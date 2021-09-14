Xiaomi отменила блокировку смартфонов в странах с запретом на экспорт устройств Статьи редакции
Представитель компании сказал, что смартфоны блокировали на время расследования возможных случаев контрабанды.
Китайская компания Xiaomi заявила, что блокировка телефонов в странах и на территориях, которые находятся под санкциями, была «временной мерой» по борьбе с незаконным ввозом устройств. Об этом сказал газете Global Times представитель компании.
В Xiaomi сообщили, что решение заблокировать телефоны в таких странах и регионах, как Куба, Иран, Сирия, КНДР, Судан и Крым «не направлено против каких-то отдельных рынков». Компания пыталась «предотвратить контрабанду на чёрном рынке и защитить безопасность личных данных пользователей».
По словам представителя компании, смартфоны блокировали только на время расследования возможного незаконного ввоза техники. Расследование «достигло результатов», и теперь устройства разблокируют, сообщил он газете.
В начале сентября пользователи из Кубы пожаловались на тематических форумах, что производитель заблокировал их смартфоны Xiaomi. На устройствах появлялось сообщение: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать». С похожей проблемой столкнулись жители Ирана, Сирии, Судана, Северной Кореи и полуострова Крым.
Хотя Xiaomi официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями. О запрете экспорта говорит сама компания.
Сейчас Xiaomi — один из самых популярных производителей смартфонов. В июне компания вышла на первое место в мире по продажам устройств, обогнав Samsung и Apple, а по итогам всего второго квартала 2021 года оказалась на втором месте.
И все таки топ за свои деньги.
Но у меня айфон 🤡
Но был сяоми, который топ за свои деньги
На двух стульях балансируешь?
Может у него кабель, повербанк, чайник или бритва. В отличие от смартфонов, эти вещи у них топ.
У меня iPhone, а повербанк, мини-вентилятор от USB и зубная щётка Xiaomi
Кабели, блоки питания, повербанк, переходники, гелевые ручки, сумки у них весьма годные, согласен.
Китайская компания Xiaomi заявила, что блокировка телефонов в странах и на территориях, которые находятся под санкциями, была «временной мерой» по борьбе с незаконным ввозом устройств.
Какой многословный синоним «не прокатило»
Что там с самсунгом?