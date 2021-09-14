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Технологии
Яна Ломакина

Apple представила Watch Series 7 — часы получили на 20% более крупный дисплей Статьи редакции

Для модели разработали новые циферблаты, увеличили кнопки на экране и добавили полноценную клавиатуру.

73 73 комментария
7440 просмотров

Apple представила новые Apple Watch 7 на онлайн-мероприятии. Главное изменение — дизайн.

Экран Series 7 на 20% больше, чем у Series 6. За счёт этого на нём помещается на 50% больше текста, чем на модели предыдущего поколения. Кнопки в интерфейсе увеличили, добавили полноценную клавиатуру с функцией QuickPath.

Для этого поколения часов разработали специальные циферблаты. Например, информативный вариант позволяет заполнить всё пространство дополнительными функциями.

Apple называют часы самыми прочными в истории компании: в Series 7 улучшили защиту от ударов, пыли и водонепроницаемость — они выдержат погружение в воду на глубину до 50 метров.

Watch Series 7 заряжаются на 33% быстрее предыдущей модели: например, от 0 до 80% можно будет зарядить за 45 минут. Время работы от батареи — 18 часов. Новинка заряжается от USB-C.

Все алюминиевые корпуса сделаны из переработанных материалов. Часы будут доступны в пяти новых цветах: белый, чёрный, синий, красный и новый оливковый. Экран часов стал больше, а рамки меньше, по размеру часы остались примерно такими же — старые ремешки к ним подойдут.

Цена за Apple Watch 7 — от 399 долларов, за более старые модели SE и Series 3 — 279 и 199 долларов в минимальной комплектации соответственно.

#новости #apple #applewatch

73 73 комментария
1
17
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73 комментария
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Федя Прозоров

5

Продавать серию 3 в 2021 году - это преступление

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Федя

Общественный Петя

–6

Это жлобство, покупай или закрой рот🤐

Ответить
Общественный

Федя Прозоров

29

Я купил в прошлом году серию 6 и заебись. Теперь каждый акт дрочки записывается как кардионагиузка

Ответить
Федя

Dimitry Who

–5

Ты че левша?

Ответить
Dimitry

Федя Прозоров

2

Я использую разнообразные техники дрочки

Ответить
Общественный

Колоссальный

–4

во, про айфоны пошло, щас главное не упутить момент там бучу втеме поднять

Ответить

Дизайнер Павленко

9

Вот тут разница дисплеев более очевидна — фото с сайта Apple

Ответить
Дизайнер

Pavel Zamyatin

4

Хм, это несколько противоречит тексту новости.

Экран Series 7 на 40% больше, чем у Series 6

Ответить
Pavel

Nikita Chesnov

2

На презентации говорилось, что рамки уменьшены на 40%

Ответить
Pavel

Здоровый лолипоп

0

Кто-то немножко напиздел, это норма для презентаций аппле

Ответить

Люц Шнайдер

0

Меня больше интересуют функциональные отличия от iWatch 6. В чём принципиальная разница?

Ответить
Люц

Общественный Петя

0

В том что дай им ещё больше денег им мало два триллиона

Ответить
Общественный

Алексей Горячев

–2

Дай бог

Ответить
Люц

taraskiy lotots

–4

 Экран Series 7 на 40% больше, чем у Series 6.

 Watch Series 7 заряжаются на 33% быстрее предыдущей модели

 Новинка заряжается от USB-C.

ХДЕ ПРИНЦИПИАНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯЯ ЭЙПЛ!!!

Ответить
taraskiy

Люц Шнайдер

0

Во-первых этого не было, когда я писал комментарии, а во-вторых, эти изменения не тянут на принципиальное отличие. Новых функций нет. Т.е. менять свои apple watch 6 на 7 серию это такие себе. ред.

Ответить
Люц

taraskiy lotots

2

Никто не заставляет менять. Никто не обещал приципиальные отличия.

Ответить
taraskiy

taraskiy lotots

–3

@Zoibana заплачешь, если тебя в ответ сейчас все минусить начнут?

