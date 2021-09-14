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Технологии
Дамир Камалетдинов

Apple представила четыре iPhone 13 с уменьшенной «чёлкой» и увеличенной батареей Статьи редакции

Внешне смартфоны почти не изменились с прошлого поколения, но получили новые камеры, «кинорежим» и долгожданное уменьшение «выреза».

214 214 комментариев
17 614 просмотров
Изображения здесь и далее — Apple

Apple представила четыре модели iPhone 13 в новых цветах корпуса, включая розовый, уменьшенным вырезом, новыми камерами и дисплеями. TJ рассказывает главное о новых моделях.

iPhone 13 и 13 mini – новые цвета, обновление камер и уменьшение выреза

Apple представила iPhone 13 в пяти новых цветах, включая розовый и уменьшенным на 20% вырезом на лицевой панели. Компания также изменила расположение камер в базовых моделей — теперь они располагаются диагонально.

Смартфон оснастили новым OLED-дисплеем, разработанным Apple. Он стал на 20% ярче предыдущего поколения, вырез на верхней панели уменьшили также на 20%.

Устройство получило последний процессор A15 – Apple утверждает, что он на 50% производительнее ближайших конкурентов.

В новых моделях также увеличили аккумулятор. Теперь смартфон работает на 1,5 часа дольше от одного заряда, чем iPhone 12.

Базовые модели iPhone 13 и 13 mini оснастили новой основной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора. Сверхширокоугольная камера также получила улучшения — она стала снимать быстрее и теперь улавливает больше света, поэтому стала более полезной при плохом освещении.

Одним из главных нововведений камеры стал «кинорежим» при съёмке видео. Это позволяет создавать кинематографичные ролики с динамическим фокусом, который фиксируется на движущемся объекте и размывает фон в реальном времени.

В новом процессоре A15 обновили поддержку 5G. Теперь смартфон работает с большим количеством частот в разных странах и поддерживает одновременно два популярных стандарта — Sub-6GhZ и Microwave.

Все цвета iPhone 13 и 13 mini, включая новые синий и розовый Изображение Apple

iPhone 13 mini можно будет приобрести в России по цене от 69 990 рублей, базовый iPhone 13 — от 79 990 рублей. Будут доступны версии на 128, 256 и 512 Гб встроенной памяти, предзаказ стартует с 22 сентября, в продаже смартфоны появятся с 24 сентября.

iPhone 13 Pro и Pro Max — новая система камер и экран с обновлением 120 Гц

Старшие модели получили обновлённые экраны с яркостью до 1000 нит и частотой обновления от 10 до 120 Гц. Устройство само подстраивает частоту обновления в зависимости от действий пользователя: в играх и динамичных приложениях дисплей будет работать на максимальной мощности, в статичных условиях — на пониженной частоте.

Обе модели получили значительные улучшения по всем камерам. Все сенсоры поддерживают «ночной режим», телефото-объектив снимает с трёхкратным оптическим зумом и с фокусным расстоянием 77 миллиметров, сверхширокоугольная камера впервые поддерживает макро-съёмку. Матрицу в iPhone 13 Pro Max назвали самой крупной из когда-либо использованных в iPhone.

Пример макрофотографии на камеру iPhone 13 Pro Max Apple

Устройство также получило поддержку «кинорежима», который позволяет снимать видео с динамически изменяемым фокусом с помощью стандартной «камеры». Для этого используют возможности машинного обучения, которые в реальном времени размывают фон и отслеживают объект перед камерой. Оба смартфона также получили поддержку записи видео 4К в формате ProRes — он передаёт больше деталей и популярен среди монтажёров.

iPhone 13 Pro Max будет работать до 2,5 часов дольше, чем модель прошлого года. Обычная Pro будет работать на 1,5 часа дольше предшественника, как и базовый iPhone 13.

iPhone 13 Pro можно будет приобрести по цене от 99 990 рублей, Pro Max от 109 990 рублей. Пользователи также смогут выбрать версию на 1 терабайт встроенной памяти. Предзаказ устройств начнётся с 22 сентября, они появятся в магазинах с 24 сентября.

