Apple представила четыре iPhone 13 с уменьшенной «чёлкой» и увеличенным аккумулятором Статьи редакции
Внешне смартфоны почти не изменились с прошлого поколения, но получили новые камеры, «кинорежим» и долгожданное уменьшение «выреза».
Apple представила четыре модели iPhone 13 в новых цветах корпуса, включая розовый, с уменьшенным вырезом, новыми камерами и дисплеями. Все устройства получили увеличенные аккумуляторы и поддержку режима «кино» для съёмки видео с динамическим размытием фона. TJ рассказывает главное о новых моделях.
iPhone 13 и 13 mini – уменьшенный вырез, новый дисплей, увеличенный аккумулятор
Apple представила iPhone 13 в пяти новых цветах, включая розовый. Главное внешнее изменение — расстановка камер на задней панели и «чёлка» на передней панели, которую уменьшили на 20%.
Смартфоны получили новые батареи и стали работать на 2,5 и 1,5 часа дольше от одного заряда для iPhone 13 и 13 mini по сравнению с прошлым поколением, утверждают в Apple. Такого результата в основном позволил добиться новый процессор A15 — он стал более энергоэффективным и работает на 50% быстрее конкурентов, утверждают в Apple.
В новом процессоре A15 обновили поддержку 5G. Теперь смартфон работает с большим количеством частот в разных странах и поддерживает одновременно два популярных стандарта — Sub-6GhZ и Microwave.
Смартфоны оснастили новыми Super Retina XDR OLED-дисплеями, разработанными Apple. Они стали ярче предыдущего поколения почти на треть (28%) и выдают до 800 нит в пиковом режиме на улице и до 1200 нит при просмотре фото и видео в HDR.
Две задние камеры теперь располагаются по диагонали друг от друга из-за новой матрицы. Модели 13 и 13 mini оснастили основной камерой от прошлогоднего iPhone 12 Pro Max — это самый большой сенсор среди айфонов с двумя камерами размером пикселя 1,7 µm.
Камера поддерживает стабилизацию на уровне матрицы — вместо линзы устройство компенсирует колебания самого сенсора. Для подобной стабилизации требуется пространство в корпусе, поэтому модули не уместились друг под другом.
Новая камера улавливает на 47% больше света, поэтому лучше снимает при плохом освещении (величина диафрагмы ƒ/1.6). смартфоны также обрабатывают изображения с помощью функции Smart HDR 4, которая улучшает цветопередачу, контрастность и освещение, склеивая отдельные части нескольких снимков воедино.
Одним из главных нововведений камеры стал «кинорежим» при съёмке видео. Это позволяет создавать кинематографичные ролики с динамическим фокусом, который фиксируется на движущемся объекте и размывает фон в реальном времени.
В основе режима лежат те же технологии машинного обучения, что и при съёмке «портретов». Устройство с помощью нейросетей размывает фон, кроме животных, людей и объектов, но теперь делает это в режиме реального времени.
Это позволяет создать эффект глубины без механического изменения фокусного расстояния и снимать видео, похожее на профессиональную киносъёмку. При этом пользователи смогут изменять фокусное расстояние по своему желанию даже после съёмки в приложении «фото» и видеоредакторе iMovie, а также в Final Cut — это первая подобная функция на мобильных устройствах.
Другая новая функция — «фотостили». Теперь стандартная «камера» позволяет заранее выбрать фильтр, который с помощью нейросетей подчеркнёт те или иные детали изображения.
iPhone 13 mini можно будет приобрести в России по цене от 69 990 рублей, базовый iPhone 13 — от 79 990 рублей. Будут доступны версии на 128, 256 и 512 Гб встроенной памяти, предзаказ стартует с 22 сентября, в продаже смартфоны появятся с 24 сентября.
iPhone 13 Pro и Pro Max — новая система камер и экран с обновлением 120 Гц
Старшие модели получили обновлённые экраны с яркостью на 25% выше до 1000 нит и динамической частотой обновления от 10 до 120 Гц. Устройство само подстраивает частоту в зависимости от действий пользователя: в играх и динамичных приложениях дисплей будет работать на максимальной мощности, в статичных условиях — на пониженной частоте, чтобы экономить заряд.
Внешне смартфоны почти не изменились, но им также уменьшили «чёлку» на 20%, как и базовым моделям. Pro и Pro Max будут доступны в четырёх цветах, включая «графитовый», «золотой», «серебряный» и новый sierra blue.
