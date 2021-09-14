Это первое обновление планшета с 2019 года.

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Изображения здесь и далее — Apple

Apple представила iPad mini без кнопки «домой» и с безрамочным дисплеем на сентябрьской презентации. Планшет получил Liquid Retina-дисплей на 8,3 дюйма и процессор A15.

Планшет обновили впервые с 2019 года — он получил возможности последнего iPad Air. В том числе обновлённый 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina с яркостью до 500 нит и поддержку USB-C.

Планшет может работать с 5G благодаря процессору A15 последнего поколения. Он обеспечивает прирост производительности до 80% по сравнению с чипом iPad mini прошлого поколения.

В iPad mini обновили камеру — теперь это 12 МП широкоугольный сенсор с возможностью записи видео в 4К. Фронтальная камера получила возможность съёмки в широкоугольном формате с обзором в 122 градуса.

Планшет также оснастили стереодинамиками. Устройство поддерживает Apple Pencil второго поколения — устройство может заряжаться и прикрепляться на боковой стороне. iPad mini также получит поддержку новых обложек Smart Folio, но для него не представили клавиатуру.

iPad mini будет доступен для заказа на официальном сайте Apple с пятницы 24 сентября. Модели с Wi-Fi можно будет приобрести по цене от 47 990 рублей, модели с поддержкой сотовой связи — от 61 990 рублей за версии с 64 Гб. Устройство также будет доступно в версии 256 Гб встроенной памяти в четырёх цветах — розовый, «сияющая звезда», фиолетовый, «серый космос».

Новые обложки Smart Cover для iPad mini можно будет приобрести по цене 5990 рублей на сайте Apple.