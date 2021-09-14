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Технологии
Яна Ломакина

Apple представила Watch Series 7 — часы получили на 40% более крупный дисплей Статьи редакции

Для модели разработали новые циферблаты, увеличили кнопки на экране и добавили полноценную клавиатуру.

52 52 комментария
6202 просмотров

Apple представила новые Apple Watch 7 на онлайн-мероприятии. Главное изменение — дизайн.

Экран Series 7 на 40% больше, чем у Series 6. За счёт этого на нём помещается на 50% больше текста, чем на модели предыдущего поколения. Кнопки в интерфейсе увеличили, добавили полноценную клавиатуру с функцией QuickPath.

Для этого поколения часов разработали специальные циферблаты. Например, информативный вариант позволяет заполнить всё пространство дополнительными функциями.

Apple называют часы самыми прочными в истории компании: в Series 7 улучшили защиту от ударов, пыли и водонепроницаемость — они выдержат погружение в воду на глубину до 50 метров.

Watch Series 7 заряжаются на 33% быстрее предыдущей модели: например, от 0 до 80% можно будет зарядить за 45 минут. Время работы от батареи — 18 часов. Новинка заряжается от USB-C.

Все алюминиевые корпуса сделаны из переработанных материалов. Часы будут доступны в пяти новых цветах: белый, чёрный, синий, красный и новый оливковый. Экран часов стал больше, а рамки меньше, по размеру часы остались примерно такими же — старые ремешки к ним подойдут.

Цена за Apple Watch 7 — от 399 долларов, за более старые модели SE и Series 3 — 279 и 199 долларов в минимальной комплектации соответственно.

#новости #apple #applewatch

52 52 комментария
1
13
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52 комментария
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Федя Прозоров

1

Продавать серию 3 в 2021 году - это преступление

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Федя

Знакомый Илья

–7

Это жлобство, покупай или закрой рот🤐

Ответить
Знакомый

Федя Прозоров

17

Я купил в прошлом году серию 6 и заебись. Теперь каждый акт дрочки записывается как кардионагиузка

Ответить
Федя

Dimitry Who

–5

Ты че левша?

Ответить
Dimitry

Федя Прозоров

0

Я использую разнообразные техники дрочки

Ответить
Знакомый

Отдаленный Женя

–4

во, про айфоны пошло, щас главное не упутить момент там бучу втеме поднять

Ответить

Люц Шнайдер

0

Меня больше интересуют функциональные отличия от iWatch 6. В чём принципиальная разница?

Ответить
Люц

Знакомый Илья

–1

В том что дай им ещё больше денег им мало два триллиона

Ответить
Знакомый

Алексей Горячев

–2

Дай бог

Ответить
Люц

taraskiy lotots

–2

 Экран Series 7 на 40% больше, чем у Series 6.

 Watch Series 7 заряжаются на 33% быстрее предыдущей модели

 Новинка заряжается от USB-C.

ХДЕ ПРИНЦИПИАНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯЯ ЭЙПЛ!!!

Ответить
taraskiy

taraskiy lotots

–2

@Zoibana заплачешь, если тебя в ответ сейчас все минусить начнут?

Ответить
taraskiy

Избирательный

0

Давай напишем претензию Вахтёру!

Ответить
taraskiy

Бюджетный

–3

Это красный тред. Ты серьезно?

Ответить
Бюджетн…

taraskiy lotots

0

Зачем он нужен?

Ответить
taraskiy

Люц Шнайдер

0

Во-первых этого не было, когда я писал комментарии, а во-вторых, эти изменения не тянут на принципиальное отличие. Новых функций нет. Т.е. менять свои apple watch 6 на 7 серию это такие себе. ред.

Ответить
Люц

taraskiy lotots

0

Никто не заставляет менять. Никто не обещал приципиальные отличия.

Ответить
Люц

Universe

0

какие у вас вопросы неудобные

Ответить

Zero-one-one

–2

Фу

Ответить
Zero-one-one

Zero-one-one

–5

Яблочники, нападайте!!!! 

Ответить
Zero-one-one

Инвестиционный

–4

да лан норм девайс ред.

Ответить
Инвести…

Zero-one-one

–5

Спасибо, брат

Ответить
Zero-one-one

Zero-one-one

–5

Фас

Ответить
Zero-one-one

Польский файл

–3

@Яна Ломакина где айпэды?

Ответить

Турецкий чайник

–3

Продано. 

Ответить

Знакомый Илья

–5

Го красный тред а каждом посте о Эппл

Ответить

Инвестиционный рак

–6

какие же плохие презентеры, чувствую что со мной как с дауном разговаривают

Ответить
Инвестиционный

Знакомый Илья

–4

Почему "как"?

Ответить
Знакомый

Инвестиционный

–5

потому что откуда им знать шо я даун?

Ответить
Инвестиционный

Отдаленный Женя

–5

баба норм

Ответить
Отдаленный

Инвестиционный

–3

1) сам ты баба
2) нет, тоже деревянная

Ответить
Инвестиционный

Иван Сидоров

–5

так презы только дауны смотрят, все логично

Ответить
Инвестиционный

Инвестиционный рак

–5

ЭРМЕС

Ответить

Искусственный теркин30см

–4

Мои часы 2.88 дюйма и они отстёгиваются от ремешка ред.

Ответить
Искусственный

Искусственный теркин30см

–3

@Сломалось при попытке заменить прикреплённую фотографию на обрезанную из оригинала в пост прикрепляется все равно оригинальная, добавьте проверку на размеры

Ответить

Священный Женя

–7

Андройд

Ответить
Священный

Инвестиционный рак

–5

войн тайланда выйграл таблойд

Ответить

Max Diviani

–5

Объясни свою круглость

Ответить

Semen Semenov

–1

И чем он лучше SE, кроме более крупного экрана? Заплати в два раза больше за возможность печатать на часах, хотя можно надиктовать. Лучше бы новые приложения развивали.

Ответить

некипишуй

–4
Ответить

Neketa Fo

0

Клёвые. У мелких такие же тонкие рамки?

Ответить

Родной калькулятор

–1

То есть эти часы на ноге носить что ли

Ответить

плюшевый батон

–2

В этот раз дисплей тоооочно сливается с рамкой. 

Ответить

Дмитрий Маркин

2

Автор ты серьезно? На 40% больше дисплей? На 40% уменьшили рамку вокруг дисплея! Поправь.

Ответить

Scentedcreatorfan

–3

Не нужно. Проблема не в том, что этот юзелес аксессуар долго заряжался, а в том, что хватает их на сутки, и это никак не исправить.

Ответить

Shenmue

1
Ответить

new_comment

1

  Время работы от батареи — 18 часов.

Что?

Ответить
new_comment

DrinK Smoke

0

То, буду продавать пауэрбанк с креплением на теле и тоненьким, прозрачным проводом до часов.  Мне грустно от того что идея часов с еинк (а сейчас и немного цвета завезли ) почти умерла, мои пеблы технически безбожно устарели но аккумулятор как держал так и держит до сих пор. 

Ответить

Universe

1

Экран Series 7 на 40% больше, чем у Series 6.

Ахуена. То есть через пару поколений экран будет размером с циферблат настенных часов?

Ответить

Дизайнер Павленко

1

Вот тут разница дисплеев более очевидна — фото с сайта Apple

Ответить

Честной месяц

–1

так! у нас красный т ред.

Ответить

Ivan

0

Думал о покупке часов, но когда сказали что их нужно каждый день заряжать, впизду

Ответить

Кот Васька

0

«Из переработанных материалов»
Вспоминаю советские гнутые алюминиевые вилки, тазы куда срали и бидоны

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