Ответить
taraskiy

Разнообразный

0

Давай напишем претензию Вахтёру!

Ответить
taraskiy

Телефонный

–4

Это красный тред. Ты серьезно?

Ответить
Телефон…

taraskiy lotots

1

Зачем он нужен?

Ответить
Люц

Universe

0

какие у вас вопросы неудобные

Ответить
Люц

Колючий фитиль

0

Да ничего не поменялось по сути с версии так четвертой

Ответить

Zero-one-one

–4

Фу

Ответить
Zero-one-one

Zero-one-one

–7

Яблочники, нападайте!!!! 

Ответить
Zero-one-one

Нормативный утюг

–4

да лан норм девайс ред.

Ответить
Нормати…

Zero-one-one

–7

Спасибо, брат

Ответить
Zero-one-one

Zero-one-one

–7

Фас

Ответить
Zero-one-one

Царский дым

–3

@Яна Ломакина где айпэды?

Ответить

Нормативный утюг

–6

какие же плохие презентеры, чувствую что со мной как с дауном разговаривают

Ответить
Нормативный

Общественный Петя

–4

Почему "как"?

Ответить
Общественный

Нормативный утюг

–5

потому что откуда им знать шо я даун?

Ответить
Нормативный

Колоссальный Макс

–5

баба норм

Ответить
Колоссальный

Нормативный утюг

–3

1) сам ты баба
2) нет, тоже деревянная

Ответить
Нормативный

Иван Сидоров

–5

так презы только дауны смотрят, все логично

Ответить
Нормативный

Нормативный утюг

–5

ЭРМЕС

Ответить
Нормативный

Евгений Устинов

0

как с дауном разговаривают

С американцем, ты имел в виду.

Ответить

Дмитрий Маркин

5

Автор ты серьезно? На 40% больше дисплей? На 40% уменьшили рамку вокруг дисплея! Поправь.

Ответить

Собачий чувак

–3

Продано. 

Ответить

Max Diviani

–4

Объясни свою круглость

Ответить

Общественный Петя

–6

Го красный тред а каждом посте о Эппл

Ответить

Подземный томагавк_два

–5

Мои часы 2.88 дюйма и они отстёгиваются от ремешка ред.

Ответить
Подземный

Подземный томагавк_два

–2

@Сломалось при попытке заменить прикреплённую фотографию на обрезанную из оригинала в пост прикрепляется все равно оригинальная, добавьте проверку на размеры

Ответить
Подземный

sahk.com

0

Тыб сразу мобилу на запястье прицепил, к чему эти полумеры?

Ответить
sahk.com

Евгений Устинов

0

iPad Mini, по заверениям самой Apple на сегодняшней презентации, можно пристегнуть к ноге.

Ответить

Революционный Макс

–7

Андройд

Ответить
Революционный

Нормативный утюг

–4

войн тайланда выйграл таблойд

Ответить

Semen Semenov

–1

И чем он лучше SE, кроме более крупного экрана? Заплати в два раза больше за возможность печатать на часах, хотя можно надиктовать. Лучше бы новые приложения развивали.

Ответить

некипишуй

–5
Ответить

Neketa Fo

0

Клёвые. У мелких такие же тонкие рамки?

Ответить

Точный ключ

–1

То есть эти часы на ноге носить что ли

Ответить

плюшевый батон

–2

В этот раз дисплей тоооочно сливается с рамкой. 

Ответить

ouxen

1

стало еще более озуенне, продано!
и где те хуесосы, которые ванговали, что эппл скатится до того, чтобчы сделать прямоугольные грани?!

Ответить
ouxen

Актуальный кот

1

Сосайдеры эпично обосрались, как и верующие в каждый говнослив. Разъеб был шикарный. Надеюсь вычислили крысу, которой слили дезинформацию

Ответить
Актуальный

ouxen

1

надо быть хуесосом из гугла самсунга или хуавея, чтобы запилить прямоугольные неюзабельные часы

Ответить

Scentedcreatorfan

–4

Не нужно. Проблема не в том, что этот юзелес аксессуар долго заряжался, а в том, что хватает их на сутки, и это никак не исправить.

