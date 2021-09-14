Apple представила четыре iPhone 13 с уменьшенной «чёлкой» и увеличенной батареей Статьи редакции
Внешне смартфоны почти не изменились с прошлого поколения, но получили новые камеры, «кинорежим» и долгожданное уменьшение «выреза».
Apple представила четыре модели iPhone 13 в новых цветах корпуса, включая розовый, уменьшенным вырезом, новыми камерами и дисплеями. TJ рассказывает главное о новых моделях.
iPhone 13 и 13 mini – новые цвета, обновление камер и уменьшение выреза
Apple представила iPhone 13 в пяти новых цветах, включая розовый и уменьшенным на 20% вырезом на лицевой панели. Компания также изменила расположение камер в базовых моделей — теперь они располагаются диагонально.
Смартфон оснастили новым OLED-дисплеем, разработанным Apple. Он стал на 20% ярче предыдущего поколения, вырез на верхней панели уменьшили также на 20%.
Устройство получило последний процессор A15 – Apple утверждает, что он на 50% производительнее ближайших конкурентов.
В новых моделях также увеличили аккумулятор. Теперь смартфон работает на 1,5 часа дольше от одного заряда, чем iPhone 12.
Базовые модели iPhone 13 и 13 mini оснастили новой основной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора. Сверхширокоугольная камера также получила улучшения — она стала снимать быстрее и теперь улавливает больше света, поэтому стала более полезной при плохом освещении.
Одним из главных нововведений камеры стал «кинорежим» при съёмке видео. Это позволяет создавать кинематографичные ролики с динамическим фокусом, который фиксируется на движущемся объекте и размывает фон в реальном времени.
В новом процессоре A15 обновили поддержку 5G. Теперь смартфон работает с большим количеством частот в разных странах и поддерживает одновременно два популярных стандарта — Sub-6GhZ и Microwave.
iPhone 13 mini можно будет приобрести в России по цене от 69 990 рублей, базовый iPhone 13 — от 79 990 рублей. Будут доступны версии на 128, 256 и 512 Гб встроенной памяти, предзаказ стартует с 22 сентября, в продаже смартфоны появятся с 24 сентября.
iPhone 13 Pro и Pro Max — новая система камер и экран с обновлением 120 Гц
Старшие модели получили обновлённые экраны с яркостью до 1000 нит и частотой обновления от 10 до 120 Гц. Устройство само подстраивает частоту обновления в зависимости от действий пользователя: в играх и динамичных приложениях дисплей будет работать на максимальной мощности, в статичных условиях — на пониженной частоте.
Обе модели получили значительные улучшения по всем камерам. Все сенсоры поддерживают «ночной режим», телефото-объектив снимает с трёхкратным оптическим зумом и с фокусным расстоянием 77 миллиметров, сверхширокоугольная камера впервые поддерживает макро-съёмку. Матрицу в iPhone 13 Pro Max назвали самой крупной из когда-либо использованных в iPhone.
Устройство также получило поддержку «кинорежима», который позволяет снимать видео с динамически изменяемым фокусом с помощью стандартной «камеры». Для этого используют возможности машинного обучения, которые в реальном времени размывают фон и отслеживают объект перед камерой. Оба смартфона также получили поддержку записи видео 4К в формате ProRes — он передаёт больше деталей и популярен среди монтажёров.
iPhone 13 Pro Max будет работать до 2,5 часов дольше, чем модель прошлого года. Обычная Pro будет работать на 1,5 часа дольше предшественника, как и базовый iPhone 13.
iPhone 13 Pro можно будет приобрести по цене от 99 990 рублей, Pro Max от 109 990 рублей. Пользователи также смогут выбрать версию на 1 терабайт встроенной памяти. Предзаказ устройств начнётся с 22 сентября, они появятся в магазинах с 24 сентября.
в чем плюсы сяоми? по факту. глючная хуита. рекламу заебешься отключать. камера говно. еще и звониклка от гугла теперь. ред.
