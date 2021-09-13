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Технологии
Никита Логинов

В Калифорнии создали мобильное приложение для жителей Ирана — оно шифрует сообщения в безобидных картинках и текстах Статьи редакции

Приложение позволит иранцам свободно общаться даже если власти отключат интернет.

30 30 комментариев
1370 просмотров
Скриншоты мобильного приложения Nahoft Изображение Google Play

Калифорнийская группа по правам человека опубликовала первую версию мобильного приложения Nahoft, которое позволит жителям Ирана обходить государственный контроль над интернетом. Об этом сообщило издание Vice.

Приложение шифрует текстовые сообщения на фарси (персидском языке) объёмом до 1000 символов и прячет их в безобидной картинке или тексте (также на фарси), которые можно переслать адресату. Чтобы извлечь и расшифровать скрытое сообщение, адресат должен иметь криптографический ключ — то есть, Nahoft позволяет общаться только тем людям, которые предварительно обменялись ключами друг с другом.

Текстовые и графические сообщения с зашифрованной «начинкой» можно пересылать не только через мессенджеры и электронную почту, но и через SMS. Таким образом, Nahoft позволит иранцам общаться даже при отключении интернета в каком-либо регионе или по всей стране. Для большей безопасности приложение умеет надёжно удалять зашифрованные сообщения со смартфона. Разработчики заявляют, что Nahoft устойчив к попыткам взлома — они проверяли приложение комплексом тестов Cure53.

Один из авторов приложения — иранский студент-активист Реза Газинури, которому в 2011 году пришлось покинуть родину и уехать в Турцию. Сейчас он работает менеджером по безопасности в одной из компаний Кремниевой долины.

Khosro Kalbasi @KhosroKalbasi
#Iran: Photo of an Iranian MP launching a VPN app to circumvent censorship has gone viral. This is while the Iranian parliament is pushing ahead with a motion to further tighten online censorship in the country.
#طرح_صیانت #فیلترنت https://twitter.com/ARTICLE19Iran/status/1423301271658844162
Фотография иранского депутата, запускающего VPN для обхода цензуры, стала вирусной. В это время иранский парламент принимал законопроект о дальнейшем ужесточении онлайн-цензуры в стране.

Иранские власти жёстко цензурируют интернет на территории страны под предлогом защиты национальной безопасности и нравственности детей. Они заблокировали более половины из 500 самых посещаемых сайтов, включая Ютуб, Фейсбук, Твиттер, Netflix, Инстаграм и Телеграм. Также власти регулярно отключают интернет в отдельных регионах или даже по всей стране, как это произошло в 2019 году на фоне массовых протестов из-за повышения цен на топливо. Использовать VPN в Иране запрещено, а зарубежные интернет-сервисы обязаны регистрироваться в местных регулирующих органах.

#новости #цензура #интернет #android

30 30 комментариев
19
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30 комментариев
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aliftin

21

В перспективе это не только жителям  Ирана понадобится.  ред.

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aliftin

Алексей Иванов

4

В России товарищ полицейский будет проводить профилактический досмотр телефонов, прямо на улице, не беспокойтесь. "Ой, что то у вас куча странных картинок в телефоне, пройдемте". Тогда, как у нормального подпивасного Васи в галерее только голая сиська Наташки сфотканая сквозь слой жира на стекле камеры и прочее говно

Ответить
Алексей

5ый член

2

будем прятать анекдоты про путина в картинках сисек сквозь слой жира

Ответить
5ый

Алексей Иванов

0

В новостройки вновь вернется мода на КОВРЫ

Ответить
Алексей

5ый член

0

ковёр это советский qr-код
кто знает какие анекдоты про брежнева в него вплетены

Ответить
aliftin

Alexander Star

0

Вот думали ли просвященные люди 19 века, что через 150 лет мракобесие вовсе никуда не уйдёт. И даже поселится в такой стране как Россия...

Ответить
Alexander

Тарас Макух

0

Если Салтыкова-Щедрина или Карамзина разбудить через 200 лет, то они и так будут знать, что происходит ред.

Ответить

Стильная самочка орангутана

8

Т.е. само наличие этого приложения на телефоне заведёт на эшафот. Удобно. ред.

Ответить

Roman Sapon

3

Медвежья услуга

Ответить
Roman

5ый член Комитета

1

запретят картинки

Ответить
5ый

Roman Sapon

1

TLS

Ответить

Goose in Bus

1

Дуров сосат!

Ответить
Goose

Типичный блик

3
Ответить
Типичный

Чрезвычайный

2

Это до "сосат" или после?

Ответить
Чрезвыч…

Roman Sapon

2
Ответить
Чрезвыч…

Владимир Филатов

0

и до, и после. Почему ты думаешь, что от сосания лицо меняется?

Ответить

Прочий паук например

1

Пересылать картинки через СМС? До чего техника дошла…

Ответить
Прочий

Олег Мельник

1

EMS, Nokia smart messaging говорят привет.

Ответить
Прочий

Здешний пришелец

1

ММС - внезапно, - всё ещё существует.
Ну, и да - всё же ж главное, чтобы метод шифрования посложнее рарджипега был.

Ответить

Уникальный Илья

1

Иранские власти жёстко цензурируют интернет на территории страны под предлогом защиты национальной безопасности и нравственности детей.

Вы все не понимаете, роскомпозор - не мудаки, они используют международный опыт!

Ответить

Андрей Фурцев

0

Аллах акбар! 

Ответить

Рифат Болдырев

0

А есть какие-то предпосылки для того, чтобы в Иране интернет отключили?

Ответить
Рифат

Различный меч

0

 власти регулярно отключают интернет в отдельных регионах или даже по всей стране, как это произошло в 2019 году на фоне массовых протестов из-за повышения цен на топливо.

Ответить
Различный

Рифат Болдырев

0

Не, я имел ввиду насовсем. 

Ответить
Рифат

Arthorias

0

тенденция, как и в рашке

Ответить
Arthorias

Достаточный

0

Почему за хохлов банят, а за рашку нет?

Ответить

За все хорошее

0

Не очень понятно в чем прикол. 

Вроде любые сообщения в месседжерах и так шифруются.  ред.

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Линейный спрей

0

Nah-oft

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Линейный

Линейный спрей

0

шаха нах

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Danil Kuznetsov

0

Зуммеры изобрели стеганографию?

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