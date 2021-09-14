Четыре iPhone 13 с увеличенным аккумулятором, самые большие Watch и iPad: анонсы и цены первой осенней презентации Apple Статьи редакции
Упор в айфонах сделали на производительности и съёмке.
14 сентября Apple провела онлайн-презентацию, представив смартфоны, планшеты и часы нового поколения. TJ кратко перечисляет главные нововведения, а также указывает цены на устройства. Предзаказать iPhone 13 и новые iPad можно с 22 сентября, а их продажи на сайте компании стартуют 24 сентября. Цена, а также дата старта продаж Apple Watch Series 7 пока неизвестна.
Цена: от 69 990 рублей (iPhone 13 mini), от 79 990 рублей (iPhone 13)
- Во всех айфонах установлен самый актуальный процессор Apple — А15 Bionic
- Теперь минимальный размер памяти — 128 ГБ, а максимальный — 512 ГБ
- Увеличенный аккумулятор
- Пять новых цветов: розовый, синий, чёрный, серебристый и красный
- Уменьшенная на 20% «чёлка»
- OLED-дисплей на 20% ярче предыдущего поколения
- «Кинорежим», меняющий фокус в зависимости от содержания кадра. Он максимально актуален при съёмке видео для фиксировании на движущемся объекте
Максимально подробно:
Фотографии, сделанные на устройства:
Цена: от 99 990 рублей (Pro), от 109 990 (Pro Max)
- A15 Bionic
- 6,1 дюйма (Pro) и 6,7 дюйма (Pro Max)
- Дизайн с окантовкой из нержавеющей стали. «Лучший в отрасли» уровень водонепроницаемости IP68
- Четыре цвета: графитовый, розовый, серебристый и небесно-голубой
- Обновлённые камеры: трёхкратный оптический зум, увеличенная диафрагма, самая большая матрица в устройствах Apple, более детализированные снимки при отсутствии света
- Основная камера получила функцию микросъёмка
- Кинематографический режим съёмки видео с фокусом после съёмки, который можно использовать, поскольку айфон сохраняет информацию о глубине кадра
- Cъёмка ProRes Video в 4K 30 FPS для обработки в профессиональных приложениях, например Final Cut Pro
- Обновленный Retina-дисплей, чья базовая яркость увеличена до 1000 нит
- ProMotion-дисплей с частотой от 10 до 120 Гц. Он динамически подстраивается под контент и обеспечивает «плавный и быстрый» опыт, чтобы сохранить заряд батареи
- 13 Pro Max обладает лучшим аккумулятором среди всех айфонов, он работает на 2,5 часа больше, чем 12 Pro Max. iPhone 13 Pro работает на 1,5 часа дольше 12 Pro.
Фотографии, сделанные на устройства:
Цена: от 47 990 рублей (Wi-Fi), от 61 990 (Wi‑Fi + Cellular)
- Обновлённый дизайн с узкими рамками в стиле iPad Pro
- Экран — 8,3 дюйма в корпусе прежнего размера
- Четыре новых цвета: розовый, «сияющая звезда», фиолетовый и «серый космос»
- Сканер Touch ID теперь не спереди, а встроен в верхнюю кнопку. Дисплей таким образом занимает всю переднюю панель
- Чип A15, позволяющий запускать игры с мощной графикой и «тяжёлые» профессиональные приложения, например, для тех, кому они нужны на ходу — пилотов и врачей. Производительность в 10 раз выше, чем у предыдущего поколения
- Поддержка 5G, в идеальных условиях — до до 3,5 Гбит/с
- Порт USB‑C: можно подключать камеры, жёсткие диски и внешние мониторы, включая 4K
- Увеличенный дисплей Liquid Retina на 8,3 дюйма с узкой рамкой, размер устройства прежний
- Распознавание изображений и обработка естественного языка благодаря функциям машинного обучения
- 12-мегапиксельная камера, вспышка True Tone при плохом освещении, возможность снимать в 4K-разрешении
- В камерах есть функция «В центре внимания» из iPad Pro: пользователь остаётся в кадре при перемещении, а при присоединении других людей камера распознаёт их и увеличивает ширину кадра
- «Стереоэффект» при прослушивании музыки, кнопки громкости сверху
- Поддержка аксессуаров: новая серия разноцветных чехлов Smart Folio, Apple Pencil 2
Цена: от 30 990 рублей
- В базовой модели планшет установили процессор A13 Bionic (он был в iPhone 11). Он стал на 20% производительности выше, чем предыдущие модели
- Две версии — Wi-Fi и Wi-Fi + Cellular
