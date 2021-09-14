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Сергей Звезда

Четыре iPhone 13 с увеличенным аккумулятором, самые большие Watch и iPad: анонсы и цены первой осенней презентации Apple Статьи редакции

Упор в айфонах сделали на производительности и съёмке.

70 70 комментариев
2783 просмотров
Apple

14 сентября Apple провела онлайн-презентацию, представив смартфоны, планшеты и часы нового поколения. TJ кратко перечисляет главные нововведения, а также указывает цены на устройства. Предзаказать iPhone 13 и новые iPad можно с 22 сентября, а их продажи на сайте компании стартуют 24 сентября. Цена, а также дата старта продаж Apple Watch Series 7 пока неизвестна.

iPhone 13 и 13 mini

Цена: от 69 990 рублей (iPhone 13 mini), от 79 990 рублей (iPhone 13)

  • Во всех айфонах установлен самый актуальный процессор Apple — А15 Bionic
  • Теперь минимальный размер памяти — 128 ГБ, а максимальный — 512 ГБ
  • Увеличенный аккумулятор
  • Пять новых цветов: розовый, синий, чёрный, серебристый и красный
  • Уменьшенная на 20% «чёлка»
  • OLED-дисплей на 20% ярче предыдущего поколения
  • «Кинорежим», меняющий фокус в зависимости от содержания кадра. Он максимально актуален при съёмке видео для фиксировании на движущемся объекте

Максимально подробно:

Apple представила четыре iPhone 13 с уменьшенной…
Внешне смартфоны почти не изменились с прошлого поколения, но получили новые камеры, «кинорежим» и…
tjournal.ru

Фотографии, сделанные на устройства:

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Цена: от 99 990 рублей (Pro), от 109 990 (Pro Max)

  • A15 Bionic
  • 6,1 дюйма (Pro) и 6,7 дюйма (Pro Max)
  • Дизайн с окантовкой из нержавеющей стали. «Лучший в отрасли» уровень водонепроницаемости IP68
  • Четыре цвета: графитовый, розовый, серебристый и небесно-голубой
  • Обновлённые камеры: трёхкратный оптический зум, увеличенная диафрагма, самая большая матрица в устройствах Apple, более детализированные снимки при отсутствии света
  • Основная камера получила функцию микросъёмка
  • Кинематографический режим съёмки видео с фокусом после съёмки, который можно использовать, поскольку айфон сохраняет информацию о глубине кадра
  • Cъёмка ProRes Video в 4K 30 FPS для обработки в профессиональных приложениях, например Final Cut Pro
  • Обновленный Retina-дисплей, чья базовая яркость увеличена до 1000 нит
  • ProMotion-дисплей с частотой от 10 до 120 Гц. Он динамически подстраивается под контент и обеспечивает «плавный и быстрый» опыт, чтобы сохранить заряд батареи
  • 13 Pro Max обладает лучшим аккумулятором среди всех айфонов, он работает на 2,5 часа больше, чем 12 Pro Max. iPhone 13 Pro работает на 1,5 часа дольше 12 Pro.

Фотографии, сделанные на устройства:

iPad mini 6 поколения

Цена: от 47 990 рублей (Wi-Fi), от 61 990 (Wi‑Fi + Cellular)

