Xiaomi показала концепт своих первых «умных» очков — с камерой и переводчиком по фото и речи Статьи редакции
Дата выпуска пока неизвестна.
Xiaomi Smart Glasses могут работать как автономное устройство без подключения к смартфону, отображать уведомления, навигацию, вызовы, рассказали vc.ru в компании.
Несмотря на дисплей внутри, они весят 51 г. Для этого компания использовала технологию MicroLED — в дисплеях высокая плотность пикселей, но максимально простая структура. Чип «умных» очков размером 2,4 х 2,02 мм.
Слева расположена 5-мегапиксельная камера, световой индикатор работает, когда она включена. Можно делать фото, а после переводить текст на нём. Встроенный микрофон также может перевести речь в реальном времени.
В очках — четырехъядерный процессор ARM, аккумулятор, сенсорная панель, модули Wi-Fi/Bluetooth, операционная система Android.
Компания не объявила дату начала производства очков.
которая отключается за 10 секунд
Это мало, что меняет)
Да и кучу жопных зондов выпилить, ничего не сломав в оболочке — довольно нетривиальная задача. ред.
всмысле? отключаешь и больше не видишь рекламу
а какие такие жопные зонды? у меня ничего такого нет
Да их там дофига, от нетфликса до китайских платёжек. Где-то на 4пда есть полный список, и то у половины назначение установить так не удалось. Вот тут немного наиболее очевидного:
https://selivan.github.io/2020/02/25/removing-bloatware-from-xiaomi-miui-android.html ред.
Увы, они никогда не выйдут на рынок - слишком много правовых проволочек, но концепт мне нра, особенно хороша оправа ред.
каких например проволочек?
Правовых
С точки зрения закона, если камеры не скрытые и во время съемки загорается лампочка, то всё легально (см. новые очки от ФБ). У Снапчата продаются уже.
ты сказал про правовые проволочки
Ну я привел пример очков с камерами, которые уже продаются. И то, как это обозначается в российском законе. ред.
выглядят классно, но скорее всего работать будут через жопу. У Xiaomi только телефоны приличные, все остальное работает хуй пойми как.
Вспомнил старое.
Моется Сергей Брин в бане в своих Гугол глассах и вдруг мыло уронил. Нагнулся за ним. А в очках уведомление: "Найдено новое оборудование".