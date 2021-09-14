Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo
Технологии
Яна Ломакина

Xiaomi отменила блокировку смартфонов в странах с запретом на экспорт устройств Статьи редакции

Представитель компании сказал, что смартфоны блокировали на время расследования возможных случаев контрабанды.

24 24 комментария
1542 просмотров

Китайская компания Xiaomi заявила, что блокировка телефонов в странах и на территориях, которые находятся под санкциями, была «временной мерой» по борьбе с незаконным ввозом устройств. Об этом сказал газете Global Times представитель компании.

В Xiaomi сообщили, что решение заблокировать телефоны в таких странах и регионах, как Куба, Иран, Сирия, КНДР, Судан и Крым «не направлено против каких-то отдельных рынков». Компания пыталась «предотвратить контрабанду на чёрном рынке и защитить безопасность личных данных пользователей».

По словам представителя компании, смартфоны блокировали только на время расследования возможного незаконного ввоза техники. Расследование «достигло результатов», и теперь устройства разблокируют, сообщил он газете.

В начале сентября пользователи из Кубы пожаловались на тематических форумах, что производитель заблокировал их смартфоны Xiaomi. На устройствах появлялось сообщение: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать». С похожей проблемой столкнулись жители Ирана, Сирии, Судана, Северной Кореи и полуострова Крым.

Хотя Xiaomi официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями. О запрете экспорта говорит сама компания.

Сейчас Xiaomi — один из самых популярных производителей смартфонов. В июне компания вышла на первое место в мире по продажам устройств, обогнав Samsung и Apple, а по итогам всего второго квартала 2021 года оказалась на втором месте.

#новости #xiaomi

24 24 комментария
15
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","xiaomi"], "comments": 24, "likes": 15, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 438555, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 14 Sep 2021 16:51:36 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Slow Zeleniy

12

И все таки топ за свои деньги.

Ответить
Slow

Slow Zeleniy

1

Но у меня айфон 🤡

Ответить
Slow

Slow Zeleniy

12

Но был сяоми, который топ за свои деньги

Ответить
Slow

Dmitry Ryleev

3

На двух стульях балансируешь?

Ответить
Dmitry

супрематизм 2.0

4

Может у него кабель, повербанк, чайник или бритва. В отличие от смартфонов, эти вещи у них топ.

Ответить
супрема…

Арбитражный

1

У меня iPhone, а повербанк, мини-вентилятор от USB и зубная щётка Xiaomi

Ответить
Арбитра…

супрематизм 2.0

1

Кабели, блоки питания, повербанк, переходники, гелевые ручки, сумки у них весьма годные, согласен.

Ответить
супрема…

Slow Zeleniy

1

Есть, но не совсем это. Весы и ми бенд. Топ за свои деньги.

Ответить
Dmitry

Slow Zeleniy

0

Стараюсь 

Ответить

супрематизм 2.0

6

 Китайская компания Xiaomi заявила, что блокировка телефонов в странах и на территориях, которые находятся под санкциями, была «временной мерой» по борьбе с незаконным ввозом устройств.

Какой многословный синоним «не прокатило»

Ответить

Мучительный Мика

2
Ответить

Искусственный теркин30см

2

Но вы поняли, будете плохо себя вести , и топ за свои деньги превращается в высокотехнологичный кирпич.

Ответить

Pyo Qf

1

Что там с самсунгом?

Ответить
Pyo

Непонятный диод

0

Забыли. Так же как забудут про Шаоми через месяц

Ответить

Михаил Зеленин

1

Компартия намекнула, сяоми, что они офигели союзникам гадить? 

Ответить

Свободный Мика

0

а как это помогло? сейчас развернут судно с сяоми обратно

Ответить
Свободный

Чувствительный хичхакер

0

И оно парализует суэц

Ответить

aliftin

0

Победа!

Ответить

Michael Shultz

0

кек

Ответить

Чувствительный хичхакер

0

+ миска рис
Топ за свои де*удар*

Ответить

Ivan

0

Угарнули

Ответить

ouxen

0

Чтож ты фраер сдал назад

Ответить

AZP

0

Жаль.

Ответить

Павел Фролов

0

Чет у меня такое чувство, что это был очень посыл кому то

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Обсуждаемое
Интернет
Пользователи App Store из России пожаловались на проблемы с доступом — приложения не обновляются и не скачиваются
По данным Apple, на её стороне проблем нет. Но через сети в том числе Ростелекома, «Мегафона» и МТС нельзя скачать приложения. Только через VPN.
238
Новости
Путин ушёл на карантин из-за случаев коронавируса «в его окружении»
Кто именно заболел — президент не уточнил.
182
Новости
Иван Ургант получил орден Звезды Италии после новогоднего выпуска с пародией на итальянские эстрадные шоу 80-х
Газета Libero Quotidiano называла шоу «единственным настоящим итальянским празднованием Нового года на телевидении».
210
Популярное за три дня
Спорт
Теннисист Медведев выиграл турнир «Большого шлема». В финале US Open он победил первую ракетку мира Джоковича
Российский спортсмен выиграл три сета с одинаковым счётом.
48
Новости
Иван Ургант получил орден Звезды Италии после новогоднего выпуска с пародией на итальянские эстрадные шоу 80-х
Газета Libero Quotidiano называла шоу «единственным настоящим итальянским празднованием Нового года на телевидении».
210
Интернет
Мем: Скелетор вернётся позже с ещё одним неприятным фактом
Злодей из «Властелины Вселенной» часто делится искажённой информацией — но всегда странной или пугающей.
80
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null