  • Обновлённый дизайн с узкими рамками в стиле iPad Pro
  • Экран — 8,3 дюйма в корпусе прежнего размера
  • Четыре новых цвета: розовый, «сияющая звезда», фиолетовый и «серый космос»
  • Сканер Touch ID теперь не спереди, а встроен в верхнюю кнопку. Дисплей таким образом занимает всю переднюю панель
  • Чип A15, позволяющий запускать игры с мощной графикой и «тяжёлые» профессиональные приложения, например, для тех, кому они нужны на ходу — пилотов и врачей. Производительность в 10 раз выше, чем у предыдущего поколения
  • Поддержка 5G, в идеальных условиях — до до 3,5 Гбит/с
  • Порт USB‑C: можно подключать камеры, жёсткие диски и внешние мониторы, включая 4K
  • Увеличенный дисплей Liquid Retina на 8,3 дюйма с узкой рамкой, размер устройства прежний
  • Распознавание изображений и обработка естественного языка благодаря функциям машинного обучения
  • 12-мегапиксельная камера, вспышка True Tone при плохом освещении, возможность снимать в 4K-разрешении
  • В камерах есть функция «В центре внимания» из iPad Pro: пользователь остаётся в кадре при перемещении, а при присоединении других людей камера распознаёт их и увеличивает ширину кадра
  • «Стереоэффект» при прослушивании музыки, кнопки громкости сверху
  • Поддержка аксессуаров: новая серия разноцветных чехлов Smart Folio, Apple Pencil 2
Apple представила iPad mini без кнопки «домой» и…
Это первое обновление планшета с 2019 года.
tjournal.ru

iPad 2021

Цена: от 30 990 рублей

  • В базовой модели планшет установили процессор A13 Bionic (он был в iPhone 11). Он стал на 20% производительности выше, чем предыдущие модели
  • Две версии — Wi-Fi и Wi-Fi + Cellular
  • Два цвета — космический серый и серебристый, дизайн прежний
  • Обновлённый дисплей 10,2 дюйма с технологией True Tone
  • Сверхширокоугольная фронтальная камера 12 мегапикселей с функцией «В центре внимания»
  • Поддержка аксессуаров: Smart Keyboard, чехол-клавиатуру Logitech, Apple Pencil первого поколения
  • Подстройка под температуру окружающего освещения
  • Батарея, выдерживающая «целый день»
  • Минимальная ёмкость теперь в два раза больше и составляет 64 ГБ, максимальная — 256 ГБ
  • Поддержка новейших функций iPad OS

Apple Watch Series 7

Цена: от 399 долларов (российской цены пока нет), будут доступны позже этой осенью

  • Пять цветов с алюминиевым корпусом («сияющая звезда», синий, зелёный, красный и «тёмная ночь»). Моделей из стали и титана, как и ранее, не будет в России
  • На 40% более крупный дисплей, чем в предыдущем поколении. Это, например, позволяет поместить на 50% больше информации
  • Несмотря на увеличенный размер часов, ремешки для предыдущих поколений подходят
  • Есть полноценная клавиатура с предсказанием на основе машинного обучения
  • Циферблаты для этого поколения. Например, информативный вариант позволяет заполнить всё пространство дополнительными функциями
  • Зарядка на 33% быстрее, чем Series 6, от 0 до 80% за 45 минут, восемь минут на зарядку = 8 часов отслеживания сна
  • Series 3 и SE остаются в продаже
Apple представила Watch Series 7 — часы получили…
Для модели разработали новые циферблаты, увеличили кнопки на экране и добавили полноценную…
tjournal.ru

Apple Fitness+ в России

  • Персонализированный фитнес-сервис впервые станет официально доступен в России. Приложением можно будет воспользоваться с конца сентября, точной даты пока нет
  • Программы тренировок, подобранные индивидуально, обновляются каждую неделю
  • Apple Fitness+ можно синхронизировать с Apple Watch, чтобы отслеживать упражнения и нагрузки
  • Российские цены на подписку пока неизвестны, но в «странах первой волны» сервис доступен за 9,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год

#apple #iPhone #iPad #applewatch

70 70 комментариев
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70 комментариев
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solawind

11

Ну что же, достойное обновление мема

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solawind

плюшевый батон

0

Голубая рубашка теперь доступна

Ответить

Инвестиционный рак

4

iPhone 12S

Ответить
Инвестиционный

Сергей Звезда

5

Да что там, просто минорно обновили iPhone 3G!