В Pro и Pro Max переработали систему камер — все три сенсоры значительно улучшили. Теперь «ночной режим» поддерживают все камеры, включая телефото-объектив, который его раньше не поддерживал, основная камера в 2,2 раза лучше снимает при слабом освещении, а в сверхширокоугольную камеру добавили макро-съёмку.
В сверхширокоугольной камере улучшили светосилу до f/1.8 и добавили в систему линз автофокус — это позволяет снимать объекты в макро-режиме. В Apple утверждают, что новая камера снимает на 92% лучше при плохом освещении. В макро можно делать снимки с расстояния до 2 сантиметров, а также снимать замедленные видео и таймлапсы — впервые на iPhone.
Основная камера вновь получила самый крупный физический сенсор в истории iPhone размером 1.9 µm пикселя и улавливает ещё больше света (апертура ƒ/1.5). Она снимает до 2,2 раз лучше при плохом освещении по сравнению с iPhone 12 Pro и до 1,5 раз лучше по сравнению с 12 Pro Max, утверждают в Apple.
Новый телефото-объектив снимает с фокусным расстоянием 77 миллиметров и получил трёхкратный оптический зум по сравнению с 2,5-кратным в 12 Pro Max. Теперь его получили обе топовых версии смартфона, а не только самая старшая модель. Задний блок камер Pro также покрыли окантовкой из нержавеющей стали, а каждую линзу прикрыли слоем сапфирового стекла.
Устройство также получило поддержку «кинорежима», который позволяет снимать видео с динамически изменяемым фокусом с помощью стандартной «камеры». Для этого используют возможности машинного обучения, которые в реальном времени размывают фон и отслеживают объект перед камерой. Как и обычные модели, Pro будут поддерживать нейросетевые фильтры.
Оба смартфона также получили поддержку записи видео 4К в формате ProRes — он передаёт больше деталей и популярен в креативной индустрии. Поддержка формата стала возможна благодаря новым видеокодерам и декодерам в A15 Bionic и ускоренному накопителю.
Pro и Pro Max оснастили чуть более мощным процессором, чем основную линейку. В A15 для старших версий на одно графической ядро больше — пять вместо четырёх.
iPhone 13 Pro Max также будет работать до 2,5 часов дольше, чем модель прошлого года. Обычная Pro будет работать на 1,5 часа дольше предшественника, как и базовый iPhone 13.
iPhone 13 Pro можно будет приобрести по цене от 99 990 рублей, Pro Max от 109 990 рублей. Пользователи также смогут выбрать версию на 1 терабайт встроенной памяти. Предзаказ устройств начнётся с 22 сентября, они появятся в магазинах с 24 сентября.
в чем плюсы сяоми? по факту. глючная хуита. рекламу заебешься отключать. камера говно. еще и звониклка от гугла теперь. ред.
Да сравнивать их конечно сложно...сяоми так себе конкурент эпл по некоторым параметрам уж точно.. но в защиту ксяоми могу сказать, что 1) цена, 2) реклама отключается элементарно и практически навсегда (за 3 года только 1 раз пришлось нажать 2 кнопки, чтоб повторно отключить, примерно как в Яндекс картах в настройках. 3) звонилка есть и родная и гугл, хз вроде норм+ запись разговора. 4) операционка да, бывают фризы, сильно редко, при забитой памяти, но не критично, было редко. В эпл глюков было не меньше, зато плавнее это уж точно.
Просто личный опыт был айфон, сейчас ми8.
Возвращаться на ios желания нет, есть желание купить более дорогой андроид тел, но другого бренда, но это совсем уж субъективщина
вижу очевидный плюс для себя - можно поставить на свой вкус любое говно с аниме вместо значков без гуглосервисов и анальной слежки
Это ты где нахватался?
Сравни xiaomi и iphone, которые новые на рынке стоят в одну цену +/-, сразу поймёшь
В том, что всё основные фишки получаешь за четвертичный ценник. Реклама отключается за пару минут, глюков особо нет (смартфонов без глюков вообще не бывает), камера днём снимает по большой части отличия от флагманов только при кропе, ночью разница больше, но не настолько, чтобы платить х4 ценник.
Пиздец. Они просто сделали челку меньше, остальное ничего не поменялось. Ну уж в 2021 такие чуваки как Apple должны были придумать, как юзать 100% дисплея.
Да наверняка уже давно придумали лол, но зачем им делать его совсем безрамочным, если они могут слегка уменьшить чёлку и люди всё равно побегут покупать?
У американцев айфон не считается роскошью. Хотя бы для них могли постараться. Задать, так сказать, новую планку для бомжей из Китая. По итогу - ни хуя. ред.