Ответить

Shenmue

1
Ответить

new_comment

1

  Время работы от батареи — 18 часов.

Что?

Ответить
new_comment

DrinK Smoke

0

То, буду продавать пауэрбанк с креплением на теле и тоненьким, прозрачным проводом до часов.  Мне грустно от того что идея часов с еинк (а сейчас и немного цвета завезли ) почти умерла, мои пеблы технически безбожно устарели но аккумулятор как держал так и держит до сих пор. 

Ответить
DrinK

Роман

0

Привет, неужели никто эту тему не двигает? 

Ответить
Роман

DrinK Smoke

0

Что то есть на кикстартере, но там какая то сумма несерьезная, типа 20 000 долларов, а разработка и выпуск таких часов встанет ну млн 10 а я бы ориентировался на 15-20, такие деньги у крупных компаний есть и они вполне могли бы их вложить, как венчурные инвестиции, но не хотят. Аналитика говорит что народу нужно что то яркое, сочное с кучей функций и люди готовы заряжать раз в сутки, а что то чуть менее функциональное но "живущее" почти месяц - людям не нужно. https://ru.wikipedia.org/wiki/Pebble увы их ах. У фитбит тоже дела очень не очень, так что можно констатировать смерть еинк часов. 

Pebble
Pebble (с англ. — «галька») — смарт-часы от компании Pebble Technology. История Разработка часов…
ru.wikipedia.org
Ответить
DrinK

Роман

0

А что думаете об Amazfit?

Ответить
Роман

DrinK Smoke

0

За свою цену - хорошо. Но это все же амолед а не еинк, а значит никаких 30 дней без подзарядки. Все же не то. Я думал что купить себе на новый год, но пока особо ничего не придумал. Визуально очень нравится Garmin Quatix 6 но он стоит как самолет, а так, вероятно остановлюсь на Garmin Vivosmart тот что с еинк, по идее на три недели должно хватать. 

Ответить
new_comment

Scentedcreatorfan

0

Ну ты как будто вчера родился
Это средняя продолжительность жизни любых умных часов, не часов, которые по факту являются фитнес браслетом, а именно умных часов.
Они всегда жили очень мало и по сути нуждались в зарядке либо вечером, либо утром. В частности поэтому я не совсем понимаю, что движет людьми, выкладывающими за этот гаджет эквивалент среднебюджетного телефона на андроиде

Ответить

Universe

1

Экран Series 7 на 40% больше, чем у Series 6.

Ахуена. То есть через пару поколений экран будет размером с циферблат настенных часов?

Ответить

Шахматный холод

–1

так! у нас красный т ред.

Ответить

Ivan

0

Думал о покупке часов, но когда сказали что их нужно каждый день заряжать, впизду

Ответить

Кот Васька

0

«Из переработанных материалов»
Вспоминаю советские гнутые алюминиевые вилки, тазы куда срали и бидоны

Ответить

Миша Иванов

0

Эм, это как размеры те же, при этом дисплей на 40% больше? 

Ответить
Миша

Миша Иванов

0

Хотя вот https://fitnessbit.ru/bez-rubriki/oficialnyj-anons-apple-watch-series-7-uvelichennyj-jekran-i-novye-vau-funkcii/ нашёл информацию, на 20% уменьшили размеры лицевой рамки. Но такое, где там 40% может быть?

Ответить

This is I'm

0

Подскажите. Когда ждать следующее шоу ?

Ответить
This

ouxen

0

в октябре

Ответить

Ivan Anbelia

0

когда интересн начнется снижение на прошлые модельки? Может кто помнит? Дело такое…не так часто обновляются модели

Ответить

Евгений Устинов

0

Шёл 2021, для умных часов всё ещё судорожно пытались выдумать действительно хорошие юзкейсы.

Ответить
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