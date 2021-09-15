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Технологии
Артём Мазанов

«Коммерсантъ» рассказал о масштабной утечке данных клиентов «Вымпелкома»: 1,5-2 миллиона уникальных записей Статьи редакции

Оператор заявил, что в базе могут содержаться данные «небольшой части наших абонентов фиксированного интернета». Это уже вторая утечка за пять лет.

4 4 комментария
164 просмотров

Личные данные абонентов домашнего интернета оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») оказались в открытом доступе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения эксперта по кибербезопасности Боба Дьяченко и телеграм-канала «Утечки информации».

В свободном доступе оказались в том числе паспортные данные, электронные почты и номера телефонов. Информация была доступна с 27 августа до 13 сентября.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что в открытом доступе были от 1,5 миллиона до 2 миллионов уникальных записей с персональными данными. «Это позволяет считать инцидент одной из крупнейших утечек персональных данных в 2021 году», — отметил он. Общее число абонентов домашнего интернета «Вымпелкома» на конец августа составляет 2,86 миллиона.

«Вымпелком» заявил, что клиентам «ничего не угрожает». «Мы провели дополнительное расследование инцидента и убедились, что все данные находятся под надежной защитой», — рассказали в компании.

Оганесян добавил, что пока содержимое новой утечки не появлялось в продаже или обмене на профильных форумах в даркнете.

Это вторая утечка данных абонентов оператора за пять лет. В октябре 2019 года «Билайн» рассказал об утечке части базы данных абонентов от 2017 года и назвал информацию оттуда устаревшей. СМИ и Telegram-каналы заявили, что в этой базе — данные почти 9 миллионов абонентов проводного интернета оператора. Оператор в ответ заявил, что на конец второго квартала 2019 года «всего было 2,5 миллиона абонентов проводного интернета».

#новости #утечки

4 4 комментария
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4 комментария
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Собачий чувак

4

Служба безопастности сбербанка приготовилась к новым звонкам.

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Целый корабль

2

 В октябре 2019 года «Билайн» рассказал об утечке части базы данных абонентов от 2017 года и назвал информацию оттуда устаревшей

Типо все абоненты 2017 года к 2019 году поменяли свои паспорта?

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Целый

Строительный теркин30см

1

Прислали уведомление на e-mail: "Возможно данные вашей учётной записи были украдены. Советуем поменять паспорт"

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Руденко Сергей

0

Роскомнадзор уже готов воевать за наши данные, выписывать штрафы, запрещать, как это он делает с американскими компаниями? Или это другое?

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