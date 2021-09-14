Apple представила Watch Series 7 — часы получили на 20% более крупный дисплей Статьи редакции
Для модели разработали новые циферблаты, увеличили кнопки на экране и добавили полноценную клавиатуру.
Apple представила новые Apple Watch 7 на онлайн-мероприятии. Главное изменение — дизайн.
Экран Series 7 на 20% больше, чем у Series 6. За счёт этого на нём помещается на 50% больше текста, чем на модели предыдущего поколения. Кнопки в интерфейсе увеличили, добавили полноценную клавиатуру с функцией QuickPath.
Для этого поколения часов разработали специальные циферблаты. Например, информативный вариант позволяет заполнить всё пространство дополнительными функциями.
Apple называют часы самыми прочными в истории компании: в Series 7 улучшили защиту от ударов, пыли и водонепроницаемость — они выдержат погружение в воду на глубину до 50 метров.
Watch Series 7 заряжаются на 33% быстрее предыдущей модели: например, от 0 до 80% можно будет зарядить за 45 минут. Время работы от батареи — 18 часов. Новинка заряжается от USB-C.
Все алюминиевые корпуса сделаны из переработанных материалов. Часы будут доступны в пяти новых цветах: белый, чёрный, синий, красный и новый оливковый. Экран часов стал больше, а рамки меньше, по размеру часы остались примерно такими же — старые ремешки к ним подойдут.
Цена за Apple Watch 7 — от 399 долларов, за более старые модели SE и Series 3 — 279 и 199 долларов в минимальной комплектации соответственно.
Продавать серию 3 в 2021 году - это преступление
Это жлобство, покупай или закрой рот🤐
Я купил в прошлом году серию 6 и заебись. Теперь каждый акт дрочки записывается как кардионагиузка
во, про айфоны пошло, щас главное не упутить момент там бучу втеме поднять
Вот тут разница дисплеев более очевидна — фото с сайта Apple
Хм, это несколько противоречит тексту новости.
Экран Series 7 на 40% больше, чем у Series 6
Меня больше интересуют функциональные отличия от iWatch 6. В чём принципиальная разница?
В том что дай им ещё больше денег им мало два триллиона
Экран Series 7 на 40% больше, чем у Series 6.
Watch Series 7 заряжаются на 33% быстрее предыдущей модели
Новинка заряжается от USB-C.
ХДЕ ПРИНЦИПИАНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯЯ ЭЙПЛ!!!
Во-первых этого не было, когда я писал комментарии, а во-вторых, эти изменения не тянут на принципиальное отличие. Новых функций нет. Т.е. менять свои apple watch 6 на 7 серию это такие себе. ред.
@Zoibana заплачешь, если тебя в ответ сейчас все минусить начнут?
Это красный тред. Ты серьезно?
Фу
Яблочники, нападайте!!!!
да лан норм девайс ред.
Почему "как"?
баба норм
Автор ты серьезно? На 40% больше дисплей? На 40% уменьшили рамку вокруг дисплея! Поправь.
@Сломалось при попытке заменить прикреплённую фотографию на обрезанную из оригинала в пост прикрепляется все равно оригинальная, добавьте проверку на размеры
iPad Mini, по заверениям самой Apple на сегодняшней презентации, можно пристегнуть к ноге.
И чем он лучше SE, кроме более крупного экрана? Заплати в два раза больше за возможность печатать на часах, хотя можно надиктовать. Лучше бы новые приложения развивали.
стало еще более озуенне, продано!
и где те хуесосы, которые ванговали, что эппл скатится до того, чтобчы сделать прямоугольные грани?!
Сосайдеры эпично обосрались, как и верующие в каждый говнослив. Разъеб был шикарный. Надеюсь вычислили крысу, которой слили дезинформацию
надо быть хуесосом из гугла самсунга или хуавея, чтобы запилить прямоугольные неюзабельные часы
Не нужно. Проблема не в том, что этот юзелес аксессуар долго заряжался, а в том, что хватает их на сутки, и это никак не исправить.
Время работы от батареи — 18 часов.
Что?
То, буду продавать пауэрбанк с креплением на теле и тоненьким, прозрачным проводом до часов. Мне грустно от того что идея часов с еинк (а сейчас и немного цвета завезли ) почти умерла, мои пеблы технически безбожно устарели но аккумулятор как держал так и держит до сих пор.
Что то есть на кикстартере, но там какая то сумма несерьезная, типа 20 000 долларов, а разработка и выпуск таких часов встанет ну млн 10 а я бы ориентировался на 15-20, такие деньги у крупных компаний есть и они вполне могли бы их вложить, как венчурные инвестиции, но не хотят. Аналитика говорит что народу нужно что то яркое, сочное с кучей функций и люди готовы заряжать раз в сутки, а что то чуть менее функциональное но "живущее" почти месяц - людям не нужно. https://ru.wikipedia.org/wiki/Pebble увы их ах. У фитбит тоже дела очень не очень, так что можно констатировать смерть еинк часов.
За свою цену - хорошо. Но это все же амолед а не еинк, а значит никаких 30 дней без подзарядки. Все же не то. Я думал что купить себе на новый год, но пока особо ничего не придумал. Визуально очень нравится Garmin Quatix 6 но он стоит как самолет, а так, вероятно остановлюсь на Garmin Vivosmart тот что с еинк, по идее на три недели должно хватать.
Ну ты как будто вчера родился
Это средняя продолжительность жизни любых умных часов, не часов, которые по факту являются фитнес браслетом, а именно умных часов.
Они всегда жили очень мало и по сути нуждались в зарядке либо вечером, либо утром. В частности поэтому я не совсем понимаю, что движет людьми, выкладывающими за этот гаджет эквивалент среднебюджетного телефона на андроиде
Экран Series 7 на 40% больше, чем у Series 6.
Ахуена. То есть через пару поколений экран будет размером с циферблат настенных часов?
«Из переработанных материалов»
Вспоминаю советские гнутые алюминиевые вилки, тазы куда срали и бидоны
Эм, это как размеры те же, при этом дисплей на 40% больше?
Хотя вот https://fitnessbit.ru/bez-rubriki/oficialnyj-anons-apple-watch-series-7-uvelichennyj-jekran-i-novye-vau-funkcii/ нашёл информацию, на 20% уменьшили размеры лицевой рамки. Но такое, где там 40% может быть?
Подскажите. Когда ждать следующее шоу ?
когда интересн начнется снижение на прошлые модельки? Может кто помнит? Дело такое…не так часто обновляются модели
Шёл 2021, для умных часов всё ещё судорожно пытались выдумать действительно хорошие юзкейсы.