Apple представила четыре iPhone 13 с уменьшенной «чёлкой» и увеличенным аккумулятором

Внешне смартфоны почти не изменились с прошлого поколения, но получили новые камеры, «кинорежим» и долгожданное уменьшение «выреза».

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Изображения здесь и далее — Apple

Apple представила четыре модели iPhone 13 в новых цветах корпуса, включая розовый, с уменьшенным вырезом, новыми камерами и дисплеями. Все устройства получили увеличенные аккумуляторы и поддержку режима «кино» для съёмки видео с динамическим размытием фона. TJ рассказывает главное о новых моделях.

iPhone 13 и 13 mini – уменьшенный вырез, новый дисплей, увеличенный аккумулятор

Apple представила iPhone 13 в пяти новых цветах, включая розовый. Главное внешнее изменение — расстановка камер на задней панели и «чёлка» на передней панели, которую уменьшили на 20%.

Смартфоны получили новые батареи и стали работать на 2,5 и 1,5 часа дольше от одного заряда для iPhone 13 и 13 mini по сравнению с прошлым поколением, утверждают в Apple. Такого результата в основном позволил добиться новый процессор A15 — он стал более энергоэффективным и работает на 50% быстрее конкурентов, утверждают в Apple.

В новом процессоре A15 обновили поддержку 5G. Теперь смартфон работает с большим количеством частот в разных странах и поддерживает одновременно два популярных стандарта — Sub-6GhZ и Microwave.

Смартфоны оснастили новыми Super Retina XDR OLED-дисплеями, разработанными Apple. Они стали ярче предыдущего поколения почти на треть (28%) и выдают до 800 нит в пиковом режиме на улице и до 1200 нит при просмотре фото и видео в HDR.

Две задние камеры теперь располагаются по диагонали друг от друга из-за новой матрицы. Модели 13 и 13 mini оснастили основной камерой от прошлогоднего iPhone 12 Pro Max — это самый большой сенсор среди айфонов с двумя камерами размером пикселя 1,7 µm.

Камера поддерживает стабилизацию на уровне матрицы — вместо линзы устройство компенсирует колебания самого сенсора. Для подобной стабилизации требуется пространство в корпусе, поэтому модули не уместились друг под другом.

Новая камера улавливает на 47% больше света, поэтому лучше снимает при плохом освещении (величина диафрагмы ƒ/1.6). смартфоны также обрабатывают изображения с помощью функции Smart HDR 4, которая улучшает цветопередачу, контрастность и освещение, склеивая отдельные части нескольких снимков воедино.

Одним из главных нововведений камеры стал «кинорежим» при съёмке видео. Это позволяет создавать кинематографичные ролики с динамическим фокусом, который фиксируется на движущемся объекте и размывает фон в реальном времени.

В основе режима лежат те же технологии машинного обучения, что и при съёмке «портретов». Устройство с помощью нейросетей размывает фон, кроме животных, людей и объектов, но теперь делает это в режиме реального времени.

Это позволяет создать эффект глубины без механического изменения фокусного расстояния и снимать видео, похожее на профессиональную киносъёмку. При этом пользователи смогут изменять фокусное расстояние по своему желанию даже после съёмки в приложении «фото» и видеоредакторе iMovie, а также в Final Cut — это первая подобная функция на мобильных устройствах.

Другая новая функция — «фотостили». Теперь стандартная «камера» позволяет заранее выбрать фильтр, который с помощью нейросетей подчеркнёт те или иные детали изображения.

iPhone 13 mini можно будет приобрести в России по цене от 69 990 рублей, базовый iPhone 13 — от 79 990 рублей. Будут доступны версии на 128, 256 и 512 Гб встроенной памяти, предзаказ стартует с 22 сентября, в продаже смартфоны появятся с 24 сентября.

Все цвета iPhone 13 и 13 mini, включая новые синий и розовый Изображение Apple

iPhone 13 Pro и Pro Max — новая система камер и экран с обновлением 120 Гц

Старшие модели получили обновлённые экраны с яркостью на 25% выше до 1000 нит и динамической частотой обновления от 10 до 120 Гц. Устройство само подстраивает частоту в зависимости от действий пользователя: в играх и динамичных приложениях дисплей будет работать на максимальной мощности, в статичных условиях — на пониженной частоте, чтобы экономить заряд.

Внешне смартфоны почти не изменились, но им также уменьшили «чёлку» на 20%, как и базовым моделям. Pro и Pro Max будут доступны в четырёх цветах, включая «графитовый», «золотой», «серебряный» и новый sierra blue.

В Pro и Pro Max переработали систему камер — все три сенсоры значительно улучшили. Теперь «ночной режим» поддерживают все камеры, включая телефото-объектив, который его раньше не поддерживал, основная камера в 2,2 раза лучше снимает при слабом освещении, а в сверхширокоугольную камеру добавили макро-съёмку.

В сверхширокоугольной камере улучшили светосилу до f/1.8 и добавили в систему линз автофокус — это позволяет снимать объекты в макро-режиме. В Apple утверждают, что новая камера снимает на 92% лучше при плохом освещении. В макро можно делать снимки с расстояния до 2 сантиметров, а также снимать замедленные видео и таймлапсы — впервые на iPhone.

Пример макрофотографии на камеру iPhone 13 Pro Max Apple

Основная камера вновь получила самый крупный физический сенсор в истории iPhone размером 1.9 µm пикселя и улавливает ещё больше света (апертура ƒ/1.5). Она снимает до 2,2 раз лучше при плохом освещении по сравнению с iPhone 12 Pro и до 1,5 раз лучше по сравнению с 12 Pro Max, утверждают в Apple.

Новый телефото-объектив снимает с фокусным расстоянием 77 миллиметров и получил трёхкратный оптический зум по сравнению с 2,5-кратным в 12 Pro Max. Теперь его получили обе топовых версии смартфона, а не только самая старшая модель. Задний блок камер Pro также покрыли окантовкой из нержавеющей стали, а каждую линзу прикрыли слоем сапфирового стекла.

Устройство также получило поддержку «кинорежима», который позволяет снимать видео с динамически изменяемым фокусом с помощью стандартной «камеры». Для этого используют возможности машинного обучения, которые в реальном времени размывают фон и отслеживают объект перед камерой. Как и обычные модели, Pro будут поддерживать нейросетевые фильтры.

Оба смартфона также получили поддержку записи видео 4К в формате ProRes — он передаёт больше деталей и популярен в креативной индустрии. Поддержка формата стала возможна благодаря новым видеокодерам и декодерам в A15 Bionic и ускоренному накопителю.

Pro и Pro Max оснастили чуть более мощным процессором, чем основную линейку. В A15 для старших версий на одно графической ядро больше — пять вместо четырёх.

iPhone 13 Pro Max также будет работать до 2,5 часов дольше, чем модель прошлого года. Обычная Pro будет работать на 1,5 часа дольше предшественника, как и базовый iPhone 13.

iPhone 13 Pro можно будет приобрести по цене от 99 990 рублей, Pro Max от 109 990 рублей. Пользователи также смогут выбрать версию на 1 терабайт встроенной памяти. Предзаказ устройств начнётся с 22 сентября, они появятся в магазинах с 24 сентября.