- Два цвета — космический серый и серебристый, дизайн прежний
- Обновлённый дисплей 10,2 дюйма с технологией True Tone
- Сверхширокоугольная фронтальная камера 12 мегапикселей с функцией «В центре внимания»
- Поддержка аксессуаров: Smart Keyboard, чехол-клавиатуру Logitech, Apple Pencil первого поколения
- Подстройка под температуру окружающего освещения
- Батарея, выдерживающая «целый день»
- Минимальная ёмкость теперь в два раза больше и составляет 64 ГБ, максимальная — 256 ГБ
- Поддержка новейших функций iPad OS
Цена: от 399 долларов (российской цены пока нет), будут доступны позже этой осенью
- Пять цветов с алюминиевым корпусом («сияющая звезда», синий, зелёный, красный и «тёмная ночь»). Моделей из стали и титана, как и ранее, не будет в России
- На 40% более крупный дисплей, чем в предыдущем поколении. Это, например, позволяет поместить на 50% больше информации
- Несмотря на увеличенный размер часов, ремешки для предыдущих поколений подходят
- Есть полноценная клавиатура с предсказанием на основе машинного обучения
- Циферблаты для этого поколения. Например, информативный вариант позволяет заполнить всё пространство дополнительными функциями
- Зарядка на 33% быстрее, чем Series 6, от 0 до 80% за 45 минут, восемь минут на зарядку = 8 часов отслеживания сна
- Series 3 и SE остаются в продаже
Apple Fitness+ в России
- Персонализированный фитнес-сервис впервые станет официально доступен в России. Приложением можно будет воспользоваться с конца сентября, точной даты пока нет
- Программы тренировок, подобранные индивидуально, обновляются каждую неделю
- Apple Fitness+ можно синхронизировать с Apple Watch, чтобы отслеживать упражнения и нагрузки
- Российские цены на подписку пока неизвестны, но в «странах первой волны» сервис доступен за 9,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год
Ну что же, достойное обновление мема
не, я не пытаюсь принизить как-то, просто реально раньше такое называли просто S
Вау
Да, а вы что, нет?
С цокольного, а вы?
Это там, где срёт Крейг Федериги?
Не, это этажом ниже
А скажите что-нибудь по эпловски?
Я покупаю все приложения
Жаль не поставили M1 в айфоны.
А так норм, встаю в очередь за промаксом
Айфону такая избыточная мощность не нужна
Мощность лишней не бывает, а вот по теплопакету айфон не вытянет вообще никак
То же самое что 12 и 11
Кому-то нравится этот уебанский квадратный блок с камерами сзади? Или все привыкли и делают вид, что это такой классный дизигн? Который тоже не меняется уже годами
Говорю как владелец айфона с чёлкой. Бля, я её реально не замечаю эту «УРОДЛИВУЮ ЧЁЛКУ-МОНОБРОВЬ». Равно как «ОГРОМНЕЙШИЕ РАМКИ» или «УСТАРЕВШИЙ АЙПИЭС ДИСПЛЕЙ НА ВСЕГО 60 ГЕРЦ» ред.
А я челку замечаю, раньше было лучше... Но суть айфона не в этом, да.
Единственный минус, что я не могу привыкнуть, куда надо тянуть, чтобы вылезла нужная шторка. На айфонах с кнопкой это действие было удобнее
Если подписка на фитнес будет хотя бы на уровне 300 рублей, это будет круто и здорово. Сомневаюсь, что я начну заниматься спортом, но всё равно здорово
Возможно, потому что пока для меня этот бандл не выгоден, хотя я покупаю подписку только на айклауд и музыку
Готов за триста рублей каждое утро писать тебе сообщение: "Качай пресс ленивая скотина"
интернет хомячки проводят свою никчемную жистянку в подпискай и айклаудах
А где хранить семьсот миллионов фотографий ребёнка и шильдиков с серийниками и маками сетевого оборудования?
Когда маки завезут новые ?
Работал на аймаках почти 10 лет. Перешел три года назад на кастомный виндовс-ПК, вспоминаю этот Эпл как нечто очень неторопливое. А еще клавиатуры у них уебанские, без подсветки и не механика. И конченые мыши. А вот моники классные, минеральное стекло нравится. И алюмишка.
Бля, проблемы белых людей. Подключить другую блютуз клавиатуру и мышь - это надо аспирантуру МФТИ заканчивать
А хде аирподсы?
А должны быть?
вроде как по слухам должны были 3ю версию показать
Вроде бы по этим же слухам они тупо не успевают их производить, поэтому ближе к концу года могут представить