Ростелеком предложил филиалам запретить использование DNS-серверов Google и Cloudflare Статьи редакции
Источники РБК рассказали, что небольшие фиксированные операторы сейчас гораздо хуже блокируют доступ к запрещённым сайтам, чем сотовые.
Телеграм-канал «ЗаТелеком» опубликовал 13 сентября скан письма, в котором Ростелеком предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов «в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет». Представитель компании подтвердил РБК подлинность письма, а источник уточнил, что оно было адресовано макрорегиональным филиалам компании.
В письме Ростелеком предложил запретить публичные DNS-серверы Google (c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1), а также протокол DoH. Вместо них компания предложила использовать DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен.
Представитель Ростелекома уточнил, что «речь идёт о технологических работах, направленных на повышение надёжности и оптимизации работы сетей связи».
Источник РБК уточнил, что Ростелеком хочет унифицировать DNS-серверы, на которые настроены устройства пользователей: оборудование всех сетей планируют привести к единому стандарту, так как разрозненность DNS-серверов может осложнять оказание услуг.
Технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров считает, что Ростелеком заранее готовится к возможной блокировке публичных DNS-серверов Google и Cloudflare. По его мнению, при такой блокировке больше всего пострадают пользователи гаджетов, работающих на операционной системе Android, так как «эта платформа использует внутри своих сервисов Google DNS».
По данным другого источника РБК, основная цель ограничений — прекратить работу именно протокола DoH:
- На мобильных сетях нет проблем с блокировкой доступа к запрещённым ресурсам: операторы установили системы глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), а Роскомнадзор — технические средства противодействия угрозам в рамках закона об «автономном рунете»;
- В мобильных устройствах «выбор DNS сотового оператора жестко прописан, и, чтобы поменять его на, например, публичный DNS Google или установить DoH, нужны специальные навыки»;
- На фиксированных сетях связи процесс «установки и использования DoH значительно проще, при этом почти не установлено оборудование Роскомнадзора или DPI»;
- Еще два собеседника РБК подтвердили, что небольшие фиксированные операторы сейчас гораздо хуже блокируют доступ к запрещённым сайтам.
Чувствую, после выборов нас ждёт тотальное вставание с колен
Если верить телеку давно уже сальтухи крутим. Не вижу ни одной причины не верить телеку
Урчание в животе - это не причина?
Даже в северной Корее холодильник не может победить телевизор
Там чуваки не знают что и как может быть по-другому.
Представитель Ростелекома уточнил, что «речь идёт о технологических работах, направленных на повышение надёжности и оптимизации работы сетей связи».
Короче весь интернет сломают нахер. Ублюдки.
Согласитесь, лет 6-8 назад Интернет пиздец как неустойчиво работал — сайты не открывались, днс блочились, к cdn доступ обламывался. Без VPN вообще никуда.
А вот сейчас другое дело, да?
«Ростелеком» предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов
«в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет»
Сук, прям эталонное /0.
«в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет»
устойчивый доступ себе в очко организуйте лучше, псины
Христо Грозев видимо ошибся, что чебурнет будет через 2 года. Он, вероятно, случится уже до конца 2021 ;)
Самое забавное что в этом письме официальном, указанные неверные ipv4 адреса публичных резолверов НСДИ. Правильные это когда последние 2 октета: 4.1 и 5.1, а не 6.1 и 7.1. Если следовать инструкции и отдавать эти резолверы - у юзера ничего уже сейчас не будет работать :)
предлагаю всем просто разорвать контракты с рос телекомом и не пользоваться их услугами
И чем пользоваться в городах и селах без альтернатив?
Вот на выхах буду альтернативу подбирать. Два проёба за неделю это мощно. Первый был с блокировкой торрентов.
В целях, блять, организации, сука, устойчивого, мать вашу, доступа, блять, абонентов, сука, к сети "Интернет".
Вашу, блять, мать. Пишите уже прямо, суки ебаные: В ЦЕЛЯХ ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ НА ХУЙ, ебаные пидорасы. ред.
ну а что от того что они напишут правду станет легче чтоли?
пользуюсь DoH везде уже полгода, с чего бы вдруг у них так пригорело с него?)
Потому что по нему нельзя блокировать сайты
на многие заблокированые сайты не заходит и с DoH, тут скорее всего дело в другом чтобы была возможность топорно собирать статистику посещаемых сайтов.