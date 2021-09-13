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Технологии
Артём Мазанов

Операторы выступили против передачи Роскомнадзору данных корпоративных абонентов без суда. Они отнесли это к тайне связи Статьи редакции

Согласно постановлению правительства, операторы с 1 октября должны будут передавать паспортные данные, номер SIM-карты и информацию о работодателе.

12 12 комментариев
1630 просмотров

МТС, «Вымпелком» («Билайн») и Tele2 раскритиковали требование о передаче данных корпоративных абонентов Роскомнадзору по новому закону о борьбе «с серыми SIM-картами». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзывы компаний и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на проект постановления правительства РФ.

Операторы сообщили, что часть требуемых сведений может передаваться только по решению суда. Например, «идентификатор в сети подвижной радиотелефонной связи, используемый при оказании услуг связи» (IMSI, уникальный номер SIM-карты) — его суды относят к сведениям, составляющим тайну связи. МТС считает, что под тайну связи также попадает сама передача информации о соединениях абонентов.

В каком именно документе прописано требование о передаче данных корпоративных абонентов

Согласно поправкам от декабря 2020 года к закону «О связи», новые клиенты-юрлица операторов должны с 1 июня 2021 года регистрировать пользователей корпоративных SIM-карт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Уже подключенные абоненты обязаны внести сведения до 1 ноября.

Проект постановления правительства, который подготовило Минцфиры, утверждает порядок и состав сведений о корпоративных абонентах, которые должны предоставлять мобильные операторы для исполнения этого закона. Если документ вступит в силу, то с 1 октября у операторов будет 70 дней, чтобы передать в Роскомнадзор:

  • паспортные данные корпоративных абонентов;
  • информацию о работодателе, номер телефона;
  • данные об оборудовании;
  • уникальный номер сим-карты.

Регулятор также сможет запрашивать данные о звонках или передаче данных и расположении ближайших базовых станций при оказании услуг.

Роскомнадзор считает, что запрашиваемые у операторов данные «необходимы для анализа достоверности сведений, внесённых в базу абонентов оператором, их проверка позволит выявлять сим-карты, оформленные на подставных лиц». Минцфиры тоже считает, что документ соответствует требованиям федерального законодательства.

#новости #данные #роскомнадзор

12 12 комментариев
16
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Прочий паук например

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Но это же для борьбы с телефонными мошенниками, правда?

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Прочий

Al

4

Нет, это все ради защиты детей. И вообще, ты почему не уважаешь ветеранов? 

Ответить

Bobby HaveFun

5

Как выступят так и отступят, лIл. Один хуй все сольют

Ответить

Кирилл Вселенский

5

Кто их спрашивать то уже будет, поздно

Ответить

Странник Вечный

4

Как будто сейчас они ничего не сливают без суда.

Ответить

Александр Лукашенко

4

Ой, блять, "выступили" против. Сливали до, будут сливать и после, для них нихуя не меняется по факту.

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Александр

Твоего деда дед

0

Да это скорее PR-ход, чтобы попытаться сохранить лицо перед корпоратами, мол мы боремся за сохранение ваших данных. А на самом деле всё уже давно слито.

Ответить

Линейный спрей

3

Слыш, данные гони

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Различный меч

1

С трудом верю в их благородные мотивы по обеспечению Тайны связи. Скорее уж это связано с утерей сферы влияния или установкой дополнительного оборудования за их счёт.

Ответить

Giorgio Maggiore

0

Паяльник уже на месте, но ещё не включён

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Молодцы, что выступили. Надеюсь требования сократят

Ответить

Нехороший франт

0

Кто-то хочет узнать номер Киркорова?

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