Да сравнивать их конечно сложно...сяоми так себе конкурент эпл по некоторым параметрам уж точно.. но в защиту ксяоми могу сказать, что 1) цена, 2) реклама отключается элементарно и практически навсегда (за 3 года только 1 раз пришлось нажать 2 кнопки, чтоб повторно отключить, примерно как в Яндекс картах в настройках. 3) звонилка есть и родная и гугл, хз вроде норм+ запись разговора. 4) операционка да, бывают фризы, сильно редко, при забитой памяти, но не критично, было редко. В эпл глюков было не меньше, зато плавнее это уж точно.
Просто личный опыт был айфон, сейчас ми8.
Возвращаться на ios желания нет, есть желание купить более дорогой андроид тел, но другого бренда, но это совсем уж субъективщина
вижу очевидный плюс для себя - можно поставить на свой вкус любое говно с аниме вместо значков без гуглосервисов и анальной слежки
Пиздец. Они просто сделали челку меньше, остальное ничего не поменялось. Ну уж в 2021 такие чуваки как Apple должны были придумать, как юзать 100% дисплея.
Да наверняка уже давно придумали лол, но зачем им делать его совсем безрамочным, если они могут слегка уменьшить чёлку и люди всё равно побегут покупать?
У американцев айфон не считается роскошью. Хотя бы для них могли постараться. Задать, так сказать, новую планку для бомжей из Китая. По итогу - ни хуя. ред.
Откуда столько ожиданий от телефонов, которые обновляются каждый год? Никаких технологических прорывов не случилось, летать телефоны не научились. Запихивают, что могут, и что люди покупают. Плюс от них ожидают стабильность всего этого. Каждый год во время конференции одно и то же от Эппл, и одно и то же от тех, кто конференцию смотрят.
Перепись душевнобольных минусаторов, призывающих санитаров ред.
как оказалось душевнобольных на тэжэ меньше чем кажется
уже же у кого-то есть дисплей под которым прячется камера. Вообще нет вырезов. У самсунг давно все датчики под экраном, только один микроглазок вырез.
Эппле в 2021 продолжает делать огромный вырез. Технологии 2016 года плять...
уже же у кого-то есть дисплей под которым прячется камера.
Я смотрел вживую, как это выглядит на новом Fold-е. Абсолютно уродливо , если только на экране не изображение с темным фоном. Хуже что выреза, что челки, на мой вкус. ред.
Ждал увеличенную частоту экрана и поддержку ночного режима любой камерой, 3-5 кратный оптический зум, а в итоге как обычно - хотелки в жопу засунул и терплю. ред.
Ты минусишь все треды в новостях про Эппл сегодня. Почему?
Это не минуса, это лайки в цвете Product RED
Тому що жалеет что купил то что все хуесосят.
xiaomi?
Ни в чем, абсолютно. Такой же 12 айфон, но в новом дизайне (расположили камеры по диагонали и уменьшили челку
Если ты конечно знаешь что-то о 12 айфоне. ред.
Главная фишка в том, что эпл убьет производительность в 13 на год позже чем в 12
Хорошие технологии получили нормальную батарейку. Главная беда 12шки.
Из новых крутых фич последних несколько лет это ночная камера хорошая, но аргумент так себе
Этот текст вообще меняется из года в год?! Каждый раз камера становится лучше, дисплей ярче, процессор новее...Эпл кончился уже несколько поколений назад((
ни одного белого мужика на фото на устройствах
Держат уровень, как всегда без инноваций 🤣
Просто через пять или десять лет когда какой-то спутниковый интернет разрешат в россии или 5G взлетит и на вторичке валом будет этих 13-х станет ясно что телефончик поддерживал это еще с 12-ой версии.
у меня как раз сегодня полетел сенсор на телефоне (вышел из-под контроля и пытался слать тиктоки в рабочий чат), и выяснилось, что компактных телефонов без ебучих скругленных углов и всратых челок всего два - iPhone SE и Sony Xperia 10 III.
стоят они примерно одинаково, платформа меня не волнует, как выбрать-то( ред.
сяоми
SE крутой, кроме шуток. Я бы точно его брал, проблема одна - батарейка. Там начинка 11 айфона, и батарейка 8ого
Samsung s10e. Pixel 5.
sharp aquos sense 4.
