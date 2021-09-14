Внешне смартфоны почти не изменились с прошлого поколения, но получили новые камеры, «кинорежим» и долгожданное уменьшение «выреза».

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Изображения здесь и далее — Apple

Apple представила четыре модели iPhone 13 в новых цветах корпуса, включая розовый, уменьшенным вырезом, новыми камерами и дисплеями. TJ рассказывает главное о новых моделях.

iPhone 13 и 13 mini – новые цвета, обновление камер и уменьшение выреза

Apple представила iPhone 13 в пяти новых цветах, включая розовый и уменьшенным на 20% вырезом на лицевой панели. Компания также изменила расположение камер в базовых моделей — теперь они располагаются диагонально.

Смартфон оснастили новым OLED-дисплеем, разработанным Apple. Он стал на 20% ярче предыдущего поколения, вырез на верхней панели уменьшили также на 20%.

Устройство получило последний процессор A15 – Apple утверждает, что он на 50% производительнее ближайших конкурентов.

В новых моделях также увеличили аккумулятор. Теперь смартфон работает на 1,5 часа дольше от одного заряда, чем iPhone 12.

Базовые модели iPhone 13 и 13 mini оснастили новой основной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора. Сверхширокоугольная камера также получила улучшения — она стала снимать быстрее и теперь улавливает больше света, поэтому стала более полезной при плохом освещении.

Одним из главных нововведений камеры стал «кинорежим» при съёмке видео. Это позволяет создавать кинематографичные ролики с динамическим фокусом, который фиксируется на движущемся объекте и размывает фон в реальном времени.

В новом процессоре A15 обновили поддержку 5G. Теперь смартфон работает с большим количеством частот в разных странах и поддерживает одновременно два популярных стандарта — Sub-6GhZ и Microwave.

Все цвета iPhone 13 и 13 mini, включая новые синий и розовый Изображение Apple

iPhone 13 mini можно будет приобрести в России по цене от 69 990 рублей, базовый iPhone 13 — от 79 990 рублей. Будут доступны версии на 128, 256 и 512 Гб встроенной памяти, предзаказ стартует с 22 сентября, в продаже смартфоны появятся с 24 сентября.

iPhone 13 Pro и Pro Max — новая система камер и экран с обновлением 120 Гц

Старшие модели получили обновлённые экраны с яркостью до 1000 нит и частотой обновления от 10 до 120 Гц. Устройство само подстраивает частоту обновления в зависимости от действий пользователя: в играх и динамичных приложениях дисплей будет работать на максимальной мощности, в статичных условиях — на пониженной частоте.

Обе модели получили значительные улучшения по всем камерам. Все сенсоры поддерживают «ночной режим», телефото-объектив снимает с трёхкратным оптическим зумом и с фокусным расстоянием 77 миллиметров, сверхширокоугольная камера впервые поддерживает макро-съёмку. Матрицу в iPhone 13 Pro Max назвали самой крупной из когда-либо использованных в iPhone.

Пример макрофотографии на камеру iPhone 13 Pro Max Apple

Устройство также получило поддержку «кинорежима», который позволяет снимать видео с динамически изменяемым фокусом с помощью стандартной «камеры». Для этого используют возможности машинного обучения, которые в реальном времени размывают фон и отслеживают объект перед камерой. Оба смартфона также получили поддержку записи видео 4К в формате ProRes — он передаёт больше деталей и популярен среди монтажёров.

iPhone 13 Pro Max будет работать до 2,5 часов дольше, чем модель прошлого года. Обычная Pro будет работать на 1,5 часа дольше предшественника, как и базовый iPhone 13.

iPhone 13 Pro можно будет приобрести по цене от 99 990 рублей, Pro Max от 109 990 рублей. Пользователи также смогут выбрать версию на 1 терабайт встроенной памяти. Предзаказ устройств начнётся с 22 сентября, они появятся в магазинах с 24 сентября.