Ответить
Сергей

Инвестиционный

4

не, я не пытаюсь принизить как-то, просто реально раньше такое называли просто S

Ответить
Инвести…

Сергей Звезда

0

есть такое, не спорю

Ответить
Инвести…

Степан Анейчик

0

В последнее время стали часто пропускать s-версии. Не было 7s, 8s, 11s

Ответить

Максим Грандов

3

Вау

Ответить
Максим

Сергей Звезда

5

о, вы из Apple?

Ответить
Сергей

Максим Грандов

2

Да, а вы что, нет?

Ответить
Максим

Сергей Звезда

5

я тоже, а вы с какого этажа нашего корпуса?  ред.

Ответить
Сергей

Максим Грандов

0

С цокольного, а вы?

Ответить
Максим

Сергей Звезда

2

я с крыши

Ответить
Сергей

Родной

4

я у тебя за спиной

Ответить
Родной

Сергей

2

напугала

Ответить
Сергей

Родной

2

ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ ЧТО Я СТРАШНАЯ?

Ответить
Родной

Сергей

2
Ответить
Сергей

Федя Прозоров

1

Кто вас крышует?

Ответить
Федя

Сергей

1

Джобс

Ответить
Сергей

Федя

0

А меня мэйл ру

Ответить
Максим

Федя Прозоров

0

Это там, где срёт Крейг Федериги?

Ответить
Федя

Максим Грандов

0

Не, это этажом ниже

Ответить
Максим

Федя

0

То есть ниже лаборатории, где делают пиздатые процессоры?

Ответить
Максим

Твой Сосед

0

А скажите что-нибудь по эпловски?

Ответить
Твой

Woody Johnson

0

Я покупаю все приложения

Ответить
Woody

Твой Сосед

0

Ты настоящий😳 ред.

Ответить
Твой

Rais Salimov

0

Итс революшон

Ответить
Твой

Максим Грандов

0

Итс эмейзинг!

Ответить
Максим

Польский файл

1

Амэйзинг

Ответить

wmhy

0

Жаль не поставили M1 в айфоны. 
А так норм, встаю в очередь за промаксом

Ответить
wmhy

Сергей Звезда

3

M1 в айфонах, чтобы быстрее TJ открывать? 

Ответить
Сергей

wmhy

2

Говнокод приложения тж поставит в ступор даже квантовые компьютеры

Ответить
Сергей

Федя Прозоров

1

Если речь только о приложении 

Ответить
wmhy

Федя Прозоров

0

Айфону такая избыточная мощность не нужна

Ответить
Федя

wmhy

1

А12 до сих пор избыточный, а так больше бы оправдали приставку pro и маркетинг неплохой бы вышел

Ответить
wmhy

Dr. Acula

1

покупателям айфона поебать, какой там проц

Ответить
Dr.

wmhy

1

Так говоришь, будто это плохо

Ответить
wmhy

Dr. Acula

2

ну типа зачем тратиться на м1, который нафиг не сдался в айфоне, +если пользователям поебать, че там

Ответить
wmhy

Gregory

0

M1 все же побольше ест энергии, чем айфоновские чипы, поэтому в этом смысла и нет. Предположим, можно придумать юзкейсы, в которых он будет полезен на iPad. И то те же приложения не могут больше 4 Гб Озу использовать вроде бы до сих пор. Но какие можно придумать для айфон?

Ответить
Gregory

wmhy

0

Про ОЗУ вроде устаревшая инфа.
Для монтажа, например, всегда чем больше мощности, тем лучше

Ответить
Федя

Жилищный самолет

0

Мощность лишней не бывает, а вот по теплопакету айфон не вытянет вообще никак

Ответить

Кот Васька

0

То же самое что 12 и 11
Кому-то нравится этот уебанский квадратный блок с камерами сзади? Или все привыкли и делают вид, что это такой классный дизигн? Который тоже не меняется уже годами

Ответить
Кот

Gregory

0

Хз. Не владелец айфона, но выглядит вроде бы нормально. По крайней мере не уродливо. Я бы больше предъявлял к уродской челке. Хорошо хоть, что спустя 4 поколения они наконец ее хоть немного уменьшили, но пора уже избавляться. ред.

