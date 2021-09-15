Голландские студенты создали автономный дом на колёсах и отправятся на нём в путешествие по Европе Статьи редакции
Всё оборудование электрического автодома работает от солнечных панелей.
Нидерландский студенческий стартап Solar Team Eindhoven представил новую разработку — мобильный дом, который работает исключительно на солнечной энергии. Для испытания в реальных условиях студенты поедут на нём в путешествие по Европе длиной 3000 километров, сообщает сайт компании.
Электрический автодом Stella Vita может за один солнечный день проехать до 730 километров, но студенты планируют растянуть путешествие, чтобы получше проверить надёжность всех систем. В доме на колёсах есть душ, кухня с электроплитой, спальное место и кабина. Всё это вместе с главными электродвигателями работает от солнечных панелей общей площадью 17,5 квадратных метров. Их также хватает для работы телевизора, ноутбука и кофеварки. Таким образом, Stella Vita полностью автономен и не нуждается в сторонней подзарядке.
Инженеры добились такой энергоэффективности, использовав максимально лёгкие материалы. Это не первый электромобиль студентов из Solar Team Eindhoven — ранее они создали семейный электрофургон на солнечных батареях, который производит больше электричества, чем потребляет. Пока неизвестно, появится ли автодом Stella Vita в продаже и по какой цене.
производит больше электричества, чем потребляет
Я тоже могу моторчики от квадрокоптера поставить и сделать такое заявление
а рашка, что?)