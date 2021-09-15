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Технологии
Артём Мазанов

Центробанк сообщил участникам рынка о «нестабильной работе личных кабинетов» 13‑14 сентября Статьи редакции

Регулятор не ответил на вопрос, связаны ли технические проблемы с проводимыми Роскомнадзором блокировками.

По данным Банка России, с 13 сентября с 08:15 по московскому времени наблюдалась «нестабильная работа личных кабинетов участников информационного обмена». Сбои устранили к 21:00 по московскому времени 14 сентября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Центробанк назвал проблемы «техническими работами». Он проводил депозитный аукцион 14 сентября и из-за сбоев разрешил участникам направлять заявки на бумажном носителе «без необходимости подтверждения технической невозможности направления указанных заявок через личный кабинет».

Пресс-служба Центробанка не ответила на вопрос Reuters, связаны ли технические проблемы с проводимыми Роскомнадзором блокировками VPN-сервисов.

#новости #роскомнадзор #центробанк

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9 9 комментариев
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9 комментариев
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Dmitry Sursin

3

Надеюсь хотя бы рыночек их пыл поумерит, раз уж обществу в среднем насрать на интернет.

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Dmitry

Центральный татарин

8

На рыночек они клали примерно так же как на интернет

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Центральный

Телефонный

4

Сейчас увидел вывеску РОСГОССТРАХ.
Подумал что это отличное название для ребрендинга едра

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Телефон…

Телефонный

1

РосГосТрах

Ответить
Телефон…

Телефонный

1

Огромная база преданных клиентов

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Телефон…

Ilya Grigöryev

3

ты пытался

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Телефон…

Центральный

1

Название для нового министерства, которое создадут после выборов.

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Dmitry

Строительный теркин30см

1

Можно потерпеть

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Bad Mother Fucker

1

у них просто инструкция упала

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