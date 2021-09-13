Операторы выступили против передачи Роскомнадзору данных корпоративных абонентов без суда. Они отнесли это к тайне связи Статьи редакции
Согласно постановлению правительства, операторы с 1 октября должны будут передавать паспортные данные, номер SIM-карты и информацию о работодателе.
МТС, «Вымпелком» («Билайн») и Tele2 раскритиковали требование о передаче данных корпоративных абонентов Роскомнадзору по новому закону о борьбе «с серыми SIM-картами». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзывы компаний и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на проект постановления правительства РФ.
Операторы сообщили, что часть требуемых сведений может передаваться только по решению суда. Например, «идентификатор в сети подвижной радиотелефонной связи, используемый при оказании услуг связи» (IMSI, уникальный номер SIM-карты) — его суды относят к сведениям, составляющим тайну связи. МТС считает, что под тайну связи также попадает сама передача информации о соединениях абонентов.
В каком именно документе прописано требование о передаче данных корпоративных абонентов
Согласно поправкам от декабря 2020 года к закону «О связи», новые клиенты-юрлица операторов должны с 1 июня 2021 года регистрировать пользователей корпоративных SIM-карт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Уже подключенные абоненты обязаны внести сведения до 1 ноября.
Проект постановления правительства, который подготовило Минцфиры, утверждает порядок и состав сведений о корпоративных абонентах, которые должны предоставлять мобильные операторы для исполнения этого закона. Если документ вступит в силу, то с 1 октября у операторов будет 70 дней, чтобы передать в Роскомнадзор:
- паспортные данные корпоративных абонентов;
- информацию о работодателе, номер телефона;
- данные об оборудовании;
- уникальный номер сим-карты.
Регулятор также сможет запрашивать данные о звонках или передаче данных и расположении ближайших базовых станций при оказании услуг.
Роскомнадзор считает, что запрашиваемые у операторов данные «необходимы для анализа достоверности сведений, внесённых в базу абонентов оператором, их проверка позволит выявлять сим-карты, оформленные на подставных лиц». Минцфиры тоже считает, что документ соответствует требованиям федерального законодательства.
Ой, блять, "выступили" против. Сливали до, будут сливать и после, для них нихуя не меняется по факту.
Да это скорее PR-ход, чтобы попытаться сохранить лицо перед корпоратами, мол мы боремся за сохранение ваших данных. А на самом деле всё уже давно слито.