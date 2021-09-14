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Технологии
Новости vc.ru

Xiaomi показала концепт своих первых «умных» очков — с камерой и переводчиком по фото и речи Статьи редакции

Дата выпуска пока неизвестна.

29 29 комментариев
2173 просмотров

Xiaomi Smart Glasses могут работать как автономное устройство без подключения к смартфону, отображать уведомления, навигацию, вызовы, рассказали vc.ru в компании.

Несмотря на дисплей внутри, они весят 51 г. Для этого компания использовала технологию MicroLED — в дисплеях высокая плотность пикселей, но максимально простая структура. Чип «умных» очков размером 2,4 х 2,02 мм.

Слева расположена 5-мегапиксельная камера, световой индикатор работает, когда она включена. Можно делать фото, а после переводить текст на нём. Встроенный микрофон также может перевести речь в реальном времени.

В очках — четырехъядерный процессор ARM, аккумулятор, сенсорная панель, модули Wi-Fi/Bluetooth, операционная система Android.

Компания не объявила дату начала производства очков.

#новости #концепты #xiaomi

29 29 комментариев
10
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29 комментариев
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Свободный Мика

19

когда взорвался аккумулятор

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Специфический химик

3

Скоро эппл скопирует и упакует в красивую упаковку с бомбезной рекламой

Ответить

Государственный инструмент

2

сяоми

В очках — четырехъядерный процессор ARM, аккумулятор, сенсорная панель, модули Wi-Fi/Bluetooth, операционная система Android.

И реклама 😏

Ответить
Государственный

Свободный Мика

0

которая отключается за 10 секунд

Ответить
Свободный

Государственный

1

Это мало, что меняет)
Да и кучу жопных зондов выпилить, ничего не сломав в оболочке — довольно нетривиальная задача. ред.

Ответить
Государ…

Свободный Мика

0

всмысле? отключаешь и больше не видишь рекламу

а какие такие жопные зонды? у меня ничего такого нет

Ответить
Свободн…

Государственный

2

Да их там дофига, от нетфликса до китайских платёжек. Где-то на 4пда есть полный список, и то у половины назначение установить так не удалось. Вот тут немного наиболее очевидного:

https://selivan.github.io/2020/02/25/removing-bloatware-from-xiaomi-miui-android.html ред.

Ответить

Argumenta Ambigua

1

Увы, они никогда не выйдут на рынок - слишком много правовых проволочек, но концепт мне нра, особенно хороша оправа ред.

Ответить
Argumenta

Sergey Michko

0

каких например проволочек?

Ответить
Sergey

Никита Лихачёв

5

Правовых

Ответить
Никита

Специфический

1

тебя выгнали и ты решил вернуться? 

Ответить
Никита

Argumenta

0

именно

Ответить
Sergey

TJ Raccoon

1

Ответ на твой вопрос: https://tjournal.ru/tech/436628-posadyat-li-v-rossii-za-pokupku-pervyh-umnyh-ochkov-facebook-s-vozmozhnostyu-zapisi-video-korotko

Посадят ли в России за покупку первых «умных…
Скорее всего, нет, и вот почему.
tjournal.ru
Ответить
Sergey

Argumenta

0

например конфиденциальность, наличие камеры их автоматом делат устройством наблюдения, дальше сам можешь развить мысль. на этом гугл глас и погорели

Ответить
Argumen…

Sergey Michko

2

С точки зрения закона, если камеры не скрытые и во время съемки загорается лампочка, то всё легально (см. новые очки от ФБ). У Снапчата продаются уже. 

Ответить
Sergey

Argumenta

0

загорается лампочка

Ответить
Argumen…

Sergey Michko

0

ты сказал про правовые проволочки

Ответить
Sergey

Argumenta

0

ты в конкретику хочешь?

Ответить
Argumen…

Sergey

0

Ну я привел пример очков с камерами, которые уже продаются. И то, как это обозначается в российском законе.  ред.

Что считается негласным получением информации, а…
Разбор изменений в УК и КоАП с 13 августа
journal.tinkoff.ru
Ответить
Sergey

Дмитрий

0

В России законы работают необычно, часто меняются и могут обретать обратную силу. Вот это я бы и назвал "проволочками". А что там в бумажках написано, не так уж и важно.

Ответить
Argumen…

Свободный Мика

0

нихуя себе! а глаза - это не устройство наблюдения?

Ответить
Свободн…

Argumenta

1

проставься прививкой и вуаля

Ответить

Стальной пришелец

1

Интересный размер, подожду вторую версию. 

Ответить
Стальной

Roma Schreibikus

–1

это же азиатское лицо. Оно в два раза меньше человеческого.

Ответить

Roma Schreibikus

1

выглядят классно, но скорее всего работать будут через жопу. У Xiaomi только телефоны приличные, все остальное работает хуй пойми как. 

Ответить
Roma

theLastLetters

0

Вспомнил старое.
Моется Сергей Брин в бане в своих Гугол глассах и вдруг мыло уронил. Нагнулся за ним. А в очках уведомление: "Найдено новое оборудование".

Ответить

Инвестиционный рак

0

взвесил свои довольно немаленькие очки, весят 28 г. а тут в два раза больше

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Чувствительный хичхакер

0

Умное очко уже есть в Японии (в сяоми нихуя не поняли) 

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Александр Жмака

0

Включаю счётчик ДТП из-за рекламы Rise of Kingdom’s: 0

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