#apple #новости #айфоны

Статья дополняется
214 214 комментариев
40
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214 комментариев
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Противоположный парфюмер

92

сяоми топ за свои деьнги

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Противоположный

Михаил Фанк

16

в чем плюсы сяоми? по факту. глючная хуита. рекламу заебешься отключать. камера говно. еще и звониклка от гугла теперь.  ред.

Ответить
Михаил

Anton

9

Да сравнивать их конечно сложно...сяоми так себе конкурент эпл по некоторым параметрам уж точно.. но в защиту ксяоми могу сказать, что 1) цена, 2) реклама отключается элементарно и практически навсегда (за 3 года только 1 раз пришлось нажать 2 кнопки, чтоб повторно отключить, примерно как в Яндекс картах в настройках. 3) звонилка есть и родная и гугл, хз вроде норм+ запись разговора. 4) операционка да, бывают фризы, сильно редко, при забитой памяти, но не критично, было редко. В эпл глюков было не меньше, зато плавнее это уж точно.
Просто личный опыт был айфон, сейчас ми8.
Возвращаться на ios желания нет, есть желание купить более дорогой андроид тел, но другого бренда, но это совсем уж субъективщина

Ответить
2 комментария
Михаил

Магомед

4

1)дешёвая
2)модели на любой вкус
3)реклама легко отключается
4)если процессор snapdragon, накатываешь гугл камеру и кайфуешь
5)звонилка от гугла это плюс

Ответить
Михаил

Иван Грозный

2

вижу очевидный плюс для себя - можно поставить на свой вкус любое говно с аниме вместо значков без гуглосервисов и анальной слежки

Ответить
3 комментария
Михаил

Андрей

0

реклама не мешает, звонилка согласен говно, но привыкнуть можно. камеры для социоблядей и инстасамок.

Ответить
Противоположный

Дамир Камалетдинов

8

Сяоми завтра

Ответить
Противоположный

Благодарный Филипп

3

Поддерживаю, сударь.

Ответить

Danil Oputin

57

Пиздец. Они просто сделали челку меньше, остальное ничего не поменялось. Ну уж в 2021 такие чуваки как Apple должны были придумать, как юзать 100% дисплея.

Ответить
Danil

Man WithoutHat

6

Да наверняка уже давно придумали лол, но зачем им делать его совсем безрамочным, если они могут слегка уменьшить чёлку и люди всё равно побегут покупать?

Ответить
Man

Danil Oputin

0

У американцев айфон не считается роскошью. Хотя бы для них могли постараться. Задать, так сказать, новую планку для бомжей из Китая. По итогу - ни хуя. ред.

Ответить
3 комментария
Danil

Богдан Мамаев

5

Откуда столько ожиданий от телефонов, которые обновляются каждый год? Никаких технологических прорывов не случилось, летать телефоны не научились. Запихивают, что могут, и что люди покупают. Плюс от них ожидают стабильность всего этого. Каждый год во время конференции одно и то же от Эппл, и одно и то же от тех, кто конференцию смотрят.

Ответить
Богдан

Сергей Макаров

0

Раньше же могли это делать, а сейчас у нас лапки 

Ответить
Danil

Semen Unban

–1

Перепись душевнобольных минусаторов, призывающих санитаров ред.

Ответить
Semen

Знакомый Илья

3

@Санитар

Ответить
Semen

Иван Грозный

0

как оказалось душевнобольных на тэжэ меньше чем кажется

Ответить
2 комментария
Danil

некипишуй

2

зачем что-то делать если можно не делать?

Ответить
Danil

Madegghead

1

уже же у кого-то есть дисплей под которым прячется камера. Вообще нет вырезов. У самсунг давно все датчики под экраном, только один микроглазок вырез.
Эппле в 2021 продолжает делать огромный вырез. Технологии 2016 года плять...

Ответить
Madegghead

K.A.

2

 уже же у кого-то есть дисплей под которым прячется камера.

Я смотрел вживую, как это выглядит на новом Fold-е. Абсолютно уродливо , если только на экране не изображение с темным фоном. Хуже что выреза, что челки, на мой вкус. ред.

Ответить
Danil

Магомед Шереметьев

1

а кто придумал как датчики лица и камеру под дисплей прятать?

