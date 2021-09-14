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Технологии
Дамир Камалетдинов

Apple представила iPad mini без кнопки «домой» и на процессоре iPhone 13 Статьи редакции

Это первое обновление планшета с 2019 года.

28 28 комментариев
4984 просмотров
Изображения здесь и далее — Apple

Apple представила iPad mini без кнопки «домой» и с безрамочным дисплеем на сентябрьской презентации. Планшет получил Liquid Retina-дисплей на 8,3 дюйма и процессор A15.

Планшет обновили впервые с 2019 года — он получил возможности последнего iPad Air. В том числе обновлённый 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina с яркостью до 500 нит и поддержку USB-C.

Планшет может работать с 5G благодаря процессору A15 последнего поколения. Он обеспечивает прирост производительности до 80% по сравнению с чипом iPad mini прошлого поколения.

В iPad mini обновили камеру — теперь это 12 МП широкоугольный сенсор с возможностью записи видео в 4К. Фронтальная камера получила возможность съёмки в широкоугольном формате с обзором в 122 градуса.

Планшет также оснастили стереодинамиками. Устройство поддерживает Apple Pencil второго поколения — устройство может заряжаться и прикрепляться на боковой стороне. iPad mini также получит поддержку новых обложек Smart Folio, но для него не представили клавиатуру.

iPad mini будет доступен для заказа на официальном сайте Apple с пятницы 24 сентября. Модели с Wi-Fi можно будет приобрести по цене от 47 990 рублей, модели с поддержкой сотовой связи — от 61 990 рублей за версии с 64 Гб. Устройство также будет доступно в версии 256 Гб встроенной памяти в четырёх цветах — розовый, «сияющая звезда», фиолетовый, «серый космос».

Новые обложки Smart Cover для iPad mini можно будет приобрести по цене 5990 рублей на сайте Apple.

Линейка iPad 2021 — от iPad Pro на M1 до iPad mini

#новости #apple #ipad

28 28 комментариев
12
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28 комментариев
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плюшевый батон

14

А где трансляция на тж?

Ответить
плюшевый

Дурацкий Филипп

6

Я нашёл себе работу :(

Ответить
Дурацкий

Вера Елизарова

5

Поздравляю. Не часто от тжшников такое слышу. 

Ответить
плюшевый

Виталий Лановой

0

Московский вел обычно

Ответить
плюшевый

Вера Елизарова

0

Чел, ответственный за трансляцию, нажал на эту кнопку. 

Ответить
плюшевый

Академический каякер

0

есть только такая https://dtf.ru/mobile/866878-pryamoy-efir-bolshaya-sentyabrskaya-prezentaciya-apple

Прямой эфир: большая сентябрьская презентация…
14 сентября в 20:00 по Москве компания Apple проводит своё очередное большое осеннее шоу — на нём…
dtf.ru
Ответить
Академический

fullmetalboy4815

0

Цвета какие-то неправильные, не родные. И логотип странный.

Ответить

Alex Nevi

14

безрамочным дисплеем

Вы что слепые что ли?!😑

Ответить
Alex

Вера Елизарова

0

Нет, мы просто не умеем читать. 

Ответить

Иван Грозный

7

как же теперь... попасть домой

Ответить

Nevi Lant

3

наконец-то тайпси

Ответить

Искусственный теркин30см

2

Инновации с деградацией

Ответить

Огромный Филипп

–2

Полная хуйня. ред.

Ответить
Огромный

Искусственный теркин30см

0

Струсил

Ответить
Искусственный

Огромный Филипп

0

Нет.

Ответить

Zero-one-one

–2

Фу, какая-то гадость 

Ответить

Вредный нос

0

Верните кнопку домой!

Ответить
Вредный

Maxim Leshkovich

1

Сразу после того, как Дуров вернет стену

Ответить

Антон Пострунин

1

Мне одному кажется что рамки как будто из 2012?

Ответить
Антон

Романелло Кивогенс

1

Планшету не нужны слишком тонкие рамки, чтобы не было ложных срабатываний.

Ответить
Антон

Иван Богданов

0

Особенно смешно в этом контексте смотрится заявление о "безрамочности" 

Ответить

Andrey Petrov

1

60 Гц в 2021 году, ага.

Ответить

Знакомый Илья

0

Фух, думал сегодня вообще никто не напишет о трансляции

Ответить
Знакомый

Виталий Лановой

0

а ты купи айфон 13

Ответить
Виталий

Вера Елизарова

0

Сначала нужно купить слона. 

Ответить

Андрей Николаевич

0

Продам почку. Тел +795147.... Андрей

Ответить

Старший вентилятор

0

Блин, звучит интересно но не маловато ли под сайты выйдет экрана. А то старшие как-то стали дороги в прекрасной России настоящего.

Ответить

Чувствительный хичхакер

0

Мне бы такой процессор. 286й уже не вывозит (

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