Откуда столько ожиданий от телефонов, которые обновляются каждый год? Никаких технологических прорывов не случилось, летать телефоны не научились. Запихивают, что могут, и что люди покупают. Плюс от них ожидают стабильность всего этого. Каждый год во время конференции одно и то же от Эппл, и одно и то же от тех, кто конференцию смотрят.
Раньше же могли это делать, а сейчас у нас лапки
Откуда столько ожиданий от телефонов, которые обновляются каждый год?
Ну наверно оттуда, что на андройде телефоны давно ушли вперёд по разным фишкам.
уже же у кого-то есть дисплей под которым прячется камера. Вообще нет вырезов. У самсунг давно все датчики под экраном, только один микроглазок вырез.
Эппле в 2021 продолжает делать огромный вырез. Технологии 2016 года плять...
уже же у кого-то есть дисплей под которым прячется камера.
Я смотрел вживую, как это выглядит на новом Fold-е. Абсолютно уродливо , если только на экране не изображение с темным фоном. Хуже что выреза, что челки, на мой вкус. ред.
Ни у одного телефона с вырезом даже близко нет аналога face id.
C другой стороны эта точка посреди экрана меня бесит больше – за неё постоянно цепляется глаз, вторе время как айфоновская чёлка в быту вообще не мешает.
уже же у кого-то есть дисплей под которым прячется камера.
Mi Mix 4, камеру практически не видно. Но там и качество снимков такое себе. Некоторым конечно хватит, если самострелы ненужны, а экран был вырезов очень нужен.
Перепись душевнобольных минусаторов, призывающих санитаров ред.
как оказалось душевнобольных на тэжэ меньше чем кажется
Ждал увеличенную частоту экрана и поддержку ночного режима любой камерой, 3-5 кратный оптический зум, а в итоге как обычно - хотелки в жопу засунул и терплю. ред.
а кто придумал как датчики лица и камеру под дисплей прятать?
Этот текст вообще меняется из года в год?! Каждый раз камера становится лучше, дисплей ярче, процессор новее...Эпл кончился уже несколько поколений назад((
Каких инноваций ты хочешь от смартфонов впринципе?
Ни в чем, абсолютно. Такой же 12 айфон, но в новом дизайне (расположили камеры по диагонали и уменьшили челку
Если ты конечно знаешь что-то о 12 айфоне. ред.
Главная фишка в том, что эпл убьет производительность в 13 на год позже чем в 12
Хорошие технологии получили нормальную батарейку. Главная беда 12шки.
Из новых крутых фич последних несколько лет это ночная камера хорошая, но аргумент так себе
Ну что же, всё как обычно. Сейчас обосрут Айфошу за нехватку герц, за чёлку и много за что ещё. Будет идти время и постепенно люди будут замечать, что у Айфона с его увеличенной яркостью действительно будет более яркий дисплей, действительно более быстрая работа игр, приложений и при этом стабильная. В нём не будет китайского новостного мусора который умудряются встраивать в смартфоны на уровне оси и похоже уже не только в Сиаоми, но и в Самсунгах. Форма под ладонь у него будет рассчитана намного удобнее множества других девайсов. Если в Айфон добавляют Face ID, то этот Face ID не определяет лицо только когда человек зевает или ест, но он не пропускает его и не просит показать заново как Самсунг или Хуавей, когда камера смотрит в упор и ошибается. Гораздо реже просит повторно приложить палец к меньшему радиусу сканера если это Touch ID, чем те же Самсунги. Сама ось будет красивой и плавной без дёрганий, рывков и маленьких неудобных значков. Игры на iOS вообще одна из самых красивых и увлекательных в мире вещей. У кого был Айфон тот знает, у кого Айпад тем более.
Что сильно мешает Эплу? Сильно рухнувший рубль. Будь бы другая цена большее количество людей простили бы компании разные заморочки с Айклаудом и прочую хрень.
И аккумулятор - вот оно, второе слабое место.
Когда-то была ещё передача файлов по Bluetooth, но с появлением облаков и быстрого интернета проблема отпала.
В остальном девайсы замечательные и отсутствие всех этих свистоперделок в виде 120 гц экранов и прочих модных фич им не мешают. Подобные сравнения были не один год и каждый раз орали “Ууу, у них в камере мегапиксилей меньше, чем у Noname 2030!!!”, а потом читаешь про Ноунейм и выясняется, что мегапикселей нагнали, а картинка выглядит не привлекательно. Потому что для того чтобы выделиться ход такой сделали, а комплексной настройкой не занимались. А эти ребята сильны тем, что прорабатывают свои продукты именно в комплексе, когда пикселей у тебя может быть меньше, но фотография людям понравится больше. А обновление системы? Я на Айфоне 2015 года вижу последнее обновление iOS 14.8 осенью 2021 года. Где ещё такое видано? Я знаю кучу устройств на которых обновления Андроида продолжались 1-1,5 года не говоря уж о Сиаоми который оставлял старый Андроид с года выпуска и обновлял только свой MIUI. Не, ребята, девайсы замечательные.
