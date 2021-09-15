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Технологии
Никита Логинов

Голландские студенты создали автономный дом на колёсах и отправятся на нём в путешествие по Европе Статьи редакции

Всё оборудование электрического автодома работает от солнечных панелей.

6 6 комментариев
238 просмотров
Электрический автодом Stella Vita и его создатели Фото Solar Team Eindhoven

Нидерландский студенческий стартап Solar Team Eindhoven представил новую разработку — мобильный дом, который работает исключительно на солнечной энергии. Для испытания в реальных условиях студенты поедут на нём в путешествие по Европе длиной 3000 километров, сообщает сайт компании.

Автодом Stella Vita в разложенном состоянии Фото Solar Team Eindhoven

Электрический автодом Stella Vita может за один солнечный день проехать до 730 километров, но студенты планируют растянуть путешествие, чтобы получше проверить надёжность всех систем. В доме на колёсах есть душ, кухня с электроплитой, спальное место и кабина. Всё это вместе с главными электродвигателями работает от солнечных панелей общей площадью 17,5 квадратных метров. Их также хватает для работы телевизора, ноутбука и кофеварки. Таким образом, Stella Vita полностью автономен и не нуждается в сторонней подзарядке.

Жилое пространство автодома Stella Vita Фото Solar Team Eindhoven

Инженеры добились такой энергоэффективности, использовав максимально лёгкие материалы. Это не первый электромобиль студентов из Solar Team Eindhoven — ранее они создали семейный электрофургон на солнечных батареях, который производит больше электричества, чем потребляет. Пока неизвестно, появится ли автодом Stella Vita в продаже и по какой цене.

#новости #электромобили #транспорт #стартапы

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Целый корабль

3

Неповторимый оригинал:

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Феминизм здорового человека

0

производит больше электричества, чем потребляет

Я тоже могу моторчики от квадрокоптера поставить и сделать такое заявление

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Yaroslaff Chekunov

0

Ох и нае*утся же они, знаю я этих голландцев. 

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Goose in Bus

–2

а рашка, что?)

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Goose

Gedevan

0

Опасный вопрос, тут такие не любят. 

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Goose

Благородный завод

0

https://www.kolesa.ru/news/russkie-studenty-razrabotali-novyj-shou-kar-marki-opel

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