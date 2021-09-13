В Калифорнии создали мобильное приложение для жителей Ирана — оно шифрует сообщения в безобидных картинках и текстах Статьи редакции
Приложение позволит иранцам свободно общаться даже если власти отключат интернет.
Калифорнийская группа по правам человека опубликовала первую версию мобильного приложения Nahoft, которое позволит жителям Ирана обходить государственный контроль над интернетом. Об этом сообщило издание Vice.
Приложение шифрует текстовые сообщения на фарси (персидском языке) объёмом до 1000 символов и прячет их в безобидной картинке или тексте (также на фарси), которые можно переслать адресату. Чтобы извлечь и расшифровать скрытое сообщение, адресат должен иметь криптографический ключ — то есть, Nahoft позволяет общаться только тем людям, которые предварительно обменялись ключами друг с другом.
Текстовые и графические сообщения с зашифрованной «начинкой» можно пересылать не только через мессенджеры и электронную почту, но и через SMS. Таким образом, Nahoft позволит иранцам общаться даже при отключении интернета в каком-либо регионе или по всей стране. Для большей безопасности приложение умеет надёжно удалять зашифрованные сообщения со смартфона. Разработчики заявляют, что Nahoft устойчив к попыткам взлома — они проверяли приложение комплексом тестов Cure53.
Один из авторов приложения — иранский студент-активист Реза Газинури, которому в 2011 году пришлось покинуть родину и уехать в Турцию. Сейчас он работает менеджером по безопасности в одной из компаний Кремниевой долины.
Иранские власти жёстко цензурируют интернет на территории страны под предлогом защиты национальной безопасности и нравственности детей. Они заблокировали более половины из 500 самых посещаемых сайтов, включая Ютуб, Фейсбук, Твиттер, Netflix, Инстаграм и Телеграм. Также власти регулярно отключают интернет в отдельных регионах или даже по всей стране, как это произошло в 2019 году на фоне массовых протестов из-за повышения цен на топливо. Использовать VPN в Иране запрещено, а зарубежные интернет-сервисы обязаны регистрироваться в местных регулирующих органах.
В перспективе это не только жителям Ирана понадобится. ред.
В России товарищ полицейский будет проводить профилактический досмотр телефонов, прямо на улице, не беспокойтесь. "Ой, что то у вас куча странных картинок в телефоне, пройдемте". Тогда, как у нормального подпивасного Васи в галерее только голая сиська Наташки сфотканая сквозь слой жира на стекле камеры и прочее говно
Вот думали ли просвященные люди 19 века, что через 150 лет мракобесие вовсе никуда не уйдёт. И даже поселится в такой стране как Россия...
Если Салтыкова-Щедрина или Карамзина разбудить через 200 лет, то они и так будут знать, что происходит ред.
Т.е. само наличие этого приложения на телефоне заведёт на эшафот. Удобно. ред.
Медвежья услуга
Дуров сосат!
Это до "сосат" или после?
ММС - внезапно, - всё ещё существует.
Ну, и да - всё же ж главное, чтобы метод шифрования посложнее рарджипега был.
А есть какие-то предпосылки для того, чтобы в Иране интернет отключили?
власти регулярно отключают интернет в отдельных регионах или даже по всей стране, как это произошло в 2019 году на фоне массовых протестов из-за повышения цен на топливо.
Не очень понятно в чем прикол.
Вроде любые сообщения в месседжерах и так шифруются. ред.