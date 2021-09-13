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Технологии
Никита Логинов

В Англии впервые в мире проложат дорогу из асфальта с графеном — он в два раза увеличит долговечность покрытия Статьи редакции

Асфальто-графеновую смесь используют для восстановления участка длиной около пяти километров.

43 43 комментария
978 просмотров
Магистраль А1 в Нортумберленде Фото George F White

Дорожная служба Великобритании приступила к ремонту автомагистрали А1 в Нортумберленде с использованием итальянской асфальто-графеновой смеси. По оценкам производителей, графеновые добавки позволят увеличить средний срок службы дорожного покрытия с шести-семи до 12-14 лет, сообщает New Atlas.

Это первое в мире масштабное использование графена в дорожном строительстве — из асфальто-графеновой смеси британские дорожники построят участок длиной 4,8 километра. Смесь будут готовить прямо на месте строительства вместо того, чтобы везти её с завода производителя. Благодаря этому новый участок обещают ввести в строй 3 ноября.

Схематическое изображение графена Иллюстрация Гарвардского университета

Графеновую добавку Eco Pave создали итальянские компании Directa Plus и Iterchimica в 2017 году. Испытания показали, что примешивание графена к асфальту защищает его от размягчения при высоких температурах и от растрескивания при низких. Также графен повышает эластичность и прочность асфальта, позволяя ему дольше выдерживать большие нагрузки.

Производитель отмечает, что асфальт с Eco Pave полностью пригоден к переработке — его можно измельчить, расплавить и использовать для строительства новых дорог, добавив некоторое количество новой смеси. Если индустрия дорожного строительства перейдёт на асфальто-графеновые смеси — это сильно сократит потребности в производстве нового битума, что улучшит экологическую обстановку.

Заливка бетона с добавлением графена Фото Манчестерского университета

Графен — «двумерный» лист углерода толщиной в один атом, он в 300 тысяч раз тоньше листа бумаги. Это самый прочный известный материал, что делает его ценным для строительства. В России графеновые нанотрубки испытывали на небольшом участке трассы М4 «Дон», а специалисты Манчестерского университета в Великобритании пробовали добавлять графен в бетон — по их расчётам, это должно сделать плиты на 30% прочнее.

#новости #транспорт #строительство

43 43 комментария
8
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43 комментария
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Секретный алмаз

25

Дороги с графеном были ещё в 2004

Ответить
Секретный

Al

12

Это углепластик, охлади траханье 

Ответить
Al

Функциональный

7

в моей первой пиратке gta_sa был такой перевод и вырезанное радио, но реклама была.
и кааак же меня заебал этот ваш КЛАКИН БЭЛЛ ебать его в жопу, вы не представляете, на протяжении всей игры слушать только ебаную релкаму на радио, без музыки ред.

Ответить
Функцио…

Al

1

Кеееек. Была такая же хуйня. но уже когда качал гта для сампа. Там все по максимуму удаляли...

Ответить
Al

Функциональный

3

но реклама оч рефельная если знать перевод 
https://youtu.be/qgnUShbkfyk

Ответить
Функцио…

Al

1

Ага, только что послушал. Довольно рофляно.

Ответить

ouxen

11

опасная и нежелательная натовская технология, подрывающая основы конституционного строя ред.

Ответить
ouxen

Бумажный Валера

2

Ещё и с ГМО каким-то непонятным, наверное облучённая 5G ред.

Ответить
Бумажный

Предстоящий

4

Кстати, Спутник-V - это буквально ГМО.

Ответить
Предсто…

Бумажный Валера

4

А ты теперь буквально иноагент и экстремист

Ответить
Бумажный

Предстоящий

1

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Жаль

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Предсто…

Бумажный Валера

1

Данное(ые) сообщение(ия) (материал(ы)) создано(ы) и (или) распространено(ы) иностранным(и) средством(и) массовой информации (и), выполняющим(и) функции(ю) иностранного(ых) агента(ов), и (или) российским(и) юридическим(и) лицом(и), выполняющим(и) функции(и) иностранного(ых) агента(ов).

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ouxen

Alex A

0

нужно срочно заблокировать - как эти самые зарубежные интернет -протоколы!

Ответить

Функциональный каякер

7

графен

Ответить
Функциональный

ouxen

5

жизнь это игра,
сюжет говно, но графикааа

Ответить
ouxen

Максим Бармин

3

И концовка одна всего

Ответить

Liam Larsen

5

Лет 10 слышу про графен и вот наконец его начнут применять, отлично!

Ответить
Liam

ouxen

4

а про новые прорывные аккумуляторы в телефонах слышал?

Ответить
ouxen

Никита Логинов

2

Главное, чтобы не подрывные.

Ответить

Алексей Иванов

4

Зачем делать дороги прочнее, если можно каждый год асфальт перекладывать?
Ах да, новость же не про россию

Ответить
Алексей

Dobrosvet

2

Зачем их перекладывать, дураки и так по ним пройдут

Ответить
Dobrosvet

ouxen

1

там, куда мы направляемся дороги не нужны!

Ответить
Алексей

Никита Логинов

0

В России тоже пробовали:

 В России графеновые нанотрубки испытывали на небольшом участке трассы М4 «Дон»

Ответить
Никита

Законодательный

1

Ну вот ты сейчас сколько шуток убил

Ответить
Законод…

Никита Логинов

0

Скелетор вернётся позже с ещё одним неприятным фактом.

Ответить

Ушат Помоев

4

В РФ введут в список запрещенных к ввозу веществ! 

Ответить

Евгений

2

Дорога без графена:

Ответить
Евгений

Функциональный каякер

5

все дороги ведут в алмазный

Ответить
Функциональный

Temp Temper

1

Через Шахты 

Ответить
Евгений

Dobrosvet

1

А что это он так от Храма шарахнулся?

Ответить

Линейный спрей

4

Вот если б в 2 раза уменьшал...

Ответить
Линейный

ouxen

0

это уже импортозамещение от отечественного производителя

Ответить

Иван Иваныч

2

*Еще шутка про графен*

Ответить

Различный меч

2

Рабочие типо карандашами рисовать на асфальте будут?

Ответить

крэпкый картошек

2

100% опять графит графеном называют
графит ведь не может стоит сто тыщ, в отличии от графена

Ответить

Alexey Samarkin

2

Графен завезли 

Ответить

Славой Жижек

1

бездуховно...

Ответить

Различный меч

1

ред.

Ответить

Ivan Boldyrev

1

Несчастные вьетнамские дети вынуждены работать по 12 часов в день,  добывая скотчем графен для британских дорог.

Ответить
Ivan

Никита Логинов

2

Всё так, только их маленькие ручки могут разрезать графит на слои толщиной в один атом.

Ответить

Dr. Acula

1

класс
возможно, у нас с 1 до 2 лет срок увеличат

Ответить

Аркадий Гайдаржи

1

— Микола, докинь две лопаты графена в мешалку , ты заибав его отсыпать себе для дачи!

Ответить

Ярослав Михайлов

1

Положите такое на трассу М-4 "Дон", в первую весну ее расщепят на бозоны Хиггса несменяемой зимней резиной, прямо перед тем как устроить очередное ДТП с 2–5 погибшими ред.

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