Ответить
Danil

Chornyy Plastelin

0

Ждал увеличенную частоту экрана и поддержку ночного режима любой камерой, 3-5 кратный оптический зум, а в итоге как обычно - хотелки в жопу засунул и терплю. ред.

Ответить
Chornyy

K.A.

1

В смысле? В Pro же и сделали увеличенную частоту, ночной на всех камерах и 3x zoom.

Ответить
Chornyy

некипишуй

0

долго терпеть то будешь этот беспредел?

Ответить
Chornyy

Илья Гераськин

0

Надо было подождать окончания презентации а потом разочаровываться. Неудобненько вышло

Ответить
Danil

Криминальный Даниль

0

Акб вроде увеличили, а так да, скучно

Ответить

Знакомый Илья

19

Говно

Ответить
Знакомый

Многолетний единорожек88

1

Ты минусишь все треды в новостях про Эппл сегодня. Почему?

Ответить
Многолетний

Знакомый Илья

63

Это не минуса, это лайки в цвете Product RED

Ответить
2 комментария
Многолетний

Искусственный

0

Тому що жалеет что купил то что все хуесосят.

Ответить
5 комментариев
Многолетний

Противоположный

0

потому что он сидит на сяоми

Ответить
Знакомый

Противоположный парфюмер

0

xiaomi?

Ответить
Противоположный

Противоположный

0

ЧЕ ТЫ СКАЗАЛ ПРО СЯОМИ

Ответить

Священный Женя

14

Ребят, я тупой петух, в чём крутость айфона 13? Без срачей, хочу чисто поинтересоваться.  ред.

Ответить
Священный

Danil Oputin

15

Ни в чем, абсолютно. Такой же 12 айфон, но в новом дизайне (расположили камеры по диагонали и уменьшили челку
Если ты конечно знаешь что-то о 12 айфоне. ред.

Ответить
Danil

Священный Женя

1

Ладно, я ваще из-за маков презу смотрю, они ща интереснее всего. ну и мак ос. 

Ответить
4 комментария
Danil

Anton

0

Кстати, в последнем дизайне, предыдущий, в руках большой айфон с острыми гранями и приличным весом держать неудобно.

Ответить
Священный

Михаил Романов

2

Главная фишка в том, что эпл убьет производительность в 13 на год позже чем в 12

Ответить
Священный

Вредный нос

0

Артем не дописал. Он еще обновляет.

Ответить
Священный

Gedevan

0

Хз, я до сих пор с десяткой хожу и норм. 

Ответить
Священный

Старший вентилятор

0

Хорошие технологии получили нормальную батарейку. Главная беда 12шки.

Ответить
Священный

taraskiy lotots

0

А кто говорит что это крутость?

Ответить
Священный

Влюбленный теркин30см

0

Из новых крутых фич последних несколько лет это ночная камера хорошая, но аргумент так себе

Ответить
Священный

Олимпийский паркур

0

120 герц экран

Ответить

Твой Сосед

16

Этот текст вообще меняется из года в год?! Каждый раз камера становится лучше, дисплей ярче, процессор новее...Эпл кончился уже несколько поколений назад((

Ответить
Твой

аятомат

3

Однозначно

Ответить
Твой

Седой велосипед

0

инноваций не завезли

Ответить

Инвестиционный рак

13

господи как же кринжово эти люди двигаются

Ответить

ред.

6

ни одного белого мужика на фото на устройствах

Ответить
ред.

Dmitry Khochurovsky

–1

И что теперь?

Ответить
Dmitry

ред.

2

констатация

Ответить
Dmitry

Близкий огонь

0

Бунт!

Ответить

Scentedcreatorfan

6

Держат уровень, как всегда без инноваций 🤣

Ответить
Scentedcreatorf…

Vitold Sedyshev

0

Просто через пять или десять лет когда какой-то спутниковый интернет разрешат в россии или 5G взлетит и на вторичке валом будет этих 13-х станет ясно что телефончик поддерживал это еще с 12-ой версии.

Ответить

Nikita Dolotov

7

Надеюсь провод для зарядки убрали из комплекта для уменьшения углеродного следа.

