Центробанк сообщил участникам рынка о «нестабильной работе личных кабинетов» 13‑14 сентября Статьи редакции
Регулятор не ответил на вопрос, связаны ли технические проблемы с проводимыми Роскомнадзором блокировками.
По данным Банка России, с 13 сентября с 08:15 по московскому времени наблюдалась «нестабильная работа личных кабинетов участников информационного обмена». Сбои устранили к 21:00 по московскому времени 14 сентября. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Центробанк назвал проблемы «техническими работами». Он проводил депозитный аукцион 14 сентября и из-за сбоев разрешил участникам направлять заявки на бумажном носителе «без необходимости подтверждения технической невозможности направления указанных заявок через личный кабинет».
Пресс-служба Центробанка не ответила на вопрос Reuters, связаны ли технические проблемы с проводимыми Роскомнадзором блокировками VPN-сервисов.
Надеюсь хотя бы рыночек их пыл поумерит, раз уж обществу в среднем насрать на интернет.
На рыночек они клали примерно так же как на интернет
Сейчас увидел вывеску РОСГОССТРАХ.
Подумал что это отличное название для ребрендинга едра
РосГосТрах