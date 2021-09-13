В Англии впервые в мире проложат дорогу из асфальта с графеном — он в два раза увеличит долговечность покрытия Статьи редакции
Асфальто-графеновую смесь используют для восстановления участка длиной около пяти километров.
Дорожная служба Великобритании приступила к ремонту автомагистрали А1 в Нортумберленде с использованием итальянской асфальто-графеновой смеси. По оценкам производителей, графеновые добавки позволят увеличить средний срок службы дорожного покрытия с шести-семи до 12-14 лет, сообщает New Atlas.
Это первое в мире масштабное использование графена в дорожном строительстве — из асфальто-графеновой смеси британские дорожники построят участок длиной 4,8 километра. Смесь будут готовить прямо на месте строительства вместо того, чтобы везти её с завода производителя. Благодаря этому новый участок обещают ввести в строй 3 ноября.
Графеновую добавку Eco Pave создали итальянские компании Directa Plus и Iterchimica в 2017 году. Испытания показали, что примешивание графена к асфальту защищает его от размягчения при высоких температурах и от растрескивания при низких. Также графен повышает эластичность и прочность асфальта, позволяя ему дольше выдерживать большие нагрузки.
Производитель отмечает, что асфальт с Eco Pave полностью пригоден к переработке — его можно измельчить, расплавить и использовать для строительства новых дорог, добавив некоторое количество новой смеси. Если индустрия дорожного строительства перейдёт на асфальто-графеновые смеси — это сильно сократит потребности в производстве нового битума, что улучшит экологическую обстановку.
Графен — «двумерный» лист углерода толщиной в один атом, он в 300 тысяч раз тоньше листа бумаги. Это самый прочный известный материал, что делает его ценным для строительства. В России графеновые нанотрубки испытывали на небольшом участке трассы М4 «Дон», а специалисты Манчестерского университета в Великобритании пробовали добавлять графен в бетон — по их расчётам, это должно сделать плиты на 30% прочнее.
в моей первой пиратке gta_sa был такой перевод и вырезанное радио, но реклама была.
и кааак же меня заебал этот ваш КЛАКИН БЭЛЛ ебать его в жопу, вы не представляете, на протяжении всей игры слушать только ебаную релкаму на радио, без музыки ред.
опасная и нежелательная натовская технология, подрывающая основы конституционного строя ред.
Ещё и с ГМО каким-то непонятным, наверное облучённая 5G ред.
Кстати, Спутник-V - это буквально ГМО.
А ты теперь буквально иноагент и экстремист
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жизнь это игра,
сюжет говно, но графикааа
Лет 10 слышу про графен и вот наконец его начнут применять, отлично!
Зачем делать дороги прочнее, если можно каждый год асфальт перекладывать?
Ах да, новость же не про россию
Дорога без графена:
все дороги ведут в алмазный
100% опять графит графеном называют
графит ведь не может стоит сто тыщ, в отличии от графена
Несчастные вьетнамские дети вынуждены работать по 12 часов в день, добывая скотчем графен для британских дорог.
— Микола, докинь две лопаты графена в мешалку , ты заибав его отсыпать себе для дачи!
Положите такое на трассу М-4 "Дон", в первую весну ее расщепят на бозоны Хиггса несменяемой зимней резиной, прямо перед тем как устроить очередное ДТП с 2–5 погибшими ред.