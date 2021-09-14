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Технологии
Артём Мазанов

Ростелеком предложил филиалам запретить использование DNS-серверов Google и Cloudflare Статьи редакции

Источники РБК рассказали, что небольшие фиксированные операторы сейчас гораздо хуже блокируют доступ к запрещённым сайтам, чем сотовые.

42 42 комментария
2596 просмотров

Телеграм-канал «ЗаТелеком» опубликовал 13 сентября скан письма, в котором Ростелеком предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов «в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет». Представитель компании подтвердил РБК подлинность письма, а источник уточнил, что оно было адресовано макрорегиональным филиалам компании.

В письме Ростелеком предложил запретить публичные DNS-серверы Google (c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1), а также протокол DoH. Вместо них компания предложила использовать DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен.

Представитель Ростелекома уточнил, что «речь идёт о технологических работах, направленных на повышение надёжности и оптимизации работы сетей связи».

Источник РБК уточнил, что Ростелеком хочет унифицировать DNS-серверы, на которые настроены устройства пользователей: оборудование всех сетей планируют привести к единому стандарту, так как разрозненность DNS-серверов может осложнять оказание услуг.

Технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров считает, что Ростелеком заранее готовится к возможной блокировке публичных DNS-серверов Google и Cloudflare. По его мнению, при такой блокировке больше всего пострадают пользователи гаджетов, работающих на операционной системе Android, так как «эта платформа использует внутри своих сервисов Google DNS».

По данным другого источника РБК, основная цель ограничений — прекратить работу именно протокола DoH:

  • На мобильных сетях нет проблем с блокировкой доступа к запрещённым ресурсам: операторы установили системы глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), а Роскомнадзор — технические средства противодействия угрозам в рамках закона об «автономном рунете»;
  • В мобильных устройствах «выбор DNS сотового оператора жестко прописан, и, чтобы поменять его на, например, публичный DNS Google или установить DoH, нужны специальные навыки»;
  • На фиксированных сетях связи процесс «установки и использования DoH значительно проще, при этом почти не установлено оборудование Роскомнадзора или DPI»;
  • Еще два собеседника РБК подтвердили, что небольшие фиксированные операторы сейчас гораздо хуже блокируют доступ к запрещённым сайтам.

#новости #ростелеком #роскомнадзор

42 42 комментария
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17
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42 комментария
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Михаил Кометов

25

Чувствую, после выборов нас ждёт тотальное вставание с колен

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Михаил

Рпош Ашршщ

2

Если верить телеку давно уже сальтухи крутим. Не вижу ни одной причины не верить телеку

Ответить
Рпош

new_comment

0

Урчание в животе - это не причина?

Ответить
new_com…

Дурацкий Филипп

3

Даже в северной Корее холодильник не может победить телевизор

Ответить
Дурацкий

Vladic Samovar

0

Там чуваки не знают что и как может быть по-другому. 

Ответить
Vladic

ouxen

0

знают им контрабас с сд дисками челноки таскают

Ответить
new_com…

Рпош Ашршщ

0

Это уже следствие

Ответить
Михаил

Хороший жар

0

Встанем усе!

Ответить

Трансгендолёт

16

Представитель Ростелекома уточнил, что «речь идёт о технологических работах, направленных на повышение надёжности и оптимизации работы сетей связи».

Короче весь интернет сломают нахер. Ублюдки.

Ответить
Трансгендолёт

Трансгендолёт

7

Согласитесь, лет 6-8 назад Интернет пиздец как неустойчиво работал — сайты не открывались, днс блочились, к cdn доступ обламывался. Без VPN вообще никуда.
А вот сейчас другое дело, да?

Ответить
Трансгендолёт

Пустой Мурод

0

Никого не волнует соответсвие абсурда

Ответить

Плотный

10

«Ростелеком» предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов

«в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет»

Сук, прям эталонное /0.

Ответить
Плотный

ouxen

0

это для нашей же безопасности

Ответить

Icipher

6

«в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет»

устойчивый доступ себе в очко организуйте лучше, псины

Ответить

Зарубежный Петя

5

еее Туркменистан

Ответить

Алексей Иванов

5

Христо Грозев видимо ошибся, что чебурнет будет через 2 года. Он, вероятно, случится уже до конца 2021 ;)

Ответить

Alex Plakhtyrya

2

Самое забавное что в этом письме официальном, указанные неверные ipv4 адреса публичных резолверов НСДИ. Правильные это когда последние 2 октета: 4.1 и 5.1, а не 6.1 и 7.1. Если следовать инструкции и отдавать эти резолверы - у юзера ничего уже сейчас не будет работать :)

Ответить
Alex

ouxen

1

o, vi programmist?

Ответить

Сергей Веселовский

1

предлагаю всем просто разорвать контракты с рос телекомом и не пользоваться их услугами

Ответить
Сергей

Дурацкий Филипп

0

Много где он монополист 

Ответить
Сергей

TJ Raccoon

0

И чем пользоваться в городах и селах без альтернатив?

Ответить
TJ

Plan 🇧&🇨

0

ТТК от РЖД или он тоже с Ростелеком повязан?

Ответить
Сергей

fullmetalboy48151623 .

0

Вот на выхах буду альтернативу подбирать. Два проёба за неделю это мощно. Первый был с блокировкой торрентов. 

Ответить
Сергей

Близкий единорожек88

0

А смысл, если Ростелеком — это крупнейший магистральный провайдер.

Ответить

Фамилия и имя

1

А ведь еще вчера - «операторы выступили против…»

Ответить

Stadtluft Macht-Frei

0

В целях, блять, организации, сука, устойчивого, мать вашу, доступа, блять, абонентов, сука, к сети "Интернет".

Вашу, блять, мать. Пишите уже прямо, суки ебаные: В ЦЕЛЯХ ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ НА ХУЙ, ебаные пидорасы.  ред.

Ответить
Stadtluft

Кривой крюк

1

ну а что от того что они напишут правду станет легче чтоли?

Ответить
Кривой

Stadtluft

0

Не станет, но хотя бы притворства не будет и больше людей поймет, что у власти ебучие говноеды.

Ответить
Stadtlu…

Кривой крюк

1

 больше людей поймет, что у власти ебучие говноеды

так поэтому и говорят про "устойчивое развитие" чтобы МЕНЬШЕ  людей поняли что у власти ебучие говноеды, бро

Ответить
Кривой

ouxen

1

они не говноеды, а лакшериеды

Ответить
Кривой

ouxen

0

это ожидания дурачков а ля пыня сдохнет\уйдет и заживем

Ответить
Stadtluft

Антоний Кочегаров

0

Даже налоги?

Ответить

Чувствительный хичхакер

0

Все конторы, начинающиеся на Рос - ну вы понели 

Ответить
Чувствительный

TJaba

0

роспил и росяма 

Ответить
TJaba

Чувствительный

0

Это другое

Ответить
Чувстви…

TJaba

2

ладно

Ответить

Минтимер Шаймиев

0

Сволочи

Ответить

Сергей Павлов

0

предлагаю чинушам закрыть глазки и страшные американцы уйдут

Ответить

Alexey Novikov

0

«Запретить» и «запретить для выдачи» – разные вещи.

Ответить

Подозрительный Кот

0

пользуюсь DoH везде уже полгода, с чего бы вдруг у них так пригорело с него?)

Ответить
Подозрительный

Закомплексованная Душа

0

Потому что по нему нельзя блокировать сайты

Ответить
Закомплексованн…

Подозрительный

0

на многие заблокированые сайты не заходит и с DoH, тут скорее всего дело в другом чтобы была возможность топорно собирать статистику посещаемых сайтов.

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