Ответить

Федя Прозоров

6

Ебать, презентацию не смотрю, но понимаю, что ничего не поменялось

Ответить

Инвестиционный рак

2

у меня как раз сегодня полетел сенсор на телефоне (вышел из-под контроля и пытался слать тиктоки в рабочий чат), и выяснилось, что компактных телефонов без ебучих скругленных углов и всратых челок всего два - iPhone SE и Sony Xperia 10 III.
стоят они примерно одинаково, платформа меня не волнует, как выбрать-то( ред.

Ответить
Инвестиционный

Противоположный парфюмер

6

сяоми 

Ответить
2 комментария
Инвестиционный

Одинокий супер_стар

3

SE крутой, кроме шуток. Я бы точно его брал, проблема одна - батарейка. Там начинка 11 айфона, и батарейка 8ого

Ответить
2 комментария
Инвестиционный

Ант Тт

2

Samsung s10e. Pixel 5.
sharp aquos sense 4.
Asus zenfone 8 mini

Ответить
14 комментариев
Инвестиционный

solawind

0

ну челка понятно чмошное решение которое сьедает полезную площадь экрана как раз где она нужна, никогда бы такое убожество не купил, но скругленные углы чем тебя не устроили? У моего s20+ такие, и они не мешают ничему — они приходятся на статус и топбар гуев по краям не перекрывая на них никакой текст. ред.

Ответить
13 комментариев
Инвестиционный

Пирожок с вишней

0

Бери как у пипикселя

Ответить
2 комментария
Инвестиционный

Madegghead

1

а у тебя квадратные руки?
Чем плоха скругленность? Нравится резаться об телефон?

Ответить
Инвестиционный

Арбитражный велосипед

0

пиксели есть

Ответить
Инвестиционный

Andre Macareno

0

Да купи миник ты, будто 24/7 в экран смотреть собрался

Ответить

Denis Gritsenko

5

Да где usb c, сколько можно это лайтнинг пихать

Ответить
Denis

Сергей Макаров

0

Кстати да, че за прошлый век. Я ещё в Айфон 7 тайп с ждал

Ответить
Denis

Инвестиционный рак

0

а зачем? файлы по проводу передавать - прошлый век, а для зарядки и этот норм

Ответить
1 комментарий

Mikki Rurk

3

Все те же 60гц у экрана, это какой-то позор

Ответить
Mikki

Инвестиционный рак

6

вот те 120 в прошке

Ответить
Mikki

Scentedcreatorfan

1

Ты же понимаешь, что айфоны и так живут очень мало, а со 120 герцами так вообще будет хватать на пару часов экрана?))
Это тебе не андрюша с 5к мач на борту, тут эпл))

Ответить
1 комментарий

Karen Rem

5

Хуйня,,, хочу…

Ответить

Semen Semenov

5

И чего они даже 120 гигагерц не сделали что-ли?

Ответить

ouxen

5

Кук excited, я excited, все excited!

Ответить

Инвестиционный рак

3

господи они серьезно сделали минутный видос, в каждом двухсекундном кадре которого используется один и тот же прием

Ответить

Искусственный теркин30см

3

Нельзя позволить всяким дитковским безнаказанно минусить
@Олегсей Дитковскей я тебя нейтрализовал

Ответить

Коровка говорит мууу

3

Штош подожду ещё лет 10, когда появятся какие-то инновации

Ответить

твой батя

3
Ответить

Отдаленный Женя

–7

ЕЕЕЕ. Красный код!
Повторяю, Код красный
Product. ред.