Эир дроп есть, почти что альтернатива обычной передаче по блютус
Ну, я бы не сказал, что они замечательные. Нормальные, с инкрементальными обновлениями, такой 12S, по факту. Не iPhone X, не 11 и даже не 12.
Я со всем этим согласен но я охуеваю от проеба инженеров по камере. И никто об этом не говорит как будто все в глаза ебутся. Как инженеры не могли заметить эти блики? Куда смотрят чуваки которые делают обзоры? Камера действительно хорошая но когда свет неудачно падает это просто днище.
Держат уровень, как всегда без инноваций 🤣
Просто через пять или десять лет когда какой-то спутниковый интернет разрешат в россии или 5G взлетит и на вторичке валом будет этих 13-х станет ясно что телефончик поддерживал это еще с 12-ой версии.
ни одного белого мужика на фото на устройствах
И что теперь?
Да где usb c, сколько можно это лайтнинг пихать
а зачем? файлы по проводу передавать - прошлый век, а для зарядки и этот норм
Хуйня,,, хочу…
у меня как раз сегодня полетел сенсор на телефоне (вышел из-под контроля и пытался слать тиктоки в рабочий чат), и выяснилось, что компактных телефонов без ебучих скругленных углов и всратых челок всего два - iPhone SE и Sony Xperia 10 III.
стоят они примерно одинаково, платформа меня не волнует, как выбрать-то( ред.
сяоми
SE крутой, кроме шуток. Я бы точно его брал, проблема одна - батарейка. Там начинка 11 айфона, и батарейка 8ого
Samsung s10e. Pixel 5.
sharp aquos sense 4.
Asus zenfone 8 mini
а у тебя квадратные руки?
Чем плоха скругленность? Нравится резаться об телефон?
ну челка понятно чмошное решение которое сьедает полезную площадь экрана как раз где она нужна, никогда бы такое убожество не купил, но скругленные углы чем тебя не устроили? У моего s20+ такие, и они не мешают ничему — они приходятся на статус и топбар гуев по краям не перекрывая на них никакой текст. ред.
Все те же 60гц у экрана, это какой-то позор
И чего они даже 120 гигагерц не сделали что-ли?
Сколько же зарабатывает курьер в таком видео, если у него последний айфон
Поскольку большинство персоналий, представлявших продукты - женщины, то фраза «Скучно, девочки» по отношению к презентации этой осени подходит как нельзя кстати. Лично я ждал часы с большим временем работы, в итоге подожду дропа цен на предыдущее поколение, кек. Телефоны? Ну телефоны, как телефоны.
Кажется вообще никаких изменений с 12. Нахрена вообще тогда каждый год новый айфон демонстрируют? Почему нельзя выпускать раз в три года например?
Нельзя позволить всяким дитковским безнаказанно минусить
@Олегсей Дитковскей я тебя нейтрализовал
Тю блин я думала прям ✨РОЗОВЫЙ✨
12 и 13 абсолютно разные!
Мне больше всего на сайте эпла понравилось, бгггг
Дитковский фанат самсунг панятна
58 это там, а у нас за сколько? Тыщ за 200?
Мой самсунг без челки и рамок. Эпол не может так?
Бля, нахуй я посмотрел презу... Пора в нашей стране закрыть интернет и крутить соловьева и тм круглосуточно на рутубе или где то там. Чтобы мы продолжали думать, что живем в эпоху перемен и всякого там прогресса, инноваций и вот этого всего. Главное - не знать, что есть лучше, но нам хуй или только лет через ...цать.
UPD: Еще и ценником наебали. 13Pro от 1099$ (80к) а на ру сайте от 110к.
Сяоми х3 топ за свои деньги! ред.
А что показано в ролике то? Типа водонепроницаемость или что? Это сто лет уже есть. То, что он не разбивается от падения на весьма мягкие поверхности? Охуеть килерфича, любому современному смартфону ничего не будет если его уронить в грязь или на мягкую травку. Ночной режим? Тоже давно есть. Почему я должен купить этот смартфон? Потому что это эпл? Мне кажется, что это уже давно не работает. И откуда блядь у курьера айфон? ред.