Asus zenfone 8 mini
ну челка понятно чмошное решение которое сьедает полезную площадь экрана как раз где она нужна, никогда бы такое убожество не купил, но скругленные углы чем тебя не устроили? У моего s20+ такие, и они не мешают ничему — они приходятся на статус и топбар гуев по краям не перекрывая на них никакой текст. ред.
Бери как у пипикселя
а у тебя квадратные руки?
Чем плоха скругленность? Нравится резаться об телефон?
Да где usb c, сколько можно это лайтнинг пихать
а зачем? файлы по проводу передавать - прошлый век, а для зарядки и этот норм
Все те же 60гц у экрана, это какой-то позор
Ты же понимаешь, что айфоны и так живут очень мало, а со 120 герцами так вообще будет хватать на пару часов экрана?))
Это тебе не андрюша с 5к мач на борту, тут эпл))
Нельзя позволить всяким дитковским безнаказанно минусить
@Олегсей Дитковскей я тебя нейтрализовал
Тю блин я думала прям ✨РОЗОВЫЙ✨
Но если кто-то хочет подарить за мои хорошие тексты — и такой розовый сойдёт
Ну что же, всё как обычно. Сейчас обосрут Айфошу за нехватку герц, за чёлку и много за что ещё. Будет идти время и постепенно люди будут замечать, что у Айфона с его увеличенной яркостью действительно будет более яркий дисплей, действительно более быстрая работа игр, приложений и при этом стабильная. В нём не будет китайского новостного мусора который умудряются встраивать в смартфоны на уровне оси и похоже уже не только в Сиаоми, но и в Самсунгах. Форма под ладонь у него будет рассчитана намного удобнее множества других девайсов. Если в Айфон добавляют Face ID, то этот Face ID не определяет лицо только когда человек зевает или ест, но он не пропускает его и не просит показать заново как Самсунг или Хуавей, когда камера смотрит в упор и ошибается. Гораздо реже просит повторно приложить палец к меньшему радиусу сканера если это Touch ID, чем те же Самсунги. Сама ось будет красивой и плавной без дёрганий, рывков и маленьких неудобных значков. Игры на iOS вообще одна из самых красивых и увлекательных в мире вещей. У кого был Айфон тот знает, у кого Айпад тем более.
Что сильно мешает Эплу? Сильно рухнувший рубль. Будь бы другая цена большее количество людей простили бы компании разные заморочки с Айклаудом и прочую хрень.
И аккумулятор - вот оно, второе слабое место.
Когда-то была ещё передача файлов по Bluetooth, но с появлением облаков и быстрого интернета проблема отпала.
В остальном девайсы замечательные и отсутствие всех этих свистоперделок в виде 120 гц экранов и прочих модных фич им не мешают. Подобные сравнения были не один год и каждый раз орали “Ууу, у них в камере мегапиксилей меньше, чем у Noname 2030!!!”, а потом читаешь про Ноунейм и выясняется, что мегапикселей нагнали, а картинка выглядит не привлекательно. Потому что для того чтобы выделиться ход такой сделали, а комплексной настройкой не занимались. А эти ребята сильны тем, что прорабатывают свои продукты именно в комплексе, когда пикселей у тебя может быть меньше, но фотография людям понравится больше. А обновление системы? Я на Айфоне 2015 года вижу последнее обновление iOS 14.8 осенью 2021 года. Где ещё такое видано? Я знаю кучу устройств на которых обновления Андроида продолжались 1-1,5 года не говоря уж о Сиаоми который оставлял старый Андроид с года выпуска и обновлял только свой MIUI. Не, ребята, девайсы замечательные.
Сколько же зарабатывает курьер в таком видео, если у него последний айфон
Кажется вообще никаких изменений с 12. Нахрена вообще тогда каждый год новый айфон демонстрируют? Почему нельзя выпускать раз в три года например?
Дитковский фанат самсунг панятна
58 это там, а у нас за сколько? Тыщ за 200?
12 и 13 абсолютно разные!
Мой самсунг без челки и рамок. Эпол не может так?
Поскольку большинство персоналий, представлявших продукты - женщины, то фраза «Скучно, девочки» по отношению к презентации этой осени подходит как нельзя кстати. Лично я ждал часы с большим временем работы, в итоге подожду дропа цен на предыдущее поколение, кек. Телефоны? Ну телефоны, как телефоны.