Ответить
Gregory

Федя Прозоров

1

Говорю как владелец айфона с чёлкой. Бля, я её реально не замечаю эту «УРОДЛИВУЮ ЧЁЛКУ-МОНОБРОВЬ». Равно как «ОГРОМНЕЙШИЕ РАМКИ» или «УСТАРЕВШИЙ АЙПИЭС ДИСПЛЕЙ НА ВСЕГО 60 ГЕРЦ» ред.

Ответить
Федя

Трансгендолёт

0

А я челку замечаю, раньше было лучше... Но суть айфона не в этом, да.

Ответить
Трансге…

Федя Прозоров

1

Единственный минус, что я не могу привыкнуть, куда надо тянуть, чтобы вылезла нужная шторка. На айфонах с кнопкой это действие было удобнее 

Ответить
Gregory

Степан Анейчик

0

А фейсайди куда девать?

Ответить
Кот

Федя Прозоров

0

Да норм

Ответить

Федя Прозоров

0

Если подписка на фитнес будет хотя бы на уровне 300 рублей, это будет круто и здорово. Сомневаюсь, что я начну заниматься спортом, но всё равно здорово

Ответить
Федя

Сергей Звезда

0

В любом случае максимально выгодно будет ее брать в пакете Apple One. Будет круто, если его цена не изменится, а новый сервис добавят

Ответить
Сергей

Федя Прозоров

0

Возможно, потому что пока для меня этот бандл не выгоден, хотя я покупаю подписку только на айклауд и музыку

Ответить
Федя

Сергей Звезда

1

Понимаю! Я вот из всего банила только в игры не играю, но подпиской доволен ред.

Ответить
Федя

Виталий Лановой

0

Готов за триста рублей каждое утро писать тебе сообщение: "Качай пресс ленивая скотина"

Ответить
Виталий

Федя Прозоров

0

Увы, ты не не настолько сексуальный, как тренер по йоге

Ответить
Федя

Дмитрий Сумароков

0

интернет хомячки  проводят свою никчемную жистянку в подпискай и айклаудах

Ответить
Дмитрий

Грядущий бокал

0

А где хранить семьсот миллионов фотографий ребёнка и шильдиков с серийниками и маками сетевого оборудования? 

Ответить
Грядущий

Дмитрий

0

я на домашнем сервере, это личное и никаким сервисам такое не дам (20трб)

Ответить
Дмитрий

Грядущий бокал

0

А жоский если всё? Там рэйид?

Ответить
Дмитрий

Федя Прозоров

0

Заебись. Так и скажи, решил хуём повертеть

Ответить

Дмитрий Сумароков

0

два жестких по 12терабайт 

Ответить

Катюшка Фролова

0

О. Хорошо что новый айпад недорогой. Можно своего старичка обновить

Ответить

Илия Ярец

0

Когда маки завезут новые ?

Ответить
Илия

Федя Прозоров

0

Скоро

Ответить
Илия

Кот Васька

0

Работал на аймаках почти 10 лет. Перешел три года назад на кастомный виндовс-ПК, вспоминаю этот Эпл как нечто очень неторопливое. А еще клавиатуры у них уебанские, без подсветки и не механика. И конченые мыши. А вот моники классные, минеральное стекло нравится. И алюмишка.

Ответить
Кот

Федя Прозоров

0

Бля, проблемы белых людей. Подключить другую блютуз клавиатуру и мышь - это надо аспирантуру МФТИ заканчивать

Ответить
Илия

Сергей Звезда

0

в течение осени

Ответить

Павел Каташев

0

А хде аирподсы?

Ответить
Павел

Федя Прозоров

0

А должны быть?

Ответить
Федя

Павел Каташев

0

вроде как по слухам должны были 3ю версию показать

Ответить
Павел

Федя Прозоров

0

Вроде бы по этим же слухам они тупо не успевают их производить, поэтому ближе к концу года могут представить

Ответить
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