Ответить
Отдаленный

Противоположный парфюмер

0

ксиаоми

Ответить

Екатерина Кузнецова

2

Тю блин я думала прям ✨РОЗОВЫЙ✨

Ответить
Екатерина

Екатерина Кузнецова

1

Но если кто-то хочет подарить за мои хорошие тексты — и такой розовый сойдёт

Ответить
10 комментариев

Террористический динозавр

2

Ну что же, всё как обычно. Сейчас обосрут Айфошу за нехватку герц, за чёлку и много за что ещё. Будет идти время и постепенно люди будут замечать, что у Айфона с его увеличенной яркостью действительно будет более яркий дисплей, действительно более быстрая работа игр, приложений и при этом стабильная. В нём не будет китайского новостного мусора который умудряются встраивать в смартфоны на уровне оси и похоже уже не только в Сиаоми, но и в Самсунгах. Форма под ладонь у него будет рассчитана намного удобнее множества других девайсов. Если в Айфон добавляют Face ID, то этот Face ID не определяет лицо только когда человек зевает или ест, но он не пропускает его и не просит показать заново как Самсунг или Хуавей, когда камера смотрит в упор и ошибается. Гораздо реже просит повторно приложить палец к меньшему радиусу сканера если это Touch ID, чем те же Самсунги. Сама ось будет красивой и плавной без дёрганий, рывков и маленьких неудобных значков. Игры на iOS вообще одна из самых красивых и увлекательных в мире вещей. У кого был Айфон тот знает, у кого Айпад тем более.
Что сильно мешает Эплу? Сильно рухнувший рубль. Будь бы другая цена большее количество людей простили бы компании разные заморочки с Айклаудом и прочую хрень.
И аккумулятор - вот оно, второе слабое место.
Когда-то была ещё передача файлов по Bluetooth, но с появлением облаков и быстрого интернета проблема отпала.
В остальном девайсы замечательные и отсутствие всех этих свистоперделок в виде 120 гц экранов и прочих модных фич им не мешают. Подобные сравнения были не один год и каждый раз орали “Ууу, у них в камере мегапиксилей меньше, чем у Noname 2030!!!”, а потом читаешь про Ноунейм и выясняется, что мегапикселей нагнали, а картинка выглядит не привлекательно. Потому что для того чтобы выделиться ход такой сделали, а комплексной настройкой не занимались. А эти ребята сильны тем, что прорабатывают свои продукты именно в комплексе, когда пикселей у тебя может быть меньше, но фотография людям понравится больше. А обновление системы? Я на Айфоне 2015 года вижу последнее обновление iOS 14.8 осенью 2021 года. Где ещё такое видано? Я знаю кучу устройств на которых обновления Андроида продолжались 1-1,5 года не говоря уж о Сиаоми который оставлял старый Андроид с года выпуска и обновлял только свой MIUI. Не, ребята, девайсы замечательные.

Ответить
Террористический

Богдан Мамаев

0

Эир дроп есть, почти что альтернатива обычной передаче по блютус

Ответить
1 комментарий

Искусственный теркин30см

0

Где технологические прорывные штуки?

Ответить
5 комментариев

Родной калькулятор

2

А разговоров-то было

Ответить
2 комментария

аятомат

0

Сколько же зарабатывает курьер в таком видео, если у него последний айфон

Ответить
4 комментария

аятомат

2

Кажется вообще никаких изменений с 12. Нахрена вообще тогда каждый год новый айфон демонстрируют? Почему нельзя выпускать раз в три года например?

Ответить
2 комментария

Виталий Лановой

–1

Дитковский фанат самсунг панятна

Ответить
2 комментария

Andre Macareno

2

о, миник все-таки жив, будет в случае чего на что перекатиться через 5 лет

Ответить

Not Bad Solution

2

58 это там, а у нас за сколько? Тыщ за 200?

Ответить
1 комментарий

аятомат

2

Оооооооой айфон с тремя камерами! Айфон про! Ваааааааааау ничего себе! Какая новинка!

Ответить

пиу-пиу

1

12 и 13 абсолютно разные!

Ответить
2 комментария

лала лало

0

Мой самсунг без челки и рамок. Эпол не может так?

Ответить
1 комментарий

Инвестиционный рак

1

биллишная музыка на фоне, доят ее во все щели

Ответить

Элджей Сартов

1

Спасибо, Тим Кок.
Как всегда ничего нового за последние несколько лет.

Ответить

Поридж из Порижа

1

Первый айфон, который не вызвал ничего, кроме смеха. Печально.

Ответить

Чувствительный хичхакер

1

Дорогое... 

Ответить

Дима Анонимный

1

Поскольку большинство персоналий, представлявших продукты - женщины, то фраза «Скучно, девочки» по отношению к презентации этой осени подходит как нельзя кстати. Лично я ждал часы с большим временем работы, в итоге подожду дропа цен на предыдущее поколение, кек. Телефоны? Ну телефоны, как телефоны.

Ответить

Турецкий чайник

0

Продано. 

Ответить

Аккаунт Паблика

0

Цена?

Ответить
Ещё 28 комментариев
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