Учитывая, что суд начался с вопроса о сторонних платёжных системах, многие посчитали такое решение победой Epic, несмотря на то, что в остальном она всё же проиграла Apple. Однако глава Epic Тим Суини не считает это победой ни для разработчиков, ни для потребителей. Он заявил, что Fortnite вернётся в App Store тогда, когда Apple позволит использовать сторонние платёжные системы прямо в магазине.

На решение суда даже отреагировал Илон Маск, отметив в диалоге со Суини, что по-своему он всё же выиграл. Также он предложил руководителям разрешить спор в поединке. Apple тем временем назвала решение суда однозначной победой для себя, поскольку, как считают специалисты, ей куда важнее то, что её не признали монополистом.

Спор между Epic Games и Apple начался в 2020 году. Тогда разработчик добавил в Fortnite прямые платежи в обход магазинов Apple и Google: пользователям предложили покупать внутриигровую валюту напрямую со скидкой.

Компания тайно внедрила функцию и активировала её после одного из обновлений без предупреждения. Этим она нарушила правила App Store и Google Play, которые требуют, чтобы все платежи проводили через платформы и берут комиссию.